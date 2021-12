34 337 décès 3 120 439 blessures suite à des injections COVID dans une base de données européenne, alors que les données publiques britanniques montrent 35 décès 213 hospitalisations parmi les rappels triple vaccinés

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La base de données européenne (pays de l’EEE et non-EEE) des rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

VACCIN COVID-19 à ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 à ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 470 537) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 18 décembre 2021.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/Pfizer : 15 788 décès et 1 476 269 blessures au 18/12/2021

40 271 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 226 décès

47 256 Troubles cardiaques incl. 2 310 décès

433 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 41 décès

19 912 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 11 décès

1 504 Troubles endocriniens incl. 5 décès

22 804 Troubles oculaires incl. 35 décès

120 263 Troubles gastro-intestinaux incl. 637 décès

370 545 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 4 452 décès

1 691 Troubles hépatobiliaires incl. 82 décès

16 314 Troubles du système immunitaire incl. 84 décès

61 494 Infections et infestations incl. 1 649 décès

25 540 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 279 décès

36 772 Enquêtes incl. 476 décès

10 065 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 264 décès

179 558 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 196 décès

1 362 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 128 décès

246 596 Troubles du système nerveux incl. 1 694 décès

2 127 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale incl. 64 décès

223 Problèmes de produit incl. 3 décès

26 890 Troubles psychiatriques incl. 191 décès

5 314 Troubles rénaux et urinaires incl. 249 décès

55 551 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 5 décès

63 512 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1742 décès

68 837 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 134 décès

3 257 Circonstances sociales incl. 21 décès

10 192 Interventions chirurgicales et médicales incl. 122 décès

37 986 Troubles vasculaires incl. 688 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 9 612 décès et 431 805 blessures au 18/12/2021

9 176 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 106 décès

14 538 Troubles cardiaques incl. 1 000 décès

174 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 8 décès

5 244 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 4 décès

409 Troubles endocriniens incl. 4 décès

6 337 Troubles oculaires incl. 33 décès

35 162 Troubles gastro-intestinaux incl. 359 décès

114 485 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 239 décès

693 Troubles hépatobiliaires incl. 47 décès

4 314 Troubles du système immunitaire incl. 17 décès

16 686 Infections et infestations incl. 907 décès

8 851 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 180 décès

8 917 Enquêtes dont 263 décès

4 138 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 231 décès

51 645 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 193 décès

595 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 76 décès

72 360 Troubles du système nerveux incl. 919 décès

785 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 6 décès

91 Problèmes de produit incl. 4 décès

7 887 Troubles psychiatriques incl. 158 décès

2 553 Troubles rénaux et urinaires incl. 183 décès

9 972 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 8 décès

19 269 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 032 décès

23 101 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 84 décès

1 956 Circonstances sociales incl. 40 décès

1 946 Interventions chirurgicales et médicales incl. 150 décès

10 521 Troubles vasculaires incl. 361 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 6 862 décès et 1 103 016 blessés au 18/12/2021

13 469 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 255 décès

19 919 Troubles cardiaques incl. 753 décès

208 Troubles congénitaux familiaux et génétiques incl. 7 décès

13 018 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 5 décès

642 Troubles endocriniens incl. 4 décès

19 414 Troubles oculaires incl. 30 décès

104 504 Troubles gastro-intestinaux incl. 370 décès

289 568 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 614 décès

985 Troubles hépatobiliaires incl. 63 décès

5 105 Troubles du système immunitaire incl. 31 décès

34 377 Infections et infestations incl. 471 décès

12 816 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 184 décès

24 316 Enquêtes incl. 178 décès

12 629 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 101 décès

163 096 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 125 décès

684 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 29 décès

226 199 Troubles du système nerveux incl. 1 047 décès

558 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 17 décès

193 Problèmes de produit incl. 1 décès

20 437 Troubles psychiatriques incl. 62 décès

4 164 Troubles rénaux et urinaires incl. 66 décès

15 992 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

39 444 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 880 décès

50 458 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 54 décès

1 563 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 611 Interventions chirurgicales et médicales incl. 29 décès

27 647 Troubles vasculaires incl. 478 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 075 décès et 109 349 blessés au 18/12/2021

1 068 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 44 décès

2 052 Troubles cardiaques incl. 173 décès

41 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 1 décès

1 146 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 2 décès

87 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 475 Troubles oculaires incl. 7 décès

8 932 Troubles gastro-intestinaux incl. 84 décès

28 855 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 559 décès

138 Troubles hépatobiliaires incl. 13 décès

489 Troubles du système immunitaire incl. 10 décès

5 092 Infections et infestations incl. 165 décès

1.011 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 21 décès

5 043 Enquêtes incl. 115 décès

687 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 51 décès

15 638 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 47 décès

68 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 6 décès

21 175 Troubles du système nerveux incl. 224 décès

46 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

29 Problèmes liés au produit

1 551 Troubles psychiatriques incl. 20 décès

462 Troubles rénaux et urinaires incl. 27 décès

2 485 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

3 937 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 268 décès

3 370 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 9 décès

358 Circonstances sociales incl. 4 décès

745 Interventions chirurgicales et médicales incl. 61 décès

3 369 Troubles vasculaires incl. 156 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Pendant ce temps, The Exposé rapporte que les données de santé publique au Royaume-Uni montrent que la grande majorité des décès et des hospitalisations au Royaume-Uni sont parmi les personnes vaccinées, et maintenant il y a 35 décès et 213 hospitalisations signalés parmi ceux qui ont reçu des injections de rappel et sont triple vacciné.

RUPTURE – Les dernières données de santé publique confirment que les triples vaccinés sont toujours hospitalisés et meurent à cause de Covid-19

Par The Exposé

Extraits :

Les dernières données disponibles de Public Health Scotland prouvent que les triples vaccinés attrapent toujours Covid-19, sont hospitalisés avec Covid-19 et meurent à cause de Covid-19, malgré les affirmations selon lesquelles la dose de rappel confère au receveur une protection « ultime ».

Public Health Scotland publie un rapport statistique hebdomadaire sur le Covid-19 qui contient des données sur les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal, et le dernier rapport a été publié mercredi 22 décembre.

Le tableau 13 du dernier bilan montre le nombre de cas par statut vaccinal entre le 20 novembre et le 17 décembre et prouve que la majorité des cas de Covid-19 se situent parmi la population vaccinée, avec des milliers de cas confirmés parmi ceux qui ont eu leur « rappel ».

Le rapport confirme qu’entre le 20 novembre et le 17 décembre, il y a eu 31 946 cas parmi la population non vaccinée, 7 779 cas parmi la population partiellement vaccinée, 51 102 cas parmi la population doublement vaccinée et 6 945 cas parmi la population vaccinée triple/de rappel.

Le rapport confirme qu’entre le 20 novembre et le 17 décembre, il y a eu 381 hospitalisations parmi la population non vaccinée, 70 hospitalisations parmi la population partiellement vaccinée, 740 hospitalisations parmi la population doublement vaccinée et 213 hospitalisations parmi la population vaccinée triple/de rappel.

Le rapport confirme qu’entre le 13 novembre et le 10 décembre, il y a eu 63 décès parmi la population non vaccinée, 13 décès parmi la population partiellement vaccinée, 251 décès parmi la population doublement vaccinée et 35 décès parmi la population vaccinée triple/de rappel.

Cela signifie que la population non vaccinée ne représentait que 17% des décès entre le 13 novembre et le 10 décembre, tandis que la population vaccinée représentait 83%.

Lisez l’article complet sur L’Exposé.

Voici quelques exemples d’histoires de victimes qui se sont sacrifiées au culte des vaccins et dont la vie a maintenant été interrompue ou ruinée.

Tiffany Daly : une femme de 28 ans devient paralysée peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19 Moderna

Par The COVID World

La vie d’une jeune femme a potentiellement changé pour toujours après avoir reçu sa première dose du vaccin COVID-19 Moderna. Tiffany Daly, 28 ans, a soudainement perdu la sensation dans ses jambes et s’est effondrée le 22 juillet.

Elle a passé plus d’une semaine à l’hôpital pour subir de nombreuses scintigraphies cérébrales et IRM où un neurologue lui a finalement diagnostiqué une myélite transverse.

Tiffany, qui n’avait jamais entendu parler de la maladie auparavant, a expliqué :

«C’est une inflammation qui est dans votre colonne vertébrale. La plupart des gens l’ont du cou jusqu’aux orteils, ce que je suis très chanceux de l’avoir de la taille aux orteils.

La myélite transverse provoque des douleurs, une faiblesse musculaire, une paralysie, des problèmes sensoriels ou un dysfonctionnement de la vessie et des intestins. Les causes sont nombreuses, notamment les infections et les troubles du système immunitaire comme la sclérose en plaques.

Cependant, Tiffany a déclaré qu’elle était en parfaite santé avant l’incident et a été choquée lorsque le médecin a dit que sa blessure soudaine était probablement causée par sa première injection du vaccin COVID-19 Moderna, qu’elle a reçu quelques semaines seulement avant que ses jambes ne s’engourdissent.

« J’étais juste confus parce que j’étais paralysé et j’avais peur, vous savez ? Et c’est comme la dernière chose que je voulais entendre : j’étais paralysé par le vaccin Moderna.

La femme de 28 ans, qui n’a pas d’assurance maladie, n’avait pas travaillé assez longtemps pour avoir droit à des prestations à temps plein. Après être tombée malade, elle a emménagé dans la maison Oceanside de sa mère dans une communauté de retraités, où sa mère est maintenant sa gardienne à temps plein.

Tiffany et sa mère, Cathy, ont signalé son cas au CDC et l’ont soumis à la base de données VAERS. Ils ont également déposé des rapports auprès de Moderna, de la Food and Drug Administration des États-Unis et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans tous les cas, a déclaré Tiffany, ils ont reçu une réponse générique et un numéro de dossier leur a été attribué.

« Vous savez, je vis avec très peu de sécurité sociale. En gros, ils ont simplement dit : « Faites ce que vous avez à faire.

Tiffany, qui ne veut pas être un fardeau financier pour sa mère, a déclaré qu’elle s’était vu refuser des prestations d’invalidité. Une action en justice contre le fabricant de médicaments n’est pas une option.

Lisez l’histoire complète et regardez la vidéo de NBC San Diego sur The COVID World.

Albert Owusu Sarpong : un étudiant de 20 ans décède 2 jours après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19

Par The COVID World

Un étudiant de l’Université du Ghana est décédé deux jours seulement après avoir reçu le vaccin COVID-19. Albert Owusu Sarpong, 20 ans, a développé de multiples problèmes de santé après avoir reçu le vaccin le 13 décembre.

Joshua Wonder, un colocataire de Sarpong, a révélé la triste nouvelle dans une vidéo devenue virale du jour au lendemain.

Selon son ami, Sarpong a commencé à se sentir mal et a eu des nausées, des étourdissements et des vomissements des heures après avoir reçu le vaccin.

« Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens d’apprendre qu’un de mes colocataires de l’université est décédé ce matin. Et il a pris le vaccin, genre, il y a deux jours. Il a littéralement pris le vaccin il y a deux jours. Il était en parfaite santé avant de se faire vacciner. Alors comment se fait-il qu’il soit mort ce matin ? Honnêtement, je ne comprends pas. Alors se pourrait-il que le vaccin l’ait tué ?

La mort de Sarpong suscite des milliers de réactions sur les réseaux sociaux sous le hashtag #JusticeForAlbert, de nombreux Ghanéens exigeant une enquête à grande échelle sur la mort subite de l’étudiant en sciences politiques de 20 ans.

Lisez l’histoire complète sur The COVID World.

Tanya Smith : la mère de trois enfants est décédée des suites de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca

Par The COVID World

Une mère de trois enfants est décédée de plusieurs caillots sanguins moins de deux semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca, a révélé une enquête. Tanya Smith, 43 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être réveillée avec des crampes d’estomac quelques jours après son vaccin.

Tanya a reçu son vaccin le 21 mars de cette année à la clinique de vaccination de Plymouth Argyle. Elle a été admise peu de temps après à l’hôpital Derriford de Plymouth, où il a été découvert qu’elle avait développé plusieurs caillots sanguins. La mère de trois enfants a subi une crise cardiaque puis s’est détériorée avant de mourir à l’hôpital le 3 avril.

Son partenaire, Kenneth Edwards, a déclaré après sa mort :

«Elle était tout simplement incroyable, altruiste. Elle a été assistante maternelle, une très bonne assistante maternelle pendant 19 ans. Elle laisse derrière elle trois enfants, deux grands et une petite fille de 12 ans handicapée. Elle aimait sa famille, elle était vraiment axée sur la famille et elle allait au-delà. Nous sommes tous assez perdus sans elle. Je n’ai jamais rien vécu de tel. »

Lors de l’enquête de Smith hier, le coroner principal Ian Arrow a déclaré que les caillots sanguins étaient une « complication très rare » du vaccin AstraZeneca. Flèche a dit :

« Il me semble que quelques jours après [sa vaccination], elle a développé un certain nombre de thromboses dans tout son système. En d’autres termes, un certain nombre de caillots sanguins. Je suis convaincu que ces caillots sanguins ont conduit à sa mort. Selon la prépondérance des probabilités, il s’agit d’une complication très rare de ce type particulier de traitement.

Son mari Kenneth pense qu’elle ne serait pas morte si elle n’avait pas eu le vaccin AstraZeneca.

«Elle a manifestement eu une réaction du vaccin. Elle n’avait jamais souffert de caillots sanguins. Elle était en bonne santé avant de recevoir ce vaccin.

Lisez l’histoire complète sur The COVID World.

Maxwell Harrison : une danseuse de salon développe une péricardite après avoir reçu le vaccin Pfizer, incapable de danser pendant au moins un an

Par The COVID World

Un danseur de salon britannique a développé une péricardite (inflammation du sac entourant le muscle cardiaque) peu de temps après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin COVID-19 Pfizer. Maxwell Harrison, 21 ans, a souffert de douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires cinq jours après le coup et a été hospitalisé.

Harrison a été informé par les meilleurs cardiologues du pays que sa maladie cardiaque était le résultat de la vaccination Pfizer.

Sa carrière de danseur de salon est maintenant suspendue pour au moins les 8 à 12 prochains mois, en supposant qu’il se remette complètement de sa blessure due au vaccin.

Harrison a rejoint la chaîne britannique GBNews ce soir où il a dit.

« J’ai des tests de stress à venir. J’ai une IRM demain pour déterminer la gravité de la péricardite. Étant danseuse, je ne sais plus danser, complètement hors de tout exercice physique. Et ils estiment qu’il faudra entre huit et douze mois pour régler correctement ce problème. »

Il y a quelques mois à peine, Harrison participait aux championnats de danse amateur du World Dance Council avec sa partenaire de danse Katie. Le couple s’est qualifié pour la finale de la compétition et a terminé à la 5e place. Cet exploit a fait d’eux l’un des meilleurs danseurs de salon amateurs au monde.

Le couple l’a qualifié de « sans aucun doute la plus grande réalisation de notre vie ».

On ne sait pas s’ils pourront un jour concourir à nouveau dans la danse de salon de haut niveau.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News