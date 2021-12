Les cliniques de FIV disent que les fausses couches et autres anomalies de la reproduction ont monté en flèche juste après le lancement des «vaccins» contre le virus

Depuis environ mars de cette année, les cliniques de fécondation in vitro (FIV) ont connu une augmentation massive des fausses couches et d’autres problèmes graves, tous apparemment dus aux « vaccins » (Covid-19) contre le coronavirus de Wuhan.

L’entrepreneur américain Steve Kirsch a déclaré qu’un « informateur » lui avait dit que les taux de fausses couches avaient pratiquement doublé depuis que les injections de l’opération Warp Speed ​​ont été déclenchées par Donald « père du vaccin » Trump.

Un doctorat a été amenée à la clinique où l’informatrice travaillerait, son travail étant d’examiner « toutes les variables possibles » qui auraient pu avoir un impact sur ce pic rapide – toutes les variables possibles sauf une, il s’avère.

Les vaccins de l’opération Warp Speed ​​ont été complètement exclus de l’enquête, qui a conduit le doctorat. de prétendre que « rien n’était commun » à toutes ces femmes. Elle a essentiellement conclu que le phénomène est un « coup de chance » sans explication.

Il y a un gros éléphant dans la pièce, cependant, et ce sont les vaccins. Les problèmes de la clinique de FIV se sont vraiment intensifiés au même moment où les injections ont commencé à être poussées par le faux «président» Joe Biden.

Un rapport de 42 pages produit par la Health Independence Alliance explique qu’en raison du vaccin, le taux de fausse couche est passé de 28 % à 40 %, soit une augmentation de 43 %.

Le rapport contient également des histoires détaillées sur les handicaps, les décès et un large éventail d’autres événements indésirables résultant clairement des injections.

« Conclusion : les vaccins doivent être immédiatement arrêtés », écrit Kirsch à propos des conclusions du rapport.

Les travailleurs de la FIV repèrent maintenant des «contaminants inconnus» dans les puits d’embryons

De mars à mai, le taux de fausses couches a en fait augmenté de plus de 50 %. Les employés de la clinique disent qu’ils n’ont jamais rien vu de tel auparavant, et tout s’est produit juste après le lancement des vaccins.

Gardez à l’esprit que les cliniques de FIV ne suivent pas le statut vaccinal de qui que ce soit. Selon leur point de vue, les vaccins sont complètement « sûrs et efficaces », ils ne sont donc même pas pris en compte lorsqu’il s’agit de suivre les changements dans les modes de reproduction.

Même ainsi, il y a eu des changements très brusques qui se sont produits immédiatement alors que des millions d’Américains retroussaient leurs manches afin de « reconstruire en mieux » (6uild 6ack 6etter), comme s’appelle l’agenda post-plandémique de Biden.

« Une femme a donné de manière très fiable 30 ovules ou plus à chaque fois qu’elle est venue, ce qui a donné 5 à 8 embryons », écrit Kirsch à propos d’un cas spécifique. « En mai, elle a reçu sa deuxième injection de vaccin, puis est venue faire un don quelques semaines plus tard. »

« La clinique a été choquée : tous les embryons s’étaient tous arrêtés lorsqu’ils les ont contrôlés au jour 5. Aucun d’entre eux n’a atteint le stade où le trophectoderme se forme. On me dit que ce genre de chose est exactement ce que vous attendez du vaccin. »

Il y aurait également des « contaminants inconnus » qui auraient été repérés dans les puits avec les embryons. La présence de ces contaminants a vraiment commencé à augmenter vers août, rapporte Kirsch.

Malgré tout cela, les cliniques de FIV ne signalent pas publiquement ces problèmes. Au lieu de cela, les dénonciateurs internes doivent se manifester pour dévoiler la vérité parce que leurs supérieurs et les entreprises qui les emploient veulent apparemment garder la vérité secrète.

« Quel genre de médecins autoriserait quiconque à utiliser une clinique de FIV sans données de sécurité sur les injections modifiant les gènes », a demandé un lecteur de Kirsch’s Substack. « Sûrement, c’est une faute professionnelle. »

« Cela vient de m’arriver à moi et à ma femme la semaine dernière », a écrit un autre.

« Avait 12 bons embryons au jour 3 – tout avait l’air bien. Puis le développement s’est arrêté. Au jour 5, aucun n’avait progressé à un point satisfaisant. Nous sommes tous les deux jeunes, en bonne santé, etc. Je suis un sale non vaccin. Elle a eu 2 doses de Pfizer ce printemps.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles concernant les injections de virus chinois sur ChemicalViolence.com.

Reportage 4 | Signal élevé de danger des vaccins COVID pour les femmes enceintes

Miroir. La source

Reportage 4 | Signal élevé de méfait des vaccins COVID pour les femmes enceintes https://www.bitchute.com/video/pNXCqyELhDKq/

Citation : « Compilation d'articles et de rapports examinant les dangers des vaccins COVID pour les femmes enceintes, enregistrant le nombre élevé de fausses couches, de morts fœtales, de mort-nés, les toxines trouvées par spectroscopie et microscopie optique à contraste électron/phase dans les 4 principaux vaccins comme ainsi que beaucoup d'autres, les mots et les mises en garde de divers médecins éminents déconseillant le vaccin pour les femmes enceintes et les enfants.Tous les articles, rapports et liens couverts dans ce rapport peuvent être trouvés dans ce rapport à dailyconcerned.net : https://everydayconcerned. net/2021/12/18/cdc-and-media-push-cocktail-of-toxins-covid-vaccines-on-enceinte-women-malgré-high-signal-of-harm-from-fausses-fœtales-morts- VEUILLEZ PARTAGER CE RAPPORT SUR TOUS LES CANAUX DE MÉDIAS SOCIAUX, PLATEFORME VIDÉO, LISTSERV DE COURRIEL, VOUS POUVEZ ATTEINDRE TOUS LES PAYS ET OFFRIR DES INFORMATIONS SAUVEGARANTES À TOUS ÊTRE FOISÉ À MAL DE VACCIN MANDATS OU RECOMMANDER ATIONS POUR UNE INJECTION CONTROVERSÉE ET TOXIQUE, ET SAUVE LA VIE ET ​​LA SANTÉ DES FEMMES, DES BÉBÉS ET DES ENFANTS–merci ! LIENS POUR EN SAVOIR PLUS : VOIR AUSSI : News Report 3 | 23 novembre 2021 | Ils jouent à la roulette russe avec des vaccins COVID pour enfants https://www.bitchute.com/video/yGA4CRhoNHjs/ News Report 2 | Des milliers de médecins et de scientifiques appellent à l'arrêt des injections de COVID et des mandats de vaccin https://www.bitchute.com/video/9qTAtWP7wNRu/ Rapport 270 | Dr. Shobha Swaminathan, chercheur de Moderna, Others on COVID Vaccine Safety & Dangers life?/ https://www.bitchute.com/video/yQrpBSffwwTr/

–

Mark Steele ~ Chat sur Le conférencier mondial, sujets 5G, soi-disant vaccins, liés, 21 décembre 2021 https://is.gd/7jXnzZ

AGENDA-666 https://is.gd/vqyuqb ~ WHAT-IS-COMMUNISM https://is.gd/AzKPsS ~ Brighteon { covid-19 Foreign-military-occupation https://is.gd/W7OChQ } ~ Source : VER https://is.gd/sNsBOm

DAVID E. MARTIN – Exposer Moderna ; the Star of Plandemic: L’endoctrinement révèle la vérité https://freedomplatform.tv/david-e-martin-exposing-moderna-the-star-of-plandemic-indoctrination-reveals-the-truth/ ~ Discours du Dr David Martin à Conférence sur les traditions sages ~ 5 novembre 2021 https://is.gd/xRYJYo ~ Dr David Martin: actes de trahison COVID ~ Publié le 4 novembre 2021 https://is.gd/cUQrBW ~ Google { david martin expose les noms des visages https:/ /is.gd/FRBBSc }

Breaking: Aborigènes chassés par les militaires, enfants frappés de force – Vidéo troublante https://tinyurl.com/yvu8rt8u

Reconnaissance faciale et armes à énergie directe : préparez-vous à éliminer les vaxxinés https://is.gd/wUAS44 saveusnow.org.uk

Newsbreak 135 – Breaking : dommages immenses causés par la cristallisation des cellules sanguines/empoisonnement au graphène après la vaccination https://bit.ly/3baJJ6e ~ Recherche BitChute { dr young falconscafe https://bit.ly/3CisV9o Le plus récent en premier } ~ Dr Robert Young

Parasitisme technologique : réseau de nano-capteurs sans fil électromagnétique https://is.gd/1PePZf ~ MAC-cinated : nano-réseau intra-corps https://is.gd/AZaqCC ~ Les « ondes » sont créées avec des éléments non ionisants rayonnement https://is.gd/K3NARi

Dr Andreas Noack – Décédé récemment, explique le composant graphène dans le vaccin (RIP) https://is.gd/qvKTc4

Si vous ne savez pas ce qui cause ce qu’ils appellent un virus, vous ne le saurez jamais à moins de lire la science https://is.gd/auRSDr

La réfutation définitive de la virologie https://bit.ly/3BcBxNo ~ La vérité sur la rage, le virus de la mosaïque du tabac, le graphène et les résultats des expériences de contrôle de la 2e phase https://is.gd/bxYn3J

Leuren Moret – Contrôle mental de HAARP, smart-dust, satellites, TV, mobiles, etc. https://is.gd/MA1Kq6

Bohemian Grove Jr, Bridgewater Associates – Front corporatif de la CIA, rôle de la CIA dans le tabac à priser et la pornographie https://is.gd/yA6e2R ~ Organes corporels de plus de 18 000 enfants syriens vendus en six ans https://is.gd/u4QfeK

Le transhumanisme, la grande réinitialisation, reconstruire en mieux et le rôle de Darpa dans tout cela

Jason Bermas @jasonbermas accueille l’invité The Alex Jones Show pour décomposer l’état du mouvement transhumaniste, la grande réinitialisation des mondialistes et l’implication de la DARPA dans tout cela.

LE PLUS GROS MENSONGE MONDIAL ORCHESTRE PAR LES GRANDS LABOS !!!..



L'an dernier, personne n'était vacciné et il y avait 60000 cas par jour. Aujourd'hui 90% de la population est vaccinée et il y a encore 60000 cas jour.🤔 — Perle (@veritebeaute) December 22, 2021

Pfizer a menti, des gens sont morts ? Les propres données des essais de vaccins de la société montrent des dommages importants

Pfizer a menti, des gens sont morts ? Les propres données des essais de vaccins de la société montrent des dommages importants

ENORME !! Le directeur général de l'OMS admet que les personnes vaccinées sont plus susceptibles d'attraper le Omicron. Donc François Legault , le pass vaccinal ou sanitaire, on en fait quoi ? Direction poubelle et on reprend une vie normale https://t.co/6FPbrlbGpW #polqc pic.twitter.com/WP5vKFYwhi — sylvie m (@cherielle100) December 23, 2021

Scott Kesterson dit que le vaccin COVID est une arme biologique qui constitue une menace pour l’humanité – Brighteon.TV

Scott Kesterson a décrit le vaccin (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan comme une arme biologique qui constitue une menace pour l’humanité lors de l’édition du 16 décembre de « BardsFM » sur Brighteon.TV.

« Tout le monde dans notre gouvernement est bien conscient que ce vaccin est une arme biologique et constitue un danger pour l’humanité. Cela ne fait absolument aucun doute. Le problème est que presque chacun d’entre eux appartient d’une manière ou d’une autre aux sociétés biomédicales, aux sociétés pharmaceutiques », a déclaré Kesterson.

Il a cité l’Australie en exemple. Victoria, un État du sud-est de l’Australie, deviendra le premier endroit de l’hémisphère sud à fabriquer des vaccins à ARNm après que le gouvernement victorien a récemment conclu un accord avec le gouvernement australien et la société pharmaceutique et biotechnologique Moderna.

La nouvelle usine de fabrication devrait produire 100 millions de doses de vaccin à ARNm par an d’ici 2024.

« Ce déploiement que nous assistons n’a pas l’intention de s’arrêter. C’est parce qu’ils ne s’orientent pas vers un modèle ancien. Ils se dirigent vers leur nouveau modèle et les gens continuent de regarder en arrière pour essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Nous sommes arrivés ici par complaisance », a déclaré Kesterson.

Il a dit que les gens sont trompés en pensant qu’ils peuvent changer le système en éliminant simplement les politiciens du pouvoir.

« Ils ne vont pas perdre le pouvoir. Lorsque vous avez une installation de production de vaccins en place en Australie avec l’argent des contribuables, ce n’est pas quelque chose qui va changer quoi que ce soit, ce qui signifie que le vote que nous allons faire ne va rien changer. C’est un modèle d’entreprise qui va de l’avant pour continuer à asservir les gens », a déclaré Kesterson.

Le système est si profondément corrompu, a déclaré Kesterson, que les gens ne peuvent pas changer le système en votant simplement.

« Le vote n’est qu’un processus pour faire comprendre aux gens que ce n’est qu’une question de temps avant que ce nouvel ordre de contrôle ne soit acheté par les pouvoirs en place, que ce soit par l’argent ou par le chantage. Par quelque moyen que ce soit, notre vote ne change pas le fait que notre gouvernement est détenu et contrôlé par le plus offrant. »

Principe de baliser, suivre, localiser

Kesterson a déclaré qu’au cœur de ce vaccin se trouve le principe de marquer les personnes avec une balise tag, track, locate (TTL).

« Ils sont étiquetés pour être intégrés dans ce nouveau réseau mondial de surveillance 5g. Et en même temps, cela détruit des groupes clés de personnes. L’un des plus notables sont les personnes âgées. Et cela corrompt l’ADN de tout le monde, en particulier des jeunes », a expliqué Kesterson.

« Tout le monde qui est victime de cette injection devient un point de profit. Ainsi, les systèmes hospitaliers ont alors acquis une énorme capacité à extraire des richesses supplémentaires de la société, car les gens vont maintenant tomber malades avec diverses conséquences de l’injection.

Il a également exprimé son incrédulité quant au fait que l’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il soutenait le vaccin COVID-19 Johnson & Johnson qui provoque le syndrome de thrombocytopénie, qui est la destruction des plaquettes dans votre sang et entraîne l’incapacité du sang à coaguler.

« Donc, cela provoque de longs cycles menstruels chez les femmes, cela cause d’énormes problèmes de guérison. Et c’est l’une de ces injections que le président Trump a ouvertement dit qu’il soutenait. » (Connexe : le CDC vient d’avertir que 15 000 Américains mourront CHAQUE SEMAINE d’ici Noël ; mais ce sont en fait les MORTS PAR VACCIN qui s’accélèrent, comme nous l’ont toujours dit des médecins indépendants.)

En avril, la Food and Drug Administration a demandé aux États d’interrompre temporairement l’administration du vaccin de Johnson & Johnson « par excès de prudence » après que six femmes aux États-Unis ont développé un trouble de la coagulation sanguine qui a fait un mort et un autre dans un état critique.

Regardez l’épisode complet du 14 décembre de « BarbsFM » avec Scott Kesterson ci-dessous. Branchez-vous sur « BardsFM » tous les jeudis de 17h à 18h. sur Brighteon.TV.

https://www.brighteon.com/embed/e66552d4-2def-4ab7-8f1d-28acc0ae4ddf

Suivez Immunization.news pour plus d’informations sur les vaccins contre le coronavirus.

Le vaccin tue plus d’enfants que COVID

Le vaccin tue plus d’enfants que COVID

Quels sont les taux de mortalité ?

Les statistiques montrent que vous êtes 10 fois plus susceptible de mourir du vaccin que de la Covid.

Revue de presse :

Coup de théâtre en Belgique : la justice suspend le Pass Sanitaire et inflige 5000 euros d’amende au gouvernement wallon (LCDS) (Maj) https://t.co/wb0OrikcSI via @Réseau International — CourrierDesStratèges (@CStrateges) December 22, 2021

HISTOIRE DES FAMILLES ROYALES KHAZARIENNES – ILS S’APPELLENT JUIFS MAIS NE LE SONT PAS

Extrait de « SITUATION UPDATE 22/12/21 – WE THE PEOPLE NEWS »: https://www.bitchute.com/video/ylZfeqjuDsiP/

( https://www.bitchute.com/channel/MjqKLgsjcj9G/)