Bill Gates est obsédé par le financement de projets d’avortement, de contraception et de contrôle de la population dans les pays en développement. Cependant, peu de gens savent que c’est son père qui l’a inspiré pour mener à bien le programme de dépeuplement.

L’obsession de Bill Gates pour l’avortement, la contraception et le contrôle de la population a commencé avec son père

En 2003, Bill Moyers, un journaliste américain, a posé une question à Bill Gates. Moyers voulait savoir pourquoi il s’intéressait tant aux problèmes de reproduction ? Portes considérées. « Mais avez-vous abordé les problèmes de reproduction comme une quête intellectuelle et philosophique ? » Moyers a insisté. « Ou y a-t-il eu quelque chose qui s’est passé ? Y a-t-il eu une révélation ? »

« Quand j’étais jeune, mes parents étaient toujours impliqués dans diverses activités bénévoles », a répondu Gates. « Mon père était à la tête de Planned Parenthood. Et c’était très controversé d’être impliqué là-dedans. Et donc c’est fascinant ».

Excellent. Si vous avez vécu sous un rocher au cours des dernières décennies, Planned Parenthood est le plus grand fournisseur d’avortement au monde. La Fondation Bill & Melinda Gates préserve l’héritage du père de Bill Gates.

Il est maintenu en passant par le financement d’organismes de distribution de pilules abortives et d’International Planned Parenthood. Comme le souligne Obianuju Ekeocha, un militant nigérian des droits humains, la Fondation Gates répond aux demandes de contraceptifs et de soins de santé – et pire encore.

Il existe un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas pourquoi la masse des pro-vie ne fait pas confiance aux «philanthropes» comme Bill Gates, George Soros et plusieurs autres. Comment les gens peuvent-ils se dresser contre ceux qui tentent d’utiliser leur argent durement gagné pour créer un monde meilleur ?

Bien sûr, il y a des réponses. Nous refusons l’idée que les pilules contraceptives, l’avortement et l’éducation sexuelle au planning familial créent en fait un monde meilleur. Ces gens ont plus d’argent que certaines nations plus petites et ont les mêmes niveaux d’ambition que les colonisateurs idéologiques.

Pour faire avancer son programme, Gates passe du financement des avortements au paiement des personnes pour soutenir et promouvoir l’avortement, écrivent les médias européens :

Selon Right to Life UK, la fondation a annoncé qu’elle financerait l’Innovation in Development Reporting Grant, une initiative de financement des médias gérée par le Centre européen de journalisme. L’un des projets financés par la subvention est « Accès à l’avortement dans les zones de crise et de conflit », qui est dirigé par Jill Filipovic et Nichole Sobecki – toutes deux connues pour leurs écrits en faveur de l’avortement. Ce projet se concentre sur le Bangladesh, la Colombie et le Nigeria, et dispose d’un budget de 20 000 € ou 22 540 $.

L’objectif du programme de subventions est de « sensibiliser » à certains « problèmes en permettant la production d’histoires qui ont un fort impact sur le public des médias ». La Fondation Bill & Melinda Gates a une histoire de financement des efforts de contrôle de la population, et Gates a déclaré que le financement des efforts de « santé reproductive » était « l’essentiel » sur la liste des priorités de la Fondation Gates – en particulier « dans les endroits les plus pauvres ». Le « fort impact » qu’il espère avoir sur le public est de le convaincre que l’avortement doit être légalisé dans les pays pauvres.

Live Action a noté que l’objectif de ce projet est le plus susceptible d’être « fortement biaisé pour soutenir un soi-disant besoin d’avortement au Bangladesh, en Colombie et au Nigeria – des nations pro-vie qui ne veulent pas d’avortement mais sont mûres pour être cueillies par des groupes internationaux d’avortement font déjà des heures supplémentaires pour légaliser l’avortement dans toute l’Amérique du Sud et l’Afrique. »

Selon une étude évaluée par des pairs publiée dans une revue respectée par les scientifiques les plus réputés au monde dans le domaine des vaccins, le vaccin DTC de Bill Gates a tué 10 fois plus de filles africaines que la maladie elle-même.

Le vaccin a apparemment compromis leur système immunitaire. Bien qu’une telle étude n’ait jamais été réalisée avant 2017, Bill Gates et la Vaccine Alliance GAVI et l’OMS ont poussé les vaccins sur des bébés africains sans méfiance.

Sur la base d’un rapport de renseignement humain intercepté, une controverse a éclaté au Nigeria, selon laquelle il a été révélé que Bill Gates avait offert un pot-de-vin de 10 millions de dollars pour un programme de vaccination forcée contre le coronavirus à la Chambre des représentants du Nigeria.

De même, Bill Gates a financé l’ONG PATH et a même tué des filles tribales en Inde dans le cadre d’essais cliniques non autorisés et s’en est tiré.

L’agenda de Bill Gates en Inde et son « obsession pour les vaccins » ont été exposés l’année dernière dans un long article de Robert F. Kennedy Jr., le neveu de l’ancien président américain John F. Kennedy.

Bill Gates souhaite également lancer des moustiques génétiquement modifiés appelés seringues volantes pour vous injecter des vaccins.

Alors que les économies locales du monde entier continuent d’être écrasées en raison de la réponse du gouvernement à la pandémie, les philanthropes mondiaux et les investisseurs dans des projets idéologiques saisissent l’opportunité de pousser l’avortement vers les pays non consentants.

Réfléchissez-y un instant : en période de peur et de désespoir, certaines des personnes les plus riches du monde disent aux hommes et aux femmes pauvres que ce dont ils ont besoin dans le scénario actuel, c’est du « droit » et de la possibilité de tuer leurs enfants avant leur naissance.

De l’ensemble des problèmes auxquels l’humanité est actuellement confrontée, Bill Gates et ses pairs sont plus que satisfaits de croire que ce sont en fait nos enfants qui sont le problème. Cela ne constitue pas de la philanthropie. C’est une mauvaise justification pour tuer nos citoyens les plus faibles, financée par les plus forts.

La Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) a récemment fait la une des journaux pour avoir affecté des « milliards » à la lutte contre la COVID-19 [CoronaVirus Desease (Maladie) 2019] et fait pirater leurs comptes et divulguer des informations sensibles – la fondation était en charge d’actifs d’une valeur d’un peu moins de 48 milliards de dollars au fin 2018.

Mais on sait peu de choses sur la façon dont son argent et ses amis consultants exercent une influence considérable dans l’espace de la santé publique et de la gouvernance internationale et comment Bill Gates a infiltré Global Health.

Un lanceur d’alerte de l’OMS, le Dr Astrid Stuckelberger dans une confession étonnante a exposé les activités suspectes de Bill Gates et de GAVI.

Lors de la 41e session du comité d’enquête Corona, elle a déclaré que les règles en vertu desquelles les pays travaillent avec l’OMS placent virtuellement l’OMS en charge de toutes les règles et édits et annonces formels – Gates étant là en tant que membre du conseil d’administration comme un État membre non officiel, prendre des décisions qui affectent le monde entier.

En Italie, Sara Cunial, la députée de Rome a exigé l’arrestation de Bill Gates en tant que « criminel vaccinal » et a exhorté le président italien à le livrer à la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.

Pendant ce temps, des militants accusent des responsables britanniques et les personnalités de la santé les plus puissantes au monde comme Bill Gates et le Dr Fauci de crimes contre l’humanité et de génocide, citant une série de statistiques sur les effets des «vaccins» et des politiques COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

