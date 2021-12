Les vaccins à ARNm peuvent continuer à créer des protéines de pointe pour toujours en modifiant de manière permanente l’ADN des enfants, avertit le médecin

Un médecin canadien qui a été expulsé pour avoir administré de l’ivermectine à des patients souffrant de COVID-19 a averti que les vaccins COVID à ARNm peuvent continuer à créer des protéines de pointe pour toujours en modifiant de façon permanente l’ADN des enfants. Les enfants sont particulièrement sujets à l’altération de l’ADN parce qu’ils ont des niveaux plus élevés de transcriptase inverse que les adultes, a déclaré le Dr Daniel Nagase.

Le Dr Daniel Nagase discute des mécanismes à l’origine des risques des injections à ARNm lors de l’examen des données de test de vaccin publiées par Pfizer, qui indiquent un taux de réponse négative de 30 % ou plus envers les vaccins « sans récupération », y compris la mortalité qui représente 3 % des participants à l’essai vaccinés. Cependant, dans le processus, ils « étaient directement attribuables aux injections COVID-19 de Pfizer ».

Dans l’émission de Will Dove, Iron Will, Nagase a déclaré que les responsables de la santé auraient dû être conscients des dangers de la pénétration de l’ARNm dans les cellules, qui, selon lui, existent « depuis les années 90 », avant même qu’ils ne prennent conscience du taux « inouï » de 30 % d’effets secondaires.

Peut-être plus inquiétant encore, l’ARNm inséré à partir des jabs peut être converti en ADN au moyen de la transcriptase inverse, et Nagase a déclaré que cela était particulièrement dangereux pour les enfants.

« Les cellules qui subissent des changements », a déclaré Nagase, comme les cellules d’enfants, « ont des niveaux plus élevés d’activité de transcriptase inverse que les cellules adultes qui sont fondamentalement statiques. Cette transcriptase inverse prend tout ce qui est de l’ARNm et le transcrit à l’envers en ADN.

« Une fois que quelque chose a été transcrit en ADN, il peut s’intégrer dans le noyau de la cellule … donc il peut changer de façon permanente l’ADN de cette cellule », a poursuivi Nagase.

« Donc, cette plus grande prépondérance de la transcriptase inverse chez les enfants expliquerait pourquoi nous observons un pourcentage plus élevé d’effets indésirables chez eux, n’est-ce pas ? » Colombe questionna.

« Absolument », a affirmé Nagase

Auparavant, Nagase avait mis en évidence les données de l’étude Pfizer montrant que sur les 34 effets secondaires signalés chez les enfants (c’était avant que le vaccin ne soit réellement approuvé pour une utilisation chez les enfants), 24 avaient des effets secondaires « graves » et 10 avaient des effets secondaires qui étaient étiqueté comme « non sérieux ».

Nagase a également déclaré que peu importe la dose de vaccin administrée aux enfants, car l’ADN peut être modifié par la transcriptase inverse, et l’ADN programme ensuite les cellules pour fabriquer une protéine de pointe.

« Une fois que quelque chose est dans l’ADN, la seule chose qui s’en débarrassera est la mort de cette cellule », a déclaré Nagase.

En réponse à la demande de Dove pour savoir s’il y avait « un moyen de qualifier cela d’autre qu’une arme biologique », Nagase a répondu: « C’est conçu pour provoquer des changements permanents dans la cellule. Pour amener la cellule à produire une protéine non humaine qui n’a aucun avantage pour la santé de cette cellule. La protéine de pointe elle-même est toxique…. et provoque une mutation en inhibant la réparation de l’ADN.

«Donc, si vous injectez quelque chose à des personnes qui provoque la production d’un mutagène par leur corps, une toxine qui empêche la réparation de l’ADN, cela cause par définition des dommages aux personnes. Et injecter aux gens quelque chose qui leur cause des dommages par le biais d’un mécanisme biologique : Eh bien, c’est à peu près la définition d’une arme biologique, n’est-ce pas ? »

Tenant compte du fait que près de 300 jeunes athlètes « ont abandonné le terrain de jeu », parmi « 70 % » d’entre eux sont décédés, Dove a demandé : « Que va-t-il se passer maintenant qu’ils injectent cela à des enfants de cinq ans ? »

« Je ne peux le décrire autrement que par un sacrifice d’enfant. Le Dr Hodgkinson, à Edmonton, a été le premier à s’exprimer en public et à dire qu’il s’agit en fait de sacrifices d’enfants. Je dois être d’accord avec lui à 100 pour cent », a déclaré Nagase.

« Cela n’aurait jamais dû être envisagé pour une injection chez les enfants parce que les résultats des adultes ont été si accablants, si désastreux », a poursuivi Nagase.

« Les couper de l’intérieur »

Pour élucider l’occurrence constante d’athlètes « chutant » sur le terrain abordé par Dove, Nagase a émis l’hypothèse que, par rapport aux non-athlètes, les athlètes pourraient faire face à des effets secondaires plus graves.

Il a poursuivi en déclarant que cela pourrait être dû à la protéine de pointe créée à la suite de la piqûre du vaccin agissant comme un «abrasif» dans le corps. Le cœur des athlètes est connu pour pomper à un rythme plus élevé car ils s’exercent davantage, ce qui à son tour aggrave l’effet de la protéine de pointe qui est de nature abrasive, ce qui « peut causer des dommages mécaniques à l’intérieur des vaisseaux sanguins« .

Dangers pour les femmes enceintes

Nagase a mentionné que les données de Pfizer montraient une augmentation alarmante du risque d’effets indésirables chez les femmes enceintes : 75 femmes sur 274, soit 27 %.

« Toute femme enceinte qui a reçu cette injection après le 30 avril 2021 devrait poursuivre son obstétricien pour faute professionnelle », a déclaré Nagase.

Lorsque Dove a découvert que lesdites données n’avaient rien concernant les effets sur les enfants, Nagase lui-même a noté : « Ce ne sont que les dommages qu’ils ont découverts au cours des trois premiers mois entre le 1er décembre et le 28 février.

Une grossesse dure neuf mois complets. Nous ne savons pas combien d’autres cas qui n’étaient pas graves au cours des deux premiers mois pourraient se transformer en événements graves, fausses couches, mortinaissances, malformations congénitales, malformations.

Risques de cancer des vaccins à ARNm

Nagase a également découvert que la protéine produite par l’injection d’ARNm perturbe le mécanisme anticancéreux naturel du corps consistant à « détecter des protéines anormales dans la circulation ».

Si «votre corps produit en permanence une protéine anormale, il ne sera pas en mesure de détecter les protéines anormales provenant d’une cellule cancéreuse avec la même précision et la même sensibilité qu’il aurait s’il n’y avait pas de protéines de pointe anormales circulant tout le temps, », a déclaré Nagase.

La protéine de pointe peut jouer un rôle dans le cancer de deux autres manières : l’une est qu’elle est capable de détourner les ribosomes nécessaires à la production des protéines afin de protéger les cellules du stress ou des toxines, puis de les utiliser pour créer des protéines de pointe, l’autre est que celles-ci « conduisent à des mutations en empêchant les processus normaux qu’une cellule utilise pour réparer tout dommage à l’ADN », a déclaré Nagase tout en notant que cela a été effectivement démontré dans l’étude du 13 octobre.

Nagase conclut que le risque d’injections d’ARNm était « certainement prémédité ». Dans un précédent test d’ARNm sur des animaux infectés par le SRAS-CoV-1, il a déclaré : « Ils ont fabriqué un vaccin à ARNm. Et devine quoi? Tous les animaux qui ont reçu le vaccin lorsqu’ils ont été exposés au SRAS COVID one, ils sont morts ! Et les animaux qui n’ont pas reçu le vaccin, ils ont survécu.

Le Dr Mark Trozzi a approuvé en commentant l’interview de Nagase avec Dove. « Pfizer savait ce qu’ils faisaient », a-t-il déclaré. «Ils ont sauté les essais sur les animaux et sont allés directement à l’ensemble de la race humaine. Les politiciens, les bureaucrates, les organismes d’autorisation médicale, toutes les institutions et tous les individus qui soutiennent cela sont coupables de crimes de génocide. »

Le Dr Leland Stillman Undercover dénonçant la fraude de Big Pharma et du vaccin

Ce rapport est essentiel pour comprendre l’ampleur de la corruption en ce qui concerne la « pandémie mondiale » de Covid-19.

NEWS WIRE

Dans cette discussion, le Dr Leland Stillman explique comment il s’est infiltré avec Project Veritas pour exposer les pratiques de corruption et la fraude générale perpétrées par les principales sociétés pharmaceutiques, et comment l’industrie dissimule régulièrement un nombre croissant de blessures et de décès liés aux vaccins. Cet entretien informatif est essentiel pour comprendre l’ampleur de la corruption en ce qui concerne la « pandémie mondiale » de Covid-19.

L’interview suivante provient du programme Childrens Health Defense CHD.TV, Doctors & Scientists – Episode 11 animé par le Dr Brian Hooker avec comme invité le Dr Leland Stillman, MD. Regardez:

L’armée américaine a-t-elle vraiment créé le vaccin super Tueur de la COVID ?

Des gros titres sauvages font leur apparition à la télévision et dans la presse au sujet d’un « vaccin super tueur COVID » développé par le département américain de la Défense contre COVID-19 qui promet d’être un traitement « pan-coronavirus » pour toutes les variantes du virus, l’actuel et les futurs. Les allégations médiatisées concernant le supposé super vaccin ne manquent pas, mais à ce jour, aucune preuve n’a été présentée.

Le Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) du DOD est actuellement en tournée de presse pour les premiers résultats du test de phase 1 de leur vaccin COVID-19 Spike Ferritin Nanoparticle, également connu sous le nom de SpFN.

Les rapports des médias indiquent que :

« Dans quelques semaines, les scientifiques du Walter Reed Army Institute of Research prévoient d’annoncer qu’ils ont mis au point un vaccin COVID-19 efficace et toutes ses variantes, même Omicron, ainsi que contre les précédents virus d’origine du SRAS qui ont tué des millions de personnes. de personnes dans le monde.

L’armée a publié un communiqué de presse concernant son vaccin COVID à nanoparticules le 16 décembre.

Le co-inventeur du vaccin et responsable de l’armée américaine pour SpFN, Kayvon Modjarrad, a salué et célébré le développement dans un communiqué :

« Notre stratégie a consisté à développer une technologie de vaccin ‘pan-coronavirus’ qui pourrait potentiellement offrir une protection sûre, efficace et durable contre plusieurs souches et espèces de coronavirus. »

« Ce vaccin se démarque dans le paysage vaccinal COVID-19. L’affichage répétitif et ordonné de la protéine de pointe du coronavirus sur une nanoparticule à plusieurs faces peut stimuler l’immunité de manière à se traduire par une protection beaucoup plus large. »

L’armée affirme que les premiers tests humains sont arrivés à leur terme au début du mois, puis affirmant plus tard que les vaccins se sont révélés efficaces contre la souche Omicron et les « futures souches ».

On ne sait pas encore comment la réclamation concernant Omicron a été possible puisque Omicron n’a été initialement découvert que le 24 novembre.

Sur les 60 vaccins actuels à base de nanoparticules contre la COVID qui étaient en cours de développement clinique, 26 sont passés à la phase suivante des essais cliniques.

29 participants ont été enregistrés dans la première phase des essais humains avec le vaccin SpFN. Tous les 29 ont été évalués comme étant en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans et ayant un IMC inférieur à 35 avant de pouvoir participer à l’étude.

95 % des décès dus à la COVID-19 surviennent chez des personnes de plus de 50 ans. De plus, la grande majorité des personnes confrontées à des complications graves dues à la Covid-19 sont des personnes âgées et/ou présentent plus que quelques comorbidités.

Toutes les complications sous-jacentes les plus courantes de la COVID-19 sont liées à l’obésité. Par conséquent, cette étude, qui a suivi des protocoles standards, a éliminé tous les participants exposés à la menace réaliste de COVID-19.

Sur la base des données expérimentales, le groupe vaccin a été conçu pour avoir un rapport de 5 : 1 par rapport au groupe placebo. Étant donné que seulement 29 des 72 participants attendus ont été inscrits dans l’étude de phase 1, cela implique que la taille de l’échantillon de notre groupe de contrôle est petite – un groupe de contrôle potentiel de 5 personnes. Oui, un ensemble de 5 êtres humains entiers.

Les nouvelles dans les médias et le battage médiatique autour du remède contre le pan-coronavirus sont non seulement injustifiables, mais ils sont très suspects.

Dans l’intervalle, juste un jour avant que l’armée ne célèbre les essais cliniques de vaccins Covid qui peuvent apparemment tout guérir, le Dr Anthony Fauci et ses collègues du ministère de la Santé du gouvernement ont publié un article intitulé « Vaccins universels contre le coronavirus – Un besoin urgent . »

