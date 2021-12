Sur les vaccins COVID : pourquoi ils ne peuvent pas fonctionner, et preuves irréfutables de leur rôle causal dans les décès après vaccination

Ce texte est un résumé écrit des présentations du Dr Bhakdi et du Dr Burkhardt au symposium Doctors for COVID Ethics qui a été diffusé en direct par UKColumn le 10 décembre 2021. Les deux présentations peuvent être visionnées au tout début de l’enregistrement vidéo du colloque.

Les auteurs

Le Dr Bhakdi a passé sa vie à pratiquer, enseigner et faire des recherches sur la microbiologie médicale et les maladies infectieuses. Il a présidé l’Institut de microbiologie médicale et d’hygiène de l’université Johannes Gutenberg de Mayence, en Allemagne, de 1990 jusqu’à sa retraite en 2012. Il a publié plus de 300 articles de recherche dans les domaines de l’immunologie, de la bactériologie, de la virologie et de la parasitologie, et a servi de 1990 à 2012 en tant que rédacteur en chef de Medical Microbiology and Immunology, l’une des premières revues scientifiques de ce domaine fondée par Robert Koch en 1887.

Le Dr Arne Burkhardt est un pathologiste qui a enseigné dans les universités de Hambourg, Berne et Tübingen. Il a été invité pour des postes de professeur invité/visites d’étude au Japon (Université Nihon), aux États-Unis (Brookhaven National Institute), en Corée, en Suède, en Malaisie et en Turquie. Il a dirigé l’Institut de pathologie de Reutlingen pendant 18 ans. Par la suite, il a travaillé comme pathologiste indépendant avec des contrats de consultation avec des laboratoires aux États-Unis. Burkhardt a publié plus de 150 articles scientifiques dans des revues scientifiques allemandes et internationales ainsi que des contributions à des manuels en allemand, anglais et japonais. Pendant de nombreuses années, il a audité et certifié des instituts de pathologie en Allemagne.

La preuve

Nous présentons ici des preuves scientifiques qui appellent à un arrêt immédiat de l’utilisation des vaccins COVID-19 basés sur les gènes. Nous expliquons d’abord pourquoi les agents ne peuvent pas protéger contre l’infection virale. Bien qu’aucun effet positif ne soit attendu, nous montrons que les vaccins peuvent déclencher des processus autodestructeurs qui conduisent à des maladies débilitantes et à la mort.

Pourquoi les vaccins ne peuvent pas protéger contre l’infection

Une erreur fondamentale sous-jacente au développement des vaccins COVID-19 a été de négliger la distinction fonctionnelle entre les deux grandes catégories d’anticorps que le corps produit afin de se protéger des microbes pathogènes.

La première catégorie (IgA sécrétoire) est produite par les cellules immunitaires (lymphocytes) qui sont situées directement sous les muqueuses qui tapissent les voies respiratoires et intestinales. Les anticorps produits par ces lymphocytes sont sécrétés à travers et à la surface des muqueuses. Ces anticorps sont donc sur place pour rencontrer les virus aéroportés, et ils peuvent être capables d’empêcher la liaison virale et l’infection des cellules.

La deuxième catégorie d’anticorps (IgG et IgA circulantes) se produit dans la circulation sanguine. Ces anticorps protègent les organes internes du corps contre les agents infectieux qui tentent de se propager par la circulation sanguine.

Les vaccins qui sont injectés dans le muscle, c’est-à-dire à l’intérieur du corps, n’induisent que des IgG et des IgA circulantes, et non des IgA sécrétoires. De tels anticorps ne peuvent pas et ne protégeront pas efficacement les muqueuses de l’infection par le SRAS-CoV-2. Ainsi, les « infections révolutionnaires » actuellement observées chez les individus vaccinés ne font que confirmer les défauts fondamentaux de conception des vaccins. Les mesures des anticorps dans le sang ne peuvent jamais fournir aucune information sur le véritable statut de l’immunité contre l’infection des voies respiratoires.

L’incapacité des anticorps induits par le vaccin à prévenir les infections à coronavirus a été rapportée dans des publications scientifiques récentes.

Les vaccins peuvent déclencher l’autodestruction

Une infection naturelle par le SRAS-CoV-2 (coronavirus) restera chez la plupart des individus localisée dans les voies respiratoires. En revanche, les vaccins amènent les cellules situées profondément à l’intérieur de notre corps à exprimer la protéine de pointe virale, ce qu’ils n’ont jamais été censés faire par nature. Toute cellule qui exprime cet antigène étranger sera attaquée par le système immunitaire, qui impliquera à la fois des anticorps IgG et des lymphocytes T cytotoxiques. Cela peut se produire dans n’importe quel organe. Nous voyons maintenant que le cœur est touché chez de nombreux jeunes, entraînant une myocardite ou même un arrêt cardiaque soudain et la mort. Comment et pourquoi de telles tragédies pourraient être liées de manière causale à la vaccination est restée une question de conjecture, car les preuves scientifiques ont fait défaut. Cette situation est désormais rectifiée.

Études histopathologiques : les patients

Des analyses histopathologiques ont été réalisées sur les organes de 15 personnes décédées après vaccination. L’âge, le sexe, le carnet de vaccination et l’heure du décès après injection de chaque patient sont indiqués dans le tableau de la page suivante. Les points suivants sont de la plus haute importance :

Avant le décès, seuls 4 des 15 patients avaient été traités en soins intensifs pendant plus de 2 jours. La majorité n’a jamais été hospitalisée et est décédée à domicile (5), dans la rue (1), au travail (1), dans la voiture (1) ou dans des établissements de soins à domicile (1). Par conséquent, dans la plupart des cas, il est peu probable que l’intervention thérapeutique ait influencé de manière significative les résultats post-mortem.

Pas un seul décès n’a été associé à la vaccination par le coroner ou le procureur de la République ; cette association n’a été établie que par nos résultats d’autopsie.

Les autopsies conventionnelles initialement réalisées n’ont pas non plus révélé d’indices évidents sur un rôle possible de la vaccination, puisque l’aspect macroscopique des organes était globalement banal. Dans la plupart des cas, « l’insuffisance cardiaque rythmogène » a été postulée comme cause de décès.

Mais nos analyses histopathologiques ultérieures ont alors provoqué un revirement complet. Un résumé des conclusions fondamentales suit.

Case # Gender Age (years) Vaccine (injections) Time of death after last injection 1 female 82 Moderna (1. and 2.) 37 days 2 male 72 Pfizer (1.) 31 days 3 female 95 Moderna (1. and 2.) 68 days 4 female 73 Pfizer (1.) unknown 5 male 54 Janssen (1.) 65 days 6 female 55 Pfizer (1. and 2.) 11 days 7 male 56 Pfizer (1. and 2.) 8 days 8 male 80 Pfizer (1. and 2.) 37 days 9 female 89 Unknown (1. and 2.) 6 months 10 female 81 Unknown (1. and 2.) unknown 11 male 64 AstraZeneca (1. and 2.) 7 days 12 female 71 Pfizer (1. and 2.) 20 days 13 male 28 AstraZeneca (1.), Pfizer (2.) 4 weeks 14 male 78 Pfizer (1. and 2.) 65 days 15 female 60 Pfizer (1.) 23 days

Études histopathologiques : résultats

Des résultats histopathologiques de nature similaire ont été détectés dans les organes de 14 des 15 personnes décédées. Les plus fréquemment atteints étaient le cœur (14 cas sur 15) et le poumon (13 cas sur 15). Des altérations pathologiques ont en outre été observées dans le foie (2 cas), la glande thyroïde (thyroïdite de Hashimoto, 2 cas), les glandes salivaires (syndrome de Sjögren ; 2 cas) et le cerveau (2 cas).

Un certain nombre d’aspects saillants dominaient dans tous les tissus affectés de tous les cas :

événements inflammatoires dans les petits vaisseaux sanguins (endothélite), caractérisés par une abondance de lymphocytes T et de cellules endothéliales mortes séquestrées dans la lumière du vaisseau ; l’accumulation périvasculaire étendue de lymphocytes T; une infiltration lymphocytaire massive d’organes ou de tissus non lymphatiques environnants avec des lymphocytes T.

Une infiltration lymphocytaire s’est parfois produite en association avec une activation lymphocytaire intense et la formation de follicules. Lorsqu’elles étaient présentes, elles s’accompagnaient généralement d’une destruction des tissus.

Cette combinaison de pathologie multifocale dominée par les lymphocytes T qui reflète clairement le processus d’auto-attaque immunologique est sans précédent. Parce que la vaccination était le seul dénominateur commun entre tous les cas, il ne fait aucun doute qu’elle a été le déclencheur de l’autodestruction chez ces individus décédés.

Conclusion

L’analyse histopathologique montre des preuves claires d’une pathologie de type auto-immune induite par le vaccin dans plusieurs organes. Il va de soi qu’une myriade d’événements indésirables dérivant de tels processus d’auto-attaque doivent se produire très fréquemment chez tous les individus, en particulier à la suite d’injections de rappel.

Sans aucun doute, l’injection de vaccins à base de gènes COVID-19 place des vies sous la menace de la maladie et de la mort. Nous notons que les vaccins à base d’ARNm et de vecteurs sont représentés parmi ces cas, tout comme les quatre principaux fabricants.

SERDAR DUZGOREN – Veuillez lire ce Rapport avec toute votre attention si vous ne voulez pas qu’une maladie tue, vaccinée ou non

Globules rouges (photo msshrinithi2008.blogspot.com)

Attaque de cellules sanguines de pointe (photo PInterest)

Veuillez lire ce rapport avec toute votre attention si vous ne voulez pas qu’une maladie tue, vaccinée ou non

Veuillez lire ce rapport avec toute votre attention si vous ne voulez pas qu’une maladie tue, vaccinée ou non, tout le monde sauf le BIENTT de Moderna à produire, l’ARNm « Multi Variant Efficient » a reçu des gens !

Comment une séquence d’ARNm chimérique, qui coderait pour une nouvelle protéine jamais existante, peut-elle être utilisée dans un vaccin s’il n’a pas de protéine virale de référence réelle avec laquelle comparer ? Sans qu’aucun scientifique ne voit quoi que ce soit d’inhabituel à propos de la séquence d’ARNm utilisée, comment une autre immunisation contre une version beaucoup plus mortelle du virus peut-elle être administrée ? Comment les raisons logiques nécessaires pourraient-elles être créées pour produire un vaccin à ARNm avec la séquence génétique d’un virus créé mais non libéré (appelons-le « Omega ») sans être suspect sous un examen scientifique minutieux ? Un code génétique d’ARNm légèrement différent créerait une protéine légèrement différente qui pourrait fournir une immunisation différente ! La nouvelle protéine chimérique produite par le vaccin pourrait même donner une immunisation plus large et cela pourrait facilement être utilisé dans une future attaque biologique mondiale d’une manière tordue et impensée par ; « Donner une autre protection », secrètement, contre un véritable agent pathogène mortel. Une autre immunité contre un virus de la même famille mais beaucoup plus meurtrier que Sars Cov 2 !

Uniquement au nombre prévu de personnes dans chaque pays, en utilisant un « vaccin à ARNm multivalent, puis à l’avenir, en libérant cette version mortelle du virus et en éliminant la majorité de la population qui n’a pas reçu CETTE protection » en utilisant l’ARNm La technologie!

Selon l’annonce de Moderna, ils réfléchissent à trois options contre Omicron, mais comme le plan mentionné ci-dessus, vous verrez que, finalement, ils décideront non pas de ces options mais de produire un nouveau vaccin efficace Multi Valent ! Parce que, la séquence génétique de cet ARNm Multi Valent sera structurée à partir de parties sélectionnées des codes génétiques des variantes existantes des protéines de pointe. Ce qui signifie qu’ils peuvent coder la structure protéique souhaitée de tout type de virus Corona, officiellement ! Même si la séquence est cochée, il n’y aurait qu’une séquence construite à partir de parties extraites des versions bêta, delta et Omicron du virus. C’est pourquoi il est nécessaire de libérer des mutations tous les quelques mois jusqu’à ce que toutes les pièces nécessaires (parties de séquence mutées) soient disponibles pour être utilisées comme référence et/ou raison.

Chaque variante publiée doit contenir les parties mutées nécessaires pour être utilisées dans l’ARNm Multi Valent, qui codera la protéine du futur, le virus original !

La raison pour laquelle la technologie de l’ARNm a commencé à être largement utilisée dans cette pandémie pourrait être parce que, uniquement avec cette technologie, il est possible d’immuniser secrètement des personnes contre n’importe quelle variante en utilisant des parties de la séquence génétique de CETTE version dans la séquence d’ARNm du vaccin multivalent. La méthode classique de production de vaccins (qui est nécessaire pour utiliser des virus affaiblis ou des composants viraux) ne pouvait pas être utilisée pour administrer une autre immunisation cachée car produire un vaccin avec un avenir à libérer, non encore en circulation, des composants viraux mortels auraient été visibles par les scientifiques ! Il n’y a AUCUN virus ou composant viral utilisé dans la production de vaccins à ARNm !

Si, vaccinés ou non, tout le monde, à l’exception des vaccinés de Moderna, tombait malade et mourrait dans un proche avenir : majorité de plus de 60 ans sans problèmes de santé majeurs et personnes handicapées, personnel politique, militaire et judiciaire en position critique des gouvernements de plus de 150 les pays (où Moderna a annoncé la vente de vaccins à partir du second semestre de l’année prochaine) ne survivraient pas car la plupart d’entre eux le seront, avant que Moderna n’atteigne en raison des groupes de vaccination prioritaires de l’Organisation mondiale de la santé. Les survivants seraient pour la plupart des gens de la classe ouvrière ordinaires, âgés de moins de 60 ans, en relativement bonne santé.

Dans chaque pays, le nombre prévu de personnes pour survivre serait déterminé en contrôlant le nombre de doses à vendre à ce pays ! Des pays au pouvoir comme la Chine, la Russie, l’Irak, l’Iran, la Turquie, la Corée du Nord qui ne recevront pas Moderna, seraient totalement effacés ! Israël et le Vatican, qui n’étaient que Pfizer BionTech, doivent trouver une raison et commenceront à utiliser la nouvelle variante efficace du vaccin à ARNm Moderna en 2022.

Ceci est l’accord officiel entre Moderna et Israël

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-new-supply-agreement-israel-2022

Les groupes prioritaires de l’OMS ont divisé la population mondiale en groupes d’âge et de conditions de santé – cela garantira que les vaccins souhaités seront atteints au moment de la vaccination des populations ciblées, PAS avant !

Le Dr Ralph Baric expérimente sur les virus Corona depuis plus de 35 ans en essayant de créer des versions plus mortelles du virus et en obtenant leurs séquences génétiques au nom d’un programme appelé « Gain de fonction ». Son travail officiel était de créer des mutations mortelles avant que la mutation ne se produise dans la nature. Juste pour être prêt ! Toutes ses études ont été financées par le gouvernement. Au cours des études sur le gain de fonction, Baric et son équipe ont peut-être réussi leur devoir et ont d’abord conçu un virus oméga mortel. Génétiquement modifié de manière à ne pas muter davantage afin qu’il ne devienne pas résistant et n’effacera pas toute l’humanité avec une longue période d’incubation asymptomatique.

Les gens se contamineraient sans savoir qu’ils sont déjà malades. Ensuite, d’autres variantes simples du virus Omega ont dû être créées, en commençant par les versions Omicron puis Delta, puis Beta, Alpha et à la fin Sars Cov-2 (dans l’ordre inverse complet puis l’ordre temporel de libération), de manière à ce que chaque version ait des parties communes dans leur séquence génétique avec la version Omega. La version la plus simple, SARSCOV-2, doit avoir été publiée pour créer une raison pour la vaccination mondiale. La protéine souhaitée sera codée à l’aide des parties mutées des versions publiées dans le prochain vaccin efficace à plusieurs variantes de Moderna !

Avec les données et les résultats du programme Thor de la DARPA et du programme du génome humain financé par les National Institutes of Health (NIH) de Francis Collins, M. Baric aurait pu facilement concevoir un agent pathogène mortel qui peut éviter tous les mécanismes de défense humains indépendamment des différences génétiques, et a obtenu les séquences génétiques. . Imaginez que si vous étiez celui avec un plan aussi détaillé de dépeuplement sélectif, ne créeriez-vous pas TOUTES LES DIVERSIONS nécessaires pour le couvrir en gardant les gens occupés à lutter contre les raisons invoquées telles que : augmentation du taux de décès, vaccinations forcées, effets secondaires, Luttes économiques, restrictions (Certificat Vert, masque obligatoire, distanciation sociale), informations pro et anti médias contrôlées circulant chaque jour.

Le but d’un tel plan ne serait pas de maintenir en vie toutes les personnes vaccinées par Moderna ! Cela le rend encore moins suspect lorsque certaines des personnes vaccinées par Moderna souffrent des effets secondaires. Si, d’une manière ou d’une autre, quelqu’un parlait de ce plan, les gens réagiraient immédiatement en disant « mais, certaines des personnes vaccinées par Moderna sont endommagées, voire meurent ». Cela garantit en outre que personne n’écouterait si le vrai plan était sur le point d’être exposé. A travers les médias, les gens sont manipulés pour penser qu’il s’agit d’un « juste un autre complot », sans même vérifier les faits !

Travail, éducation, voyages internationaux et activités sociales forçant la réglementation en matière de vaccination incitera majoritairement les moins de 60 ans à se faire vacciner. L’utilisation de différentes marques de vaccins sur différentes catégories d’âge et de problèmes de santé pourrait être facilement utilisée pour déployer une arme biologique à l’avenir en conférant une immunité contre un agent pathogène mortel à certaines personnes uniquement.

Seul le nombre CALCULÉ de personnes ayant reçu CE code génétique survivrait lorsque cette maladie serait relâchée à l’avenir !

La solution est que les scientifiques et les médecins exigent officiellement de ne pas utiliser de séquence d’ARNm chimérique, qui encoderait une nouvelle protéine jamais existante sans protéine virale de référence réelle avec laquelle comparer !

Tout le monde doit être informé de la possibilité d’utiliser l’ARNm dans la méthode décrite. C’est le seul moyen pour que cette possibilité horrible ne devienne pas réalité ! Même si les parties de la séquence d’ARNm « Multi Variant Efficient » étaient référencées séparément à Beta, Delta, Omicron, la séquence complète encoderait une protéine de forme complètement nouvelle !

C’est ainsi qu’aucun scientifique ne peut savoir si la structure et/ou la forme finales (prévues) de la protéine codée donne une autre immunisation jusqu’à ce que la version oméga soit diffusée !

Mail aan Rob Scholte Museum, 7 décembre 2021 à 15:28

Biontech Comirnaty contient deux substances technologiques non approuvées pour les humains Eng Sbt

