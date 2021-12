Banque mondiale – FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL – 2015 – Génocide planifié

Les 45 milliards de francs suisses offerts au Nouvel Ordre mondial (NOM) par Philipp Hildebrand, directeur de la Banque nationale suisse

Publié le 04/08/2011

Philipp Hildebrand, président de la direction générale de la Banque nationale suisse

Revenons à l’année 2010 : Philipp Hildebrand, le président du conseil d’administration de la Banque nationale suisse (BNS), a décidé d’acheter des euros en échange de plusieurs milliards de francs suisses dans une tentative apparente de sauvegarder l’euro de son chute, qui constitue un problème pour l’industrie exportatrice suisse. La BNS correspond à la FED aux États-Unis ou à l’EZB dans l’Union européenne.

Eh bien, l’euro a néanmoins plongé avec le dollar américain, et pendant ce temps, Philipp Hildebrand est responsable d’une perte de 45 milliards de dollars par cette tentative infructueuse – et – non scientifique. Même en tant que non-économiste (il est politologue), il est entouré de nombreux économistes bien décorés qui auraient dû et probablement lui avoir dit que de telles manipulations monétaires fonctionnent rarement du point de vue historique et scientifique. Pourquoi a-t-il vendu autant de francs suisses au monde de toute façon ? Souvenez-vous : la Suisse est toute petite, 45 milliards de francs correspondent à environ 6 500 francs ou 8 400 dollars par habitant de cette « île » d’Europe centrale… Pour comprendre sa VRAIE motivation, il faut connaître son parcours et son lien avec les plus hauts dirigeants du Nouvel Ordre mondial.

Jouer dans la toile d’araignée financière du mondialiste

George Soros, spéculateur ou manipulateur financier ?

Selon « Die Weltwoche« , un hebdomadaire politique suisse, Philipp Hildebrand est entré en contact avec George Soros, délégué principal du gouvernement mondial secret élitiste Rothschild et Rockefeller, alors qu’il travaillait pour le Forum économique mondial de Davos. De lui, il est entré en contact avec les plus grands manipulateurs financiers mondiaux comme Louis Moore Bacon (MCM), Ben Bernanke (FED), Timothy Geithner, Jean-Claude Trichet (EZB), Mario Draghi (Banque centrale italienne), Mark Carney (Gouverneur de Bank of Canada), Larry Summers, et bien d’autres… (voir bilanz.ch et blog ASR). Hildebrand est également membre du Groupe des Trente, le gouvernement financier quasi mondial, fondé par Rockefeller.

Avec un tel croisement avec les manipulateurs mondiaux du Nouvel Ordre Mondial, on peut se poser la question de savoir où réside la loyauté du chef de la BNS : au service du peuple suisse ou plutôt du côté de ses amis Illuminati ?

Où sont passés les 45 milliards de francs suisses ?

Il est étonnant de voir comment chaque dernier article des médias contrôlés par le NOM sur cette catastrophe financière se concentre sur une «mauvaise stratégie» de Hildebrand, en supposant que soutenir l’euro par rapport au franc suisse était le véritable objectif. Personne ne semble pouvoir ou vouloir changer de perspective. Lorsque la BNS a acheté des milliards d’euros, quelqu’un a reçu des francs suisses en échange, n’est-ce pas ? Bien sûr, je ne suis pas en mesure de retracer à qui tous ces francs ont été vendus, mais sachant comment les Rothschild et les autres grands banquiers francs-maçons ont toujours gagné de l’argent grâce à des événements catastrophiques, qu’il s’agisse de guerres planifiées ou de troubles financiers planifiés, cela ne devrait pas être un pas trop important pour conclure que ces transactions ont été préparées dans ces sièges sociaux mondiaux de manipulateurs et le Groupe des Trente, histoire d’atténuer un peu la perte qu’ils ont subie avec l’euro plongeant… Astucieux comme toujours, ils ont acheté des francs suisses en 2010 dans un environnement relativement stable – l’achat supposé d’euros par la BNS a maintenu le taux de change assez stable pendant la durée de ces transactions envisagées. Aujourd’hui, l’euro continue de baisser, et certains banksters ont déplacé une partie de leur fortune vers l’île de stabilité au bon moment !

Taux de change Francs suisses / Euros depuis 2010

Conclusion

La Suisse est sous l’emprise cachée de la franc-maçonnerie depuis sa fondation officielle en 1848 (voir les photos ci-dessous du blog noicon), et son indépendance est encore en partie une illusion qui aide les puissants à jouer à leurs jeux corrompus et égoïstes.

