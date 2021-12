Plus de 150 000 Américains tués par les vaccins Covid, selon une étude de l’Université Columbia + Des infirmières californiennes sifflent le nombre « écrasant » de crises cardiaques, de coagulations et d’accidents vasculaires cérébraux…

Plus de 150 000 Américains tués par les vaccins Covid, selon une étude de l’Université Columbia

J’avais 8 façons indépendantes de le montrer auparavant. Et maintenant, il y en a 9. Et personne n’a un nombre défendable < 150 000. Le CDC ne revendique toujours aucun décès, mais ne peut pas expliquer comment Schirmacher et d’autres ont fait une gaffe.

Steve Kirsch

Plus de 150 000 Américains tués par les vaccins Covid, selon une étude de l’Université Columbia

Une nouvelle étude indépendante utilisant l’analyse des décès en excès a montré que notre estimation du nombre de décès en excès était cohérente avec ce qu’ils ont trouvé.

Voici quelques citations du journal :

Les résultats des pentes de régression ajustées (p < 0,05 FDR corrigé) suggèrent un VFR moyen national américain de 0,04 % et plus VFR avec l’âge (VFR = 0,004 % chez les 0-17 ans augmentant à 0,06 % chez les âges > 75 ans), et de 146K à 187 000 décès aux États-Unis associés au vaccin entre février et août 2021. La comparaison de notre estimation avec le VFR rapporté par le CDC (0,002 %) suggère que les décès dus au VAERS sont sous-déclarés d’un facteur 20, ce qui est cohérent avec le biais de sous-détermination connu du VAERS La comparaison de nos VFR stratifiés par âge avec les taux de mortalité par infection à coronavirus (IFR) stratifiés par âge publiés suggère que les risques des vaccins COVID et des rappels l’emportent sur les avantages chez les enfants, les jeunes adultes et les personnes âgées présentant un faible risque professionnel ou une exposition antérieure au coronavirus. Fait intéressant, nos estimations de 133 000 à 187 000 décès liés au vaccin sont très similaires aux estimations indépendantes récentes basées sur les données du VAERS américain jusqu’au 28 août 2021 par Rose et Crawford (11).

En d’autres termes, ces chercheurs ont trouvé des chiffres similaires à ce que nous avons trouvé, dans un facteur de 2. Ils conviennent que plus de 150 000 personnes ont été tuées par les vaccins jusqu’à présent. C’est plus de 3 fois le nombre de tués au combat pendant la guerre du Vietnam ; une guerre qui a duré près de 20 ans.

Pendant ce temps, des critiques comme mon bon « ami » Jeffrey Morris admettent qu’ils n’ont aucune idée du nombre de personnes décédées et ne peuvent même pas trouver un seul moyen de l’estimer. Superbe. Il pense toujours qu’il n’y a aucune preuve de causalité.

Voici une 10ème méthode qui trouve > 200 000 décès dus au vaccin

Avec l’aimable autorisation de SidDavis sur la sous-pile :

(1) En utilisant les rapports hebdomadaires du CDC sur les décès de toutes causes au cours des 6 années de janvier 2014 à janvier 2020, j’ai identifié et mesuré les oscillations dans cet ensemble de données pour établir le schéma hebdomadaire normal et l’ampleur des décès auxquels nous devrions nous attendre en 2020, 2021 et au-delà.

(2) J’ai comparé les rapports hebdomadaires du CDC sur les décès toutes causes confondues, du 18 janvier 2020 au 14 décembre 2020. Le 14 décembre 2020 était le début des vaccinations. Le total des décès dépassant la norme attendue était de 369 857, soit une moyenne hebdomadaire de 7 705 366.

(3) J’ai comparé les rapports hebdomadaires du CDC sur les décès toutes causes confondues, du 14 décembre 2020 au 13 novembre 2021. Le rapport du 13 novembre 2921 était le plus récent avec des données matériellement correctes. Le total des décès dépassant la norme attendue au cours de cette période était de 487 905, soit une moyenne hebdomadaire de 10 039,680.

(4) L’augmentation moyenne des décès excédentaires après le début des vaccins était de 2 334,314 par semaine, soit 112 047 décès au total qui peuvent être attribués aux vaccins. Sur la base de ces calculs, une estimation raisonnable jusqu’à la fin de 2021 est de 200 000 décès.

L’estimation des décès attribués aux vaccins calculée avec cette logique est plutôt faible. La profession médicale a amélioré ses méthodes de traitement, ce qui aurait dû entraîner une diminution des décès au fil du temps, mais le taux a plutôt augmenté. Les plus vulnérables devraient être les premiers à le faire, de sorte qu’au fil du temps, le taux de mortalité devrait avoir diminué, mais au lieu de cela, le taux a augmenté. Cela signifie que le vaccin causé des décès aurait été légèrement plus élevé que mon estimation calculée.

Preuve de causalité

Il y a tellement de façons de montrer que les vaccins causent la mort.

Toujours aucune condition d’arrêt ; personne au Congrès ou au CDC n’en établira un

Cependant, il n’y a aucune condition d’arrêt pour ces vaccins et aucun membre du Congrès ou du CDC n’est prêt à tirer une ligne dans le sable et à dire : « Le gouvernement américain devrait arrêter les vaccins après qu’un nombre X d’Américains aient été tués.

Une condition d’arrêt raisonnable est de 32 personnes. En 1976, nous avons arrêté le vaccin H1N1 après seulement 32 décès.

Aujourd’hui, le nombre de décès autorisés est illimité. Et il n’y a aucune responsabilité pour les fabricants. Et il n’y a eu aucun paiement pour les centaines de milliers de vaccinés blessés. Zéro. Zipper. Nada.

Personne au Congrès (ou dans les médias grand public) ne semble troublé par le fait que les vaccins tuent plus de gens qu’ils n’en sauvent. L’essai de phase 3 de Pfizer a sauvé 1 vie de la COVID pour 22 000 personnes vaccinées. Donc pour 220M complètement vaccinés, c’est 10 000 vies sauvées, mais 150 000 personnes ou plus tuées. Donc, nous tuons 15 personnes pour en sauver 1. Et nous le mandatons pour démarrer.

Peut-être qu’un jour, nous trouverons un membre du Congrès qui prêtera attention à ce que disent les données et dira deux mots : « Je m’y oppose ».

J’ai besoin de votre aide pour arrêter le vaccin. Personne au Congrès n’a le courage de fixer une condition d’arrêt.

Peut-être que l’un des 100 000 lecteurs de cet article pourrait avoir une discussion avec son représentant.

J’ai essayé. Aucune des personnes au Congrès que j’ai soutenues au fil des ans ne me parlera plus. Même leurs équipes ne liront même pas ce que j’ai écrit car cela n’est pas d’accord avec ce que prétend le CDC.

Jusqu’au jour où nous trouverons un membre du Congrès qui écoutera, je continuerai d’écrire en espérant que d’autres réussiront là où j’ai échoué.

Par Steve Kirsch · « J’écris sur la sécurité et l’efficacité des vaccins COVID, la corruption, la censure, les mandats, le masquage et les traitements précoces. L’Amérique est induite en erreur par des autorités autrefois dignes de confiance. Cet article a été initialement publié sur le blog de Steve.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Astuce simple qu’ils utilisent pour cacher les morts Vaccinés dans le cimetière des non vaccinés

DÉC 222021

Par Silviu « Silview » Costinescu

https://www.bitchute.com/embed/u8Eyzkd7wRHc/?feature=oembed#?secret=xhhmOP0Lvb

Vous pouvez obtenir votre troisième rappel aujourd’hui, légalement, vous êtes toujours classé sans vaccin deux semaines de plus.

Dans cet intervalle, ils peuvent lancer un nouveau booster et vous rétrograder en non vacciné

Quoi qu’il vous arrive au cours des mois entre ces rappels, cela figure dans les statistiques des non vaccinés. Et s’ils gardent le rythme, vous pouvez avoir un nombre illimité de vaccins sans jamais apparaître officiellement dans les statistiques et les fichiers vaccinés.

C’est un crime parfait, mais seulement tant qu’il n’y a pas d’enquête.

Considérez maintenant tous les décès aléatoires faussement étiquetés comme décès par Covid en 2020-2021, et la grippe et la pneumonie en voie de disparition.

Ce sont deux années de statistiques de santé vitales rendues inutiles. Et cela a un impact sur toutes les études plus importantes qui incluent ces années. Imaginez que vous avez commencé une étude de cinq ans en 2016-2019 dans laquelle les statistiques sur la grippe sont primordiales. Adieu étude !

La médecine a été fatalement compromise et nous devons en commencer une nouvelle presque à partir de zéro.

Astuce simple qu’ils utilisent pour cacher les vaccinés morts dans le cimetière non vacciné

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

LE MENSONGE QUI REND L’AVORTEMENT / LE GÉNOCIDE LÉGAL

DES TONNES DE SANG EST SUR CES MAINS DES FEMMES

Une étude danoise montre que les vaccins AUGMENTENT SIGNIFICATIVEMENT l’infectiosité d’Omicron

28 déc. 2021

The American Journal

Une étude danoise montre que les vaccins AUGMENTENT SIGNIFICATIVEMENT l’infectiosité d’Omicron

Des infirmières californiennes sifflent le nombre « écrasant » de crises cardiaques, de coagulations et d’accidents vasculaires cérébraux alors que les médecins refusent de blâmer les vaccins de peur de perdre leur licence médicale

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

En octobre de cette année, nous avons republié un article de The Conejo Guardian, une publication d’information indépendante à but non lucratif du comté de Ventura, en Californie. Voir:

Seuls les membres du personnel hospitalier non vaccinés disent la vérité sur les blessures causées par les vaccins alors qu’ils se préparent à quitter le système médical

Dans cet article, ils ont signalé que le personnel non vacciné restant dans les hôpitaux était le seul à dire la vérité sur le volume de personnes entrant à l’hôpital souffrant des effets secondaires des injections COVID-19 expérimentales.

« Ils ne veulent pas signaler qu’ils voient 80% des personnes aux urgences vaccinées, mais seulement 40% du comté est vacciné », a déclaré une infirmière.

Le Conejo Guardian a maintenant publié un article de suivi avec quelques infirmières, dont une infirmière vaccinée qui a reçu deux doses de vaccins expérimentaux mais dit qu’il ne recevra aucun des rappels, et que lui et sa femme ont décidé de quitter l’État de Californie une fois que leur enfant atteint l’âge scolaire, car ils ne pensent pas que les enfants devraient recevoir ces injections.

Ces infirmières ont signalé l’augmentation des problèmes cardiaques inexpliqués, des accidents vasculaires cérébraux et de la coagulation sanguine dans les populations locales de patients vaccinés. Ils disent également que les médecins refusent de considérer qu’il pourrait s’agir de réactions indésirables aux injections Covid.

Ces infirmières signalent également que les conditions dans les hôpitaux sont actuellement si mauvaises qu’elles sont en « mode de survie », car il n’y a pas assez de personnel pour gérer l’afflux de ces patients blessés par vaccin, et elles poussent de nouvelles infirmières dans ces situations avec très peu de formation, ce qui aggrave encore la situation.

Ainsi, alors que de nombreuses infirmières éthiques et le personnel hospitalier qui ont refusé de se faire injecter les tirs d’armes biologiques ont maintenant été licenciés ou ont démissionné, il semble que les infirmières et le personnel vaccinés qui restent commencent également à se réveiller, et beaucoup d’entre eux pourraient bientôt être quitter le système médical ainsi qu’ils ne veulent pas recevoir des injections de rappel sans fin et travailler dans ces lieux de travail surpeuplés où ils peuvent clairement voir que la majorité des patients souffrent des effets secondaires des injections.

De plus en plus d’infirmières de VC sifflent le nombre « écrasant » de crises cardiaques, de coagulation et d’accidents vasculaires cérébraux

Par Joel Kilpatrick

The Conejo Guardian

Après le rapport du Conejo Guardian sur les tendances alarmantes dans les hôpitaux du comté de Ventura, de plus en plus d’infirmières se sont manifestées pour affirmer l’augmentation des problèmes cardiaques inexpliqués, des accidents vasculaires cérébraux et de la coagulation sanguine dans les populations locales de patients vaccinés. Ils disent également que les médecins refusent de considérer qu’il pourrait s’agir de réactions indésirables aux injections Covid.

Sam, infirmier en soins intensifs dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du comté de Ventura, s’est manifesté parce que :

« Je suis fatigué de tous les B.S. cela se passe », a-t-il déclaré au Guardian. « C’est fou comme personne ne remet plus rien en question. » « Aucun [des médecins] ne se demande si le vaccin provoque une myocardite, une péricardite et les accidents vasculaires cérébraux qui surviennent. S’ils ne respectent pas la ligne, ils pourraient perdre leur licence médicale. »

Il a été témoin d’une augmentation du nombre de jeunes souffrant de graves problèmes de santé après avoir reçu des injections Covid.

« Nous avons eu beaucoup de jeunes qui sont venus », dit Sam. « Nous assistons à de nombreux accidents vasculaires cérébraux, à de nombreuses crises cardiaques. »

Une femme de 38 ans est arrivée avec des occlusions (blocages du flux sanguin) dans son cerveau.

«Ils [les médecins] cherchaient tout sous le soleil et documentaient cela dans le tableau, mais vous ne voyez nulle part si elle était vaccinée ou non», dit Sam. « Une chose que le vaccin provoque est la thrombose, la coagulation. Ici, vous avez une femme de 38 ans qui a été doublement vaccinée et elle a des accidents vasculaires cérébraux qu’ils ne peuvent pas expliquer. Aucun des médecins ne l’associe au vaccin. C’est des ordures. C’est de la foutaise absolue. »

Une autre femme, âgée de 63 ans, est venue le jour où elle a pris la piqûre Covid Moderna. Sans antécédents cardiaques, elle a subi une crise cardiaque. Les tests ont révélé que ses artères coronaires étaient propres.

« Un médecin a en fait remis en question le vaccin, mais ils ne l’ont pas mentionné dans le tableau parce que vous ne pouvez pas le prouver », dit Sam.

Alors que les hôpitaux voient plus de myocardite, un effet secondaire associé aux injections Covid, « Tout le monde veut le minimiser – « C’est rare, c’est rare » », dit Sam.

« Les médecins ne veulent pas le remettre en question. Nous avons ces vaccinations de masse et nous voyons une myocardite plus fréquemment et personne ne veut lever le drapeau rouge. Lorsque nous discutons de l’affaire, ils n’en parlent même pas. Ils ne le mentionnent pas. Ils agissent comme s’ils n’avaient pas de raison, que c’était spontané. »

‘Mode de survie’

« J’ai l’impression que notre hôpital est… à peine capable de fonctionner en ce moment. C’est à quel point c’est mauvais.

Dana, une autre infirmière des soins intensifs, a déclaré que le nombre de personnes malades et gravement malades dans son hôpital du comté de Ventura est devenu « écrasant », poussant le recensement des patients de son établissement aux niveaux les plus élevés qu’elle ait jamais vus.

« Cela n’a jamais été aussi occupé, et rien de tout cela n’est Covid-19 », dit Dana. « Normalement, nous ne voyons pas autant d’accidents vasculaires cérébraux, d’anévrismes et de crises cardiaques se produire en même temps. … Normalement, nous verrons six à dix dissections aortiques par an. Nous en avons vu six le mois dernier. C’est fou. Ceux-ci ont des taux de mortalité très élevés.

Mais les médecins n’évoquent presque jamais la possibilité d’effets indésirables dus aux vaccinations Covid.

« Les médecins disent : « C’est probablement les vacances », dit Dana.

« Je ne comprends pas comment vous pouvez regarder ce qui se passe et dire simplement : « Ouais, ce sont les vacances. » Il y a eu un grand changement dans la vie de tout le monde, et c’est le vaccin. »

Le nombre d’infections à Covid reste faible et la plupart des patients qui arrivent avec Covid ont déjà été vaccinés, dit-elle. Au contraire, un nombre sans précédent de patients sont « sous presses pour maintenir leur tension artérielle, des personnes sous ventilateurs, des problèmes de coagulation, nous avons donc beaucoup de gouttes d’héparine pour nous assurer qu’elles ne craquent pas », explique Dana.

Pendant ce temps, « Tout le monde est en mode survie à cause du personnel. »

Les pénuries d’infirmières, causées par des personnes fuyant la Californie et la profession de la santé, obligent les hôpitaux locaux à se démener pour fournir des soins. Dana a été «hors du ratio» au cours des trois derniers quarts de travail, sur la base du ratio infirmière-patient maximal autorisé par l’État de Californie pour la prestation de soins en toute sécurité.

Cela conduit à de graves lacunes.

« Parce que nous manquons de personnel, ils embauchent de nouvelles infirmières et je vois des erreurs à l’hôpital qui ne sont même pas drôles – des erreurs médicales », explique Dana. « [Les hôpitaux] essaient de combler ces lacunes et font en sorte que tout corps chaud fasse le strict minimum. Je pense que c’est terrible ce qui se passe. »

Récemment, Dana s’est occupée d’un patient qui a reçu par erreur des quantités massives d’une certaine hormone par une autre infirmière.

« Maintenant, leur cerveau est grillé », dit-elle. « Le patient est foutu. »

Malheureusement, la plupart des infirmières nouvellement embauchées « ne sont pas capables de gérer les patients en toute sécurité », et pourtant, elles sont plongées très tôt dans cet environnement, dit-elle.

« L’hôpital est comme : « Nous devons combler ces postes. On se fait tuer.’ Alors ils libèrent tous ces gens qui s’entraînent depuis deux ou trois mois. Normalement, vous vous entraînez pendant quatre à six mois », explique Dana. «Pour être honnête, j’ai l’impression que notre hôpital est au bord du gouffre – nous sommes à peine capables de fonctionner en ce moment. C’est à quel point c’est mauvais.

Même l’espace physique est mis à rude épreuve par l’afflux de patients souffrant de problèmes de santé mettant leur vie en danger. L’hôpital de Dana est tellement bondé qu’ils placent les patients dans les zones de transit des salles d’opération.

En raison du surpeuplement, l’équipement n’est pas toujours là où il devrait être et « quand quelqu’un se jette sur vous et entre dans un collapsus cardiovasculaire, vous ne savez pas où se trouvent vos affaires – et le temps est un tissu », dit-elle.

« Leur tension artérielle commence à baisser, leur fréquence respiratoire augmente, et parce que nous devons déplacer les patients et le personnel, l’équipement est à des endroits différents. Parfois, vous devez répondre en quelques minutes, et si une infirmière ne sait pas où se trouvent les choses et n’est pas habituée à gérer le nombre de personnes et les types de problèmes critiques, chaque seconde de retard dans le traitement thérapeutique endommage davantage de tissus. et mourir, qu’il s’agisse de tissu cardiaque, de tissu cérébral, de tissu musculaire. Chaque seconde compte. »

Les infirmières vertes qui gèrent plus de patients, avec des problèmes plus graves, obligent à des choix désagréables.

Faire pression sur les « non vaccinés »

Pendant ce temps, les médecins semblent obsédés par le fait que les gens prennent des vaccins Covid.

Sam a pris les deux premières vaccins Covid alors qu’il travaillait à Los Angeles pendant la pandémie, mais est choqué par la façon dont les professionnels de la santé et les dirigeants politiques exigent l’acceptation universelle de ce qu’il dit n’être «pas vraiment un vaccin. C’est expérimental. »

« Ils ne devraient pas l’imposer à tout le monde », poursuit-il. « Il n’y a pas beaucoup de données. Il y a des risques qui y sont associés et vous devriez pouvoir le refuser. Maintenant, si vous ne prenez pas le vaccin, les gens vous évitent.

L’hostilité envers ceux qui ne sont pas d’accord est élevée parmi les collègues médicaux.

« Vous n’êtes pas autorisé à dire que vous n’en voulez pas », dit Sam.

« Les collègues parleront [de la corbeille] de vous, ils sont tellement catégoriques à ce sujet. C’est frustrant. … Vous entendez toujours les conversations dans leur dos. ‘Elle n’est pas vaccinée, bla bla bla.’ Je me dis, qui donne un [soin]? Ce n’est pas ton affaire. C’est leur choix. Avant, les informations médicales étaient vraiment privées. Maintenant, c’est du genre : « Quel est votre statut Covid ? » »

Même les patients entrant dans son hôpital qui n’ont pas pris les vaccins Covid sont signalés et traités avec dédain, dit-il.

« La première chose que [les infirmières] disent dans l’histoire et l’examen physique est : » Il n’est pas vacciné. Il a la Covid », dit-il. Pendant ce temps, « les chiffres de Covid en soins intensifs sont nuls ».

Quant au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), il peut aussi bien ne pas exister. Dans son hôpital, « Il n’y a pas de protocole [de signalement au VAERS]. Personne n’en parle jamais », dit-il.

Même ceux qui ont une forte immunité naturelle après avoir vaincu le virus sont naturellement contraints de prendre des piqûres Covid.

« S’il s’agit de science, pourquoi diable poussons-nous les gens à se faire vacciner ? » dit Sam. « Nous avons des droits, mais ils nous les ont retirés. Si vous n’obtenez pas le coup, vous perdez votre emploi.

Le consentement éclairé semble également avoir disparu.

« Lorsque vous donnez un consentement éclairé à quelqu’un, vous êtes censé lui donner tous les risques et tous les avantages, ainsi que toutes les options », dit-il.

« J’ai l’impression qu’avec le vaccin, ils ne vous font pas courir de risques. Ils disent : « Prenez ce vaccin. C’est pour le bien de la communauté. » Ils ne seront pas honnêtes à ce sujet car cela fera baisser le nombre de vaccinations. Tous les autres produits médicaux que nous donnons, nous les informons pleinement. Je ne comprends pas ce qu’il en est du vaccin Covid. Ils sont tellement déterminés à le donner.

« Pas de boosters »

« Je ne veux pas continuer à m’injecter quelque chose tous les six mois quand je n’ai pas les données. »

Sam est très déçu par les médecins et les infirmières.

« Les médecins ne remettent plus en question », dit-il. « Personne ne se demande si le vaccin provoque une myocardite, une péricardite et les accidents vasculaires cérébraux qui surviennent. S’ils ne respectent pas la ligne, ils pourraient perdre leur licence médicale. Ils font ce qu’ils font parce qu’ils ont des factures à payer. Je suis déçu parce que vous avez une poignée de médecins qui remettront en question le récit, mais les autres suivent.

Le niveau de propagande, à son avis, est «hors de contrôle».

« La propagande crée le doute », dit-il. « La moitié du pays l’achète et l’autre moitié se méfie du système. Ils [les médecins] sont des gens intelligents mais ils ne pensent plus par eux-mêmes. C’est la propagande, la répétition du mensonge. C’est très efficace. »

De son côté, Sam a décidé de ne prendre aucun booster.

«Je ne veux pas continuer à avoir cette chose. Et si je coagulais et que je faisais une crise cardiaque ? » il dit. « Les professionnels de la santé sont des personnes fondées sur des preuves – ou nous l’étions auparavant – et il n’y a tout simplement aucune preuve de ce que cette chose va faire dans 10 ans. Nous n’avons aucune preuve de ses effets sur le système immunitaire et le système de coagulation. Je ne veux pas continuer à m’injecter quelque chose tous les six mois quand je n’ai pas de données.

Lui et sa femme ont décidé qu’ils quitteraient l’État s’ils n’avaient pas les moyens de scolariser leur enfant à la maison, lorsque l’enfant atteindra l’âge scolaire.

« Mon [enfant] ne recevra jamais le vaccin. Nous partirons », dit Sam. « Ils n’ont plus la tête pour vacciner ces enfants. Leur système immunitaire est immature. Ils grandissent. Je ne suis pas prêt à prendre le risque. Certainement pas. Ma femme et moi ressentons la même chose.

La Floride, qui maintient la liberté médicale et la vie privée, est également leur destination préférée si et quand il perd son emploi une fois que les gouvernements changent la définition de «vacciné» – le laissant dans la même catégorie que ceux qui n’ont jamais pris de vaccins Covid en premier lieu.

« Je pourrais finir par prendre un avocat s’ils modifient la définition de » vacciné « et que vous avez besoin d’une troisième injection », dit-il. « La loi californienne autorise des exemptions religieuses et les hôpitaux les refusent. C’est de la discrimination. »

Comme toutes les infirmières interrogées par le Guardian, il se dit « malade et fatigué de la coercition ».

« Si vous êtes vacciné et pas moi, de quoi diable vous inquiétez-vous ? C’est mon choix, non ? il dit. « Si je tombe malade et que je meurs, c’est le prix de la liberté. C’est sur cela que nous sommes construits. En Amérique, nous ne forçons pas les gens à prendre des injections et des produits médicaux contre leur gré. »

Lisez l’article complet sur The Conejo Guardian..

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News