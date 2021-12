LOT DE VACCINS PFIZER MORTELS SUISSE VAERS # « EJ6796 »

Mon père de 87 ans et ma belle-mère ont reçu une injection de ce numéro de lot Pfizer « EJ6796 » pour les deux doses en janvier et février 2021, à Glis, en Suisse. Ils sont tous les deux décédés en août 2021.

Des rapports ont récemment fait surface pour montrer qu’à peine 5 % de tous les numéros de lots étaient responsables de 100 % des quelque 20 000 décès signalés au VAERS en décembre 2021. Malheureusement, mon père et ma belle-mère faisaient apparemment partie de ce groupe tragique de 5% de lots mortels. Ce lot de vaccins Pfizer – EJ6796 – avait 115 décès signalés au VAERS, tandis que la majorité des lots avaient 0 décès. Harvard a révélé que moins de 5% de tous les événements indésirables, y compris les décès, sont en fait signalés au VAERS, de sorte que les 115 décès totaux indiqués pour le lot EJ 6796 peuvent être bien plus élevés. Je n’ai pas signalé leur décès au VAERS.

Petit garçon, mon père a survécu au blitz en Angleterre.

Rest In Peace — tous ceux qui sont morts tragiquement de ce lot de poison !!

Vaccins de salade : des scientifiques fous prévoient de mettre des vaccins ARNm dans les aliments

Citation : « Nous avons un autre clip aujourd'hui, mettant en vedette Deanna Lorraine, une habituée de l'émission. C'est un clip de septembre dernier où nous avons discuté des chercheurs de l'Université de Californie-Riverside qui exploraient comment implanter un vaccin dans des aliments de tous les jours comme les salades vertes.

Les dernières preuves montrent que les vaccins sont plus DANGEREUX qu’on ne le pensait à l’origine par le Dr Yeadon

Par le Dr Mike Yeadon, ancien scientifique en chef et vice-président de Pfizer

Mon bon ami, le Dr Sucharit Bhakdi, avec qui nous et d’autres avons écrit une série de lettres ouvertes à l’Agence européenne des médicaments, est complètement bouleversé.

Écoute attentivement.

Lui et son collègue, un pathologiste, ont confirmé que, même chez les personnes décédées après la vaccination contre le covid19 et où leur décès n’a pas été attribué aux effets indésirables de la vaccination, dans presque tous les cas, DID est décédé des suites de la vaccination.

Le nombre de tués par ces vaccins est déjà bien pire que ce que nous pensions.

Mais c’est ce qu’ils viennent de découvrir qui est bien pire.

Nous connaissions l’existence de caillots sanguins dus à l’expression de la protéine de pointe.

Nous étions au courant d’attaques auto-immunes sur nos propres tissus exprimant la protéine de pointe à laquelle nos lymphocytes tueurs étaient amorcés, comme la myocardite.

Mais ce qui est nouveau, c’est la révélation que les cellules des ganglions lymphatiques sont également envahies par les agents génétiques et les marquent pour l’autodestruction.

Lorsque vous détruisez cette partie du système immunitaire, que nous appelons vaguement «surveillance immunitaire», toutes sortes d’infections latentes et désagréables, par des virus et aussi des bactéries, explosent, incontrôlées.

Des centaines de millions de personnes vont mourir de tuberculose effrénée, du virus d’Epstein Barr, de la toxoplasmose etc etc etc etc

ET en plus de cela, la production accidentelle quotidienne de cellules cancéreuses, normalement supprimées rapidement par la surveillance immunitaire, avant qu’elles ne puissent se diviser, cesse.

Devinez ce qui se passe ensuite?

Peu m’importe où vous vous êtes assis pendant cette « pandémie » ridicule.

Que vous l’ayez accepté, sachant que c’était une réaction excessive. Ou même dans l’ignorance.

Je vous le dis tout de suite : SI VOUS AVEZ PERSONNELLEMENT REGARDÉ CECI CHOISISSEZ DE RETOURNER POUR REGARDER UN FILM, AU LIEU D’APPELER CERTAINES PERSONNES QUE VOUS CONNAISSEZ ET DE LEUR EN PARLER, LA FIN DE L’HUMANITÉ EST UN FARDEAU PARTAGÉ AVEC LES AUTEURS.

Sauvez notre civilisation alors qu’il y a des innocents à sauver, EN PARTICULIER nos enfants et petits-enfants.

Merci sincèrement,

Mike

Dr Mike Yeadon

Une étude détruit la justification des mandats de vaccination

Les scientifiques du CDC et du Département de la santé de l’État trouvent une charge virale similaire ou supérieure au virus Covid-19 parmi les vaccinés par rapport aux non vaccinés

Les droits civils et individuels n’ont de sens que s’ils continuent de protéger les individus dans des situations difficiles. C’est pourquoi la Cour suprême des États-Unis a confirmé le droit des néonazis de défiler dans les quartiers juifs. C’est pourquoi il a soutenu le droit de brûler le drapeau américain. Protéger ces droits quand c’est difficile nous protège tous. Il garantit que le gouvernement n’érodera pas ces droits civils et individuels, y compris pendant une pandémie.

Les scientifiques du CDC et du Département de la santé de l’État viennent de publier une étude qui reflète à nouveau les dangers de subordonner les droits civils et individuels à une procédure médicale. Cette étude, intitulée Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Malgré la vaccination, a examiné des échantillons d’écouvillonnage de 36 comtés du Wisconsin de fin juin à fin juillet 2021. Ils ont ensuite vérifié la charge virale du SRAS-CoV-2 dans chaque écouvillon. .

Qu’ont-ils trouvé ? Charge virale élevée chez « 158 des 232 non vaccinés (68%…) et 156 des 225 complètement vaccinés (69%…) des individus symptomatiques. » Cela signifie qu’il n’y avait effectivement aucune différence entre les vaccinés symptomatiques et les non vaccinés en termes de porteur, et donc de propagation, du virus.

Mais l’étude ne s’arrête pas là. Il a également trouvé des charges virales élevées chez « 7 des 24 personnes non vaccinées (29 %…) et 9 des 11 personnes asymptomatiques complètement vaccinées (82 %…). » Cela signifie que parmi les individus asymptomatiques, les vaccinés avaient un pourcentage plus élevé avec une charge virale élevée. Comme je l’ai expliqué dans une interview avec Shannon Bream, cela reflète que les non vaccinés qui attrapent le virus sont plus susceptibles d’être à la maison au lit avec des symptômes, tandis que les vaccinés qui attrapent le virus sont plus susceptibles de n’avoir aucun symptôme et donc de continuer leur quotidien routine de propagation du virus à son insu.

Ces résultats sont illustrés dans le graphique suivant. Notez que plus la « valeur N1 Ct » est basse, plus la charge virale est élevée (et qu’une équipe d’Oxford a conclu qu’une valeur N1 Ct supérieure à 24 ne devrait pas être prise pour indiquer la présence d’un virus réel) :

Reflétant que le vaccin n’empêche pas la propagation, un article du Harvard Center for Population and Development Studies intitulé L’augmentation du COVID-19 n’est pas liée au niveau de vaccination dans 68 pays et 2 497 comtés aux États-Unis. Il a constaté que «la ligne de tendance suggère une association légèrement positive, telle que les pays avec un pourcentage plus élevé de population entièrement vaccinée ont des cas de COVID-19 plus élevés pour 1 million de personnes. Notamment, Israël, avec plus de 60 % de sa population entièrement vaccinée, a enregistré les cas de COVID-19 les plus élevés pour 1 million de personnes au cours des 7 derniers jours. » Le document avait une conclusion similaire pour les comtés américains, où une vaccination plus élevée n’équivalait pas à moins de cas.

Ce que ces journaux ont vraiment découvert, c’est que la justification du CDC pour écraser les droits civils et individuels a disparu. Les autorités sanitaires fédérales ont écrasé ces droits sur la base de l’argument selon lequel le vaccin Covid-19 empêchera la propagation du virus. L’étude de la charge virale, sans plus, montre encore une fois que c’est faux. Il fait partie d’une série d’études avec des résultats similaires, notamment :

Une étude du CDC sur une épidémie dans le comté de Barnstable, Massachusetts, qui a révélé que 74% des personnes infectées étaient entièrement vaccinées pour Covid-19 et que les vaccinés avaient en moyenne plus de virus dans le nez que les non vaccinés qui étaient infectés.

Une étude de l’Université de Tel-Aviv sur une épidémie de SRAS-CoV-2 chez 42 patients en milieu hospitalier, « 39 étaient entièrement vaccinés », le « cas index était … entièrement vacciné », « toute la transmission entre les patients et le personnel s’est produite entre masqué et vaccinés, comme cela a été le cas lors d’une épidémie en Finlande », et que cette « épidémie illustre la forte transmissibilité de la variante SARS-CoV-2 Delta chez les individus deux fois vaccinés et masqués ».

Nos autorités de santé publique admettront-elles leur erreur ? Admettront-ils que leur justification pour laquelle des étudiants ont dû être expulsés et des employés licenciés n’existe pas parce que ces produits n’empêchent pas la propagation ? Les dictateurs et les tyrans naissent souvent d’un véritable désir de faire le bien – mais lorsque leur approche échoue et que l’abandon du pouvoir causerait une blessure auto-infligée, l’illibéralisme s’ensuit souvent. Le CDC semble incapable d’admettre qu’il s’est trompé de peur qu’il ne cause lui aussi une blessure auto-infligée à sa réputation.

La leçon ici n’est pas que les autorités sanitaires ne devraient jamais faire d’erreurs. Elles vont. Ça arrive. La leçon est que les droits civils et individuels ne devraient jamais être subordonnés à une procédure médicale. Toute personne souhaitant se faire vacciner et se faire vacciner est libre de le faire. Mais personne ne devrait être contraint de participer à une procédure médicale.

