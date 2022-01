RÉVÉLATION : Seuls les « vaccinés » sont morts pendant la grippe espagnole de 1918

Ethan Huff – Actualités naturelles 29 décembre 2021

Tout ce que vous pensiez savoir sur la tristement célèbre épidémie de « grippe espagnole » de 1918 est probablement faux.

Il s’avère que l’une des pandémies les plus connues de l’histoire récente a en fait été causée par les « vaccins » qui auraient été introduits pour l’arrêter – un peu comme la façon dont les « vaccins » (Covid-19) d’aujourd’hui contre le coronavirus de Wuhan se propagent davantage Covid.

Le Dr Sal Martinano, FICPA, explique que la vaccination de masse pendant la grippe espagnole est ce qui a en fait causé la mort des gens. En fait, les seules personnes qui ont fini par mourir pendant l’épreuve étaient celles qui se sont fait piquer.

Dans son livre Vaccination Condemned, le Dr Eleanor McBean, Ph.D., N.D., explique comment elle est une « survivante non vaccinée » de la grippe espagnole de 1918. Elle continue d’exhorter les gens à revisiter l’événement historique avec un nouvel objectif, ce qu’elle aide les lecteurs à faire dans son livre.

McBean a en fait écrit un deuxième livre intitulé Vaccination… The Silent Killer qui expose les révélations contenues dans son premier livre. Les preuves qu’elle fournit indiquent que les vaccins, et non la grippe elle-même (s’il y en a jamais eu une…), sont le véritable coupable qui a fait des dizaines de millions de morts.

« La couverture par McBean de la ‘grippe espagnole’ de 1918, en tant que journaliste et survivant non vacciné, exige que la base historique de l’événement soit revue, non pas comme une ‘théorie du complot’ mais avec des preuves qui ‘enflammeront vos cheveux,’ », écrit le Dr Martingano.

« McBean fournit la preuve que non seulement les événements historiques de la « grippe espagnole » de 1918 ont été compromis, mais aussi ceux des épidémies de polio et de grippe porcine. »

Le premier cas de grippe espagnole s’est produit dans une base militaire du Kansas où des expériences de vaccins avaient lieu

Parce que l’Espagne est restée neutre pendant la première et la seconde guerre mondiale et n’a pas censuré sa presse comme c’était le cas ailleurs, elle deviendrait le premier pays au monde à signaler une épidémie de grippe en 1918.

Cela expliquerait pourquoi l’Espagne a fini par être le bouc émissaire de ce qu’on appellera plus tard la « grippe espagnole ». Cependant, il s’avère que ce premier cas réel de la maladie mortelle s’est en fait produit au Kansas dans une base militaire où des expériences de vaccins avaient lieu.

En prévision de la Première Guerre mondiale, des militaires de Fort Riley, où de nombreux vaccins antérieurs avaient été mis au point, ont mené une expérience de vaccination massive. Cela conduirait à faire apparaître le « patient zéro » aux États-Unis plutôt qu’en Espagne.

Si l’histoire était honnête, elle s’appellerait en fait la grippe militaire américaine de 1918. Cependant, grâce à l’influence prolifique de la famille Rockefeller et d’autres mondialistes de Big Pharma, le blâme s’est déplacé vers l’Espagne.

« L’industrie pharmaceutique naissante, parrainée par le » Rockefeller Institute for Medical Research « , avait quelque chose qu’elle n’avait jamais eu auparavant – une grande quantité de sujets de test humains », explique Martingano.

« Fourni par le premier projet de l’armée américaine, le groupe test de sujets a atteint plus de 6 millions d’hommes. »

Il n’y a pas eu de grippe espagnole : c’était une méningite bactérienne causée par les vaccins

Il aura fallu attendre longtemps après la guerre pour que les autopsies montrent que les millions de personnes décédées de la « grippe espagnole » sont en fait décédées d’une méningite bactérienne induite par le vaccin. (EN RELATION : les épidémies de poliomyélite du passé ont été causées de la même manière par des produits chimiques fabriqués par l’homme plutôt que par une maladie aéroportée.)

« Cela a été causé par des doses aléatoires d’un « vaccin contre la méningite bactérienne », qui à ce jour imite les symptômes pseudo-grippaux », explique Martingano. « Les assauts massifs et multiples avec des vaccins supplémentaires sur le système immunitaire non préparé des soldats et des civils ont créé un « champ de la mort ». »

Fait intéressant, les seules personnes qui n’ont pas été affectées par la grippe espagnole étaient celles qui ont évité de recevoir les injections. Ces personnes, y compris McBean, continueraient à mener une vie normale et racontaient même tout ce dont elles avaient été témoins à cette époque horrible.

Alors que tout a commencé avec la plupart des soldats recevant les injections, une énorme cachette restante des vaccins serait finalement remise aux civils. Cela a entraîné des morts massives à grande échelle parmi la population civile américaine.

« Craignant que les soldats rentrant chez eux ne propagent des maladies à leurs familles, le gouvernement américain a lancé la plus grande campagne de « peur » des vaccins de l’histoire », écrit Martingano.

« Ils ont utilisé la population humaine comme laboratoire de recherche et développement pour tester sur le terrain des vaccins expérimentaux… Des dizaines de millions de civils sont morts de la même manière que les soldats.

Tout comme aujourd’hui, les médecins de l’époque ont pour la plupart ignoré ce qu’ils ont vu se produire à la suite de la campagne d’injection de masse. Au lieu de l’arrêter afin de sauver des vies, ils ont en fait intensifié la campagne de vaccin, entraînant de nombreux autres décès.

« Sept hommes sont morts dans le cabinet d’un médecin après avoir été vaccinés », écrit McBean dans son livre sur la propagande qui se répandait à l’époque. « Des lettres ont été envoyées à leurs familles pour leur dire qu’elles avaient été tuées au combat. »

Au total, les soldats américains de la Première Guerre mondiale ont reçu entre 14 et 25 injections expérimentales non testées, toutes à quelques jours d’intervalle. Cela a déclenché une cascade de maladies intensifiées d’un seul coup, que le système médical a imputées à la « grippe espagnole ».

« Les médecins l’ont appelé une nouvelle maladie et ont commencé à supprimer les symptômes avec des médicaments ou des vaccins supplémentaires », explique Martingano.

Ce récit qui donne à réfléchir sur ce qui s’est réellement passé lors de la soi-disant pandémie de grippe espagnole de 1918 explique beaucoup de choses sur ce à quoi le monde est actuellement confronté avec le dernier épisode de plandémie frauduleux appelé « Covid ». Tout n’était qu’un mensonge à l’époque, et c’est toujours un mensonge aujourd’hui.

