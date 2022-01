Le Sydney Morning Herald a révélé que le gouvernement australien pourrait encourir une facture de plus de 50 millions de dollars australiens (37 millions de dollars) liée à la campagne de vaccination Covid-19, alors que des milliers d’Australiens ont demandé une indemnisation s’élevant à près de 600 000 dollars pour des problèmes de santé liés à leurs vaccinations.

Plus de 10 000 Australiens veulent une indemnisation de 600 000 $ pour les effets secondaires des vaccins

Selon l’article, plus de 10 000 personnes ont demandé un programme gouvernemental pour les dédommager des salaires manqués après avoir été hospitalisées pour des effets secondaires graves du vaccin.

L’indemnisation commence à 5 000 dollars australiens, ce qui signifie que si chaque demande est accordée, le programme coûterait environ 50 millions de dollars australiens.

Selon son site Web, la Therapeutic Goods Administration australienne a obtenu plus de 79 000 rapports d’effets secondaires nocifs de 36,8 millions de doses de vaccins. Un bras douloureux, des maux de tête, de la fièvre et des frissons sont les effets secondaires les plus fréquemment rapportés.

La TGA a enregistré 288 rapports d’inflammation cardiaque associée au vaccin Pfizer, ainsi que 160 cas de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (STT), une maladie de la coagulation commune attribuée au vaccin AstraZeneca.

Après un revers au cours du premier semestre, l’Australie a intensifié ses efforts de vaccination tout au long de la deuxième période de l’année après que la variante delta a mis les deux grandes villes du pays, Sydney et Melbourne, en lock-out pendant des mois.

À mesure que les taux de vaccination ont augmenté, les contraintes se sont progressivement assouplies ces dernières semaines.

Pendant ce temps, après que des milliers de parents et d’enfants ont refusé de se conformer, le California School District a été contraint d’annuler son mandat de vaccination, après qu’un juge de San Diego a annulé le mandat.

Dans un autre renversement, l’un des pays les plus vaccinés d’Israël pourrait passer à la politique d’immunité collective à atteindre par une infection de masse, car les vaccins n’ont pas réussi à freiner l’augmentation des cas de variante COVID-19 Omicron.

Les Indiens concernés demandent quant à eux que le déploiement de masse des vaccins COVID-19 en Inde soit immédiatement arrêté. Ces vaccins expérimentaux présentent de graves dangers.

C’est le message contenu dans une déclaration de citoyens concernés qui sera bientôt transmise au Premier ministre indien Narendra Modi.

Traduction : MIRASTNEWS

LA GRANDE LOGE DE LA FRANC-MAÇONNERIE DE DUBLIN EST EN FEU

Le Nouvel An par Savant

Par Savant 31 décembre 2021 11 Commentaires

Les gens qui célèbrent l’arrivée d’une nouvelle année m’ont toujours intrigué. Qu’y a-t-il à célébrer? L’événement signifie simplement que l’horloge s’enclenche d’une seconde. Vous pourriez aussi bien fêter 17h37 chaque 18 avril pour toute sa signification pratique. Pourtant, chaque année, nous voyons la même chose. Des foules immenses délirant de joie, célébrant comme si elles avaient gagné à la loterie nationale. Mais cette année, les choses pourraient être différentes. Après tout, qui ne pourrait pas célébrer le passage de 2021 ? Eh bien, quiconque sait ce qui s’en vient en 2022, c’est qui.

Remarquez que je ne prétends pas savoir ce qui s’en vient, bien que certaines choses semblent inévitables, comme l’inflation galopante dérivée de l’impression monétaire semblable au Zimbabwe, davantage de problèmes de chaîne d’approvisionnement (artificiels ou non), la dévastation en cours des PME et les imivasions du tiers-monde, probablement un retrait Internet sans précédent. Et bien sûr, le canular sur le changement climatique continuera d’alimenter l’Agenda 2030 et enfin, la bataille pour frapper le monde deviendra vraiment sale. Si besoin est, le nouveau virus beaucoup plus mortel dont Bill Gates nous a mis en garde – et il devrait le savoir – sera publié pour encourager les autres. Alternativement, nous pourrions assister à un effondrement systémique total si l’Amérique et ses caniches vaccinateurs provoquent enfin la Russie dans la guerre, et/ou si le fiat ponzi financier s’effondre enfin, entraînant l’économie mondiale avec lui.

Ma propre conviction est que 2022 sera décisif, appelez cela un horizon des événements, une singularité même. Je crois que le monde verra des choses qu’il n’a jamais vues auparavant. Comme je l’ai écrit dans un article précédent, le diable est sorti de derrière le rideau et la bataille entre le bien et le mal a vraiment été engagée. L’année prochaine décidera si la foule de Davos qui a vendu son âme pour la richesse et le pouvoir consolidera irrévocablement sa position ou si une masse critique d’opposition se lèvera contre elle. Bien que loin d’être une masse critique, la croissance récente de ceux qui prennent la pilule rouge – et deviennent juifs sages – est profondément encourageante.

Ce qui nous amène à la dimension spirituelle. En fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit. Les prophéties bibliques se matérialisent sous nos yeux. De nombreux juifs religieux croient que leur Mossiach (l’Antéchrist ?) est déjà revenu sur terre, ce qui explique en partie la pression continue pour évincer les musulmans du Mont du Temple. Oui, je pense que tout va arriver à son paroxysme cette année.

Dieu nous aide tous. Au sens propre.

Traduction : MIRASTNEWS

La FDA veut masquer les données de pré-homologation jusqu’à votre mort et maintenant le CDC veut masquer les données de sécurité post-homologation

Vous devez prendre ce produit. Vous ne pouvez pas poursuivre en cas de blessure. Vous pouvez peut-être voir les données d’innocuité des essais cliniques dans plus de 75 ans. Et les données de sécurité post-autorisation anonymisées – non, vous ne pouvez pas les voir non plus.

Par Aaron Siri

Injecting Freedom

Trois articles précédents ont expliqué comment la FDA cherche à retarder de plus de 75 ans la production complète des données de sécurité pré-homologation de Pfizer. Pendant que nous menons ce combat, nous avons soumis une demande au CDC, au nom de l’ICAN, pour les données de sécurité post-homologation anonymisées pour les vaccins Covid-19 dans le système v-safe du CDC. Même si ces données sont disponibles sous une forme anonymisée (c’est-à-dire qu’elles ne contiennent aucune information personnelle sur la santé), le CDC a refusé de produire ces données, affirmant qu’elles ne sont pas anonymisées.

Ainsi, au nom de l’ICAN, nous avons déposé une plainte fédérale contre le CDC et son entité mère, le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), pour forcer le CDC à rendre ces données publiques. Le CDC ne devrait avoir aucun problème à le faire car il a déjà mis ces données à la disposition d’une entreprise privée – Oracle – sous une forme anonymisée. Il est révélateur que la société de Larry Ellison puisse voir les données que les contribuables américains ont payé le CDC pour collecter, mais que les scientifiques américains et indépendants moyens ne le peuvent pas ?!

Quel est le système v-safe que vous pouvez demander? Depuis le déploiement des vaccins Covid-19, la FDA et le CDC ont déclaré que leur principal système de surveillance de la sécurité, VAERS, n’était pas fiable. Le CDC a donc déployé un nouveau système de surveillance de la sécurité des vaccins COVID-19 appelé « v-safe ». V-safe est une application pour smartphone qui permet aux vaccinés de « informer le CDC de tout effet secondaire après avoir reçu le vaccin COVID-19 ». Le but de l’application « est de caractériser rapidement le profil d’innocuité des vaccins COVID-19 lorsqu’ils sont administrés en dehors d’un cadre d’essai clinique ». Avec ce nouveau système, le CDC affirme que ces « vaccins sont administrés dans le cadre de l’effort de surveillance de la sécurité des vaccins le plus intensif de l’histoire des États-Unis ».

Tout cela sonne bien. Et un document du CDC explique que les données soumises à v-safe sont « collectées, gérées et hébergées sur un serveur sécurisé par Oracle », une société informatique privée, et qu’Oracle peut accéder à « des données anonymisées agrégées pour la création de rapports ». Cela signifie que les données soumises à v-safe sont déjà disponibles sous une forme anonymisée et pourraient être immédiatement rendues publiques.

Mais pourtant, après avoir soumis une demande FOIA au CDC, au nom de l’ICAN, pour produire les données v-safe anonymisées, le CDC a reconnu que « les données v-safe contiennent environ 119 millions d’entrées médicales » mais a refusé de produire ces données en affirmant que « les informations contenues dans l’application ne sont pas anonymisées ». Le CDC n’avait apparemment pas lu sa propre documentation concernant v-safe. Mais nous avions. Nous avons donc fait appel de cette décision et soumis une autre demande au CDC qui demandait expressément uniquement des données v-safe anonymisées, dans l’application ou autrement. C’est-à-dire sous la forme que le CDC a mis les données à la disposition d’Oracle. Incroyablement, le CDC a fermé administrativement cette demande en déclarant qu’elle faisait double emploi avec la demande originale.

Permettez-moi de décomposer cela à nouveau. La première demande a été refusée par le CDC car il prétendait que la demande cherchait des données dans l’application qui ont été anonymisées. Mais ensuite, le CDC a fermé la deuxième demande, ce qui a clairement indiqué qu’il ne cherchait que des données anonymisées (dans l’application ou autrement), en affirmant que la deuxième demande faisait double emploi avec la première demande ! Si cela semble ridicule, c’est parce que ça l’est.

Le public devrait être indigné par les jeux du CDC.

L’introduction du procès est copiée ci-dessous avec un lien vers l’intégralité de la plainte à la fin. Comme pour les données pré-licence de Pfizer, si vous trouvez ce que vous lisez difficile à croire, c’est parce qu’il est dystopique que le gouvernement donne des milliards aux sociétés pharmaceutiques, oblige les Américains à prendre leurs produits, interdise aux Américains de poursuivre pour préjudice, pourtant refuser de laisser les Américains voir les données de sécurité pré- et post-homologation pour ces produits.

La leçon encore une fois est que les droits civils et individuels ne devraient jamais être subordonnés à une procédure médicale.

Lire l’article complet sur Injecting Freedom

Traduction : MIRASTNEWS

