Explosif : des personnes vaccinées meurent d’attaques auto-immunes contre leurs propres organes + Des milliardaires, dont George Soros, créent « Good Information Inc. » pour discréditer les sources médiatiques indépendantes dénonçant les mensonges mondialistes

Deux scientifiques allemands réputés, Sucharit Bhakdi, M.D. et Arne Burkhardt, M.D., ont publié un article explosif intitulé « Sur les vaccins COVID : pourquoi ils ne peuvent pas fonctionner et des preuves irréfutables de leur rôle causal dans les décès après la vaccination ». Les résultats ont été présentés le 10 décembre lors d’un symposium interdisciplinaire où les chercheurs ont discuté de l’innocuité et de l’efficacité des nouveaux vaccins.

L’étude a examiné de plus près quinze patients vaccinés (âgés de 28 à 95 ans) décédés dans les sept jours à six mois après avoir reçu un vaccin Covid expérimental. Les vaccins ne leur ont pas sauvé la vie. En fait, quatorze des patients décédés vaccinés souffraient de lésions auto-immunes étendues dans divers organes vitaux. Après avoir pris l’ARNm de la protéine de pointe, leurs anticorps et leurs lymphocytes T s’étaient retournés contre eux, attaquant leurs organes vitaux.

L’ARNm de la protéine de pointe provoque des attaques auto-immunes dans les organes vitaux

Parce que les coroners ne sont pas correctement formés pour lier les vaccins à diverses causes de décès, la plupart des décès ont été initialement déterminés comme étant causés par une « insuffisance cardiaque arythmogène ». La plupart des patients (onze) n’ont jamais été hospitalisés. Ils sont décédés soit à leur domicile, dans la rue, au travail, dans leur voiture ou dans un établissement de soins à domicile. Quatre des patients ont été traités en soins intensifs pendant plus de deux jours. Par conséquent, l’article a conclu qu’il était « peu probable que les interventions médicales aient influencé de manière significative les résultats post-mortem ».

Une fois que l’ARNm du vaccin code pour les protéines de pointe dans les cellules, cette information génétique est traduite dans les ribosomes pour produire en masse une protéine de toxine étrangère. En subvertissant la synthèse naturelle des protéines de la cellule, la technologie du vaccin reprogramme le système immunitaire pour combattre les protéines étrangères qui ont été créées de force par les propres cellules du corps. Les cellules immunitaires sensibles peuvent considérer les cellules, les tissus et les organes sains du corps comme une menace. Si des cellules saines créent soudainement des protéines de pointe étrangères, les cellules immunitaires peuvent considérer les cellules saines comme une menace pour le corps dans son ensemble. Cela pourrait déclencher une réaction auto-immune incontrôlable, un processus d’autodestruction.

Les vaccins Covid entraînent les anticorps IgG et les lymphocytes T à cibler les propres organes du corps

Toute cellule pénétrée et reprogrammée par l’ARNm de la protéine de pointe pourrait finalement être attaquée par les propres anticorps IgG du corps et les lymphocytes T cytotoxiques. Après tout, les lymphocytes T sont destinés à protéger le corps contre les cellules cancéreuses et les cellules infectées par des agents pathogènes. Ce processus immunitaire peut avoir lieu dans n’importe quel organe.

Dans 14 des 15 autopsies, le système immunitaire a attaqué le cœur de l’individu. Dans 13 cas, le système immunitaire a attaqué les poumons de l’individu. Le foie, le cerveau, les glandes salivaires et la glande thyroïde ont tous été atteints dans deux cas chacun. Chaque personne décédée présentait des signes pathologiques inflammatoires similaires dans ses tissus, en particulier avec la mort de petits vaisseaux sanguins. La preuve la plus importante était une concentration élevée de lymphocytes T tueurs dans les vaisseaux sanguins et les tissus qui les entourent.

« Votre muscle cardiaque, votre foie et vos poumons commencent à produire ces foutues protéines [de pointe], [et ensuite] vos lymphocytes tueurs y vont… et détruisent votre cœur, vos poumons, votre foie », a averti le Dr Bhakdi. La preuve de « l’auto-attaque immunologique est sans précédent », ont écrit les médecins. « Parce que la vaccination était le seul dénominateur commun entre tous les cas, il ne fait aucun doute qu’elle a été le déclencheur de l’autodestruction chez ces personnes décédées. » Ils avertissent que davantage de personnes subiront des événements indésirables similaires à mesure que des injections de rappel supplémentaires seront approuvées.

Les vaccins pénètrent également dans les ganglions lymphatiques, apprenant à ces cellules à produire des protéines de pointe au lieu de globules blancs. Cela peut amener les lymphocytes T à attaquer l’une des défenses immunitaires critiques du corps. Les personnes qui ont été vaccinées seront plus sensibles à diverses infections d’origine virale et bactérienne, car une facette de leur système immunitaire est entraînée à endommager d’autres facettes du système immunitaire. Ces preuves ont conduit un médecin, le Dr Peter McCullough, à déclarer que les vaccins Covid étaient le « déploiement de médicaments biologiques les plus dangereux de l’histoire de l’humanité ». Les vaccins Covid font-ils partie d’un programme de dépopulation ?

Regardez le Symposium, Doctors for Covid Ethics.

https://www.brighteon.com/embed/a1072dda-454b-4285-883b-743a12f01619

Les sources comprennent :

TheNewAmerican.com

Depopulation.news

Brighteon.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le rédacteur en chef du NY Times, 49 ans, décède un jour après le rappel de Moderna

Carlos Tejada, rédacteur en chef adjoint du New York Times pour l’Asie, est décédé à l’âge de 49 ans. Il a subi une crise cardiaque moins d’un jour après avoir publié sur les réseaux sociaux qu’il avait reçu un rappel de vaccination Moderna.

(Article de Kay Smythe republié à partir de TheNationalPulse.com)

Tejada, qui a travaillé en partie sur la couverture COVID-19 du journal, était marié et père de deux enfants. Il avait travaillé au Wall Street Journal avant de rejoindre le Times, où il a travaillé pendant près de cinq ans.

Selon la propre page Instagram de Tejada, il était reconnaissant de recevoir le rappel d’ARNm/LNP à Séoul, en Corée du Sud. Tejada a initialement reçu le vaccin COVID-19 Johnson & Johnson DNA/AAV en juillet 2021. Moins d’un jour après avoir reçu son rappel Moderna le 17 décembre, Tejada est décédé d’une crise cardiaque. La nouvelle a été partagée via les réseaux sociaux de Tejada par sa femme Nora le lendemain matin. Le Times a confirmé sa mort le 22 décembre.

L’ancien journaliste du NY Times Alex Berenson a rapporté sur son Substack que Tejada n’avait pas donné son consentement éclairé pour recevoir le rappel, car le formulaire de consentement était écrit en Corée et Tejada ne lisait pas le coréen.

Sur ses réseaux sociaux, Tejada a plaisanté en disant qu’Omicron pouvait « le frapper avec votre morve mouillée », avant de dire: « tout ce que j’avais à faire était de remplir ce formulaire dans une langue que je ne peux pas lire. Un logiciel de traduction me dit que j’appartiens désormais à l’armée BTS.

Berenson a également noté qu’il n’y avait pas eu d’essais cliniques sur l’efficacité du mélange de deux types de vaccination différents.

Des études menées sur les vaccinations COVID-19 suggèrent que ceux qui reçoivent des vaccins en succession rapide sont plus susceptibles de développer des complications cardiaques, telles que la myocardite et la péricardite.

Le NY Times n’a jusqu’à présent fait aucune référence au fait que Tejada avait reçu son rappel quelques heures avant sa mort prématurée. À cela, Berenson, un ancien employé du journal, a déclaré qu’il espérait que la mort de Tejada allait enfin « réveiller le Times ».

Des études publiées à l’AAHA ont suggéré que les vaccins à ARNm augmentent les marqueurs inflammatoires chez les patients. Avant que Tejada ne reçoive son rappel Moderna, le CDC a annoncé que 80% des cas de « variantes » Omicron de la COVID-19 avaient été trouvés chez des individus « entièrement vaccinés ».

Quarante-sept pour cent des cas d’Omicron ont été trouvés chez les personnes qui n’ont reçu que la première vaccination, avec 33 pour cent des cas identifiés chez les personnes ayant reçu à la fois des vaccins et des rappels.

En savoir plus sur : TheNationalPulse.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La Nouvelle-Zélande paie désormais 1 000 $ aux médecins de l’euthanasie pour assassiner des patients atteints de Covid

Les médecins néo-zélandais sont désormais incités à assassiner des patients atteints du coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie Covid-19 (Coronavirus Desease 2019)] contre de l’argent.

Le ministère néo-zélandais de la Santé (MoH) a confirmé qu’une nouvelle loi permet aux médecins de recevoir environ 1 087 $ pour chaque patient qu’ils « euthanasient » – et les conditions d’euthanasie sont minimes.

Stuff, le journal le plus populaire du pays insulaire, rapporte que presque tout le monde peut se qualifier pour être euthanasié, y compris non seulement les patients Covid présentant des symptômes, mais aussi les personnes qui sont « positives » pour le virus et qui ont trop peur de continuer à vivre.

« Un patient gravement hospitalisé avec Covid-19 pourrait-il potentiellement être éligible au suicide assisté ou à l’euthanasie en vertu de la [Loi sur le choix de la fin de vie], en particulier en ce qui concerne les patients Covid « gravement hospitalisés » ? » le groupe anti-euthanasie DefendNZ a demandé le mois dernier au ministère de la Santé dans une demande de l’Office Information Act (OIA).

« Dans certaines circonstances, une personne atteinte de Covid-19 peut être admissible à l’aide médicale à mourir », a plus tard répondu le gouvernement.

Une déclaration plus détaillée du ministère de la Santé explique que pour être admissible au suicide assisté, un patient doit avoir une « maladie en phase terminale susceptible de mettre fin à ses jours dans les six mois ». Cela inclut techniquement les patients testés positifs pour covid, vu que le gouvernement et les médias ont formé tout le monde à croire que le Fauci Sniffles est une condamnation à mort certifiable.

Il appartient au médecin traitant (AMP) du patient ou à un médecin indépendant de prendre cette décision. Et le ministère de la Santé indique clairement que cela est déterminé «au cas par cas», ce qui signifie que n’importe qui pourrait être considéré comme éligible.

Sauver des vies, un suicide assisté à la fois

Quant aux paiements en espèces, les médecins qui pratiquent un décès par euthanasie peuvent essentiellement le « dépenser » auprès du gouvernement, qui a mis de côté d’importantes sommes d’argent pour le remboursement.

Seuls 96 des quelque 16 000 médecins néo-zélandais ont déclaré qu’ils prévoyaient de participer au programme, ce qui est au moins quelque peu encourageant. Et tous les 32 hospices du pays, sauf un, ont également indiqué qu’ils ne prévoyaient pas d’euthanasier les patients atteints de Covid.

Cela pourrait changer, cependant, si le flux de bénéfices devient plus tard plus attrayant pour les récalcitrants actuels.

« Il est bizarre qu’un pays qui a essayé de protéger ses citoyens en se fermant complètement contre un virus dont les gens peuvent se remettre complètement … suggère maintenant que ces patients devraient être tués par leurs médecins », a déclaré la baronne Finlay de Llandaff, une Professeur britannique de médecine palliative.

« Cela bouleverse l’éthique de la médecine. Vous ne pouvez vraiment pas prédire la mort à 100 pour cent. Alors pourquoi ne pas les soutenir pendant qu’ils meurent et laisser la porte ouverte au cas où ils feraient partie du groupe qui défie toute attente et se rétablit complètement ? »

En 2017, l’American College of Physicians (ACP) avait également condamné l’euthanasie, arguant qu’il ne s’agissait ni d’une « thérapie » ni d’une solution « aux questions difficiles soulevées en fin de vie ».

Pendant ce temps, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a rouvert son pays aux grandes orgies sexuelles, qui, selon elle, sont maintenant totalement sûres tant qu’elles sont suivies par 25 échangistes ou moins.

« Beaucoup de gens seront euthanasiés sans leur consentement », a averti un commentateur d’Infowars sur ce qui finira probablement par se produire en Nouvelle-Zélande (et partout ailleurs, de telles politiques sont adoptées). « Compte là-dessus. »

« À 1 000 $ par décès, la plupart des médecins finiront par être vendus au nouvel ordre mondial », a écrit un autre. « Le « suicide assisté » montera en flèche avec un peu d’aide de ventilateurs et de remdesivir…

Les dernières nouvelles sur le virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

Infowars.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Analyse d’autopsie : 93 % des décès post-vaccination sont causés par les piqûres… les « lymphocytes tueurs » attaquent des organes comme le cœur et les poumons

Des recherches indépendantes menées par les Drs. Sucharit Bhakdi et Arne Burkhardt suggèrent que la grande majorité des décès qui surviennent après la « vaccination » (Covid-19) pour le coronavirus de Wuhan sont, en fait, causés par les vaccins.

Pour leurs recherches, les deux médecins ont examiné de plus près 15 corps décédés qui ont été jugés par les coroners ou les procureurs publics comme n’ayant aucun lien avec la vaccination. Il s’avère que 14 des 15 cas, soit 93 pour cent, sont en fait décédés à cause des vaccins.

Tous les individus sont décédés entre sept jours et six mois après l’injection. Leurs âges variaient de 28 à 95 ans.

« L’organe le plus attaqué était le cœur (chez toutes les personnes décédées), mais d’autres organes ont également été attaqués », écrit Steve Kirsch.

« Les implications sont potentiellement énormes, entraînant des millions de morts. Les vaccins devraient être immédiatement arrêtés.

Il est peu probable que cela se produise, car les travaux de Bhakdi et Burkhardt n’ont pas été publiés dans une revue à comité de lecture. Pour cette raison, il sera probablement ignoré par la communauté scientifique.

Est-ce que ça en vaut vraiment le risque?

Dans le même temps, le document, intitulé « Sur les vaccins COVID : pourquoi ils ne peuvent pas fonctionner et des preuves irréfutables de leur rôle causal dans les décès après la vaccination », attire de plus en plus l’attention en ligne.

Ses conclusions sont tout simplement trop choquantes pour être ignorées, évaluées par des pairs ou non. Dans les 14 décès causés par le vaccin, les mêmes problèmes de santé sous-jacents ont été observés. Ceux-ci inclus:

• Événements inflammatoires dans les petits vaisseaux sanguins (endothéliite) caractérisés par une abondance de lymphocytes T et de cellules endothéliales mortes séquestrées dans la lumière du vaisseau

• Accumulation périvasculaire étendue de lymphocytes T

• Infiltration lymphocytaire massive d’organes ou de tissus non lymphatiques environnants avec des lymphocytes T

Une vidéo de présentation des résultats est disponible ci-dessous (ou chez Bitchute) :

Soit dit en passant, Peter Schimacher a mené sa propre analyse indépendante qui est parvenue à une conclusion similaire. Il a découvert que 30 à 40 % des décès post-injection sont directement causés par le vaccin. (EN RELATION : même les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis admettent que les injections Covid provoquent une inflammation et des maladies cardiaques.)

Même le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est rempli de cas de personnes décédées des mêmes types d’événements cardiaques observés dans l’analyse de Bhakdi et Burkhardt.

« Si les résultats de l’autopsie sont confirmés par d’autres pathologistes avec des échantillons supplémentaires, et s’ils sont combinés avec les résultats du Dr Hoffe (> 60 % des receveurs d’inoculants ont des tests D-dimères élevés et des signes de coagulation) et du Dr Cole (augmentation de cancers après inoculation, dont une multiplication par vingt du cancer de l’utérus), nous assistons à une catastrophe aux proportions inimaginables », a prévenu un scientifique anonyme cité par Kirsch qui a choisi de rester anonyme pour sa propre protection.

« La conclusion (si elle est étayée par des données supplémentaires) est qu’essentiellement CHAQUE receveur d’inoculant subit des dommages, avec plus de dommages après chaque injection. Compte tenu de la gravité des types de dommages (maladies auto-immunes, cancer, infections dormantes ré-émergentes, coagulation/accidents vasculaires cérébraux, dommages cardiaques, etc.), ces effets se traduiront par une réduction de la durée de vie, qui devrait être comptée comme des décès dus aux inoculations.

Sur la base des chiffres actuellement rapportés au VAERS, qui sont largement sous-estimés, il est supposé qu’une fois que ce génocide par vaccin se déroulera pleinement, des dizaines de millions d’Américains vaccinés finiront par mourir.

Il s’avère que les blessures et les décès post-injection ne sont pas la rareté que les médias prétendent qu’ils sont. Ils sont en fait beaucoup plus fréquents qu’on ne le dit dans le monde.

« Ils peuvent être, en fait, universels, avec la gravité et les dommages différents pour chaque destinataire », a ajouté le scientifique anonyme.

« Allons-nous vers une situation où les ~ 30% non vaccinés consacreront leur vie à l’exploitation de ce qui reste de l’infrastructure économique et serviront de gardiens aux vaccinés ? »

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles concernant les injections (Covid-19) de coronavirus de Wuhan sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

SteveKirsch.substack.com

Doctors4CovidEthics.org

Bitchute.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Des milliardaires, dont George Soros, créent « Good Information Inc. » pour essayer de discréditer les sources médiatiques indépendantes qui dénoncent les mensonges mondialistes

Une paire de milliardaires qui ont des complexes « Dieu » se sont associés pour former une organisation qui, selon eux, combat la « désinformation », mais est plutôt utilisée pour discréditer de véritables sources d’informations exposant la corruption mondialiste.

George Soros et le fondateur du capital-risqueur de LinkedIn, Reid Hoffman, ont lancé « Good Information Inc. fin octobre pour canaliser de l’argent vers les usines de fausses informations des médias mainstream comme celles qui mentaient continuellement sur le président Donald Trump en tant que centres d’astroturf diffusant de fausses informations ou réfutant la vérité rapportée par des concurrents indépendants.

La zone grise notait à l’époque :

Sur son site Internet, Good Information se décrit comme un « incubateur civique » visant à favoriser et à soutenir financièrement des projets qui « luttent contre la désinformation là où elle se propage en augmentant le flux de bonnes informations en ligne ».

Mais plus que de simplement fournir une alternative aux mauvaises informations par le biais de leurs propres reportages, la société suggère que la censure est également au menu…

« Nous pensons qu’il est urgent de réglementer les plateformes de médias sociaux », indique le site Web de l’organisation.

Et qu’est-ce qu’une « bonne » et une « mauvaise » information ? De toute évidence, c’est ce que disent cette organisation et les sous-fifres des médias qu’elle finance. Comme, par exemple, lorsque, pendant des années, les médias mainstream ont affirmé que Trump était de mèche avec le président russe Vladimir Poutine pour « voler » les élections américaines à Hillary Clinton, puis « manipuler » l’électorat au profit de Trump. C’était un mensonge dès le tout premier rapport ; même la chasse aux sorcières très partisane de Robert Mueller n’a rien trouvé (parce qu’il n’y avait rien à « trouver »).

Mais maintenant, Soros et Hoffman ont officialisé la désinformation sous prétexte de défendre la « vérité » [qui est en réalité la vraie manipulation mensongère – MIRASTNEWS].

La sortie continue :

Le milliardaire « philanthrope » George Soros a militarisé sa vaste richesse pour soutenir la politique étrangère des États-Unis pendant plusieurs décennies. Après l’effondrement de l’Union soviétique et plus tard l’effondrement du bloc socialiste en Europe de l’Est, le Washington Post a célébré Soros en tant que membre d’un « nouveau réseau d’opérateurs manifestes » soutenant les « activistes pro-démocratie » et les opérations médiatiques à la place de – et aux côtés – la CIA.

Poursuivant sa croisade anticommuniste dans le 21e siècle, Soros a parrainé des révolutions de couleur et des campagnes de guerre de l’information contre des ennemis désignés des États-Unis, de Hong Kong à la Syrie en passant par la Russie.

La plupart du temps, cette ingérence a pris la forme d’opérations d’information de gauche, ce qui signifie, bien sûr, que la politique étrangère des États-Unis a longtemps été largement de gauche. Maintenant, avec Good Information Inc., Soros et Hoffman, dont ce dernier a également fait sa juste part d’ingérence électorale, ramènent cette opération de guerre de l’information aux États-Unis, où ils soutiendront, une fois de plus, le vaste objectif de la gauche de régner à perpétuité.

« Hoffman était l’homme d’argent derrière le projet Birmingham, une opération secrète de désinformation conçue par une société de technologie appelée New Knowledge qui visait à réduire le taux de participation des républicains lors des élections sénatoriales spéciales de l’Alabama en 2017″, a écrit Alexander Rubenstein de la zone grise. « L’opération a créé une page Facebook pour un candidat républicain jusque-là inconnu et l’a promu aux médias pour diviser le vote du GOP. »

Au cours de cette course, il a été découvert que l’argent de Hoffman avait été utilisé pour « orchestrer une opération élaborée de « faux drapeau » qui a semé l’idée que la campagne [Roy] Moore a été amplifiée sur les réseaux sociaux par un botnet russe ».

Le New York Times a rempli son rôle en « déclarant dûment » que oui, Hoffman a financé la campagne Facebook, mais uniquement à titre d’« expérience dans la course au Sénat de l’Alabama ». Rien à voir ici; juste votre guerre de l’information ordinaire, banale, de type CIA menée sur le sol national. Rien à voir ici.

Ce n’est pas tout. Blumenthal et Soros se sont à nouveau associés pour s’assurer que Joe Biden remporte la primaire démocrate en limogeant le sénateur « indépendant » [communiste] Bernie Sanders du Vermont.

« Hoffman a financé une entreprise d’argent noir appelée Acronym (également financée par Soros) qui a lancé un système de dépouillement des votes numérique dysfonctionnel, Shadow App, qui a contribué à renverser la victoire apparente de Bernie Sanders dans le Caucus de l’Iowa », a rapporté The Grey Zone, notant qu’alors- Le candidat démocrate à la présidentielle Pete Buttigieg a réussi à remporter une victoire quelques jours plus tard, mais bien sûr, il n’allait jamais non plus obtenir la nomination.

Biden the Mindless était pré-ordonné.

Cela a été fait à Sanders lors de la campagne de 2016 afin de remettre la nomination à Hillary Clinton, ce qui soulève la question : pourquoi Sanders continue-t-il de caucus avec un parti qui l’abuse ?

En tout état de cause, « Good Information Inc. » de Soros et Hoffman. N’est qu’une autre opération de guerre de l’information visant à faire avancer l’agenda mondialiste de la gauche, rien de plus.

Lisez plus d’histoires comme celle-ci sur Disinfo.news.

Les sources comprennent :

TheGrayZone.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News