Après l’Afghanistan – Le commissaire des armées appelle à une analyse « impitoyable » de l’opération au Mali

Après l’amère défaite de l’OTAN dans la guerre d’Afghanistan, la mission de la Bundeswehr au Mali, en Afrique de l’Ouest, est désormais examinée de près. Au Mali, les troupes occidentales n’ont apporté aucune stabilisation de la situation. Maintenant, la commissaire des forces armées Eva Högl a évoqué une éventuelle fin du déploiement des forces armées fédérales.

La Bundeswehr est également active au Mali dans le cadre de la mission MINUSMA de l’ONU

La défaite et le retrait chaotique des troupes de l’OTAN après vingt ans de guerre ont laissé des traces profondes entre Washington et Berlin. Outre l’Afghanistan, la Bundeswehr est désormais également active dans de nombreux autres pays pour défendre la démocratie et la liberté selon la version officielle – y compris dans l’intérieur ouest-africain du Mali.

Après la débâcle en Afghanistan, cependant, il y a eu rapidement des appels pour mettre à l’épreuve l’objectif de la mission de la Bundeswehr au Mali. Par exemple, l’homme politique étranger de la CDU Johann Wadephul a déclaré début septembre qu’il fallait désormais « regarder le Mali ».

« Nous devons revoir les objectifs et l’utilisation des ressources. Et lorsqu’il s’agit de construire une nation, nous ne devons pas avoir des attentes trop élevées. Nous ne pouvons pas attendre qu’un État de droit émerge au Mali. Avec ça, on tomberait dans la même illusion qu’en Afghanistan.»

Depuis l’effondrement de la Libye en 2012 et le triomphe subséquent des groupes terroristes islamistes, des milices et des gangs criminels, l’ancien « modèle de démocratie » du Mali n’a pas pu se calmer. Le pays a connu trois coups d’État depuis lors. Outre les propres activités militaires de la France, ce sont la mission de l’ONU MINUSMA et la mission dite de formation de l’UE EUTM qui n’ont jusqu’à présent pas réussi à stabiliser la situation sur le terrain. La Bundeswehr est impliquée dans les deux missions – dernièrement avec un peu plus de 1 350 soldats.

La commissaire à la défense du Bundestag, la politicienne du SPD Eva Högl, avait également déclaré après la catastrophe de l’OTAN en Afghanistan que l’opération au Mali devait désormais être envisagée « très rapidement ». Last but not least, ce sont les militaires qui se sont demandé « si tout se passe bien là-bas et si leur déploiement est durable », a déclaré Högl début septembre.

Högl a maintenant informé l’Agence de presse allemande que les opérations de la Bundeswehr au Mali devraient être « implacablement » contrôlées pour une éventuelle fin.

« Nous devons l’analyser impitoyablement. Et puis cette option devrait également être sur la table. »

Cependant, il doit être convenu avec les partenaires internationaux « Quels sont nos objectifs réalistes ». L’Allemagne devrait jouer un rôle actif à cet égard et présenter un rapport intermédiaire honnête. Du moins de l’avis des observateurs et d’une grande partie de la population civile malienne, les résultats intermédiaires sont dévastateurs. Ils considèrent l’État africain riche en ressources comme un État occupé par des puissances étrangères.

Début octobre, le Premier ministre malien est allé jusqu’à affirmer que la France formait des groupes « terroristes » dans le nord du Mali, ce qui a ensuite déstabilisé davantage le pays. Encore et encore il y a des protestations et des manifestations dans le pays exigeant le retrait de la France et de ses partenaires.

Dans la lutte contre les groupes islamistes qui opèrent toujours en grand nombre au Mali, le gouvernement malien s’est récemment tourné vers la société de sécurité russe Wagner, qui à son tour a suscité l’indignation et de vives critiques en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans d’autres pays. Il regrette « la décision du gouvernement intérimaire malien d’utiliser les maigres fonds publics pour payer des mercenaires étrangers », a-t-il déclaré dans un communiqué conjoint diffusé le 23 décembre.

Les États de l’UE avaient ouvertement menacé le pays de mettre fin à l’engagement militaire et civil en cas de commande de la société russe Wagner. Le gouvernement malien dément le recrutement de soi-disant mercenaires russes et parle de formateurs russes.

La ministre de la Défense Christine Lambrecht s’est également montrée profondément déçue par le gouvernement malien fin décembre :

« Nous considérons comme erronée la décision des responsables maliens de faire entrer des mercenaires dans le pays et le regrettons expressément. Nous sommes convaincus que cette démarche n’est pas adaptée pour améliorer la situation sécuritaire dans le pays.

Désormais, ils se mettront d’accord avec leurs « partenaires internationaux sur la suite des actions et notre engagement au Mali ».

En fin de semaine dernière, le gouvernement intérimaire malien a annoncé qu’il reporterait de cinq ans les élections prévues en février en raison de la situation sécuritaire toujours précaire. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop l’a annoncé samedi à la communauté des Etats ouest-africains de la CEDEAO.

Pendant ce temps, Högl demande désormais également que le système de passation des marchés de la Bundeswehr soit «purgé». C’est au Bundestag et au gouvernement fédéral d’y réfléchir.

« Nous avons une loi sur les marchés publics et nous devons la lancer un appel d’offres. C’est bien et juste. Mais cette loi sur les marchés publics est définitivement trop compliquée et ce n’est pas Bruxelles à blâmer, elle a été mise en œuvre en Allemagne d’une manière trop compliquée. »

Vous vous facilitez la tâche si vous blâmez les employés du bureau d’approvisionnement BAAINBw. « Tout le monde reconnaît le problème, tous mes prédécesseurs l’ont déjà traité », a déclaré Högl. « Cela fait des années que cela pose problème et pourtant les parachutistes n’ont pas de casques de saut. Néanmoins, le gilet de protection à usage dangereux au Mali n’est accroché à la poignée de porte que lorsqu’il est isolé dans l’hôtel. Oui, et pourtant les radios sont 30 ans. »

Elle a averti que la patience et la tolérance des soldats à la frustration sont limitées. L’achat de gilets de protection et de casques est également pertinent pour la sécurité. Les radios, c’est aussi travailler avec des alliés. Högl : « Si à un moment donné les Américains cessent de pratiquer avec nous parce qu’ils disent que vous n’avez même pas de radios bidirectionnelles que nous pouvons utiliser pour le cryptage, alors nous aurons également un problème en termes d’engagements d’alliance et de coopération internationale. »

L’inventeur de l’ARNm Malone : « Pfizer est l’une des organisations pharmaceutiques les plus criminelles au monde »

Après avoir été banni de Twitter sans avertissement après avoir critiqué la société pharmaceutique américaine Pfizer, le pionnier de l’ARNm Robert Malone s’est exprimé sur le célèbre podcast « The Joe Rogan Experience ». Il y décrivait Pfizer comme « l’une des organisations pharmaceutiques les plus criminelles au monde ».

Source : www.globallookpress.com © Graham Hughes / Keystone PA

Un homme reçoit un rappel du vaccin BioNTech/Pfizer au stade olympique de Montréal, Canada, le 27 décembre 2021.

Dr. Robert Malone est un virologue américain chevronné et un développeur de vaccins qui a contribué de manière significative à l’invention de la technologie de l’ARNm. Cela constitue la base des vaccins corona de Pfizer et Moderna. Au fur et à mesure que la pandémie progressait, il est devenu un critique éminent et franc de nombreuses mesures prises en réponse à la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.

Malone préconise la vaccination des personnes appartenant à des groupes à haut risque, telles que les personnes âgées ou les personnes souffrant de comorbidités. Lui-même avait été vacciné en raison de son âge, mais estime que les risques de la vaccination chez les jeunes en bonne santé, et notamment les enfants, l’emportent sur les bénéfices de la protection contre le virus.

De nombreuses politiques, comme les réglementations sur la vaccination ou la thésaurisation des vaccins par les pays riches, ne sont pas fondées sur la science, dit Malone. Il critique également l’impact des grandes sociétés pharmaceutiques et des personnes fortunées comme Bill Gates sur les affaires de santé mondiale.

Pas plus tard que la semaine dernière, le compte Twitter de Malone a été suspendu par le géant américain de la technologie après avoir été dénigré dans un article de la publication américaine The Atlantic. Dans son article pour The Atlantic, intitulé « The Vaccine Scientist Spreading Vaccine Misinformation », Tom Bartlett a écrit que Malone « a des doutes sur à peu près tous les podcasts ou chaînes YouTube qui le veulent. » sur les vaccins Pfizer et Moderna, « et a mentionné les apparitions de Malone sur programmes animés par Tucker Carlson, Steve Bannon et Glenn Beck.

Selon l’article de Bartlett, « après avoir entendu Malone parler ou lu ses messages, vous pourriez bien avoir l’impression qu’il y a une dissimulation généralisée de la COVID-19 et que la vraie menace est le vaccin, pas le virus ». A noter que l’article a été financé en partie par Facebook et Johnson & Johnson, ce qu’il admet même. Une fausse déclaration selon laquelle Malone avait déjà déposé son bilan a également été corrigée.

La mise en ligne du texte suivant et la référence à un lien vidéo ont entraîné le blocage immédiat de la chaîne Twitter le 29 décembre :

« Les vaccins COVID-19 Pfizer – Plus de mal que de bien (Vidéo). Données sur six mois de Pfizer montrant que la vaccination COVID-19 de Pfizer a causé plus de maladies qu’elle n’en prévient. Plus un aperçu des erreurs commises par l’étude Pfizer dans la conception et la mise en œuvre. »

Malone n’a été ni averti ni eu la possibilité de supprimer les tweets critiques ou offensants. Le scientifique est considéré comme un pionnier et co-fondateur de la recherche sur l’ARNm.

Sur sa chaîne Telegram, Malone a répondu au blocage de Twitter et a déclaré, cela signifiait qu’il « avait dû toucher au but, pour ainsi dire ». Il a encouragé les gens à écouter son interview sur le podcast populaire « The Joe Rogan Experience » et a poursuivi :

« Cela signifie également que nous avons perdu un élément vital dans notre lutte pour empêcher que ces vaccins soient prescrits aux enfants et pour arrêter la corruption au sein de nos gouvernements et du complexe médico-industriel et de l’industrie pharmaceutique. »

L’interview très attendue de trois heures entre Joe Rogan et Malone est disponible ici. Au moment d’écrire ces lignes, YouTube, propriété de Google, avait supprimé l’interview de sa plate-forme. Cependant, un YouTuber indépendant a depuis de nouveau mis en ligne l’interview. Vous trouverez ci-dessous les points les plus importants de l’entretien d’environ trois heures.

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Dr.-Robert-Malone-with-Joe-Rogan—The-Joe-Rogan-Experience–1757/868b425b3d1b3b346f8bde0785284537818540aa/89e08d

Au début de l’entretien avec Rogan, Malone a évoqué les problèmes de fertilité chez les femmes après la vaccination, car il pense qu’il s’agit de lipides (nanoparticules lipidiques) qui peuvent affecter les ovaires. Il a également parlé de la protéine de pointe et de sa capacité à provoquer des caillots sanguins, que ce soit à partir d’un virus ou d’un vaccin. Cela a été suivi d’une discussion détaillée des effets sur les récepteurs ACE2 et de la perturbation de la barrière hémato-encéphalique par la protéine de pointe. Rogan a demandé à Malone si le pic de vaccin était différent du virus. Malone a répondu qu’il y avait une différence, mais a souligné qu’on ne savait pas si la différence avait vraiment de l’importance.

Malone a déclaré qu’il appartenait aux sociétés pharmaceutiques de prouver leur pic, i. H. la pointe produite par le vaccin n’est pas toxique. Rogan a demandé pourquoi tant de personnes prenaient le vaccin et ne ressentaient aucun effet secondaire. Le scientifique a expliqué cela avec une courbe de réponse due à des différences phénotypiques / génétiques. Il a poursuivi en soulignant que les personnes diabétiques ou ayant un taux de sucre dans le sang élevé semblent être plus sujettes à ces effets secondaires de pointe. Cela pourrait expliquer pourquoi de nombreuses personnes peuvent subir les effets secondaires des pointes alors que d’autres ne le peuvent pas.

Ensuite, Malone a parlé des cellules T et a déclaré qu’ils ne savaient pas vraiment ce que ces vaccins faisaient à nos cellules T. Il a mentionné les risques possibles de cancer, mais a mis en garde contre le manque de données et a également partagé certaines preuves d’un risque accru de maladie après la vaccination pendant une période de temps.

Rogan a posé des questions sur la fenêtre d’efficacité du vaccin, à laquelle Malone a répondu qu’il semblait devenir de plus en plus petit. Il a poursuivi en mentionnant que certaines études (citant une étude danoise) ont trouvé une efficacité négative (risque d’infection plus élevé) avec une dose croissante, et a noté que cela était spécifique à la variante Omicron. Malone a également déclaré qu’un vaccin inapproprié était administré et que les cellules mémoire B et T étaient dirigées vers un virus qui n’existait plus. Sur cette base, il a qualifié son hypothèse de faible viabilité du vaccin de « péché antigénique ».

Malone a parlé de H1N1 hautement pathogène et faiblement pathogène et a ainsi partiellement décrit les différences entre les autres variantes de COVID et Omicron. Il a également parlé du nombre R très élevé (nombre de personnes infectées par un agent pathogène par une personne) d’Omicron. A cela il dit :

« Notre gouvernement est hors de contrôle sur cette question et c’est sans loi. Ils ignorent complètement la bioéthique. Ils ignorent complètement les règles de la communauté fédérale. Ils ont violé toutes les règles que je connais et ont été formés pendant des années. Ces mandats pour les vaccins expérimentaux sont expressément illégaux. Ils sont expressément incompatibles avec le Code de Nuremberg. Ils sont expressément incompatibles avec le rapport Belmont. Ils sont tout simplement illégaux et ils s’en moquent. »

Rogan a ensuite ramené la discussion sur la variante omicron. Malone a parlé des modèles alarmistes de l’Imperial College qui, à son avis, ont été simplement adoptés par la presse. Les deux ont discuté des cas dans les hôpitaux américains et de la domination probable restante de Delta dans ces cas. Malone a également déclaré qu’il y avait une incitation perverse à intensifier les tactiques alarmistes pour maintenir l’état d’urgence en vie. Il a décrit la réticence à utiliser des anticorps monoclonaux et un traitement précoce comme « inexplicable ». « Est-ce de l’incompétence ou de la malveillance ? », a demandé Malone.

Soulignant le manque de rapports sur l’efficacité des stratégies de verrouillage ainsi que sur la recherche de gain de fonction (sur le financement desquels le docteur Anthony Fauci a menti au Congrès américain à plusieurs reprises), le scientifique a déclaré :

« Nous sommes dans un environnement dans lequel la vérité et les conséquences sont justifiables. »

Rogan a répondu qu’il se sentait obligé d’amener des gens dans son émission qui seraient censurés ailleurs. Dans l’interview, Malone a décrit la société pharmaceutique Pfizer comme :

« (…) l’une des organisations pharmaceutiques les plus criminelles au monde, compte tenu de son histoire et des amendes. »

Il a dit que le mauvais comportement dans l’industrie pharmaceutique est une analyse coûts-avantages et qu’il n’est pas basé sur des principes éthiques.

Vers la fin de l’entretien, Rogan et Malone ont également discuté de ce que Malone a appelé la « psychose de l’éducation de masse » qui se produit dans le monde, faisant des parallèles avec l’Allemagne des années 1920 et 1930, où « la population très intelligente et très instruite est devenue complètement folle ». Rogan et Malone ont tous deux mis en garde contre l’introduction possible d’un système d’évaluation des avantages comme point final de toute l’affaire. Malone a également réitéré l’impact de ce qu’il croyait avoir été fait aux enfants, notamment la baisse du QI due à la politique des masques et à la désocialisation.

https://www.podbean.com/ew/pb-c6vke-115a1b8

QU’EST-CE QUE J’AI TROUVÉ LORS DE LA RECHERCHE D’INJECTIONS COVID À VAERS IMPLIQUANT DES « zona ? »

Source : The Kurgan Report – Les moutons idiots vont courir pour se faire vacciner contre le zona ainsi que contre la grippe et la pneumonie. Ajoutez quelques boosters et qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Idiots. Une autre vidéo du monde des moutons de l’État profond :

GRAPHIQUE! LES TÊTES DES POPULATIONS VACCINÉES EXPLOSENT ET À BRÛLENT LORS DE L’ARRIVÉE DE LA 5G EN ISRAËL

NOUVELLE PREUVE CHOQUANTE DE MEURTRE DE MASSE PRÉMÉDITÉ

De nouvelles preuves choquantes de meurtre de masse prémédité via l’injection Covid expérimental à ARNm sont apparues. L’ignorance des faits présentés dans cette vidéo n’est plus une excuse qui protégera les personnes qui continuent de pousser ces coups de mort des poursuites pour leurs crimes.

RUPTURE: Les Décès MONTENT EN FLÈCHE 40% alors que le VACCIN TUE DES MILLIONS ! – Les experts s’expriment ! – C’est un génocide !

Josh Sigurdson rapporte les nouvelles récentes d’une augmentation de 40% des décès entre 18 et 64 ans selon le PDG de la compagnie d’assurance-vie OneAmerica, Scott Davison.

Les décès ne sont pas dus au soi-disant covid19. Les décès ne semblent pas liés à la Covid. Alors, qu’est-ce qui cause cette augmentation massive qui, selon Davison, est massivement supérieure à une catastrophe de 200 ans qui ne représenterait qu’une augmentation de 10 % par rapport à 2019 ? Il semble que le vaccin soit le coupable évident.

Alors que les chiffres de Vaers montent en flèche et que les enfants meurent à l’école, les chiffres réels sont largement supprimés. Mais les maths ne mentent pas. Les cas d’assurance-vie qui sont repris par toutes les autres compagnies d’assurance ainsi que les dossiers hospitaliers montrent une augmentation de 40 % des décès chez les personnes en grande partie plus jeunes. Ce nombre n’était pas là en 2020 avant le vaccin. En fait, en 2020, moins de personnes sont décédées qu’en 2019. Nous assistons maintenant à une augmentation massive et soudaine à l’horizon 2022 et tout le monde devrait être très inquiet pour les membres de sa famille.

La myocardite monte en flèche énormément. En général, le cancer monte également en flèche. Si nous ne nous battons pas, nous perdrons énormément de monde.

Pendant ce temps, les Pays-Bas prévoient de distribuer 6 vaccins et la FDA a approuvé le rappel du vaccin pour les 12 à 15 ans. C’est le mal.

Moscou répond aux révélations sur l’ingérence politique de Londres en Russie

La Grande-Bretagne a mis en place un réseau de succursales en Russie pour influencer les développements de la société civile du pays grâce à un système de subventions de plusieurs millions de dollars par an. Moscou l’a souligné dimanche.

Source : Sputnik © service de presse du ministère russe des Affaires étrangères / La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Sakharova.

L’ampleur des ressources financières que Londres consacre à « influencer les organisations de la société civile […] et orienter le cours [politique] russe dans une direction favorable à la Grande-Bretagne […] est incroyable », a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Sakharova. Elle faisait référence à des documents récemment divulgués qui font la lumière sur les activités des diplomates britanniques en Russie.

Des responsables britanniques auraient dépensé de l’argent pour essayer de déstabiliser la situation politique en Russie en « parrainant » des activités de protestation accrues, a déclaré Sakharova. Elle a accusé Londres de porter son attention sur « l’augmentation des tensions sociales et de la polarisation » dans le pays.

Elle a exhorté le ministère britannique des Affaires étrangères à admettre ouvertement ses activités, mais a ajouté qu’elle ne s’attendait pas à ce que cela se produise. La déclaration de Moscou a été déclenchée par une série de fuites publiées par le groupe d’enquête Underside.

Le ministère britannique des Affaires étrangères prévoit de dépenser jusqu’à 1,3 milliard de roubles (17 millions de dollars) entre 2020 et 2023 pour tenter d’influencer la vie publique en Russie dans l’intérêt de Londres, a déclaré le groupe d’enquête, citant un certain nombre de documents.

Les documents, prétendument divulgués par l’ambassade britannique à Moscou, brossent le tableau d’un vaste réseau d’organisations non gouvernementales qui ont reçu des subventions ou des financements des autorités britanniques pour des dizaines de projets. Londres dépense également beaucoup d’argent pour les activités de son radiodiffuseur d’État BBC dans le monde russophone.

Un objectif important est la promotion médiatique de la soi-disant « culture LGBTQ + » et son acceptation en Russie, qui est décrite dans les documents comme un pays « homophobe » qui est « inamical » envers cette « communauté ».

Certains projets ont également servi à former le leadership émergent de la société civile russe directement au Royaume-Uni et à créer un groupe « pro-britannique » parmi les élites russes. Certains des partenaires avec lesquels le ministère britannique des Affaires étrangères travaille sont désormais classés en vertu de la loi russe comme « agents étrangers » – une désignation qui identifie une ONG ou une société de médias qui est politiquement active en Russie et a reçu un financement étranger.

L’un de ces partenaires est l’ONG Memorial, qui a récemment été accusée d’avoir enfreint la loi sur les « agents étrangers ». Autrefois une importante organisation de la société civile dédiée à la « préservation de la mémoire historique », l’ONG a été accusée de s’éloigner de ses racines et de se tourner vers la « falsification » de l’histoire.

Memorial a été fermé par un tribunal russe le mois dernier pour violation de la loi sur les agents étrangers, ce qui a immédiatement déclenché une réaction indignée de Strasbourg. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a demandé à la Russie de suspendre sa décision de justice et de préserver l’organisation.

Des documents publiés par Underside indiquent que les responsables britanniques considéraient ces marquages, ainsi que la loi russe sur les « agents étrangers », comme un « risque » pour leurs programmes. Certains documents déclarent ouvertement que la législation russe pourrait entraver les projets en empêchant les professionnels d’y participer.

Dans l’un de ces documents, la dissolution éventuelle de Memorial est indiquée et les moyens possibles d’accéder à ses documents sont indiqués en cas de fermeture de l’ONG.

Jusqu’à présent, Londres n’a pas commenté cette question.

