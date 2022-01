LE VIOL PAR VACCIN DES TRAVAILLEURS A ENTRAÎNÉ UNE AUGMENTATION DE 40 % DES DÉCÈS

Totalement inacceptable pour tout être humain décent. Une augmentation de 10 % des taux de mortalité serait un événement sur 200 ans. C’est maintenant plus 40 %. Les demandes de prestations d’invalidité sont également en hausse. Les primes sont plus faibles dans les États à faible taux de vaccination. Combien de temps allons-nous nous conformer à ces mandats de mort ? Leur viol d’enfants par Vaccin est encore pire que la pédophilie.

PDG de l’assurance : les décès toutes causes confondues augmentent d’un taux « sans précédent » alors que COVID baisse

L’inventeur d’un vaccin voit «un échec massif et massif de la politique publique»

Le chef d’une compagnie d’assurance de 100 milliards de dollars affirme que les décès toutes causes confondues ont augmenté de 40 % chez les personnes âgées de 18 à 64 ans par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

C’est un taux sans précédent qui est quatre fois plus élevé qu’une catastrophe unique sur 200 ans, a déclaré Scott Davison, PDG de OneAmerica, basé à Indianapolis, lors d’une conférence de presse en ligne jeudi dernier rapportée par le site d’information Center Square.

« Nous constatons, en ce moment, les taux de mortalité les plus élevés que nous ayons vus dans l’histoire de cette entreprise – pas seulement chez OneAmerica », a déclaré Davison.

« Les données sont cohérentes pour tous les acteurs de cette entreprise. »

Pendant ce temps, le nombre quotidien de décès dus à la COVID-19, selon le tableau de bord de l’État, est inférieur à la moitié de ce qu’il était il y a un an.

La nouvelle a attiré l’attention des épidémiologistes préoccupés par les dommages collatéraux causés par les efforts d’atténuation de la COVID-19. Et bien qu’il n’y ait pas de données montrant une corrélation entre la mort et la vaccination, les experts préoccupés par la sécurité des vaccins en ont également pris note.

Davison, se référant aux troisième et quatrième trimestres de 2021, a déclaré que ce ne sont pas principalement les personnes âgées qui meurent, mais « les personnes en âge de travailler de 18 à 64 ans » qui sont les employés des entreprises qui ont des plans OneAmerica.

De manière significative, le PDG a noté que la plupart des réclamations pour décès déposées ne sont pas classées comme décès COVID-19.

Mais Davison ne voit apparemment pas de lien possible avec les vaccins.

Cependant, le Dr Robert Malone, qui a trois décennies d’expérience aux plus hauts niveaux de développement de vaccins, a déclaré lundi matin dans une interview que les statistiques du PDG de l’assurance indiquent des blessures liées aux vaccins.

Davison, Malone a déclaré à Steve Bannon sur « War Room », parle d’une population active de personnes « qui sont susceptibles d’être fortement piquées parce qu’elles ont été sous mandat d’employeur ».

« Et ce que vous devez faire, c’est comparer ce taux d’événements qu’il signale au taux d’événements de décès et aux décès liés au COVID dans la population générale », a déclaré Malone.

Malone a noté que le taux de mortalité COVID signalé dans l’Indiana était inférieur au taux de mortalité des personnes bénéficiant d’une assurance basée sur les employés.

« Cela suggère que ces personnes qui sont sous mandat d’assurance, sont fortement piquées, ont un taux de mortalité considérablement accru par rapport à la population générale », a déclaré Malone.

Il a averti qu’une relation causale ne peut qu’être déduite, mais « il ne fait aucun doute que les politiques fédérales sont un échec lamentable ».

« Que cela soit dû au vaccin ou à la suppression du traitement précoce, nous avons un échec massif et massif de la politique publique », a déclaré Malone.

La semaine dernière, Malone a été définitivement banni de Twitter, apparemment pour avoir contrecarré le récit COVID-19 accepté par le gouvernement. Un jour plus tard, il a fait une interview de trois heures avec le podcasteur n°1 Joe Rogan.

Center Square a signalé que les hospitalisations dans l’Indiana sont plus élevées qu’avant l’introduction du vaccin COVID-19 il y a un an, selon le médecin-chef de l’État, le Dr Lindsay Weaver.

Seuls 37% des lits de soins intensifs sont utilisés par des patients COVID tandis que 54% sont occupés par des personnes atteintes d’autres maladies ou affections.

Davison a déclaré que son entreprise constatait également une « augmentation » des demandes de prestations d’invalidité. Au départ, il s’agissait de réclamations à court terme, et maintenant il y a une augmentation des réclamations d’invalidité à long terme.

« Pour OneAmerica, nous nous attendons à ce que les coûts de cette opération dépassent largement les 100 millions de dollars, et c’est notre plus petite entreprise. Cela a donc un impact énorme sur cela », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les coûts supplémentaires entraîneraient des primes plus élevées.

Voir les remarques de Davison :

Le PDG de OneAmerica Life Insurance, Scott Davison, explique à la Chambre de commerce de l’Indiana ce que son industrie constate en termes de taux de mortalité alarmants et quel sera l’impact sur les employeurs pic.twitter.com/XiZuVHwtYJ – M. M (@Mr_Mackei) 3 janvier 2022

Le PDG d’une grande compagnie d’assurances américaine déclare que les décès ont augmenté de 40 % chez les personnes âgées de 18 à 64 ans

Scott Davidson, PDG de la compagnie d’assurance OneAmerica basée à Indianapolis, a déclaré la semaine dernière que le taux de mortalité dans l’Indiana avait augmenté de 40 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie chez les personnes en âge de travailler.

Par The Covid World

Source : Tap News

1 million de blessures liées au vaccin COVID désormais signalées dans la base de données du CDC

Sénateur : « Quand les agences fédérales commenceront-elles à être transparentes avec les Américains ? »

Le nombre d’événements indésirables dus aux vaccins COVID-19 signalés sur le site Web des Centers for Disease Control and Prevention a dépassé le million.

Le Vaccine Adverse Events Reporting System, connu sous le nom de VAERS, rapporte qu’au 24 décembre, il y avait eu 21 002 décès dus au vaccin COVID et 110 609 hospitalisations, ainsi qu’un total de 1 000 227 événements indésirables du vaccin COVID. Les chiffres sont résumés sur le site indépendant OpenVAERS.

Cependant, de nombreux médecins et scientifiques pensent que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés. Les médecins qui ont poursuivi la FDA pour des documents liés aux essais cliniques du vaccin COVID-19 de Pfizer estiment que les chiffres réels sont cinq fois plus élevés. Une étude récente menée par un chercheur de l’Université Columbia a estimé que les chiffres réels sont plus élevés d’un facteur 20. Si le facteur de sous-déclaration est correct, cela signifierait qu’il y a près de 400 000 décès dus aux vaccins COVID-19.

Le sénateur Ron Johnson, R-Wis., qui a organisé des forums présentant les témoignages de personnes blessées par les vaccins COVID-19, a noté que parmi les décès signalés au CDC, 30% sont survenus dans les deux jours suivant la vaccination.

« Quand les agences fédérales commenceront-elles à être transparentes avec les Américains ? » a-t-il demandé sur Twitter. « Pourquoi continuent-ils à ignorer le traitement précoce ? »

Johnson a également tenu des audiences au Sénat sur la suppression des traitements précoces pour COVID.

Malheureusement, nous avons franchi deux étapes importantes sur VAERS. Plus d’un million d’événements indésirables et plus de 21 000 décès. 30 % de ces décès sont survenus le jour 0, 1 ou 2 suivant la vaccination. Quand les agences fédérales commenceront-elles à être transparentes avec les Américains ? Pourquoi continuent-ils à ignorer le traitement précoce ? pic.twitter.com/K4DbcOwayo – Sénateur Ron Johnson (@SenRonJohnson) 3 janvier 2022

Dans le résumé de l’étude Columbia, les chercheurs notent que « des estimations précises des événements indésirables graves et des taux de mortalité induits par le vaccin COVID sont essentielles pour les analyses du rapport risque-bénéfice de la vaccination et des rappels contre le coronavirus SARS-CoV-2 dans différents groupes d’âge ».

Le département américain de la Santé et des Services sociaux souligne qu’un rapport VAERS ne documente pas qu’un lien a été établi entre un vaccin et un événement indésirable. Cependant, le HHS note également que le VAERS est un système de signalement « passif » et qu’il « reçoit des rapports pour seulement une petite fraction des événements indésirables réels ». De nombreux agents de santé ont révélé que leurs supérieurs leur avaient demandé de ne pas signaler au VAERS tout dommage causé par les vaccins COVID.

Le VAERS est décrit comme un système de signalement « volontaire », mais le HHS affirme que les prestataires de soins de santé « qui administrent les vaccins COVID-19 sont tenus par la loi après la vaccination de signaler au VAERS » toute erreur dans l’administration des vaccins avec, entre autres, décès et événements indésirables mettant la vie en danger.

Une décennie avant COVID-19, la soi-disant étude Lazarus par des chercheurs de Harvard a estimé que le VAERS ne représentait que 1% des blessures induites par le vaccin.

Récemment, Steve Kirsch, directeur exécutif de la Vaccine Safety Research Foundation, et d’autres ont mené une analyse comparant les taux d’anaphylaxie publiés dans une étude aux taux trouvés dans le VAERS. Ils ont conclu que le véritable nombre de morts des vaccins COVID-19 est 41 fois plus élevé.

Le site Web VAERS Analysis a utilisé les données des lanceurs d’alerte du CMS, les Centers for Medicare et Medicaid Services, pour aboutir à un facteur de sous-déclaration estimé à 44,64.

Données FDA

Les fichiers obtenus de la Food and Drug Administration en novembre dans le cadre d’un procès pour l’accès à l’information ont enregistré 158 893 événements indésirables du vaccin Pfizer au cours des deux premiers mois et demi de distribution, dont 25 957 incidents de « troubles du système nerveux ».

La poursuite a été déposée par un groupe appelé Public Health and Medical Professionals for Transparency, composé de plus de 30 professeurs et scientifiques d’universités telles que Yale, Harvard, UCLA et Brown. Comme l’a rapporté WND, dans des documents judiciaires déposés en décembre, la FDA a proposé de lui donner 55 ans pour publier les 329 000 pages de documents liés au vaccin COVID-19 Pfizer demandés par le groupe. La FDA a maintenant modifié cette demande, demandant à un juge un délai de 75 ans.

L’un des scientifiques impliqués dans le procès est le Dr Peter McCullough, qui est devenu un critique virulent de la vaccination universelle contre la COVID-19.

Dans une récente et longue interview avec le podcasteur Joe Rogan, il a cité une étude menée avant COVID par le Dr H. Cody Meissner de la Tufts University School of Medicine, concluant qu’environ 80% des rapports VAERS sont rédigés par des médecins, infirmières ou autres professionnels de la santé qui croient qu’un vaccin a causé le problème. Seulement 14 % ou 15 % des rapports sont rédigés par les patients eux-mêmes.

McCullough pense que les données CMS indiquent des sous-déclarations VAERS d’un facteur d’environ quatre ou cinq.

Avec les données du CMS, a-t-il déclaré, « vous savez quand quelqu’un a reçu le vaccin et vous savez quand il est mort ».

La proportion de patients Medicare et Medicaid dans la population américaine est connue, explique-t-il, donc une estimation peut être obtenue par extrapolation.

Un facteur de cinq a été utilisé dans le procès contre la FDA, estimant 45 000 décès aux États-Unis dus aux vaccins COVID-19 tandis que le VAERS en a signalé 9 000 au moment du dépôt de l’affaire.

20 000 décès excessifs à l’automne 2021 sans explication officielle en Allemagne et personne ne semble s’en soucier

Hé les gars, je regarde encore une fois les données de surmortalité. Cette fois, je trouve quelque chose de nouveau.

L’arnaque à la COVID s’effondre

L’arnaque COVID s’effondre; c’est fini

Depuis le début, je produis la preuve que COVID est une arnaque. Maintenant, les agences officielles l’admettent pratiquement.

Le 29 décembre, la chef du CDC, Rochelle Walensky, a annoncé, lors d’un point de presse à la Maison Blanche, que le test PCR peut être positif (ce qui signifie que la personne est « infectée ») longtemps APRÈS la fin de l’infection.

Voici la citation d’argent de Walensky :

« … les gens peuvent rester positifs à la PCR jusqu’à 12 semaines après l’infection et longtemps après qu’ils sont transmissibles et infectieux. »

Cela signifie que des MILLIONS de résultats de tests FAUX positifs ont été enregistrés comme VRAIS au cours des deux dernières années.

Si vous ne pouvez pas retracer les implications de CELA, je ne peux pas vous aider.

Rappelez-vous le vieux Zen Koan : quel est le son d’une main qui applaudit ?

La nouvelle version est la suivante : quel est le son de la presse de la Maison Blanche après l’admission de Walensky ?

Et la réponse est : rien. Zéro. Silence. Et pas de silence abasourdi. Non. Silence aveugle. Silence à guichets fermés.

Interdit de crier. Pas de fureur. Pas de questions.

« Cher M. Smith, Nous, ici au CDC, souhaitons vous informer que votre test positif PCR COVID, administré au printemps 2020, était trompeur. Il n’y avait aucune preuve que cela signifiait que vous étiez infecté. Donc, votre isolement, votre hospitalisation, durant laquelle votre entreprise a fermé ses portes et fait faillite, votre épouse a quitté la maison pour s’installer avec les enfants chez sa mère, votre associé s’est suicidé, tout cela n’était pas nécessaire. Merci pour votre compréhension. »

Bien sûr, l’aveugle suivant l’aveugle suivant Fauci dira: « Mais… mais… le CDC n’a pas pu faire une erreur aussi grosse… il doit y avoir une explication… »

Et oui, il y a une explication. Le CDC et d’autres responsables de la santé publique savaient depuis le début qu’ils menaient une arnaque. Commettre un crime. Un crime de type Nuremberg.

~~~

Jon Rappoport

Avertissement! Le marteau est sur le point de tomber

Kevin Boyle – Personne pour voter pour le vendredi 3 décembre 2021

Ce message est une version modifiée des informations publiées avec le groupe 911KeepTalking par notre bon ami et collègue, Mark Gobell. J’ai moi-même ajouté un peu de projection vers l’avant.

Comme Mark le souligne depuis des années, les démons au pouvoir (maintenant) qui dirigent l’opération COVID prennent leurs nombres sataniques très au sérieux.

Parce que les séquences suivantes sont assez simples, je pense que tous ceux qui s’en soucient comprendront ce qui suit :

DÉCLARATIONS DE MENACE GRAVE

Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré COVID-19 une urgence mondiale.

666 jours ont passé, puis nous avons eu une nouvelle déclaration :

Le 26 novembre 2021, l’OMS a déclaré l’Omicron B.1.1.529 « variante préoccupante ».

DÉBUT DE PANDÉMIE(S) & CLADE X

Le 15 mai 2018, l’Université John Hopkins a organisé l’exercice sur table en cas de pandémie Clade X. Voir « Une fausse pandémie laisse des millions de morts » ici :

666 jours se sont écoulés puis :

Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré que la COVID-19 était une « pandémie mondiale ».

666 jours plus tard :

Pour votre information, en utilisant la même méthode « exclusive » de comptage des jours [date de début et de début non incluse] 666 jours plus tard est :

6 janvier 2022

C’est le jour saint chrétien appelé « l’Épiphanie » (« jour de la révélation »).

Le 6 janvier apportera-t-il un autre type de « révélation » ?

Serait-ce un bon jour pour que les satanistes déclenchent une nouvelle pandémie ?

Omicron ? Oméga? ou …

COVID-21 ? peut-être.

Je ne parierais pas contre…

… mais, nous verrons.

Des centaines d’athlètes s’effondrent et meurent dans le monde d’une insuffisance cardiaque causée par des vaccins toxiques

Les secrets de l'état profond et de la plandémie des mondialistes que vous devez connaître au plus vite.

