Alors que vous étiez distrait par « Sir » Tony Blair, le gouvernement britannique a publié un rapport confirmant le compte Vacciné pour 3 hospitalisations Omicron sur 4 + Les DOMMAGES vaccinaux sont désormais omniprésents au Danemark, car les hospitalisations « Omicron » se produisent principalement chez les « totalement vaccinés »

Les dernières données disponibles de la UK Health Security Agency confirment que 3 cas Omicron sur 4 admis à l’hôpital jusqu’au 29 décembre 2021 étaient des personnes qui avaient été vaccinées Covid-19.

Le 31 décembre 21, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), qui a récemment remplacé Public Health England, a publié un « briefing technique sur les variantes préoccupantes du SRAS-CoV-2 », ce briefing particulier étant une mise à jour sur l’hospitalisation et l’efficacité du vaccin pour la variante présumée d’Omicron Covid-19.

Les données de l’UKHSA confirment que jusqu’au 29 décembre, il y avait 198 348 cas confirmés d’Omicron, identifiés par séquençage ou génotypage, ainsi que 451 194 cas jugés « probables » et 292 cas jugés « possibles » par les autorités.

Malheureusement, la UK Health Security Agency ne nous informe pas du statut vaccinal des cas confirmés d’Omicron, mais elle fournit cependant le statut vaccinal des personnes hospitalisées avec Omicron jusqu’au 29 décembre 21.

Les données du briefing technique de l’UKHSA montrent que la plupart des cas d’Omicron admis à l’hôpital en fin de présentation aux urgences sont survenus le 21 décembre, avant de baisser légèrement les deux jours suivants, puis de baisser fortement le 24 décembre.

La zone ombrée vers la fin du graphique ci-dessus signifie que les données sont incomplètes et sujettes à modification, mais il convient de noter que l’UKHSA a confirmé que la forte baisse des hospitalisations le 24 décembre était un ensemble complet de données.

Le tableau 3 du briefing technique de l’UKHSA confirme le nombre d’hospitalisations d’Omicron par statut vaccinal, et il révèle que la grande majorité des hospitalisations ont eu lieu dans la population vaccinée, une grande partie de celles-ci étant des personnes ayant reçu le vaccin « Booster ».

Selon le rapport, 2,2 % des hospitalisations d’Omicron ne pouvaient être liées à un statut vaccinal, 25,3 % faisaient partie des non vaccinés et 6,1 % faisaient partie des vaccinés à dose unique. Mais les chiffres les plus inquiétants montrent que 43,2 % des hospitalisations d’Omicron concernaient la population vaccinée à deux doses (auparavant considérée comme complètement vaccinée), et 23,2 % faisaient partie de la population vaccinée à trois doses/rappel.

Cela signifie que la population vaccinée dans son ensemble représentait 591 hospitalisations au 29 décembre 2021, tandis que la population non vaccinée n’en représentait que 206.

En termes de pourcentages, cela signifie que la population non vaccinée représentait 26% des hospitalisations d’Omicron jusqu’au 29 décembre 21, tandis que la population vaccinée trois/deux/une dose représentait 74%.

Avec des chiffres comme celui-ci confirmant que 3 personnes sur 4 admises à l’hôpital avec Omicron ont été vaccinées, cela soulève la question de savoir pourquoi le gouvernement britannique a décidé de transformer le NHS en National Booster Service dans ce qui est généralement sa période la plus chargée de l’année.

Car il est assez clair que les vaccins Covid-19 ne fonctionnent tout simplement pas.

ÉCOUTEZ CE QUE CE TYPE DIT AU SUJET D’ÊTRE VACCINÉ ET DE PERDRE LES DROITS !!!!!

Le NY Times admet que les tirs de « rappel » de covid endommagent l’immunité et laissent le corps sans défense contre le virus

Se faire injecter trop de « vaccins » de l’opération Warp Speed ​​pourrait détruire votre système immunitaire, le laissant sans défense contre le coronavirus de Wuhan [de la Covid-19].

Le New York Times a en fait mis en garde à ce sujet dans un nouveau rapport concernant l’introduction par Israël d’un quatrième vaccin contre la grippe Fauci. Les personnes qui retroussent leurs manches pour un autre « rappel » pourraient souffrir d’une forme de « fatigue du système immunitaire » qui les rend plus sujettes aux infections.

« Israël envisage d’approuver une quatrième dose de vaccin Covid-19 pour les personnes vulnérables afin de contenir la variante Omicron à propagation rapide, malgré le débat entre les scientifiques et le manque de preuves pour ou contre un autre rappel », a rapporté le Times.

« Le panel d’experts conseillant le gouvernement israélien sur la pandémie a reconnu cette incertitude, mais il a recommandé mardi de donner une quatrième dose, concluant que les avantages potentiels l’emportaient sur les risques. Il a signalé des signes de déclin de l’immunité quelques mois après le troisième tir et a déclaré que tout retard dans les doses supplémentaires pourrait s’avérer trop tard pour protéger les personnes les plus à risque. »

Trop de coups, cependant, pourraient compromettre la capacité du corps à combattre toute forme de coronavirus, y compris la nouvelle variante Omicron (Moronic), également connue sous le nom de rhume saisonnier courant.

Seule une poignée de responsables gouvernementaux en parlent même. Et quand ils le font, la conversation se concentre généralement sur les personnes âgées – ce qui signifie que les jeunes pourraient toujours être encouragés à prendre une quatrième (et plus tard une cinquième) injection de sérums miracles de Donald « père du vaccin » Trump.

Naftali Bennett veut un quatrième coup de rappel malgré tout

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett est pleinement d’accord avec le plan du quatrième dose, même s’il conduira probablement à une autre « vague » de maladies et de décès parmi les personnes entièrement vaccinées.

« Le prix sera plus élevé si nous ne vaccinons pas », a ajouté le Dr Boaz Lev, membre du groupe consultatif gouvernemental de Bennett. « Nous n’avons pas beaucoup de temps pour prendre des décisions. »

Le plan consiste à faire l’injection maintenant, et rapidement, et à poser des questions plus tard. Comme le dit Lev, il n’y a pas de temps à perdre, alors mettez déjà ces vaccins dans vos bras à grande vitesse.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, quant à eux, avertissent discrètement que la majeure partie des cas de variantes débiles surviennent désormais chez des personnes «complètement vaccinées». Les non vaccinés sont pour la plupart protégés.

Cela va à l’encontre des affirmations récemment faites par Trump à Candace Owens sur le fait que ses vaccins Trump sont toujours parfaitement sûrs et efficaces.

« Ceux qui tombent très malades et vont à l’hôpital sont ceux qui ne prennent pas le vaccin », a déclaré Trump à Owens après avoir mentionné comment les hôpitaux sont maintenant surchargés de patients malades entièrement vaccinés.

« Et si vous prenez le vaccin », a ajouté Trump, « vous êtes protégé. Écoutez, les résultats du vaccin sont très bons, et si vous l’obtenez, c’est une forme très mineure. Les gens ne meurent pas quand ils se font vacciner.

Si seulement Trump pouvait dire cela aux centaines de milliers de personnes en Amérique qui sont déjà mortes de ses injections. Même s’il prenait le temps de donner son baratin à leurs tombes, ils ne pourraient toujours pas l’entendre – bien que des millions de ses anciens partisans encore en vie l’entendent fort et clairement.

« Trump nous jouait et faisait semblant d’être contre le booster et disait » les enfants ne devraient pas le prendre « et tout ça », a souligné un commentateur de National File.

« Ce n’était pas la première trahison, pas la première fois qu’il s’accrochait à sa base avec des paroles en l’air (mensonges) et essayait ensuite de se moquer des États-Unis afin de servir d’autres circonscriptions ou des intérêts à court terme plutôt que de faire la bonne chose. »

Les dernières nouvelles sur les injections mortelles de la grippe Fauci peuvent être trouvées sur Genocide.news.

Les DOMMAGES vaccinaux sont désormais omniprésents au Danemark, car les hospitalisations « Omicron » se produisent principalement chez les « totalement vaccinés »

Les masques obligatoires, les quarantaines et les vaccins Covid-19 deviennent un paria au Danemark, car les « entièrement vaccinés » représentent plus de 90 % de la charge de travail actuelle « omicron » du covid-19. Le taux d’hospitalisation « Omicron » au Danemark commence à dépasser le taux d’hospitalisation « Delta », car les dommages causés par les vaccins deviennent omniprésents dans la population. Comme les « entièrement vaccinés » constituent la grande majorité de ces nouveaux cas « omicron », on craint de plus en plus qu’ils subissent une amélioration et une déplétion immunitaire dépendantes des anticorps, car ils propagent rapidement de nouvelles variantes.

Les « complètement vaccinés » et les « boostés » constituent désormais la grande majorité des cas de Covid

Le gouvernement du Danemark est devenu un État de police médicale, mettant en place des contraintes sur les « non vaccinés » pour contraindre autant de personnes que possible à participer à une expérience médicale en cours. Par conséquent, presque tous les citoyens de plus de 50 ans sont désormais marqués comme « complètement vaccinés ». Les jeunes ont également été contraints d’abandonner leur corps à cette expérience génétique. Bien qu’il présente un risque négligeable d’infection potentielle par la Covid, le taux de vaccination chez les 15 à 60 ans est d’environ 80 %. Ce niveau de vaccination est sans précédent, historique dans ses proportions. Cependant, le taux de vaccination de la population n’est pas synonyme de véritable immunisation. Si le programme expérimental de vaccination fonctionnait, l’immunité collective serait désormais pleinement réalisée, le taux de maladies infectieuses s’effondrant rapidement. Cependant, c’est le contraire qui se produit, alors que de nouvelles poussées de Covid continuent d’affliger les « entièrement vaccinés ». En fait, plus de 90 % des cas d’omicron appartiennent à la cohorte vaccinée !

Sur l’ensemble de la population du Danemark, seuls 17% restent épargnés par cette expérience génétique, principalement parce que le gouvernement n’a pas encore forcé les parents à abandonner leurs jeunes enfants au programme de vaccination. Remarquablement, les « non vaccinés » ne représentent que 8,5% des nouveaux cas de Covid « Omicron ». Même si les personnes entièrement vaccinées répandent cette variante dans tout le Danemark et dans le reste du monde, les non vaccinés semblent être la classe protégée. Selon les statistiques officielles d’infection du « Rapport sur la variante Omicron » du State Serum Institute du 18 décembre, les vaccins ont un impact négatif sur les taux d’infection, et les non vaccinés sont désormais la classe de personnes la plus protégée. En ne vaccinant pas, les gens sont protégés à 50% contre la dernière souche de Covid. L’immunité naturelle fonctionne évidemment, tandis que les vaccins interfèrent avec les réponses immunitaires, nuisent à l’immunité collective et provoquent de nouveaux problèmes de santé publique.

Soixante-dix-neuf pour cent de ces cas d’omicron (13 946) surviennent chez les « totalement vaccinés ». Même ceux qui ont reçu une injection de rappel succombent en plus grand nombre que les « non vaccinés ». Les patients qui ont reçu une injection de rappel représentent 10,8 pour cent (1 851) des nouveaux cas, tandis que le groupe vacciné individuellement représente 1,8 pour cent (304) des cas et le groupe « non vacciné » représente 8,5 pour cent (1 454) des nouveaux cas. cas.

Delta et Omicron affligent le Danemark « entièrement vacciné » alors que l’épuisement immunitaire des vaccins devient évident

« Omicron » n’est pas non plus la seule souche à être séquencée chez les sujets entièrement vaccinés. Parmi la population danoise fortement vaccinée, 4 000 cas supplémentaires de delta ont été signalés chaque jour depuis le 22 novembre. Ce nombre est passé à bien plus de 6 000 cas par jour en décembre. Au cours de la semaine du 10 au 17 décembre 2021, le taux d’hospitalisation Delta pour le Danemark était en moyenne de 1,55%, et le taux d’hospitalisation Omicron était en moyenne de 3,71%.

Les vaccins Covid ne sont pas du tout utiles, mais pire encore, ils semblent rendre les infections à Covid plus répandues dans la population, qu’il s’agisse de delta ou d’Omicron. Si les « entièrement vaccinés » continuent de contracter ces nouvelles souches et de les propager au sein de la population, alors le programme de vaccination s’est avéré affaiblir le système immunitaire, transformant les gens en super propagateurs de Covid – une réalité que tout le monde craignait il y a un an et demi.

Le programme de vaccination n’offre même pas de résultats neutres, comme un placebo salin. De plus en plus de personnes de la cohorte « entièrement vaccinée » contractent ces nouvelles infections à Covid, ce qui prouve que le vaccin provoque une certaine forme de déplétion immunitaire ou d’amélioration dépendante des anticorps (ADE). Les dernières variantes ont déjà trouvé un moyen d’échapper à la réponse immunitaire innée, un problème sur lequel les scientifiques mettent en garde depuis plus d’un an. Les anticorps générés par le vaccin ne sont pas neutralisants et permettent aux dernières souches de contourner les premières lignes de défense des muqueuses, provoquant une charge virale plus importante et des défis immunitaires plus graves au fil du temps. Cette faute médicale doit cesser.

