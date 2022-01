5 joueurs de football meurent de crises cardiaques que l’on croit être dues aux effets secondaires des vaccins

Cinq joueurs de football internationaux de divers pays seraient décédés subitement peu avant ou après Noël des suites d’une crise cardiaque. Les décès soudains de joueurs de football internationaux ont alimenté la spéculation selon laquelle la fréquence croissante des décès ou des maladies soudaines chez des athlètes par ailleurs en bonne santé pourrait être liée aux vaccinations COVID.

Bien qu’il ne soit pas clair si les crises cardiaques des joueurs de football étaient dues au vaccin, il existe des mandats mis en place dans la plupart des endroits qui les obligent à être vaccinés même pour jouer.

Mukhaled Al-Raqadi, 29 ans, d’Oman, Marin Cacic, 23 ans, de Croatie, Sofiane Loukar, 28 ans, d’Algérie, Ahmed Amin, 24 ans, d’Egypte, et Marcos Menaldo, 25 ans, du Guatemala font partie des footballeurs décédés.

La majorité des footballeurs décédés sont finalement décédés peu de temps après avoir joué.

Menaldo, la victime la plus récente, est décédé d’une crise cardiaque le 3 janvier, immédiatement après une séance d’entraînement au stade Marquesa de la Ensenada à San Marcos, au Guatemala.

Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, s’est inquiété en novembre de ce qui est maintenant une augmentation mondiale du nombre de jeunes athlètes, dont la majorité ont été injectés, mourant ou tombant malades à une fréquence très alarmante.

Selon les témoignages, le défenseur s’était plaint de troubles respiratoires.

Le 25 décembre, Loukar s’effondre lors d’un match. Selon Reuters, il est entré en collision avec son gardien de but plus tôt dans le match, mais a repris le jeu pendant environ 10 minutes avant de s’effondrer.

Après avoir subi une crise cardiaque dans l’ambulance, il a été confirmé mort à l’hôpital.

Cacic, un défenseur, est décédé le 23 décembre dans un hôpital après s’être évanoui lors d’une séance d’entraînement en équipe. Il a reçu un diagnostic d’insuffisance cardiaque et a été placé dans le coma avant de décéder.

Le 22 décembre, Al-Raqadi est décédé après une chute lors d’un échauffement d’avant-match. Selon le rapport d’Oman Observer, Al-Raqadi a été transporté d’urgence à l’hôpital en ambulance mais est décédé des suites d’une crise cardiaque.

Amin aurait également subi une crise cardiaque dans les vestiaires de l’équipe après une séance d’entraînement le 22 décembre. Les tentatives de le réanimer par les professionnels de la santé de l’équipe ont été vaines. Son décès résulte d’un arrêt cardiaque.

Bien qu’il ne soit pas clair si l’un des cinq joueurs de football avait reçu les vaccins COVID, la plupart des clubs sportifs internationaux et nationaux ont des exigences en place.

Yeadon a parlé d’athlètes mourant ou blessés : « Ces vaccins induisent le corps à fabriquer des quantités non régulées de protéines de pointe de virus. Non seulement les quantités sont incontrôlées de quelque manière que ce soit, mais nous n’avons également aucune idée, chez aucun individu, O dans le corps cette protéine dangereuse est fabriquée.

«Je suppose que tous ces sportifs sont blessés et tués par les vaccins COVID-19. Les jeunes ne sont PAS à risque face à ce virus et sont également incapables de le transmettre. Il n’y a donc AUCUNE RAISON pour laquelle ces personnes ont été vaccinées, et c’est la pression de leurs clubs et ligues qui les a obligés à se conformer », a ajouté Yeadon.

Trois joueurs de football de grandes équipes européennes ont été contraints d’abandonner les matchs au début de la mi-décembre après avoir ressenti des symptômes thoraciques inattendus et des difficultés respiratoires.

Les vaccins COVID ont été associés à une multitude d’effets secondaires indésirables et assez souvent catastrophiques, notamment la myocardite, qui semble endommager les jeunes hommes et leur système cardiovasculaire.

Néanmoins, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis ont reconnu en juin 2021 qu’il existe une corrélation entre la myocardite, une inflammation du tissu cardiaque, et les vaccinations COVID développées par l’ARNm. Selon le CDC, il existe une « association probable » entre la piqûre et le développement de la myocardite.

Selon le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du CDC, il y a eu environ 17 000 cas de myocardite et de péricardite connexe (inflammation des tissus entourant le cœur) relativement peu de temps après avoir reçu une injection de COVID depuis décembre 2020.

Certains joueurs de football à la retraite ont exprimé leur inquiétude concernant la mort ou la maladie inattendue de joueurs de football et le lien possible avec les vaccins COVID.

Les anciens joueurs de football anglais Trevor Sinclair et Matt Le Tissier se sont précipités sur les réseaux sociaux pour répondre à leurs inquiétudes après avoir complètement frappé le défenseur de Manchester United Victor Lindelof a été contraint de quitter un match à la mi-décembre après avoir réclamé des problèmes de poitrine.

« Incroyable qu’un autre footballeur se plaigne de son cœur et pourtant les médias refusent de mentionner le moindre indice que cela « pourrait » être la chose qui ne peut pas être nommée #lotsofcoincidences », a tweeté Le Tissier le 11 décembre 2021.

Incroyable qu’un autre footballeur se plaigne de son cœur et pourtant les médias refusent de mentionner le moindre indice qu’il « pourrait » simplement être la chose qui ne peut pas être nommée #lotsofcoincidences

– Matt Le Tissier🌸 (@mattletiss7) 11 décembre 2021

L’évaluation de Sinclair était plus franche. Le 11 décembre, il a tweeté : « Rien à voir ici.

Rien à voir ici 😡 #Lindelof

– Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) 11 décembre 2021

Plus tôt, l’ancienne star australienne du basket-ball Ben Madgen a déclaré qu’il avait été hospitalisé pour une maladie cardiaque inflammatoire péricardite à la suite de son vaccin Covid-19 Pfizer.

Récemment, le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a ajouté une autre affection sanguine aux effets secondaires potentiels du vaccin d’AstraZeneca sous le nom de Covishield en Inde – le syndrome de fuite capillaire.

Le syndrome de fuite capillaire est une affection qui provoque une fuite de liquide des vaisseaux sanguins et peut entraîner une pression artérielle très basse, entraînant des douleurs, des nausées et de la fatigue ou, dans le pire des cas, une insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux.

De nombreux pays européens, dont la Finlande, la Suède, le Danemark et d’autres, ont interdit le vaccin COVID pour les jeunes hommes en raison de ses effets secondaires dangereux comme la myocardite.

Même les autorités sanitaires taïwanaises ont suspendu l’administration de deuxièmes doses du vaccin Covid Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 12 à 17 ans, citant des inquiétudes concernant un risque accru d’inflammation cardiaque.

Une étude majeure a révélé que les adolescents complètement vaccinés sont six fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques dus au vaccin que d’être hospitalisés à cause de Covid-19.

Récemment, un adolescent de 16 ans a reçu une indemnité de 225 000 $ après avoir subi une crise cardiaque due au vaccin COVID-19 Pfizer par le ministère de la Santé de Singapour.

Plus tôt, il a été révélé que le vaccin de Pfizer contre le coronavirus être lié à une forme d’inflammation oculaire grave appelée uvéite qui peut entraîner une perte permanente de la vision, selon une étude israélienne multicentrique dirigée par le professeur Zohar Habot-Wilner du centre médical Sourasky de Tel Aviv.

Selon une nouvelle étude, la protéine de pointe induite par le vaccin COVID-19 pourrait modifier les cellules de votre cœur, perturbant ainsi son fonctionnement régulier.

La Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

L’inflammation et le gonflement du cœur, une affection connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

La myocardite est une maladie cardiaque qui entraîne une inflammation des muscles cardiaques. L’inflammation est le résultat de la réponse immunitaire du corps à une certaine infection, ce qui entraîne un affaiblissement et un gonflement du cœur.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Mon Dieu qu’ont-ils fait ? Âgé de 9 heures et tient la tête haute ?

Qu’y a-t-il dans les vaccins qui causent cela? Ce n’est pas normal et il y a beaucoup de ces histoires du monde entier. Ces enfants ne sont pas les mêmes que vous et moi. Regardez-le. Regardez ses yeux. Il y a une différence. Seul le temps dira ce qui a été fait. Source : Truth Videos 1984. Plus de vidéos sur le net :

VAERS – PLUS DE 3 MILLIONS DE MORTS PAR LE VACCIN TUEUR

Une fillette de 3 ans décède d’une crise cardiaque un jour après avoir été vaccinée COVID

Une autre fille décède d’une crise cardiaque causée par le vaccin qui est désormais devenu un mandat même pour les enfants qui ne courent aucune menace de réactions graves au virus. Les parents de la jeune fille sont assez dévastés et se sont tournés vers les médias pour exprimer leur chagrin.

Une fillette de 3 ans décède d’une crise cardiaque un jour après avoir été vaccinée COVID

Selon sa mère, une fillette de trois ans en Argentine est décédée d’une crise cardiaque le lendemain de la prise du vaccin COVID qui lui était obligatoire juste pour entrer à la maternelle.

Miryam Suarez a déclaré à Telefe Tucuman que le vaccin et la contrainte législative ont tué son enfant, mbar, qui était auparavant en bonne santé et « plein de vie ».

« Je l’ai pré-inscrite à l’école pour qu’elle entre l’année prochaine à la maternelle, car maintenant ils vous obligent à se faire vacciner », a déclaré Suarez. «Elle était en bonne santé. Elle allait bien. Elle n’était pas malade et n’avait pas de COVID. »

Le 16 décembre, Suárez a accompagné sa fille pour aller se faire vacciner. Après s’être effondrée en jouant avec ses amis, Ambar est décédée le lendemain. « Elle s’est juste effondrée et est tombée. » Suarez s’est exclamé: « Je ne peux pas le croire. »

Les autorités « exigent tellement qu’elles se fassent vacciner, et je sais que le vaccin a tué ma fille de trois ans », a expliqué la mère désemparée. « Elle allait bien. Elle n’avait aucun problème de santé et n’était pas non plus une enfant malade. Elle était en bonne santé, pleine de vie.

« Ce gouvernement qui vous oblige [à vous faire vacciner] a tué mon bébé de trois ans. »

Ámbar a obtenu le vaccin chinois Sinopharm, que l’Argentine a autorisé en octobre pour les enfants âgés de trois à onze ans.

Le 17 décembre, le ministère de la Santé publique de Tucuman a publié une déclaration concernant la mort d’Ambar, ajoutant que les autorités avaient ouvert une enquête sur l’événement :

Le jeudi 16 décembre 2021, à 12h00, un patient de trois ans en arrêt cardiorespiratoire est entré aux urgences de l’hôpital del Nino Jesus. Une réanimation avancée a été effectuée et, en l’absence de réponse, la mort de [Ambar Suárez] a été déclarée. Elle a déjà pris la première dose du vaccin Sinopharm la veille.

Suivant le protocole, la police et le personnel judiciaire sont intervenus et ont ordonné son autopsie. Compte tenu de l’historique de la vaccination COVID, un contact avec les membres de la famille a été initié pour recueillir des informations pertinentes, évaluer d’autres informations de base et lancer une enquête sur cet épisode malheureux.

L’année précédente, l’Argentine avait annoncé un plan audacieux pour vacciner tous les jeunes de plus de trois ans d’ici la fin de l’année 2021, a promis la ministre de la Santé Carla Vizzotti en octobre.

La COVID-19 ne représente pratiquement aucune menace de mort ou de maladie grave pour les enfants et les adolescents. Selon l’American Pediatric Association, entre 0 et 0,03 pourcentage de cas de COVID chez les enfants de moins de 18 ans aux États-Unis entraînent une mortalité. Pour toutes les tranches d’âge inférieures à 60 ans, le taux de survie des coronavirus a été estimé à pas moins de 99,7 %.

Des enfants sont décédés et ont subi des complications majeures, notamment une inflammation cardiaque et d’autres problèmes cardiaques, peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID. VAERS, le système de suivi des dommages causés par les vaccins du gouvernement américain, a révélé des dizaines d’incidents d’enfants décédés quelques jours seulement après avoir été vaccinés.

La province vietnamienne de Thanh Hoa a suspendu l’utilisation du lot de vaccins Covid-19 de Pfizer après que plus de 120 étudiants ont été hospitalisés après la vaccination.

Selon un psychiatre clinicien pour enfants et adolescents, les récentes directives de verrouillage et réglementations sur les masques dans le pays conduisent à une génération d’enfants avec un QI inférieur et des signes de lésions cérébrales sociales.

Une étude majeure a révélé que les adolescents complètement vaccinés sont six fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques dus au vaccin que d’être hospitalisés à cause de Covid-19.

Récemment, un adolescent de 16 ans a reçu une indemnité de 225 000 $ après avoir subi une crise cardiaque due au vaccin COVID-19 Pfizer par le ministère de la Santé de Singapour.

Plus tôt, il a été révélé que le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait être lié à une forme d’inflammation oculaire grave appelée uvéite qui peut entraîner une perte permanente de la vision, selon une étude israélienne multicentrique dirigée par le professeur Zohar Habot-Wilner du centre médical Sourasky de Tel Aviv.

Les vaccins COVID sont « irréversibles et potentiellement dommageables de façon permanente », explique le Dr Robert Malone, qui explique pourquoi 16 000 médecins et scientifiques médicaux du monde entier ont signé une déclaration déclarant publiquement que les enfants en bonne santé ne devraient pas être vaccinés COVID-19.

Dimanche, un épidémiologiste principal de l’AIIMS et l’enquêteur principal de l’institut sur le test Covaxin pour adultes et enfants, ont affirmé que la décision du gouvernement de vacciner les enfants contre la COVID n’était pas scientifique et a déclaré qu’elle ne serait pas plus bénéfique à aucun égard.

Pendant ce temps, après que des milliers de parents et d’enfants ont refusé de se conformer, le California School District a été contraint d’annuler son mandat de vaccination, après qu’un juge de San Diego a annulé le mandat.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

C’EST ÉNORME : PFIZER ASSASSINE DES NOURRISSONS POUR PLACER DES CELLULES SOUCHES HEK-293 DANS LE VACCIN COVID-19…

Des preuves tangibles que les inoculations Pfizer font plus de mal que de bien

Assurez-vous de faire votre part et de partager cette vidéo avec autant de personnes que de personnes.

Lien pour le PDF de cette présentation :

https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good

Les données du rapport sur 6 mois de Pfizer sur son inoculation au COVID-19 montrent qu’il y a plus de maladies et de décès dans le bras d’inoculation que dans le bras placebo. De plus, une conception d’essai médiocre, des données manquantes, des études de faible puissance, une surveillance passive et plus encore.

LA BOMBE : C’EST CE QU’ILS NE VEULENT PAS QUE VOUS VOYEZ AVEC LES TAUX D’HOSPITALISATION CHEZ LES VACCINÉS !!!

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, attise les flammes de la haine et met en colère la dispute entre les vaccinés et les non vaccinés alors qu’il continue d’épingler les Canadiens les uns contre les autres et de les immobiliser par la suite dans une société à deux vitesses. Pendant ce temps, les chiffres des données suggèrent le contraire de ce que dit Trudeau, car les données prouvent qu’il est extrêmement clair que ce sont plus de personnes vaccinées qui remplissent les hôpitaux et non les non vaccinés, qui sont en réalité toujours aussi en bonne santé qu’avant Covid-19 (84). Dans cette vidéo, Dan Dicks de Press For Truth vous montre les données et utilise également des mots du seigneur de la bouche du maître Fauci pour vous montrer que la vérité est réellement là… ils espèrent juste que vous ne le remarquerez pas et certainement pas relier les points…

Terribles réactions au vaccin Covid – VEUILLEZ PARTAGER!

Plus de 3 milliards de morts dans les 10 prochaines années ; Afficher les statistiques sur les vaccins

Le spectacle d’Alex Jones

Mike Adams de https://www.naturalnews.com rejoint The Alex Jones Show pour décomposer les estimations et les projections montrent, tant que des vaccins Covid « caillots » sont administrés dans le monde, environ dix millions de personnes chaque jour sont soumises à un compte à rebours irréversible jusqu’à la mort du vaccin. Pour chaque jour où ces injections de vaccin se poursuivent, en d’autres termes, environ dix millions de personnes mourront probablement au cours de la prochaine décennie, sur la base de ces projections. En savoir plus ici : https://www.naturalnews.com/2022-01-04-10-million-people-per-day-are-set-on-irreversible-countdown-to-vaccine-death.html

Le coronavirus et l’argent derrière les vaccins _ FT Film

Le FT explique le fonctionnement du marché des vaccins – y compris le coût d’un vaccin et le processus de développement d’un vaccin – et l’impact de la pandémie de Covid-19. Ce court documentaire présente des experts mondiaux, dont Bill Gates, les PDG de Moderna et Gavi, et le scientifique principal derrière le vaccin Oxford/AstraZeneca. En savoir plus sur https://on.ft.com/3bub5oZ