Des études scientifiques prouvent que les vaccins Covid-19 endommagent le système immunitaire et suggèrent qu’il pourrait être permanent

Inquiet pour Omicron ? Devinez quoi? Après 90 jours, le vaccin qu’ils vous ont administré vous rendra PLUS susceptible d’être infecté par Omicron, pas moins. Plus vous restez longtemps sur le tapis roulant des vaccins, plus il est difficile de s’en sortir à l’avenir et plus vous le rendrez facile pour le virus.

Bref, on nous a menti sur le vaccin. Il vous protège de moins en moins avec le temps. Bien que vous puissiez obtenir un avantage pour les variantes antérieures, l’avantage pour les autres variantes (et probablement d’autres maladies) sera négatif. En bref, vous obtenez un avantage à court terme contre Delta, mais au détriment d’une dégradation de votre immunité globale à tout le reste.

Ces vaccins peuvent vous aider à gagner la guerre contre une variante qui pourrait bientôt devenir rare, mais le prix à payer est que vous aggravez votre immunité contre tout le reste. C’est un compromis stupide (d’autant plus que les premiers traitements fonctionnent si bien). Mais les personnes qui élaborent les lois ne croiront aucune des données scientifiques référencées dans cet article, alors cela continuera.

Par Steve Kirsch (directeur exécutif de la recherche sur la sécurité des vaccins)

Alix Mayer m’a alerté sur ce tweet qui change la donne à propos d’une étude au Danemark qui est instantanément devenue virale.

Je veux vous dire ce que cela signifie vraiment et comment il est attaqué.

Sommaire : Refuser de se conformer aux mandats. À présent.

Ce papier signifie que nous devrons injecter des personnes tous les 30 jours si nous voulons les «protéger». Sur la base des dommages causés par les vaccins à notre système immunitaire, il est probable que l’intervalle nécessaire se raccourcisse avec chaque rappel.

Si les gens ne reçoivent pas le rappel requis, ils seront PLUS vulnérables à Delta et Omicron que s’ils n’étaient pas vaccinés. C’est ce que signifie l’efficacité NÉGATIVE du vaccin. Cela ne signifie pas que la protection s’estompe (comme on nous l’a dit). Cela signifie l’OPPOSÉ de ce qu’on vous a dit : cela signifie que les vaccins aident le virus à vous infecter (en supprimant votre système immunitaire, probablement de façon permanente chaque fois que nous sommes injectés selon le Dr Ryan Cole). Ça veut dire qu’on nous a menti.

Bref, le vaccin, c’est comme une dépendance à l’héroïne : une fois qu’on y a goûté, on est accro : il faut le continuer à vie si on veut se protéger. Si vous l’arrêtez, vous êtes un canard assis pour le virus.

Le pire, c’est que notre gouvernement l’impose maintenant. À la lumière de cet article, ils modifieront les mandats de vaccination pour vous forcer à vous faire vacciner tous les mois ou vous serez licencié de votre travail. Leur prochaine décision pourrait bien être de rendre illégal le fait de ne pas se faire vacciner. Cela semble être la direction prise par ce qui se passe dans d’autres pays où ils vous privent rapidement de votre droit de faire quoi que ce soit sans vaccination.

Et nous n’avons aucune idée de ce que la vaccination mensuelle (et plus tard hebdomadaire) fera à votre corps. Cela n’a jamais été testé.

Mon conseil est simple. Si vous avez été vacciné, vous devez arrêter maintenant. N’obtenez pas le rappel. Mon ami, le Dr Robert Malone, aime répéter le vieil adage : « Quand vous vous retrouvez dans un trou, arrêtez de creuser ».

Malheureusement, la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi, ils se feront donc vacciner et les professionnels de la santé ne s’exprimeront pas, car cela leur ferait perdre leur licence.

Le moyen le plus rapide, le plus sûr et le moins coûteux de mettre fin à la pandémie

Tout le monde doit arrêter d’écouter le CDC maintenant et commencer à écouter les gens qui ont dit d’abandonner les vaccins et de promouvoir agressivement un traitement précoce avec des médicaments réutilisés.

L’ensemble de la pandémie prendra fin dès que le CDC cessera d’ignorer les protocoles de traitement précoce existants qui sont disponibles depuis mars 2020 (le protocole Fareed et Tyson était disponible pour la première fois à l’époque). Le masquage, les vaccins, les mandats, les blocages et la distanciation sociale n’ont jamais été nécessaires. Nous aurions pu (et pouvons toujours) mettre fin à l’hospitalisation et au décès avec une seule chose : un traitement précoce. Tout comme le Japon l’a fait. Mais le CDC a refusé d’écouter.

Ce que le papier a dit en détail

Premièrement, le lien dans le tweet renvoie à la version obsolète du document. La version actuelle peut être trouvée ici.

Commencez par les commentaires, à la fois des médias sociaux et des lecteurs de medrxiv.

Découvrez la partie des médias sociaux des commentaires

Voici quelques commentaires (sur l’ancienne et la nouvelle version de l’article) :

Supposons donc que les résultats que vous aimez (EV élevé pour une vaccination récente) soient causals, mais que les ondes de la main confondent les résultats que vous n’aimez pas (EV négatif pour une vaccination à distance) ? La science?

C’est un excellent article, en particulier l’approche prudente de l’appel CNV et les méthodes bayésiennes utilisées tout au long.

En regardant les graphiques, je vois que les deux vaccins perdent toute efficacité à 90 jours, mais pire encore, chutent en fait à une forte efficacité négative après cette période. Cela signifierait que ces vaccins *augmentent* les risques d’infection après les 90 premiers jours de « lune de miel » période. Est-ce que je comprends bien ? Si oui, pourquoi les gouvernements poussent-ils les troisièmes doses alors qu’Omicron devient dominant ?

Le matériel clé est dans le PDF complet :

Les graphiques ci-dessus racontent l’histoire. Un VE négatif signifie que le vaccin aide le virus, pas vous.

Donc à 60 jours, la protection est proche de zéro, donc si vous voulez maintenir la protection, il faut se faire vacciner tous les 30 jours.

Ce n’est pas du tout un vaccin. Cela stimule essentiellement votre système immunitaire, il est donc déjà « équipé » pour lutter contre le virus. Ce n’est pas ce qu’un vaccin est censé faire.

De plus, la VE négative après 90 jours signifie que vous êtes accro à vie et je suppose (sur la base du mécanisme d’action), que nous aurons besoin d’intervalles de dosage de plus en plus courts pour chaque rappel que vous recevez (puisqu’il tue votre système immunitaire chaque temps).

Il pourrait donc très bien s’agir de rappels mensuels après la 2e dose, de rappels hebdomadaires après la 3e dose et peut-être de rappels quotidiens après la 4e dose pour maintenir votre « immunité ».

Vous ne pouvez pas vous arrêter après ça parce que si vous vous arrêtez, vous êtes en moins bonne forme que si vous n’aviez jamais commencé.

L’étonnante conclusion de l’article

À la lumière de l’augmentation exponentielle des cas d’Omicron, ces résultats soulignent la nécessité d’un déploiement massif de vaccinations et de vaccinations de rappel.

Tout ce que je peux dire, c’est « waouh ». Les personnes qui ont écrit cet article boivent clairement le Kool-Aid sur leur interprétation de ce que signifie leur étude.

Ils ont également écrit ceci (ce qui est purement spéculatif sans aucune donnée comme indiqué en italique était mon ajout):

Les estimations négatives de la période finale suggèrent sans doute des comportements et/ou des schémas d’exposition différents dans les cohortes vaccinées et non vaccinées, entraînant une sous-estimation de l’EV. C’était probablement le résultat de la propagation rapide d’Omicron initialement par le biais d’événements uniques (super-propagation) provoquant de nombreuses infections chez les jeunes individus vaccinés.

Ce papier doit être un signal d’alarme : les vaccins ne fonctionnent pas. Arrêtez de répéter la folie.

Les premiers traitements comme le protocole Fareed et Tyson sont 10 fois meilleurs que n’importe quelle nouvelle thérapie, ils ne vous « accrochent » et ne causent pas d’invalidité ou de décès.

Si les médecins commençaient à prescrire le protocole Fareed et Tyson, nous n’aurions pratiquement aucun décès et peu d’hospitalisations. Mais ils ne peuvent pas le faire puisque le conseil médical retirera les licences de tous les médecins qui prescrivent de l’ivermectine, etc. Cela se produit maintenant.

Nous sommes dans ce pétrin parce que le NIH, le CDC, la FDA sont corrompus et incompétents et ils ne se tiendront pas responsables dans un débat ouvert. Cela dure depuis 20 ans dans le domaine des vaccins… ce n’est pas nouveau. Le livre « Evidence of harm » documente tout cela. Kirby a été délibérément neutre dans sa présentation (ne portant pas de jugement comme les journalistes sont censés l’être), mais toute personne neutre se rangera du côté des autorités.

Pourquoi le journal est devenu viral

Donc, la raison pour laquelle cet article est devenu viral est que

C’est bien fait, Il a été réalisé par des docteurs en maladies infectieuses et épidémiologie, Les résultats montrent ce qui se passe réellement, et Personne n’a pu attaquer le journal avec un argument crédible, même sur Twitter. Cela confirme ce que mon équipe d’experts a dit à propos de la VE négative

Voici quelques-unes des tentatives ridicules de discréditer l’article : RobertNorton @robertnorton_@ezralevant L’article dit qu’il n’est pas évalué par des pairs et n’est publié dans aucune revue scientifique. Donc, sans vérification, il y a toutes sortes d’affirmations sur toutes sortes de choses. Nous nous basons sur ces principes qui ont passé l’examen par les pairs pour séparer les faits et la fiction.23 décembre 20211 Retweet126 LikesSwingTrader @SwingTrader1114@ezralevant Il est impossible d’avoir un VE négatif. Vous ne pouvez pas avoir un VE négatif. Le VE le plus bas absolu est zéro, ce qui n’implique aucune protection. Votre déclaration est complètement fausse, y compris le tableau de données qui ne figure même pas dans l’étude que vous avez citée.23 décembre 20211 Retweet81 Likes

Preuve à l’appui

Le papier n’est pas un hasard. Il existe de nombreuses autres preuves à l’appui de l’EV négatif (et non à l’appui de leur explication spéculative).

Voici les données du Canada qui montrent que nous l’avons à l’envers. Nous devrions imposer « pas de vaccins » afin de conserver votre emploi et licencier toutes les personnes vaccinées, car ces personnes sont les plus risquées.

En Ontario, au cours des derniers jours, les cas par habitant parmi les vaccinés ont grimpé en flèche au-dessus des cas par habitant parmi les non vaccinés. De toute évidence, les mandats sont absurdes à ce stade, car tout l’argument pour restreindre les personnes non vaccinées est leur taux d’infection présumé plus élevé par habitant.

Voici les données britanniques montrant la même chose tirées d’un rapport publié par l’Office for National Statistics. Nous devons renverser les mandats dès que possible.

Lire la suite de Steve Kirsch ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Exposé

LE MAL : les mondialistes MENACENT les Non vaccinés ! – Macron veut « faire chier » les non vaccinés pour « fin amère! »

Josh Sigurdson rend compte des menaces les plus récentes du président français Emmanuel Macron, qui prétend vouloir « faire chier » les non vaccinés jusqu’à « la fin amère ».

Les psychopathes font des heures supplémentaires pour effrayer les gens et les obliger à se conformer à ce stade, car nous avons maintenant plus d’un an dans la campagne de vaccination des décès.

Le président Biden a également averti les enfants de ne pas traîner avec les « non vaccinés » malgré le fait que seulement 14% environ des enfants de 5 à 11 ans sont vaccinés avec le vaccin mortel.

Pendant ce temps, les compagnies d’assurance signalent que les décès ont grimpé en flèche de 40% depuis 2019 et qu’il ne s’agit pas de décès dits « de Covid ». Cela devient de plus en plus fou de jour en jour et nous DEVONS nous battre ! La désinformation vient des médias eugénistes financés par la pharma.

« J’ai vraiment envie de les faire chier, et on va continuer jusqu’au bout » ~ 💉 Macron 💉

Emmanuel Macron, la marionnette des Rothschild, veut faire chier les Français non vaccinés. Le petit Macron est sous pression.

VAERS – Système de notification des événements indésirables liés aux vaccins : https://vaers.hhs.gov/

Système de carte jaune du Royaume-Uni – Système de déclaration des blessures/décès vaccinaux : https://yellowcard.mhra.gov.uk/