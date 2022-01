36 257 décès et 3 244 052 blessures à la suite des injections de COVID dans la base de données européenne – Double Vaccinés, 13 ans, meurt d’une crise cardiaque

Par Brian Shilhavy

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports de réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent maintenant 36 257 décès et 3 244 052 blessures à la suite d’injections de quatre injections expérimentales de COVID-19 :

VACCIN COVID-19 A ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN A ARNm COVID-19 PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 540 852) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre clichés COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 1er janvier 2022.

Total des réactions pour le vaccin ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 16 471 décès et 1 546 829 blessés au 01/01/2022

42 225 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 230 décès

50 455 Troubles cardiaques incl. 2 379 décès

467 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 45 décès

20 812 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 11 décès

1 616 Troubles endocriniens incl. 5 décès

23 826 Troubles oculaires incl. 37 décès

124 211 Troubles gastro-intestinaux incl. 652 décès

386 451 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 4 668 décès

1780 Troubles hépatobiliaires incl. 83 décès

17 061 Troubles du système immunitaire incl. 86 décès

67 000 Infections et infestations incl. 1 769 décès

28 457 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 302 décès

38 560 Enquêtes incl. 487 décès

10 496 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 269 ​​décès

185 798 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 204 décès

1 451 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 136 décès

255 661 Troubles du système nerveux incl. 1756 décès

2 254 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 58 décès

232 Problèmes de produit incl. 3 décès

28 114 Troubles psychiatriques incl. 193 décès

5 594 Troubles rénaux et urinaires incl. 258 décès

59 397 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

66 518 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1801 décès

71 771 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 136 décès

3 457 Circonstances sociales incl. 22 décès

13 685 Procédures chirurgicales et médicales incl. 157 décès

39 480 Troubles vasculaires incl. 718 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 10 170 décès et 465 080 blessures au 01/01/2022

9 961 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 113 décès

15 564 Troubles cardiaques incl. 1 039 décès

179 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 9 décès

5 591 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 6 décès

443 Troubles endocriniens incl. 6 décès

6 731 Troubles oculaires incl. 36 décès

38 098 Troubles gastro-intestinaux incl. 380 décès

123 337 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 392 décès

731 Troubles hépatobiliaires incl. 51 décès

4 671 Troubles du système immunitaire incl. 19 décès

18 236 Infections et infestations incl. 965 décès

9 241 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 191 décès

10 065 Enquêtes incl. 321 décès

4 394 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 247 décès

56 097 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 208 décès

628 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 79 décès

78 044 Troubles du système nerveux incl. 965 décès

815 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 6 décès

92 Problèmes de produit incl. 4 décès

8 416 Troubles psychiatriques incl. 169 décès

2 725 Troubles rénaux et urinaires incl. 197 décès

10 682 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

20 529 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 077 décès

24 552 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 90 décès

2 029 Circonstances sociales incl. 41 décès

2 227 actes chirurgicaux et médicaux incl. 172 décès

11 002 Troubles vasculaires incl. 378 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 7 371 décès et 1 117 914 blessés au 01/01/2022

13 616 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 261 décès

20 296 Troubles cardiaques incl. 788 décès

215 Troubles familiaux et génétiques congénitaux incl. 6 décès

13 157 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 6 décès

664 Troubles endocriniens incl. 5 décès

19 618 Troubles oculaires incl. 30 décès

105 367 Troubles gastro-intestinaux incl. 393 décès

293 748 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1740 décès

1004 Troubles hépatobiliaires incl. 66 décès

5 228 Troubles du système immunitaire incl. 35 décès

36 265 Infections et infestations incl. 564 décès

13 023 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 188 décès

24 589 Enquêtes incl. 191 décès

12 747 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 113 décès

164 732 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 144 décès

704 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 34 décès

228 601 Troubles du système nerveux incl. 1 095 décès

586 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 19 décès

194 Problèmes de produit incl. 1 décès

20 622 Troubles psychiatriques incl. 65 décès

4 226 Troubles rénaux et urinaires incl. 71 décès

16 282 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

40 154 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 963 décès

50 986 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 59 décès

1 581 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 686 Interventions chirurgicales et médicales incl. 28 décès

28 023 Troubles vasculaires incl. 497 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 245 décès et 114 229 blessés au 01/01/2022

1 113 Troubles sanguins et lymphatiques incl. 46 décès

2 196 Troubles cardiaques incl. 186 décès

40 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 1 décès

1 227 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

93 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 548 Troubles oculaires incl. 9 décès

9 141 Troubles gastro-intestinaux incl. 87 décès

30 336 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 623 décès

143 Troubles hépatobiliaires incl. 13 décès

509 Troubles du système immunitaire incl. 10 décès

5 832 Infections et infestations incl. 187 décès

1 060 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 23 décès

5 197 Enquêtes incl. 126 décès

709 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 55 décès

16 069 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 50 décès

80 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 8 décès

21 863 Troubles du système nerveux incl. 234 décès

52 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

29 Problèmes liés au produit

1 627 Troubles psychiatriques incl. 21 décès

485 Troubles rénaux et urinaires incl. 29 décès

2 625 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

4.115 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 283 décès

3 506 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 10 décès

372 Circonstances sociales incl. 4 décès

785 Interventions chirurgicales et médicales incl. 69 décès

3 477 Troubles vasculaires incl. 160 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

CHOC alors que Jack Thomas O’Drain, 13 ans, vacciné, décède après un arrêt cardiaque

Par The COVID World

À mesure que le déploiement du vaccin auprès des adolescents se poursuit, le nombre croissant de jeunes souffrant et mourant d’événements cardiaques graves se poursuit.

Jack Thomas O’Drain, 13 ans, du New Jersey, est décédé subitement le 4 janvier après s’être effondré le soir du Nouvel An. Selon un article publié sur les réseaux sociaux par son père Trent, Jack a subi un arrêt cardiaque « inexplicable » en jouant avec ses amis. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants de Philadelphie avant d’être placé sous assistance respiratoire.

Selon sa nécrologie :

« On se souviendra toujours de Jack pour son grand cœur, son amour de l’apprentissage et sa loyauté envers sa famille et ses amis. Il était extrêmement brillant ; il a fréquenté l’école intermédiaire Voorhees et faisait partie de l’organisation de l’Olympiade scientifique. Jack aimait jouer du saxophone et s’entraînait à la NJ School of Music de Medford. Il aimait le plein air; la randonnée, le camping et la pêche étaient quelques-unes de ses activités préférées. Jack aimait les soirées jeux en jouant au monopole, au rami 500 ou en regardant un bon film, mais c’était surtout le temps qu’il passait avec sa famille et ses amis qu’il chérissait le plus.

Le 6 juin de l’année dernière, sa mère Jennifer O’Drain, a posté ceci sur sa page Facebook après que Jack ait reçu sa deuxième dose du vaccin COVID :

Ses funérailles auront lieu le 9 janvier à Marlton, New Jersey.

Quant à la question de savoir pourquoi Jack a été vacciné à l’âge de 13 ans, bien qu’il appartienne à une catégorie d’âge à très faible risque de COVID, le ministère de la Santé du New Jersey encourage «tout le monde à 5 ans ou plus à recevoir le vaccin dès que possible », affirmant que :

« Les vaccins COVID-19 sont sûrs et très efficaces pour vous empêcher de tomber malade. Ils sont l’un des outils les plus importants pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 et revenir à ce que vous aimez. »

Le New Jersey a également ouvert la voie en poussant le vaccin sur les enfants, diffusant une publicité choquante à Noël qui présente un enfant disant que tout ce qu’il voulait pour Noël était le «vaccin COVID».

Lisez l’article complet sur The COVID World.

Les données officielles du gouvernement allemand suggèrent que les personnes entièrement vaccinées Covid développeront le sida

D’ici la fin du mois, la plupart des personnes « complètement vaccinées » auront développé un syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) induit par le coronavirus de Wuhan (de la Covid-19) à part entière, suggèrent de nouvelles données gouvernementales.

Des chercheurs du gouvernement allemand ont découvert que le système immunitaire des personnes entièrement vaccinées s’était déjà dégradé à une moyenne de -87 pour cent, selon le moment où ils ont été vaccinés. Cette dégradation ne se poursuivra que jusqu’à ce que leur système immunitaire ait complètement disparu. (Connexe: les vaccins contre la grippe Fauci propagent également la maladie à prions.)

L’Institut Robert Koch (RKI) a publié les données, qui montrent que les personnes complètement vaccinées ont maintenant, en moyenne, une réponse immunitaire inférieure de 87,7 pour cent à la nouvelle variante Omicron (Moronic) que les non vaccinés.

« Cela signifie que l’Allemand moyen n’a plus que 12,3% de son système immunitaire pour lutter contre certaines classes de virus et certains cancers », rapporte le Daily Exposé.

Fait intéressant, RKI n’a pas produit les tableaux normaux d’efficacité des vaccins dans son rapport hebdomadaire du 30 décembre.

« Cela peut être dû aux vacances (les Britanniques ont complètement abandonné le 23 décembre) ou peut-être parce que le tableau serait désastreux pour les vaccins », a ajouté l’Exposé.

« Mais nous pouvons aider les Allemands ici en effectuant le calcul pour eux en utilisant la formule d’efficacité du vaccin de Pfizer : efficacité du vaccin = efficacité du système immunitaire = (1-8,12)/8,12 = -7,12/8,12 = -87,7%. »

Les systèmes immunitaires entièrement vaccinés font PIRE que les modèles prédictifs estimés

En octobre, il était prévu que ce genre de chose se produirait. Les scientifiques ont examiné les données du rapport de surveillance des vaccins de l’UKHSA, concluant que la dégradation du système immunitaire s’aggraverait progressivement chez les sujets entièrement vaccinés.

Ces chiffres ont été moqués par certains parce qu’ils étaient trop « apocalyptiques ». Il s’avère, cependant, qu’ils étaient en fait sous-estimés.

Les personnes complètement vaccinées se débrouillent moins bien en termes de force immunitaire que même les modélisateurs de données les plus «pessimistes» ne l’avaient prévu.

« Donc, l’Allemagne, à 87,7 % de dégradation du système immunitaire, a fait 6,7 % pire que notre modèle qui l’avait prédit, une dégradation de 81,0 % cette année (pour les plus de 18 ans sur la base de 2 doses de l’anti-vaccin au lieu de 3) », a rapporté The Exposé.

« C’est la 3e dose qui tue vraiment le système immunitaire comme le montrent les données de l’ONS pour Omicron… Ces chiffres signifient que si vous avez Covid et que vous avez reçu 3 doses du vaccin alors vous avez 4,45 fois plus de chances d’avoir Omicron que si vous êtes un cas Covid non vacciné. Mais ce qui précède n’était qu’une estimation.

Sur la base des dernières données en provenance d’Allemagne, nous savons maintenant que les personnes complètement vaccinées ont 812% de chances de plus de développer une infection débile que les non vaccinées. Les non vaccinés sont fondamentalement huit fois mieux protégés contre les débiles que les personnes qui ont reçu les vaccins.

« Et plus vous prenez de vaccins, plus la dégradation de votre système immunitaire progresse rapidement », a ajouté l’Exposé. « Il semble également que les non vaccinés atteignent une immunité de sous-groupe contre Covid-19 alors que les vaccins empêchent les vaccinés complets de l’atteindre. »

« Les chiffres allemands ont détruit le dossier des passeports vaccinaux et prouvent à eux seuls le bien-fondé d’une interdiction immédiate de la thérapie génique et de la vaccination contre les protéines de pointe. »

Il s’avère que nous avions raison aussi. La soi-disant «immunité vaccinale» n’est en réalité qu’une fausse immunité. Il est défectueux, au mieux. Au pire, il détruit le système immunitaire, le laissant incapable de repousser naturellement les infections de toute nature.

« D’ici la fin janvier, chaque personne entièrement vaccinée dans les deux pays et âgée de plus de 30 ans sera atteinte du sida à médiation vaccinale à part entière », a conclu l’Exposé. « Cependant, une grande partie du système immunitaire qui a actuellement la capacité de combattre Omicron aura disparu. »

Les dernières nouvelles sur les injections de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

DailyExpose.uk

NaturalNews.com

Ethan Huff

