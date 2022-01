La conspiration de l’OMS contre l’humanité

MÊME ATTAQUER AVEC DES AVIS NÉGATIFS NE PEUT ARRÊTER LA VÉRITÉ

ALLEMAND – ALLEMAND

KenLemon 7 janvier 2022

C’est tellement incroyable que cela vous coupe le souffle. Professeur Dr. Dr. Martin Haditsch a également interviewé le Dr. Francesco Zambon en Italie. Dr. Zambon était le coordinateur de terrain de l’OMS. Parce qu’il ne voulait pas dissimuler les manipulations corona de l’OMS, l’OMS, en tant qu’organisation de Bill Gates, s’est massivement opposée au Dr. Zambon a même été poursuivi. Dr. Zambon a démissionné.

Ses révélations confirment que la guerre de Corona a poursuivi l’objectif de Bill Gates de dépeupler le monde dès le début. De cet initié, nous apprenons de première main que Bill Gates contrôle l’OMS. Ainsi règne-t-il dans tous les Etats vassaux mondialistes du monde.

Et ce que veut Gates n’est plus un secret. Il veut pulvériser la majeure partie de l’humanité, en particulier la population blanche restante du monde [, pas seulement puisqu’il faut qu’il en resterait moins de 500 millions sur les plus de 7,8 milliards d’êtres humains peuplant la Terre avec une Afrique très riche en ressources naturelles et en eaux, terres, mers et océans. Attention à tronquer l’information comme le font les mondialistes eugénistes transhumanistes, car selon eux, les Africains doivent disparaître comme les Indiens des Etats-Unis d’Amérique (Amérindiens). – Jean de Dieu MOSSINGUE – MIRASTNEWS]. Même le SWR a dû admettre à contrecœur : « L’OMS : Bill Gates détermine ce qui est sain ! (Diffusion le 4 septembre 2020)

Dans ce contexte révélateur, cela vous fait perdre les yeux pourquoi les personnes infectées par le virus de l’OMS n’ont pas été autorisées à recevoir des médicaments préventifs et ne sont toujours pas autorisées à être traitées. Prenez l’interdiction de l’ivermectine, par exemple. Les mondialistes voulaient dès le départ faire des victimes afin de pouvoir mener à bien leur projet de campagne de pulvérisation de poison contre l’humanité.

En tant que Dr. Zambon a révélé que de hauts responsables de l’OMS ont été contraints de falsifier les faits et les données sur le complot du coronavirus. Pourquoi? Parce que la seringue empoisonnée devrait être utilisée et que les gens n’auraient autrement pas été disposés à se faire injecter le poison.

Plus important encore, Dr. Zambon que le tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan, c’est-à-dire la forge de laboratoire du virus Sars-CoV-2, a été fondé par Peter Daszak, l’homme de main du chef de l’OMS, Tedros Adhanom. Et le chef de l’OMS, Tedros, a à son tour été élevé sur cette chaise par la Chine.

