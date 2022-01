Pourquoi le bloc militaire dirigé par la Russie est-il intervenu au Kazakhstan ?

Cinq alliés de l’OTSC ont envoyé des forces de maintien de la paix à la demande de Nur-Sultan alors qu’il traite des troubles de masse

Des militaires tadjiks, qui font partie de la force de maintien de la paix de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), partent pour le Kazakhstan depuis la base aérienne d’Ayni au Tadjikistan le 7 janvier 2021. © Sputnik / Ministère russe de la Défense / Document à distribuer

Une mission de maintien de la paix de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) a été déployée au Kazakhstan alors que le pays lutte pour contrôler la violence dans les rues. Voici les objectifs et la portée de la mission multinationale.

Qu’est-ce que le CSTO, exactement ?

Le bloc de sécurité, composé de six anciens États soviétiques – Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie et Tadjikistan – a été formé en 1992, à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique. Avec l’Armée rouge relégué à l’histoire, le CSTO a assumé le rôle d’assurer la sécurité collective de ses membres.

Le bloc a son siège à Moscou, mais est présidé à tour de rôle par le chef de chaque pays membre, dans ce qu’on appelle une présidence tournante. Il prend des décisions sur une base consensuelle. Les participants organisent des exercices militaires conjoints chaque année et ne peuvent pas faire partie d’autres blocs militaires, tels que l’OTAN dirigée par les États-Unis.

L’OTSC a déployé une mission conjointe de maintien de la paix au Kazakhstan cette semaine, les unités de chaque pays arrivant séparément jeudi et vendredi.

Pourquoi le gouvernement du Kazakhstan a-t-il demandé des soldats de la paix ?

Le président Kassym-Jomart Tokayev a demandé mercredi l’aide de l’OTSC, alors que de violents troubles sévissaient dans le pays. Il a déclaré que l’appel à l’aide était « approprié et opportun », insistant sur le fait que les autorités étaient confrontées non seulement à des manifestants, mais à une « menace terroriste » hautement organisée, visant à « saper l’intégrité territoriale » du Kazakhstan.

Des manifestations de masse fondées sur des griefs économiques ont commencé dans le pays au début de la nouvelle année, après une forte hausse des prix du gaz de pétrole liquéfié. Cependant, malgré les concessions du gouvernement, ils ont rapidement été détournés par des groupes exigeant un changement de régime, ainsi que par des bandes d’émeutiers violents et de pillards. Les forces de l’ordre kazakhes semblaient incapables de faire face à l’escalade de la violence.



L’appel à l’aide a été reconnu par le CSTO quelques heures après que Tokayev a fait son plaidoyer. Tard mercredi, le président sortant du bloc, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, a confirmé qu’une aide serait envoyée.

Quels sont les fondements juridiques ?

Aux termes de l’article 2 du Traité de sécurité collective : « En cas de menace pour la sécurité, la stabilité, l’intégrité territoriale et la souveraineté d’un ou plusieurs États membres… les États membres lancent immédiatement le mécanisme de consultations paritaires… » Entre-temps, l’article 4 précise qu’en cas d’une telle menace, « tous les autres États membres, à la demande de cet État membre, fourniront immédiatement à ce dernier l’aide nécessaire, y compris l’aide militaire ».

En réponse à l’appel du président Tokayev, les alliés ont tenu des pourparlers d’urgence et sont convenus conjointement qu’une intervention militaire (telle qu’inscrite dans un accord de maintien de la paix distinct) était justifiée, car les événements en cours au Kazakhstan « constituent en effet une menace réelle pour la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale », selon le secrétaire général du bloc, Stanislav Zas.

Quels pays ont envoyé leurs troupes ?

Tous les membres de l’OTSC ont envoyé du personnel pour la mission de maintien de la paix. La force est composée d’environ 2 600 militaires au total.

Des soldats et du matériel russes ont été les premiers à arriver au Kazakhstan jeudi. La Biélorussie a déployé un groupe de travail vendredi, le transportant par avion dans le pays via la Russie.

L’Arménie, le Kirghizistan et le Tadjikistan ont envoyé entre 100 et 200 personnes chacun et ont également déployé du matériel militaire.

Cela signifie-t-il que les soldats russes s’engageront dans des combats de rue avec les émeutiers ?

L’objectif principal de la force de maintien de la paix est de protéger « d’importantes installations gouvernementales et stratégiques », a déclaré le secrétaire général de l’OTSC. Les soldats aideront également les forces locales à «maintenir l’ordre» dans le pays.

Le déploiement ne sera pas utilisé pour s’engager directement avec les manifestants et les émeutiers, et les tâches d’application de la loi continueront d’être effectuées par la police locale, ont promis des responsables.

« Le personnel militaire des forces de maintien de la paix collectives de l’OTSC n’est pas impliqué dans les activités opérationnelles et de combat des forces de l’ordre locales et des unités de l’armée pour établir la loi et l’ordre dans le pays », a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense.

Où seront déployés les Casques bleus ?

Bien qu’aucune liste précise des « installations stratégiques » qui doivent être gardées par les soldats n’ait été fournie, les responsables militaires russes en ont révélé une poignée. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, les casques bleus russes seront utilisés pour protéger les consulats du pays, ainsi que l’aéroport international de la plus grande ville du Kazakhstan, Almaty.

La Russie possède également plusieurs sites d’importance stratégique qu’elle loue au Kazakhstan, comme le célèbre cosmodrome de Baïkonour. Bien qu’il n’ait pas été confirmé si des soldats de la paix seraient déployés à Baïkonour, les autorités locales ont augmenté le niveau de « menace terroriste » et introduit certaines restrictions, et des patrouilles d’autodéfense ont été formées localement.

Combien de temps toute la mission est-elle censée prendre ?

Les casques bleus resteront au Kazakhstan aussi longtemps que le pays aura besoin de leur aide, selon Zas. Aucun calendrier exact pour la mission n’a été fourni, mais le personnel aurait été déployé pour une « courte période » dans le pays d’Asie centrale.

WASHINGTON (Sputnik) – Le financement généreux d’organisations non gouvernementales (ONG) internationales et du gouvernement américain a joué un rôle clé dans les troubles sociaux qui ont frappé le Kazakhstan ces derniers jours, a déclaré vendredi à Sputnik le vice-président exécutif d’Eurasia Group, Earl Rasmussen.

Le début de l’année 2022 au Kazakhstan a été marqué par le déclenchement d’émeutes dans les rues d’Almaty, vraisemblablement causées par une multiplication par deux du prix du gaz liquéfié dans le pays après la suppression des subventions de l’État. Les tentatives pour apaiser les foules en colère ont échoué et le rassemblement s’est rapidement transformé en une manifestation politique, accompagnée d’attaques violentes contre les forces de l’ordre et de pogroms d’institutions de l’État dans un certain nombre de villes kazakhes.

« L’histoire officielle est que [c’est] en raison de l’élimination des contrôles des prix du gaz, qui a entraîné une augmentation d’environ 1 $ par gallon de gaz (GNL). Si ce sont les vraies raisons des troubles, peut-être devrions-nous faire des émeutes ici. [aux États-Unis] également », a déclaré Rasmussen.

Le Centre international pour le droit à but non lucratif (ICNL) estime qu’il y a 38 000 ONG actives au Kazakhstan, tandis que la majorité d’entre elles sont financées par les États-Unis et les pays européens sous forme de subventions et de dons.

« [Il] semble que les fonds américains et les ONG étrangères se soient plutôt bien comportés en raison du malaise dans le pays », a déclaré Rasmussen. « De plus, le Royaume-Uni compte plus de 85 ONG également présentes au Kazakhstan et ont fourni un financement important pour assurer « la société civile et l’état de droit ».

Les participants les plus actifs aux processus politiques et sociaux au Kazakhstan sont des entités telles que l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le National Endowment for Democracy, l’American Bar Association, Freedom House et bien d’autres, a ajouté Rasmussen.

Le National Endowment for Democracy a dépensé à lui seul plus d’un million de dollars pour soutenir les processus démocratiques et les mouvements de défense des droits humains au Kazakhstan en 2020, selon les données publiées par l’organisation. Les récipiendaires des fonds au Kazakhstan se sont efforcés d’augmenter le niveau d’engagement des jeunes dans les processus sociaux et politiques, de soutenir les médias de masse prétendument indépendants, ainsi que de protéger les institutions de la société civile.

Les forces de maintien de la paix de l’OTSC lors des exercices militaires de la Fraternité incassable-2021 à Kazan, en Russie. – Sputnik International, 1920, 06.01.2022

Le gouvernement américain est la principale source de financement des forces dites « démocratiques » au Kazakhstan et lorsqu’il ne finance pas certaines activités directement via le Département d’État ou l’USAID, il envoie des fonds sous forme de subventions aux différentes organisations et individus. , y compris les citoyens du Kazakhstan.

En 2020, les agences américaines ont transféré jusqu’à 61 millions de dollars d’aide étrangère au Kazakhstan, selon les chiffres officiels.

En effet, en 2021, le Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et du travail du département d’État américain a annoncé un programme de soutien à la liberté d’association au Kazakhstan et a alloué 750 000 $ à cette cause.

Une autre subvention d’une valeur de 740 740 $ a été annoncée en décembre, axée sur la promotion des normes internationales de liberté religieuse au Kazakhstan.

Le programme American Corners a été annoncé par le département d’État américain en 2021 pour promouvoir les valeurs, la culture et les études américaines aux États-Unis dans les dix plus grandes villes du Kazakhstan, dont Almaty, Pavlodar, Aktobe, Nur-Sultan et Karaganda.

Selon les descriptions des programmes et des subventions, la jeunesse kazakhe présente le principal intérêt pour les entités étrangères, qui prétendent se soucier de la démocratie et des droits de l’homme dans cet État d’Asie centrale.

« De plus, alors qu’il est difficile de discerner l’organisateur réel ou s’il existe une seule entité, une grande partie des demandes semblent provenir des forces d’opposition à l’étranger. Ces demandes documentées dans plusieurs sources incluent : la libération des prisonniers politiques ; la démission du président et gouvernement et le retrait des accords avec la Russie pour inclure l’UEEA (EAEU en anglais) (Union économique eurasiatique) », a déclaré Rasmussen.

Le Kazakhstan présente un intérêt stratégique pour la Russie car il a une frontière avec la Russie de plus de 7 000 kilomètres (4 350 miles), une importante population ethnique russe et abrite les installations spatiales russes à Baïkonour, a souligné l’expert. Le pays joue un rôle clé dans l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (BRI) et est membre de l’Union économique eurasienne (UEEA, EAEU).

« Je trouve intéressant que les troubles semblaient quelque peu coordonnés à travers le pays pendant la période de Noël orthodoxe et juste avant le dialogue de sécurité entre les États-Unis et la Russie. Coïncidence ? Il faut se poser la question ! » Rasmussen conclut.

La Russie pense que les troubles civils au Kazakhstan provoqués par des forces extérieures perturbent la sécurité et l’intégrité

Selon l’ambassade de Russie à Washington, Moscou espère que personne ne remettra en cause le droit du Kazakhstan de demander une assistance militaire à l’OTSC. Le déploiement des forces de maintien de la paix de l’OTSC dans le pays vise à protéger des installations importantes et des infrastructures stratégiques, elles ne s’engageront pas dans des opérations d’application de la loi.

La Russie pense que les troubles civils au Kazakhstan ont été provoqués par des forces extérieures qui veulent saper la sécurité et l’intégrité de la nation d’Asie centrale, a déclaré l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov.

« La Russie considère que les développements violents provoqués de l’extérieur dans le pays ami visent à perturber sa sécurité et son intégrité. Nous soutiendrons les efforts visant à rétablir une vie normale au Kazakhstan », a déclaré le diplomate russe au média Newsweek.

« En ce qui concerne le rôle de Washington, nous espérons que personne ne remettra en cause le droit du Kazakhstan à appliquer l’article 4 de la charte de l’Organisation du traité de sécurité collective [OTSC]. Il a été exercé pour assurer l’ordre public dans la république alliée », a-t-il ajouté, commentant l’inquiétude des pays occidentaux concernant la décision de l’OTSC d’envoyer des soldats de la paix au Kazakhstan.

Le diplomate a également ajouté que « l’expansion de l’OTAN vers l’Est est contraire au principe commun et collectivement convenu de la sécurité indivisible en #Europe. Le bloc transatlantique lui-même est un rudiment de la guerre froide ».

Vendredi soir, Blinken s’est dit préoccupé par la décision de l’OTSC d’envoyer des soldats de la paix au Kazakhstan, ajoutant qu' »une leçon de l’histoire récente est qu’une fois que les Russes sont dans votre maison, il est parfois très difficile de les faire partir ».

Commentant ses propos, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le secrétaire d’État américain « avait fait une blague sur les événements tragiques au Kazakhstan d’une manière grossière qui lui est typique ».

Le ministère a qualifié la décision du CSTO d’envoyer des soldats de la paix au Kazakhstan d’absolument légitime.

« Si Antony Blinken aime les cours d’histoire, faites-lui savoir la suivante : une fois que les Américains sont chez vous, il est parfois difficile de rester en vie, pas volé et pas violé », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Des manifestations de masse au Kazakhstan ont commencé plus tôt dans la semaine alors que les habitants de Zhanaozen et d’Aktau s’opposaient à une double augmentation des prix du gaz de pétrole liquéfié. Les manifestations se sont ensuite étendues à d’autres villes, entraînant de violents affrontements avec la police, des pillages et des actes de vandalisme.

La police kazakhe a détenu 3 811 personnes au cours de plusieurs jours d’émeutes à travers le pays ; au moins 13 agents des forces de l’ordre ont été tués et 353 blessés dans le chaos, deux des personnes tuées ont été décapitées, ont indiqué les médias officiels.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a déclaré l’état d’urgence jusqu’au 19 janvier en raison des troubles civils dans le pays et a invité les forces de maintien de la paix de l’OTSC à aider à maîtriser la situation. Les troupes de l’OTSC arrivent déjà dans le pays d’Asie centrale.

Kazakhstan: la Chine dénonce les rebelles

émeutes et troubles à Almaty, au Kazakhstan. ©Reuters

La Chine s’oppose aux forces étrangères qui créent délibérément des troubles au Kazakhstan et organisent une « révolution de couleur », a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping.

Xi a fait ces remarques dans un message verbal adressé au président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances pour les récentes émeutes de grande ampleur au Kazakhstan, qui ont fait de nombreuses victimes et causé de lourdes pertes matérielles.

Xi a souligné que la Chine est opposée à toute force qui porte atteinte à la stabilité du Kazakhstan, menace sa sécurité ou détruit la vie paisible de son peuple.

Cette nouvelle intervient alors qu’une alerte a été émise au cosmodrome de Baïkonour en raison du risque d’une attaque par des radicaux armés. Selon l’agence de presse russe Avia.pro, on sait actuellement que le niveau d’alerte a été porté à « bleu », ce qui implique un niveau accru de danger terroriste, car selon certaines informations, les radicaux armés qui ont organisé des attaques contre les forces de sécurité et l’armée dans la région de Kzyl-Orda au Kazakhstan essaient de prendre le contrôle de Baïkonour et de ses infrastructures.

On sait qu’un niveau accru de menace terroriste a été relevé à la demande de l’administration, alors qu’en plus de renforcer considérablement la sécurité de cette installation stratégique, on sait que des observatoires et des barrages routiers supplémentaires ont été mis en place. Le niveau accru de menace terroriste a été augmenté pour la période du 7 au 19 janvier 2022 et, à en juger par certaines données non officielles, environ un millier et demi de militaires russes sont impliqués dans la garde des installations du cosmodrome, ce qui indique que le risque d’attaque du cosmodrome est vraiment très élevé.

Les experts n’excluent pas que les radicaux puissent organiser un sabotage, car il existe dans la région un grand nombre de structures qui affectent fortement le travail de Baïkonour, notamment les réseaux de communication, les divers réseaux routiers, etc.

Selon les données officielles, la situation à Baïkonour est calme, cependant, selon le journal Moskovsky Komsomolets, les employés de cette installation stratégique signalent un réel danger et ne se sentent pas protégés.

Par ailleurs, trois explosions ont été entendues ce vendredi dans la partie nord d’Almaty, au Kazakhstan, ont indiqué des sources d’information basées au Kazakhstan. Les journalistes de l’agence de presse russe Sputnik déployés au Kazakhstan ont annoncé que ces trois explosions avaient été entendues dans la partie nord de la ville kazakhe d’Almaty, suivies d’une odeur de produits chimiques qui se propage dans l’air.

Les détails des explosions n’ont pas encore été communiqués, et on ne sait rien quant à la cause de l’incident.

Source: Press TV Français