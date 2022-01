LA BOMBE : des médecins allemands découvrent des impuretés « étonnantes » dans le « vaccin » Covid (vidéo)

Un groupe de médecins allemands rejoint le chœur d’experts qui ont découvert des objets étrangers dans les vaccins contre le coronavirus et le sang des vaccinés.

Les pathologues allemands ont présenté une analyse du « vaccin » contre le coronavirus lors d’une conférence de presse choquante en septembre. Un extrait de la conférence, qui a été traduit exclusivement pour la RAIR Foundation USA, révèle des objets étrangers dans le vaccin, ainsi que dans le sang de ceux qui ont pris le vaccin.

Certains des objets étrangers ont été décrits comme « conçus avec précision » et aussi – de manière choquante – des vers qui ont éclos à partir d’œufs.

La conférence de presse diffusée en direct a été organisée par la Stiftung Corona-Ausschuss, qui peut être vaguement décrite comme l’équivalent allemand des médecins de première ligne américains. Comme prévu, leur présentation remarquable a été critiquée par les médias traditionnels allemands.

L’événement a été dirigé par le professeur Dr. Arne Burkhardt, qui a été « chef de l’Institut de pathologie de Reutlingen pendant 18 ans, puis a travaillé comme pathologiste en pratique privée », le professeur Dr. Walter Lang, qui « a travaillé comme médecin pathologue à la faculté de médecine de Hanovre de 1968 à 1985 » avant de fonder un institut privé de pathologie à Hanovre et le professeur Dr. Werner Birkholz, ancien professeur de génie électrique spécialisé dans la gestion de la qualité et des risques à l’Université Jacobs de Brême. Les introductions et la présentation ont été faites par le Dr Ute Langer, médecin et chirurgien.

Un examen des «vaccins restants de la société BioNTech-Pfizer» a révélé, par exemple, ce qui «semble être un objet construit avec précision» :

L’objet étranger était l’un des nombreux, qui comprenait également des vers littéraux qui semblent avoir été « éclos » :

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les médecins allemands ne sont pas les seuls à avoir découvert des objets étrangers dans les vaccins :

En août, le Japon a suspendu le vaccin Moderna après la découverte de matières étrangères dans son vaccin contre le coronavirus. Selon Nikkei Asia, la substance s’est avérée réagir aux aimants. Comme indiqué à la RAIR Foundation USA, le Japon a été exceptionnellement transparent dans sa gestion du vaccin contre le coronavirus, tout en respectant l’autonomie de ses citoyens.

Le Dr Carrie Madej, interniste, a également découvert des objets étrangers après avoir étudié les injections, notamment des objets « semblables au graphène » et « une créature tentaculaire ressemblant à un organisme en mouvement dans le jab Moderna ».

Voir les captures d’écran de l’interview du Dr Madej avec Stew Peters :

De plus, un fil Twitter d’octobre expose de la même manière des particules, des « agrégations de particules » et des « structures de type fibre » – certaines avec des « branches » et une « structure en anneau ». Les résultats étaient basés sur une « analyse microscopique » de l’échantillon de vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech. Selon le scientifique anonyme, qui prétend avoir été évalué par des pairs et publié plus de 100 fois dans des revues telles que Lancet et le New England Journal of Medicine, l’analyse « a été réalisée avec une microscopie à fond clair et à contraste de phase et en appliquant des normes scientifiques et d’hygiène rigoureuses. »

Quelques-uns de ses tweets :

Il n’est pas surprenant que les médias ignorent ou « vérifient les faits » des preuves présentées par les experts médicaux concernés. Il appartient aux citoyens du monde entier de demander des comptes aux gardiens de l’information – les médias et les politiciens – en exigeant la transparence.

Le groupe allemand a transmis ses conclusions aux « autorités » mais n’a pas reçu de réponse.

L’équipe a examiné quatre lots de vaccin et transmis les résultats il y a six semaines aux autorités gouvernementales, à l’EMA [Agence médicale européenne], au STIKO [Comité allemand des vaccins] et à l’Institut Paul Ehrlich [Agence gouvernementale allemande], sans aucune réponse connue.

En décembre, les médecins allemands ont tenu une deuxième conférence de presse puissante intitulée « Les décès et les effets néfastes sur la santé après la vaccination Covid-19 sont-ils liés d’une manière pathologiquement détectable ? ».

Regardez le clip exclusivement traduit :

Transcription (Voir la transcription complète de la conférence ici) :

Le sang après un vaccin Covid devient vraiment beau Conférence de pathologie Conférence de presse : Mort par vaccin/ composants non déclarés et vaccins Covid-19

Avocate Viviane Fischer : Pouvez-vous expliquer brièvement de qui ou de quoi proviennent ces images ?

Vous avez parlé de plusieurs sources différentes.

-Oui.

Ce sont des restes de vaccins de la société BioNTech-Pfizer.

MD Ute Langer : Celui-ci est assez étonnant.

C’est émouvant. Il semble être un objet construit avec précision.

Ici, la microscopie à fond noir a été utilisée avec une lame.

Donc, il y a deux diapositives. Un en bas avec une goutte de substance vaccinale et un en haut comme couverture pour que rien ne glisse ou ne s’égoutte. C’est ce qui a été observé en microscopie à fond noir.

Précisément. Et voilà, hors du champ de vision.

Donc, dans un autre lot de BioNTech, cela a été trouvé.

En fait, d’après son apparence, ça pourrait être une puce.

À ce stade, je voudrais dire que cette structure a été observée par d’autres examinant le contenu du vaccin, qui est très probablement incluse dans cette présentation. Le Dr Barbel Gitala a eu les mêmes conclusions.

Il y a du mouvement dans l’échantillon BioNTech, que l’on voit très bien ici.

Cela pourrait être la partie du vaccin appelée nano-lipides. —Nano-Lipides. — Les points lumineux.

Nous avons découvert des particules de tailles allant jusqu’à 0,5 millimètre.

Oui. —Jusqu’à la taille de 0,5 millimètre.

Soit dit en passant, le professeur Burkhardt les a également trouvés en utilisant la microscopie optique.

Ceci est un échantillon de Johnson & Johnson. C’est gigantesque.

Encore une fois, nous voyons ces structures à l’intérieur. —Avec des arêtes vives.

Peut-être, à ce stade, les experts pourraient-ils commenter ce qui se passe lorsque quelque chose de cette taille pénètre dans les vaisseaux capillaires ?

S’il pénètre dans les ganglions lymphatiques, cela pourrait entraîner des complications.

Tout d’abord, c’est très, très gros, non ?

Pour les petits vaisseaux capillaires, c’est trop gros.

Ces corps flottants ont été observés dans d’autres échantillons de lots.

La forme est toujours la même, donc l’apparence n’est pas une coïncidence et apparaît fréquemment.

Le petit objet au-dessus est également en mouvement.

On voit ici le sang d’un patient vacciné.

Les cellules sanguines forment des rouleaux avec un autre objet en boucle tout au long de l’image.

Ce n’est pas un cheveu ou une fibre. Nous avons fait une photo comparative avec les deux, avec une fibre etc.

Il semble que ce soit l’une de ces couches de graphène.

C’est extrêmement long. -Et il est doublement réfractif. -Double réfraction, exactement.

Que signifie double réfraction ? — Que c’est un objet étranger.

Oui, eh bien, je pense que les pathologistes pourraient mieux expliquer la double réfraction.

Ce n’est pas organique. Pas biologique, du moins c’est ainsi qu’il apparaît.

Il s’agit d’un échantillon d’un de mes patients qui, suite au deuxième vaccin, est paralysé du côté gauche.

Elle a aussi maintenant régulièrement des poussées de SEP [sclérose en plaques].

Elle a aussi maintenant des anticorps auto-immuns, de type cérébral. Cette image a été prise six mois après le vaccin. Ces objets en éclats de métal sont vus ici en train de danser.

Les cellules sanguines montrées ici ont une apparence en forme d’épine et ne sont plus vivantes.

Les seules choses qui restent vivantes sont ces particules. — Et les phagocytes ? La partie blanche ?

Est-ce un phagocyte ? -Oui. — Un globule blanc qui essaie d’éliminer les impuretés, et n’y parvient manifestement pas.

Il y en a un au-dessus et à droite du phagocyte.

Avocat Holger Fischer : Voici un autre vaccin BioNTech-Pfizer, ci-dessous dans l’image, pouvons-nous l’agrandir ?

C’est le vaccin BioNTech. Il y a des restes de portions, et ces restes sont restés refroidis jusqu’à ce que nous les obtenions.

Une fois passées au microscope, la substance se réchauffe et est très active.

Ici encore, nous voyons ce « cintre » flottant.

Similaire à la première image que nous avons vue, avec les mêmes structures.

Apparaissant à nouveau, on voit aussi des particules se déplacer dans le liquide du vaccin.

Une autre chose intéressante est qu’aucun microscope spécial n’est nécessaire.

Avec un peu de chance, ces choses peuvent être observées avec un microscope optique ou une grande partie de cela peut être vue avec un microscope optique. Cela soulève donc la question, ainsi que d’un point de vue juridique : pourquoi l’Institut Paul Ehrlich ne voit-il jamais ces choses ?

Je soupçonne que cela est dû au fait qu’ils ne vont que par apparence.

Donc, s’il n’y a rien qui flotte visiblement dedans lorsqu’ils regardent le flacon, alors c’est apparemment suffisant.

Cependant, s’ils regardaient de plus près, ils verraient ces choses, parce que tout le monde peut voir ces choses.

Tout le monde peut voir les impuretés. À plusieurs reprises, ils sont trouvés.

Pas seulement le Japon, comme annoncé récemment avec le vaccin Moderna.

29 novembre 2021 — Cabinet médical en Saxe. Échantillons de sang vivants de quatre personnes vaccinées et de quatre personnes non vaccinées. Comparé et examiné.

Les médecins de ce cabinet ici en Saxe ont fourni des images d’échantillons de sang vaccinés.

Ce qui suit est une explication des images et pourquoi elles ont été prises. Je vais me concentrer sur l’écran.

Tout d’abord, nous voyons ici un objet, que nous verrons également dans les images de la substance vaccinale seule.

Cette personne a été vaccinée. (échantillon de sang)

Je vais passer à l’image suivante.

Ici, nous voyons la substance vaccinale de BioNTech au microscope.

Ainsi, après environ dix heures, ces vers ont éclos. Ici, vous voyez les deux œufs.

Ces deux vers ont éclos de ces deux œufs.

C’est une structure qui s’est formée après dix heures.

Quand je l’ai regardé pour la première fois, c’était trouble, mais ça commence à se former après un certain temps.

Mon hypothèse est que ce sont des nanoparticules qui se réunissent en une forme, et voici une zone arrondie.

Qu’est-ce que c’est? Cela peut être une puce électronique ou autre chose.

Ici, nous voyons un autre œuf.

J’en montrerai d’autres plus tard, car il y en a pas mal.

On voit ici, encore une fois, au sein d’un biofilm, une structure indéfinissable.

Pourquoi cela serait-il dans un vaccin? Personne ne peut me le dire.

Cela ressemble à du verre pour moi. Dans le vaccin.

Oui, lorsque vous le regardez ici sur l’appareil photo du téléphone portable, les arêtes vives sont très reconnaissables. Ils brillent.

— Et transparent. Tome

-Oui. Absolument, la transparence est observable.

-Oui.

En revanche, voici un autre ver.

— Quelle est la taille de ces vers visibles en microscopie à fond noir ?

La mesure est de 40 000 ; il est fixé sur 40 000 agrandissements.

40 000 quoi? —Nanomètres. Il le dit là.

40 000 nanomètres. —Ici, il y a une zone sombre, ce qui signifie qu’elle n’est pas transparente.

Cependant, le bord reflète la lumière. Que ce soit en métal ou pas, je n’en ai aucune idée.

Il n’y a aucune raison que ce soit dans un vaccin.

Ces structures se sont formées d’elles-mêmes. Pourquoi? Je n’ai pas d’idées pourquoi c’est comme ça.

Attends, je suis allé un peu trop vite, alors reviens. Ici on voit très bien un ver complet.

Vous voyez à l’intérieur et voici la voie digestive. Et ici, les organes sexuels commencent.

La queue toujours présente a un sens. J’ai laissé l’échantillon sécher pendant 24 heures

et ces parasites, je les appellerai simplement des parasites, devraient normalement laisser tomber leur queue.

Si c’était une fibre, une fibre chimique, ce serait complètement noir.

De quel genre de vers s’agit-il ? Leurs corps donnent-ils des indices sur ce qu’ils sont ? Rien du tout?

Tout le monde peut le rechercher sur Internet. Ces vers causent le cancer ; ils peuvent provoquer des douleurs intenses comme dans les maladies rhumatoïdes, les douleurs articulaires, voire la maladie d’Alzheimer s’ils infestent le cerveau.

Maintenant, les fidèles du système hurleront et crieront : tout cela n’est qu’une théorie du complot !

Cependant, après cette séquence d’actualités MSM de SWR, ils se taisent très rapidement.

South West TV News / Université d’Ulm (26 mai 2021) — C’est effrayant ou du moins surprenant, déclarent des chercheurs de l’Université d’Ulm, qui ont découvert des impuretés dans les vaccins.

Ils ont examiné des flacons d’AstraZeneca. Dans chaque flacon, ils ont trouvé (jusqu’à) les deux tiers du contenu contenaient des substances qui n’y appartenaient pas, et seulement un tiers était en fait du matériel vaccinal.

Ceci est relativement inhabituel et n’était pas prévu.

Le professeur Kochanek n’a pas été en mesure d’expliquer ces substances étrangères, qui ne devraient pas être dans les vaccins, ni ce qu’elles peuvent faire aux gens.

Il n’y a pas de lien direct avec la thrombose des sinus, mais c’est problématique car elle ne peut pas non plus être exclue en tant que cause.

L’équipe a examiné quatre lots de vaccin et transmis les résultats il y a six semaines aux autorités gouvernementales, l’EMA, le STIKO et l’Institut Paul Ehrlich, sans aucune réponse connue.

Même le fabricant n’a pas répondu aux conclusions.

—Le fabricant a manifesté son intérêt, mais aucun autre retour n’a été reçu de la part de l’entreprise.

Peut-être que l’efficacité du vaccin pourrait être améliorée s’il contenait moins d’impuretés.

Renee Nal

Traduction : MIRASTNEWS

