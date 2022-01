Les données de OneAmerica Life Insurance confirment que les personnes vaccinées Covid-19 âgées de 18 à 64 ans sont 50% plus susceptibles de mourir que les personnes non vaccinées + Plus de 1 000 études publiées dans des revues médicales à comité de lecture affirment que les vaccins sont dangereux

Les données de OneAmerica Life Insurance confirment que les personnes vaccinées Covid-19 âgées de 18 à 64 ans sont 50% plus susceptibles de mourir que les personnes non vaccinées

Il existe plusieurs sources pour la Covid-19 et les données de mortalité globale. Il y a le gouvernement. Il y a les pompes funèbres. Il y a les églises et il y a les compagnies d’assurance-vie. Parmi toutes ces sources, les plus professionnelles et les plus précises devraient être les compagnies d’assurance-vie, car la vie et la mort constituent l’intégralité de leur modèle commercial et si elles se trompent sur ces chiffres, elles perdent de l’argent.

C’est pourquoi j’ai lu avec grand intérêt que Scott Davidson, PDG de la compagnie d’assurance-vie américaine de 100 milliards de dollars OneAmerica, est étonné de l’augmentation « énorme, énorme, énorme » du taux de mortalité des 18 à 64 ans aux États-Unis au cours des dernières 6 mois.

Le Centre Square a porté l’histoire, qui est limitée au Royaume-Uni peut-être pour nous empêcher de tirer la conclusion que les vaccins sont mortels. Mais un de mes amis américains m’a envoyé directement une copie de l’article de Center Square. C’est ici…

(The Center Square) – Le chef de la compagnie d’assurance OneAmerica, basée à Indianapolis, a déclaré que le taux de mortalité avait augmenté de 40 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie chez les personnes en âge de travailler.

« Nous constatons, en ce moment, les taux de mortalité les plus élevés que nous ayons vus dans l’histoire de cette entreprise – pas seulement chez OneAmerica », a déclaré le PDG de la société, Scott Davison, lors d’une conférence de presse en ligne cette semaine. « Les données sont cohérentes pour tous les acteurs de cette entreprise. »

OneAmerica est une compagnie d’assurance de 100 milliards de dollars qui a son siège à Indianapolis depuis 1877. La société compte environ 2 400 employés et vend de l’assurance-vie, y compris une assurance-vie collective aux employeurs de l’État.

Davison a déclaré que l’augmentation des décès représente « un nombre énorme et énorme » et que ce ne sont pas les personnes âgées qui meurent, mais « principalement les personnes en âge de travailler de 18 à 64 ans » qui sont les employés des entreprises qui ont des régimes d’assurance-vie collective via OneAmerica.

« Et ce que nous avons vu juste au troisième trimestre, nous le voyons se poursuivre au quatrième trimestre, c’est que les taux de mortalité ont augmenté de 40% par rapport à ce qu’ils étaient avant la pandémie », a-t-il déclaré.

« Juste pour vous donner une idée de la gravité de la situation, une catastrophe à trois sigma ou une catastrophe sur 200 ans représenterait une augmentation de 10 % par rapport à la période pré-pandémique », a-t-il déclaré. « Donc, 40 %, c’est du jamais vu. »

Davison était l’un des nombreux chefs d’entreprise qui ont pris la parole lors de la conférence de presse virtuelle du 30 décembre organisée par la Chambre de commerce de l’Indiana.

La plupart des demandes de décès déposées ne sont pas classées comme décès dus à la COVID-19, a déclaré Davison.

«Ce que les données nous montrent, c’est que les décès signalés comme décès dus à la COVID sous-estiment considérablement les pertes réelles de décès parmi les personnes en âge de travailler dues à la pandémie. Tout n’est peut-être pas COVID sur leur certificat de décès, mais les décès sont en hausse, un nombre énorme, énorme. »

Il a déclaré dans le même temps que l’entreprise constate une « augmentation » des demandes d’invalidité, affirmant qu’au début, il s’agissait de demandes d’invalidité à court terme, et que maintenant l’augmentation concerne les demandes d’invalidité à long terme.

« Pour OneAmerica, nous prévoyons que les coûts de cette opération dépasseront largement les 100 millions de dollars, et il s’agit de notre plus petite entreprise. Cela a donc un impact énorme sur cela », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les coûts seront répercutés sur les employeurs qui achètent des polices d’assurance-vie collective, qui devront payer des primes plus élevées.

Le décompte hebdomadaire des décès du CDC, qui reflète les informations sur les certificats de décès et a donc un décalage pouvant aller jusqu’à huit semaines ou plus, montre que pour la semaine se terminant le 6 novembre, il y a eu beaucoup moins de décès dus à la COVID-19 dans l’Indiana par rapport à un il y a un an – 195 versets 336 – mais plus de décès dus à d’autres causes – 1 350 contre 1 319.

Cependant, ces décès concernaient des personnes de tous âges, tandis que les informations référencées par Davison concernaient des personnes en âge de travailler qui sont des employés d’entreprises avec des polices d’assurance-vie collective.

Lors de la même conférence de presse où Davison a pris la parole, Brian Tabor, président de l’Indiana Hospital Association, a déclaré que les hôpitaux de l’État sont inondés de patients « avec de nombreuses conditions différentes », déclarant « malheureusement, la santé moyenne des Hoosiers a diminué au cours de la pandémie. »

Lors d’un appel de suivi, il a déclaré qu’il n’avait pas de ventilation indiquant pourquoi tant de personnes dans l’État sont hospitalisées – pour quelles conditions ou affections. Mais il a déclaré que le taux de mortalité extraordinairement élevé cité par Davison correspondait à ce que les hôpitaux de l’État voient.

« Ce que cela a confirmé pour moi, c’est que cela a corroboré ce que nous voyons à l’avant », a-t-il déclaré.

Le nombre d’hospitalisations dans l’État est maintenant plus élevé qu’avant l’introduction du vaccin COVID-19 il y a un an, et est en fait plus élevé qu’il ne l’a été au cours des cinq dernières années, a déclaré le Dr Lindsay Weaver, médecin-chef de l’Indiana, lors d’une conférence de presse. conférence de presse avec le gouverneur Eric Holcomb mercredi.

Seulement 8,9% des lits de soins intensifs sont disponibles dans les hôpitaux de l’État, un creux pour l’année et plus bas qu’à tout moment pendant la pandémie. Mais la majorité des lits de soins intensifs ne sont pas occupés par des patients COVID-19 – seulement 37% le sont, tandis que 54% des lits de soins intensifs sont occupés par des personnes atteintes d’autres maladies ou affections.

Le tableau de bord en ligne de l’État montre que la moyenne mobile des décès quotidiens dus à la COVID-19 est inférieure à la moitié de ce qu’elle était il y a un an. Au plus fort de la pandémie il y a un an, 125 personnes sont décédées en une journée – le 29 décembre 2020. Au cours des trois derniers mois, le nombre le plus élevé de décès en une journée était de 58, le 13 décembre. – (The Center Square – pas de lien, l’article est limité aux États-Unis)

Ainsi, nous avons enfin trouvé une source de chiffres précis de la mortalité qui n’est pas motivée par des considérations politiques et qui est indépendante de la manipulation du gouvernement et des principaux médias. Si les actuaires d’assurance-vie se trompent dans leurs chiffres, leur entreprise perd de l’argent. Donc, ces gars-là devraient avoir leurs chiffres corrects ! La vérité doit donc être que la mortalité toutes causes confondues chez les 18-64 ans a augmenté de 40 % au cours des deux derniers trimestres de juillet à décembre 2021.

Voyons maintenant ce que nous dit la merveilleuse base de données CDC Wonder. Cette base de données est très bien présentée et très accessible. Vous pouvez faire une demande et télécharger les résultats ici

La base de données des merveilles du CDC américain montre que 702 757 Américains sont décédés entre 18 et 64 ans en 2019. Et parmi ces 351 102, ils sont décédés au cours des 6 derniers mois. Ainsi, les décès ont été répartis également entre les 2 premiers trimestres et les 2 derniers trimestres à 351 000 par semestre.

Le nombre total de décès pour 2019 était de 2 854 838 pour une population américaine de 328 239 523

Ainsi, une augmentation de 40 % des décès chez les 18-64 ans au cours des 2 derniers trimestres aurait entraîné 140 441 décès supplémentaires, soit un total de 491 543 décès.

La base de données CDC Wonder donne le nombre total de décès pour les 18-64 ans de juillet à décembre 2021 comme suit…

Les chiffres du CDC pour toute l’année sont –

Le CDC dit que plus de 18-64 ans sont morts au premier semestre 2021 qu’au dernier semestre, exactement le contraire de ce que dit OneAmerica.

Le CDC dit que la mortalité chez les 18-64 ans au cours des 2 derniers trimestres de 2021 a augmenté de 21,5% (426 507/351 102) et non de 40%, le chiffre vu par OneAmerica.

Et le CDC dit que l’augmentation de 75 405 décès par rapport au chiffre de 2019 (426 507 – 351 102), est inférieure au nombre de décès de Covid-19 à 81 258, ce qui signifie qu’il y a moins de place pour les décès dus aux effets secondaires des vaccins. Oui, les vaccins n’ont tué absolument personne. Même pas 1 personne. Car tous les décès en excès et plus que ceux-là aussi, ont été causés par le Covid-19 selon le CDC.

Alors que les chiffres de OneAmerica montrent que la majorité des 40% de décès excédentaires n’avaient PAS de Covid-19 sur le certificat de décès.

Il est donc facile de voir ce qui s’est passé ici. Les politiciens du CDC ont réduit de moitié la surmortalité et l’ont entièrement attribué à Covid-19 afin de masquer les décès causés par les effets secondaires des vaccins. Les chiffres du CDC ne pourraient pas être plus clairs. Le dire catégoriquement que les vaccins ne tuent personne. Ce sont des personnages pleinement politisés. Ce sont des chiffres de politiciens et non de scientifiques. Et OneAmerica les a pris de court.

Au Royaume-Uni, la situation est encore plus claire, grâce au brillant journalisme de Fraser Nelson le rédacteur en chef du Spectator. Dans une conversation sur Twitter avec le professeur Graham Medley, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui préside le comité de modélisation SAGE, Fraser a réussi à lui faire admettre que SAGE publie délibérément les scénarios les plus sombres et ignore les moins alarmistes, malgré le fait que les moins alarmistes se sont toujours avérés plus précis. Il demande alors au professeur Medley d’expliquer pourquoi : il admet qu’il modélise ce qui sera utile à ses payeurs. Il modélise ce qu’il est chargé de modéliser. Ainsi, comme le dit Fraser Nelson lui-même, le gouvernement agit « non pas sur la base de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, mais sur l’élaboration de données factuelles fondées sur des politiques ». Voici la conversation révélatrice qu’ils ont eu…

Vous pouvez lire le récit de Fraser Nelson sur sa conversation dans le Spectator ici.

Alors voilà. SAGE est exposé en tant que service de relations publiques pour le gouvernement et rien de plus. Oui, il est mathématiquement possible que nous attrapions tous la Covid-19 demain. Les chances que cet événement se produise sont inférieures à 1 sur un quadrillion. Mais c’est mathématiquement possible. Donc, si le gouvernement demandait à SAGE de modéliser ce scénario afin de justifier une certaine action politique, SAGE irait de l’avant et le ferait et ne dirait pas que les chances que ce scénario se produise réellement sont infiniment petites. En attendant, ils ne modéliseraient pas le résultat le plus probable – à savoir que les infections ont atteint leur pic et que presque personne ne mourrait de covid-19 si les médecins étaient autorisés à traiter la maladie comme bon leur semble plutôt que de se faire dicter des protocoles de traitement. à eux par des départements gouvernementaux qui sont tout à fait corrompus, comme SAGE l’a publiquement admis.

Ne fais pas d’erreur. le CDC, l’UKHSA, l’ONS, le PHS en Écosse, le RKI en Allemagne et en effet tous les départements du gouvernement occidental impliqués dans cette pandémie souffriront du syndrome du scénario SAGE, où ils ne présentent pas la vérité, mais le récit du gouvernement en chiffres. S’ils ne le font pas au Royaume-Uni, ils doivent répondre à : L’Office of Statistical Regulation. C’est pourquoi absolument personne qui a consenti à prendre les vaccins altérant les gènes n’a jamais donné un consentement éclairé. Chaque consentement a été aussi mal informé que les scientifiques du gouvernement, les principaux médias, la profession médicale et les régulateurs gouvernementaux l’ont fait.

Avant l’introduction des vaccins, nous savons que la mortalité globale n’a pas augmenté en raison de la Covid-19. En fait, avant la vaccination, l’âge moyen d’un décès par covid-19 au Royaume-Uni était de 83 ans dans des circonstances où l’espérance de vie moyenne au Royaume-Uni était de 82 ans. Boris lui-même a commenté cela.

« Je dois dire que j’ai été secoué par certaines des données sur les décès de Covid. L’âge médian est de 82-81 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. C’est au-dessus de l’espérance de vie. Alors obtenez Covid et la vie plus longue » – message à Dominic Cummings le 15 octobre 2020.

C’était juste avant les vaccins. Mais maintenant, un an après le début de la vaccination, la mortalité a augmenté de 40 % pour les 18-64 ans et la majorité d’entre eux n’ont pas la Covid-19 sur leur certificat de décès. Il apparaît donc que la grande majorité de ces décès en excès sont dus à la vaccination puisque de tels décès n’existaient pas avant la vaccination qui débute en décembre 2020.

Mais tous les 18-64 ans n’ont pas été vaccinés aux États-Unis. Les chiffres à fin septembre 2021 (au milieu des 2 derniers trimestres – issus de la base de données CDC Wonder) étaient…

Ainsi, 62,8% de la population provoque une augmentation de la mortalité de 40%. Ainsi, ces 62,8% doivent subir une augmentation de la mortalité de 64% afin de porter le chiffre global à 40%.

Ainsi, les chiffres de OneAmerica montrent que les personnes doublement vaccinées entre 18 et 64 ans sont, disons, de manière prudente, 50 % plus susceptibles de mourir de mortalité toutes causes confondues que celles qui ne sont pas vaccinées dans des circonstances où une augmentation de 10 % de la mortalité toutes causes confondues pour cette tranche d’âge est un triple sigma (3 écart type) un événement sur 200 ans.

« Donc, si vous avez entre 18 et 64 ans et que vous aimeriez avoir 50 % de chances de mourir en plus, sans précédent, selon les chiffres actuariels de l’assurance-vie pour les 2 derniers trimestres de 2021, alors faites-vous vacciner deux fois – et achetez beaucoup d’assurance-vie »

La mort noire n’a rien sur ces piqûres !

Addendum sur la « correction » du RKI

L’exposition a montré qu’Omicron est 8,1 fois plus susceptible d’infecter les Allemands vaccinés que les Allemands non vaccinés en utilisant les données du gouvernement allemand de l’Institut Robert Koch

Dans le rapport RKI, il y avait 186 non vaccinés et 4020 vaccinés qui ont été infectés par Omicron.

Ces données telles qu’initialement publiées auraient terminé la vaccination génétique sont un moyen de contrôler Omicron. L’article d’Expose commençait à devenir viral et a été traduit en allemand et envoyé aux politiciens. La réponse a été rapide. La modification suivante a été apportée au rapport.

Comme il est étrange que le chiffre non vacciné soit faux mais que le chiffre vacciné soit tout à fait correct ?.

Quelles erreurs allemandes 1097 pour 186 sachant les conséquences d’une telle erreur ? Mais obtient les autres chiffres 100% corrects. Quelqu’un doit faire une demande d’accès à l’information à ce sujet. De tous les chiffres de l’ensemble du rapport, seul le chiffre non vacciné était incorrect ?

Alors est-ce une correction ou est-ce une corruption ? Les premiers chiffres étaient-ils corrects ou les deuxièmes chiffres sont-ils corrects ? Compte tenu des commentaires du professeur Medley et des données totalement corrompues du CDC Wonder, et compte tenu de l’habillage que l’Office of Statistical Regulation a donné à l’UKHSA lorsque leurs chiffres ont prouvé de manière concluante que les vaccins provoquent une maladie du VAIDS, l’auteur soupçonne ce dernier.

Il n’y a AUCUNE EXPLICATION sur la façon dont cette erreur s’est produite, pourquoi elle s’est produite, comment elle a été découverte ou pourquoi elle a été corrigée si rapidement. Qui a trouvé les 911 supplémentaires non vaccinés ? Étaient-ce les services d’urgence allemands? Était-ce un statisticien ou était-ce un politicien avec un sens de l’humour étant donné l’urgence médicale que nous avons créée pour les pousseurs de vaccins ! Les agences de statistiques gouvernementales ne font pas les choses rapidement sans une énorme pression d’en haut.

Si l’Expose n’avait pas publié l’article, la modification aurait-elle déjà eu lieu ? Un sondage révèle combien d’Allemands font confiance aux données officielles de Covid – https://www.rt.com/news/545067-over-half-germans-distrust-covid-data/

Plus de la moitié des Allemands ne font plus confiance aux statistiques officielles de Covid-19 publiées par l’autorité de contrôle et de prévention des maladies du pays, l’Institut Robert Koch, selon un nouveau sondage. Un énorme 57% des personnes interrogées ont déclaré ne pas faire confiance aux données, tandis que 32% jugent toujours crédibles les chiffres du gouvernement sur la propagation de la Covid, selon un sondage commandé par le journal Bild. Le scepticisme généralisé n’est peut-être pas si surprenant, étant donné que le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a lui-même admis la semaine dernière que la dynamique de la propagation d’Omicron « n’était pas représentée avec précision dans les chiffres officiels en raison de faux négatifs lors des tests ainsi que des retards. dans le signalement de nouveaux cas. Conclusion

Voici donc le dilemme que tous les lecteurs doivent considérer : le 185 était-il correct ou le 1097 est-il correct ?

Quel nombre doit-on croire ?

Le gouvernement allemand souhaite-t-il informer ses ressortissants de la vérité ou souhaite-t-il les contraindre par quelque moyen que ce soit à se faire vacciner ?

Puisque la réponse à cette dernière question est qu’ils souhaitent contraindre la vaccination par tous les moyens et puisque le deuxième chiffre est coercitif à la vaccination, le premier chiffre est correct.

Cette question est au cœur de la raison d’être de cette réponse à la pandémie. Faites-vous confiance à votre gouvernement pour vous dire la vérité au profit de votre santé si cela signifie qu’il perd son pouvoir pandémique ?

Si vous faites confiance aux politiciens pour faire passer la santé avant le pouvoir, le chiffre que vous pensez est de 1097, 911 de plus que 186

Si vous comprenez que les politiciens sont le genre de personnes qui font passer le pouvoir avant la santé, alors vous croyez 186.

Plus de 1 000 études publiées dans des revues médicales à comité de lecture affirment que les vaccins sont dangereux

Plus de 1 000 études publiées dans des revues médicales à comité de lecture affirment que les vaccins sont dangereux

Mais le CDC dit que les vaccins sont sûrs et efficaces et qu’il n’y a rien à craindre. Sérieusement?

Voici un lien vers plus de 1 000 études publiées dans des revues médicales à comité de lecture documentant les risques des vaccins COVID.

Hmmm…. Cela ne devrait-il pas faire partie du consentement éclairé ?

Si vous avez des pillards bleus que vous essayez de persuader, demandez-leur s’ils ont lu des études et demandez-leur de vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter.

ER : Voici le préambule de la longue liste d’études évaluées par des pairs :

Vaccin Covid Preuve Scientifique Létale

5 janvier 2022

Plus d’un millier d’études scientifiques pour prouver que les vaccins Covid 19 sont dangereux et tous ceux qui poussent cet agenda commettent le crime d’inconduite grave dans la fonction publique

À un peu plus de 12 mois du déploiement du vaccin expérimental à usage d’urgence COVID 19, des milliers d’études scientifiques et/ou des rapports confirmant les plaintes pénales initiales déposées auprès des forces de police du pays pour agressions et meurtres dus à l’utilisation illégale et illégale de bio-poisons chimiques sur une population britannique sans méfiance. Science irréfutable selon laquelle le vaccin COVID 19 n’est ni sûr ni efficace pour limiter la transmission ou l’infection du SRAS COV 2, CORONA VIRUS, agents pathogènes.

La fausse propagande sûre et efficace diffusée par des personnes exerçant une fonction publique et qui continuent maintenant de promouvoir ce vaccin est un manquement manifeste au devoir : qui s’applique lorsqu’un titulaire de charge publique est soumis et conscient de l’obligation de prévenir la mort ou les blessures graves qui ne surviennent que en vertu des fonctions de la fonction publique, ils manquent à ce devoir, et ce faisant, sont imprudents vis-à-vis du risque de mort ou de blessures graves, en poursuivant quels que soient les dangers désormais confirmés associés aux injections de COVID-19 liées à la coagulation du sang, myocardite, péricardite, thrombose, thrombocytopénie, anaphylaxie, paralysie de Bell, Guillain-Barre, cancer, y compris décès, etc. Tous ces éléments sont confirmés dans les données scientifiques et gouvernementales suivantes recueillies auprès de l’agence britannique de santé et de sécurité sur COVID 19, dommages vaccinaux.

Le terme vaccin a été modifié récemment pour incorporer cette expérience médicale illégale et illégale afin de faciliter une technologie d’ARNm qui n’est manifestement pas un vaccin contenant des nano-métamatériaux biologiquement toxiques associés à la capacité de collecte de données du radar urbain 5G. Les nanoparticules métalliques sont connues dans la science pour être génotoxiques, un poison qui peut également provoquer une stérilisation. Les dangers posés aux victimes à court terme par cette batterie médicale sont désormais connus ; cependant, la létalité à long terme de cette arme n’est pas encore réalisée en raison de ses effets débilitants sur le système auto-immun provoquant le syndrome de déficience auto-immune (SIDA).

Les documents de renseignement sur la défense contre la dépopulation de 2017 montrent que le meurtre planifié de plus de 55 millions de personnes à travers le Royaume-Uni, d’après ce que nous pouvons maintenant confirmer en utilisant cette arme biochimique d’ici 2025, est choquant. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avait été prévenue du grand nombre d’effets indésirables attendus avant le déploiement, confirmant la nature préméditée du crime et des infractions de conduite publique d’hier et d’aujourd’hui.

************

