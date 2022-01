Publiez 450 000 pages de données secrètes sur les vaccins en 8 mois au lieu de 75 ans, déclare le juge rejetant la demande de la FDA + Entièrement vaccinés, les super propagateurs du virus COVID montrent les données de l’Ontario

Publiez 450 000 pages de données secrètes sur les vaccins en 8 mois au lieu de 75 ans, déclare le juge rejetant la demande de la FDA

Le tribunal a statué contre la FDA dans une affaire sensationnelle dans laquelle un juge a rejeté la demande de données de vaccin de la FDA. La motion a été présentée afin que les fabricants de vaccins puissent soumettre les documents des résultats des tests de vaccins à un rythme qui revenait à ne fournir aucune donnée, mais la décision du tribunal leur a maintenant forcé la main.

Un juge fédéral a rejeté la proposition de la FDA de seulement 500 pages par mois de statistiques fournies par Pfizer afin d’autoriser son vaccin Covid-19, commandant à la place 55 000 pages par mois. Il faudra un peu plus de huit mois au monde pour voir ce qui se cache sous le capot, en supposant qu’il y a environ 450 000 pages.

Notre société a demandé à la FDA de publier toutes les données soumises par Pfizer afin d’autoriser son vaccin Covid-19 au nom d’un client. La FDA a demandé l’autorisation de la Cour pour n’être obligée de divulguer que 500 pages par mois, ce qui aurait pris plus de 75 ans pour livrer tous les documents.

Je suis ravi d’annoncer qu’un juge fédéral a catégoriquement rejeté la requête de la FDA et a mandaté l’agence pour divulguer tous les dossiers à un rythme de 55 000 pages par mois !

Il s’agit d’une victoire importante pour la transparence, car elle brise l’un des monopoles des autorités fédérales de « santé » sur les statistiques jugées nécessaires pour que des scientifiques indépendants proposent des remèdes et traitent des problèmes importants avec le programme de vaccination actuel, tels que la diminution de l’immunité, les variantes échappant à l’immunité vaccinale , et le fait que la vaccination n’a pas besoin d’empêcher la transmission, comme l’a confirmé le CDC.

Personne ne devrait jamais être contraint de subir une procédure médicale qu’il ne souhaite pas. Bien qu’il soit assez malheureux que l’administration ait enfreint ce droit fondamental à la liberté en exigeant la vaccination contre la Covid-19 [Coronavirus Desease 2019 – MIRASTNEWS], le gouvernement a également cherché à garder les données cachées en retardant la publication complète des données dont il dépendait pour autoriser le médicament jusqu’à pratiquement chaque L’Américain actuellement en vie était décédé. Ce type de gouvernement est nuisible à la liberté et incompatible avec la transparence nécessaire au fonctionnement d’une démocratie.

Le juge a reconnu que la publication de cette recherche est d’une importance publique extrême et devrait être l’une des principales priorités de la FDA lorsqu’il a ordonné que les documents soient publiés en temps opportun. Il a ensuite directement cité James Madison, qui a dit qu’un « gouvernement populaire, sans information populaire, ou les moyens de l’acquérir, n’est qu’un prologue à une farce ou à une tragédie » et John F. Kennedy, qui a dit qu’une « nation qui a peur de laisser son peuple juger la vérité et le mensonge sur un marché libre est une nation qui a peur de son peuple.

Le texte complet de l’ordonnance du juge se trouve ci-dessous, avec une copie également accessible ici.

TRIBUNAL DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS

PHMPT, demandeur v. FDA, défendeur, n° 4:21-cv-1058-P

ORDRE

Cette affaire concerne la Freedom of Information Act (« FOIA »). Plus précisément, la question en litige est la demande FOIA du demandeur sollicitant « [toutes] les données et informations pour le vaccin Pfizer énumérées dans 21 C.F.R. § 601.51(e) à l’exception des rapports accessibles au public sur le Vaccine Adverse Events Reporting System » de la Food and Drug Administration (« FDA »). Voir ECF n° 1. Comme cela est devenu la norme, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un calendrier de production mutuellement acceptable ; au lieu de cela, ils ont soumis des calendriers de production en duel à l’examen de cette Cour. En conséquence, la Cour a tenu une conférence avec les Parties afin de déterminer un calendrier de production approprié.[1] Voir FEC n° 21, 34.

« Le gouvernement ouvert est fondamentalement un problème américain » – ce n’est ni un problème républicain ni un problème démocrate.[2] Comme James Madison l’a écrit, « [un] gouvernement populaire, sans information populaire, ou les moyens de l’acquérir, n’est qu’un prologue d’une farce ou d’une tragédie ; ou, peut-être, les deux. La connaissance gouvernera à jamais l’ignorance : Et un peuple qui veut être son propre gouverneur doit s’armer du pouvoir que donne la connaissance. »[3] John F. Kennedy a également reconnu qu’« une nation qui a peur de laisser son peuple juger le la vérité et le mensonge dans un marché libre, c’est une nation qui a peur de son peuple. »[4] Et, particulièrement approprié dans ce cas, John McCain (à juste titre) a noté que « [l]e secret administratif excessif . . . alimente les théories du complot et réduit la confiance du public dans le gouvernement. »[5]

Faisant écho à ces sentiments, « [l]’objectif fondamental de la FOIA est d’assurer une citoyenneté informée, [qui est] vitale pour le fonctionnement d’une société démocratique ». NLRB c. Robbins Tire & Rubber Co., 437 U.S. 214, 242 (1977). « La FOIA a été [donc] promulguée pour « percer le voile du secret administratif et pour ouvrir l’action de l’agence à la lumière du contrôle public. » » Batton v. Evers, 598 F.3d 169, 175 (5th Cir. 2010) (citant Dep ‘t of the Air Force v. Rose, 425 US 352, 361 (1976)). Et « le Congrès a reconnu depuis longtemps que » l’information n’est souvent utile que si elle est opportune « et que, par conséquent, « un retard excessif de l’agence dans sa réponse équivaut souvent à un déni ». » Open Soc’y Just. Initiative c. CIA, 399 F. Supp. 3d 161, 165 (S.D.N.Y. 2019) (citant H.R. REP. N° 93-876, à 6271 (1974)). Au besoin, un tribunal « peut utiliser ses pouvoirs équitables pour exiger d’une agence qu’elle traite les documents selon un délai imposé par le tribunal ». Clemente c. FBI, 71 F. Supp. 3d 262, 269 (D.D.C. 2014).

Ici, la Cour reconnaît les défis « indûment pesants » que cette demande de FOIA peut présenter à la FDA. Voir généralement les ECF n° 23, 30, 34. Mais, comme cela a été exprimé lors de la conférence de programmation, il n’y a peut-être pas de « problème plus important à la Food and Drug Administration . . . que la pandémie, le vaccin Pfizer, faire vacciner tous les Américains, [et] s’assurer que le public américain est assuré que cela n’a pas été [] précipité [ ] au nom des États-Unis… » ECF n° 34 à 46. Par conséquent, la Cour conclut que cette demande de FOIA est d’une importance publique primordiale.

« Les informations [S]tales ont peu de valeur. » Payne Enters., Inc. c. États-Unis, 837 F.2d 486, 494 (D.C. Cir. 1988). La Cour, d’accord avec ce truisme, conclut donc que l’exécution rapide de la demande du demandeur est non seulement possible, mais nécessaire. Voir Bloomberg, L.P. c. FDA, 500 F. Supp. 2d 371, 378 (S.D.N.Y. 15 août 2007) (« [C]est le besoin impérieux d’une telle compréhension du public qui détermine l’urgence de la demande. »). À cette fin, la Cour conclut en outre que le taux de production, tel que détaillé ci-dessous, équilibre de manière appropriée le besoin d’une urgence sans précédent dans le traitement de cette demande avec les préoccupations de la FDA concernant les charges de la production. Voir Halpern v. FBI, 181 F.3d 279, 284–85 (2nd Cir. 1991) (« [FOIA] met l’accent sur une préférence pour la divulgation la plus complète possible par l’agence de ces informations, conformément à un équilibre responsable entre des préoccupations concurrentes… »).

En conséquence, après avoir examiné les arguments des Parties, les pièces à l’appui et le droit applicable, la Cour ORDONNE que :

1. La FDA doit produire les « plus de 12 000 pages » énoncées dans sa propre proposition, voir ECF n° 29 à la page 24, au plus tard le 31 janvier 2022.

2. La FDA produira les documents restants à un rythme de 55 000 pages tous les 30 jours, la première production devant être produite au plus tard le 1er mars 2022, jusqu’à ce que la production soit terminée.

3. Dans la mesure où la FDA revendique un privilège, une exemption ou une exclusion quant à tout enregistrement ou partie de celui-ci, la FDA doit, parallèlement à chaque production requise par le présent arrêté, produire une version expurgée de l’enregistrement, en n’expurgant que les parties concernant quel privilège, exemption ou exclusion est invoqué.

4. Les parties soumettront un rapport d’étape conjoint détaillant l’avancement de la production continue d’ici le 1er avril 2022 et tous les 90 jours par la suite[6].

AINSI COMMANDÉ ce 6e jour de janvier 2022.

[1] Étonnamment, la FDA n’a pas envoyé de représentant d’agence à la conférence de programmation. [2] 151 CONG. REC. S1521 (édition quotidienne du 16 février 2005) (déclaration du sénateur John Cornyn). [3] Lettre de James Madison à W.T. Barry (4 août 1822), in 9 WRITINGS OF JAMES MADISON 103 (S. Hunt ed., 1910). [4] John F. Kennedy, Remarques sur le 20e anniversaire de Voice of America (26 février 1962). [5] L’Amérique après le 11 septembre : Liberté préservée ou liberté perdue ? : Audition devant le S. Comm. sur le pouvoir judiciaire, 108e Cong. 302 (2003). [6] Bien que la Cour ne décide pas si la FDA a correctement rejeté la demande de traitement accéléré du demandeur, la question n’est pas sans objet. Si les Parties cherchent à déposer des requêtes en jugement sommaire, la Cour se saisira alors de la question.

Entièrement vaccinés, les super propagateurs du virus COVID montrent les données de l’Ontario

Contrairement à la croyance populaire, une partie importante des hospitalisations en Ontario concernent des personnes entièrement vaccinées. Les statistiques tracent assez clairement la ligne de démarcation entre les faits et la fiction en déplorant les individus entièrement vaccinés comme des « super-propagateurs » du virus.

La plupart des personnes hospitalisées souffrant de la COVID-19 ont été «complètement vaccinées», selon les statistiques accessibles au public du gouvernement de l’Ontario.

Selon les informations, il semble y avoir 1 327 « cas entièrement vaccinés » dans les hôpitaux au 7 janvier, contre seulement 441 « cas non vaccinés ». Il y avait 100 patients à l’intérieur de l’hôpital pour des « cas partiellement vaccinés ».

Il y a 119 « cas non vaccinés », 17 « cas partiellement vaccinés » et 106 « cas entièrement vaccinés » dans les unités de soins intensifs de l’Ontario.

La grande proportion de patients qui ont été dépistés positifs pour COVID en Ontario proviennent d’individus « entièrement vaccinés », selon les données.

Le 7 janvier, la province a enregistré 9 515 cas parmi les citoyens « complètement vaccinés », contre 1 543 cas parmi ceux qui n’avaient pas été vaccinés. Chez ceux qui ont été « partiellement vaccinés », il y avait eu 375 cas.

Selon les statistiques de l’Alberta et du Québec, la majorité des personnes hospitalisées en raison de la COVID sont également « complètement vaccinées ».

L’administration de l’Alberta signale 258 patients hospitalisés en raison de la COVID qui ont un dossier de vaccination «complet», 19 personnes avec un statut vaccinal «partiel» et 221 personnes qui ne sont «pas vaccinées».

La COVID a été liée à 1 948 patients « complètement vaccinés » dans les hôpitaux du Québec. Dans les hôpitaux en raison de la COVID, il y avait 1 046 patients « non vaccinés » et 78 personnes « partiellement vaccinées ».

La quantité écrasante de nouveaux « cas » de COVID dans toutes les provinces canadiennes se trouve dans celles qui ont été complètement vaccinées.

Malgré les éloges du gouvernement canadien pour l’efficacité des vaccins COVID, les études ont rarement démontré qu’ils préviennent l’infection ou la transmission. Ils ne garantissent même pas de réduire les hospitalisations ; au lieu de cela, ils évaluent les performances en réduisant les symptômes graves de la COVID-19.

Tous les gouvernements provinciaux du Canada ont contribué à l’engouement pour les tests COVID en distribuant des kits de test à domicile gratuits fournis par le gouvernement fédéral.

Malgré cela, le Dr Robert Malone, le créateur de la technologie d’ARNm utilisée dans les vaccinations, affirme que les immunisés, et non les non vaccinés, sont les « super-propagateurs » de la maladie.

Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada, a récemment déclaré que les gouvernements provinciaux pourraient bientôt mettre en œuvre des lois sur la vaccination obligatoire.

Selon Duclos, les conversations avec les gouvernements provinciaux sur la nécessité de rendre les vaccins COVID obligatoires devraient commencer bientôt. Il a en outre suggéré que la seule solution pour sortir de la situation passe par des vaccins.

En réponse à Duclos, au moins un premier ministre, Jason Kenney de l’Alberta, a déclaré qu’aucune vaccination ne serait obligatoire dans sa juridiction.

L’Assemblée législative de l’Alberta a retiré le pouvoir de vaccination obligatoire de la Public Health Act l’année dernière et ne réexaminera pas cette décision, point final.

Alors que nous encourageons fortement ceux qui sont éligibles à se faire vacciner, c’est finalement un choix personnel que les individus doivent faire. https://t.co/16DcwLqknp

– Jason Kenney (@jkenney) 7 janvier 2022

Selon les données partagées par les autorités sanitaires de Chandigarh en Inde, environ 77% des nouveaux cas de Covid signalés dans la ville en novembre ont été entièrement vaccinés. Parmi les cas entièrement vaccinés et testés positifs à la COVID-19, seuls 10 % d’entre eux, y compris les patients présentant des comorbidités, ont nécessité une hospitalisation.

Pendant ce temps, un virologue de grande renommée et ancien cadre supérieur de la Fondation Bill et Melinda Gates a mis en garde contre les risques des vaccins expérimentaux de transfert de gènes de la COVID-19.

Il a déclaré que les vaccinés sont ceux qui servent vraiment de terreau fertile pour le virus. Il a également encouragé les non vaccinés à « rester non vaccinés », tout en prédisant un « effondrement inévitable de notre système de santé » en raison de complications de santé chez les vaccinés.

Le déploiement des vaccins COVID-19 est donc un moyen pour les mondialistes eugénistes transhumanistes de rendre obligatoire les maladies graves et la mort, en raison de l’effacement de l’immunité naturelle. Jean de Dieu MOSSINGUE

Des médecins allemands découvrent des objets étrangers dans les vaccins et le sang des vaccinés

Les pathologues allemands ont présenté une analyse choquante du « vaccin » contre le coronavirus lors d’une conférence de presse en septembre. Un clip de la conférence révèle des objets étrangers dans le vaccin, ainsi que dans le sang de ceux qui ont pris le vaccin.

Certains des objets étrangers ont été décrits comme « construits avec précision », ainsi que des vers issus d’œufs.

