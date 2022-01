Des documents militaires sur le gain de fonction contredisent le témoignage de Fauci sous serment #ExposeFauci

TWEETEZ CETTE VIDÉO MAINTENANT : https://ctt.ac/TYeIu

• Des documents militaires indiquent qu’EcoHealth Alliance a approché la DARPA en mars 2018 à la recherche de financement pour mener des recherches sur le gain de fonction des coronavirus transmis par les chauves-souris. La proposition, nommée Project Defuse, a été rejetée par la DARPA pour des raisons de sécurité et l’idée qu’elle viole le moratoire de recherche sur le gain de fonction.

• Le rapport principal concernant la proposition d’EcoHealth Alliance a fuité sur Internet il y a quelques mois, il n’a pas été vérifié jusqu’à présent. Le projet Veritas a obtenu un rapport distinct à l’Inspecteur général du ministère de la Défense, rédigé par le major du Corps des Marines des États-Unis, Joseph Murphy, un ancien membre de la DARPA.

• « La proposition ne mentionne ni n’évalue les risques potentiels de la recherche sur le gain de fonction (GoF) », une citation directe de la lettre de rejet de la DARPA.

• Project Veritas a contacté la DARPA pour obtenir des commentaires concernant les documents cachés et s’est entretenu avec le chef des communications, Jared Adams, qui a déclaré : « Cela ne me semble pas normal », lorsqu’on lui a demandé comment les documents avaient été enterrés.

[WASHINGTON, DC – 10 janvier 2022] Project Veritas a obtenu des documents surprenants et jamais vus concernant les origines de COVID-19, la recherche sur les gains de fonction, les vaccins, les traitements potentiels qui ont été supprimés et les efforts du gouvernement pour dissimuler tout ça.

Les documents en question proviennent d’un rapport de la Defense Advanced Research Projects Agency, mieux connu sous le nom de DARPA, qui étaient cachés dans un lecteur partagé top secret.

La DARPA est une agence du département américain de la Défense chargée de faciliter la recherche technologique avec des applications militaires potentielles.

Project Veritas a obtenu un rapport distinct à l’inspecteur général du ministère de la Défense rédigé par le major de l’U.S. Marine Corp, Joseph Murphy, un ancien membre de la DARPA.

Le rapport indique qu’EcoHealth Alliance a approché la DARPA en mars 2018, à la recherche de financement pour mener des recherches sur le gain de fonction des coronavirus transmis par les chauves-souris. La proposition, nommée Project Defuse, a été rejetée par la DARPA pour des raisons de sécurité et l’idée qu’elle viole le gain de base du moratoire sur la recherche fonctionnelle.

Selon les documents, le NIAID, sous la direction du Dr Fauci, a poursuivi les recherches à Wuhan, en Chine et sur plusieurs sites aux États-Unis.

Le Dr Fauci a soutenu à plusieurs reprises, sous serment, que le NIH et le NAIAD n’ont pas été impliqués dans la recherche sur le gain de fonction avec le programme EcoHealth Alliance. Mais selon les documents obtenus par Project Veritas qui expliquent pourquoi la proposition d’EcoHealth Alliance a été rejetée, la DARPA a certainement classé la recherche comme gain de fonction.

« La proposition ne mentionne ni n’évalue les risques potentiels de la recherche sur le gain de fonction (GoF) », une citation directe de la lettre de rejet de la DARPA.

Le rapport du major Murphy détaille ensuite la grande inquiétude suscitée par le programme de gain de fonction COVID-19, la dissimulation de documents, la suppression de curatifs potentiels, comme l’ivermectine et l’hydroxychloroquine, et les vaccins à ARNm.

Project Veritas a contacté la DARPA pour obtenir des commentaires concernant les documents cachés et s’est entretenu avec le chef des communications, Jared Adams, qui a déclaré: « Cela ne me semble pas normal », lorsqu’on lui a demandé comment les documents étaient entourés de secret. « Si quelque chose réside dans un environnement classifié, il doit être marqué de manière appropriée », a déclaré Adams. « Je ne connais pas du tout les documents non marqués qui résident dans un espace classifié, non. »

Dans une vidéo révélant cette histoire publiée lundi soir, le PDG de Project Veritas, James O’Keefe, a posé une question fondamentale à la DARPA :

« Qui à la DARPA a pris la décision d’enterrer le rapport original ? Ils auraient pu élever des drapeaux rouges au Pentagone, à la Maison Blanche ou au Congrès, ce qui aurait pu empêcher toute cette pandémie qui a causé la mort de 5,4 millions de personnes dans le monde et causé beaucoup de douleur et de souffrance à des millions d’autres. »

Le Dr Anthony Fauci n’a pas encore répondu à une demande de commentaire sur cette histoire.

À propos du projet Veritas

James O’Keefe a créé Project Veritas en 2010 en tant qu’entreprise de journalisme à but non lucratif pour poursuivre son travail de reportage sous couverture. Aujourd’hui, Project Veritas enquête et expose la corruption, la malhonnêteté, les transactions intéressées, le gaspillage, la fraude et d’autres comportements répréhensibles dans les institutions publiques et privées afin de parvenir à une société plus éthique et transparente et d’engager des poursuites pour : protéger, défendre et développer les droits humains et les droits civils garantis par la loi, en particulier les droits du premier amendement, y compris la promotion du libre échange d’idées dans un monde numérique ; combattre et vaincre la censure de toute idéologie ; promouvoir des reportages véridiques ; et défendre les questions de liberté d’expression et d’association, y compris le droit à l’anonymat. O’Keefe est PDG et président du conseil d’administration afin qu’il puisse continuer à diriger et à enseigner à ses collègues journalistes, ainsi qu’à protéger et à entretenir la culture de Project Veritas.

Source: https://www.projectveritas.com/news/military-documents-about-gain-of-function-contradict-fauci-testimony-under/

Documents:

https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/5OjsrkkXHfuHps6Lek1MO0/5e7a0d86d5d67e8d153555400d9dcd17/defuse-project-rejection-by-darpa.pdf

https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/oVt6gT0yBx4eQXSeuNfEp/3cbbd7ef84e90c9702c1943c55d80f75/executive-slide-hr00118s0017-ecohealth-alliance-defuse.pdf

https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/6K3RxB1DVf6ZhVxQLSJzxl/6be5c276bc8af7921ce6b23f0975a6c3/A_prempt-background-hr001118s0017.pdf

