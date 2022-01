Dr Reiner Fuellmich : La dernière bombe sur les vaccins COVID va démanteler Big Pharma + véritable origine du CoronaVirus + Arme biologique confirmée

L’avocat plaidant international, le Dr Reiner Fuellmich, a déclaré le 31 décembre que la dernière « bombe » sur les vaccins (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan démantèlerait les grandes sociétés pharmaceutiques qui ont empoché des milliards de dollars pendant la pandémie.

Dans une vidéo présentée par la chaîne OVAL Media-Prevent Global Genocide et diffusée sur Brighteon.com, Fuellmich a discuté avec le Dr Wolfgang Wodarg des dernières découvertes révolutionnaires du chercheur Craig Paardekooper de l’Université de Kingston à Londres.

Des lots de vaccins marqués par une toxicité variable

Selon Wodarg, un médecin et épidémiologiste allemand spécialisé dans les maladies pulmonaires et la médecine environnementale, les données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) montrent que les lots de vaccins sont séquentiellement marqués par une toxicité variable.

Il a ajouté que cela a maintenant été statistiquement représenté et prouvera que les fabricants de vaccins COVID ont travaillé de manière coordonnée avec l’intention de tuer et de mutiler délibérément les personnes qui ont pris leurs vaccins.

« Ce ne sont pas les vaccins. Ce n’est pas vrai qu’il y a la même chose dans chacun de chaque plan. Et nous avons une preuve très solide avec les lots qui sont différents, façonnés différemment, ont un effet différent », a expliqué Wodarg.

Wodarg a pris note des lots et des lots aux États-Unis où il n’y avait aucun cas, tandis que d’autres lots ont montré de nombreuses personnes décédées. Il a expliqué que dans certains lots, vous pouvez voir que quelque chose se passe et c’est là que des cas de toxicité exprimés en décès sont observés. Le médecin allemand a ajouté que les vaccins Pfizer et Johnson & Johnson ont une horrible accumulation de cas dans certains lots.

Fuellmich a souligné qu’une fois que « l’intention » a été prouvée, il n’y a aucune immunité ou protection de responsabilité pour quiconque ou toute organisation impliquée dans ces crimes contre l’humanité.

« Si vous regardez l’ensemble des preuves, il y en a plus qu’assez. Une présentation très récente faite par [l’ancien vice-président de Pfizer] le Dr Mike Yeadon montre précisément comment ils utilisent ces différents lots afin d’avoir une expérience dans une expérience afin d’essayer quel type de dosage est nécessaire pour tuer des gens et mutiler des gens », a déclaré Fuellmich, qui a inculpé avec succès de grandes entreprises comme Volkswagen et Deutsche Bank.

« Et c’est une preuve inéluctable de préméditation et une fois que vous avez la préméditation, il n’y a plus d’immunité pour personne. Pas même aux États-Unis.

Wodarg : des vaccins conçus pour tuer intentionnellement des milliers de personnes

Wodarg a déclaré que les vaccins étaient un essai planifié et obscur et avaient été conçus pour tuer intentionnellement des milliers de personnes.

Fuellmich a ajouté que cela avait été fait de manière coordonnée et synchronisée, Pfizer prenant la tête et suivi de Moderna et Johnson & Johnson. Il a noté que ces sociétés pharmaceutiques étaient toutes au courant de ce meurtre en série de masse.

« C’est un problème juridique. Mais ce [graphique] permet à n’importe quel avocat de ce monde de montrer son intention beaucoup plus facilement. Il y a une conclusion incontournable de ces graphiques », a déclaré Fuellmich. « Vous pouvez montrer votre intention. Ils utilisent délibérément différents dosages coordonnés les uns avec les autres afin de ne pas interférer les uns avec les autres afin d’essayer de découvrir ce qui tue le mieux ou ce qui mutile le mieux.

Le Dr Sam White, un médecin du Royaume-Uni qui a été suspendu par le National Health Service (NHS) en juin 2021 pour avoir soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de l’injection COVID, a déclaré que tout avait été fait pour dissimuler les vrais chiffres et que le les systèmes de notification n’ont jamais été assez robustes pour un essai clinique pur et simple sur des millions, voire des milliards de personnes.

« Si nous pouvons prouver une intention criminelle, ou même une négligence grave, un homicide involontaire, il se peut bien que ceux qui ont été blessés ou ceux qui ont perdu un être cher puissent en fait obtenir une forme d’indemnisation », a déclaré White. » Pour le moment, c’est pratiquement impossible au Royaume-Uni et dans le monde. Et c’est le cas des vaccins depuis très, très longtemps. C’est presque incroyable, qu’il y ait une sorte d’effort synchronisé.

Fuellmich a déclaré que les résultats auront d’immenses répercussions juridiques lorsqu’il sera prouvé que les vaccins ont été délibérément et intentionnellement fabriqués pour nuire à des personnes.

« Vous devez tirer la conclusion juridique et la conclusion juridique est son intention. Et à partir de son intention, vous pouvez obtenir des dommages-intérêts punitifs. Vous pouvez aller jusqu’à 21 fois les dégâts réels, qui s’ajoutent aux dégâts réels. Dans ces cas, je pense que vous pouvez aller jusqu’à des milliers de fois parce que ces personnes ont été gravement blessées. Je pense que cela sera suffisant pour démanteler l’ensemble de l’industrie », a conclu Fuellmich.

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur la dernière bombe concernant les vaccins COVID-19.

https://www.brighteon.com/2b36ce94-a9bc-41a1-9261-4d49a4cb23bc

Cette vidéo provient de la chaîne Prevent Global Genocide sur Brighteon.com.

https://www.naturalnews.com/2022-01-10-latest-covid-vaccine-bombshell-dismantle-big-pharma.html

Traduction : MIRASTNEWS

Des documents de dénonciation révèlent la véritable origine du CoronaVirus – Fauci in the Hotseat

Développement majeur dans la recherche des origines du COVID-19, un lanceur d’alerte a émergé et Fauci est à l’honneur !

Le lanceur d’alerte du CDC laisse tomber l’arme nucléaire : des lots d’armes biologiques mortelles ciblant des groupes spécifiques

Russ Brown: BREAKING NEWS Arme biologique confirmée et autres nouvelles VEUILLEZ PARTAGER

⚠️ PLUS DE CONTENU À JOUR ICI⚠️ : https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0

MIROIR À PARTIR DE :

Russ Brown : https://www.bitchute.com/channel/russbrown/

https://www.nature.com/articles/S41591-020-0820-9

https://www.foxnews.com/politics/reps-comer-jordan-new-fauci-emails-covid-19-lab-leak

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32844124/

Source : Tap News

Un pilote vacciné d’un petit avion s’écrase sur des voies ferrées retirées juste avant que le train ne frappe

https://www.bitchute.com/video/euS0EhPckTrF/

Un pilote vacciné d’un petit avion s’écrase sur des voies ferrées retirées juste avant que le train ne frappe