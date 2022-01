Project Defuse: des documents secrets exposent la proposition à l’armée du Dr Fauci de concevoir le coronavirus + Fauci et la directrice du CDC, Rochelle Walensky, mentent sous serment concernant les décès dus au vaccin VAERS COVID-19

Project Defuse: des documents secrets exposent la proposition à l’armée du Dr Fauci de concevoir le coronavirus

Project Veritas a découvert des documents secrets choquants sur l’origine de la COVID-19 [Coronavirus Desease (maladie) 2019], les études de gain de fonction, les vaccinations, les thérapies prospectives réprimées et la tentative de l’administration d’enterrer tout cela. Les documents militaires secrets de la DARPA concernant le project Defuse exposent la proposition du Dr Fauci de concevoir un coronavirus par gain de fonction qui a été rejetée pour être dangereuse et violer le code de la recherche.

EcoHealth Alliance a contacté la DARPA en mars 2018 pour demander l’autorisation de mener des études de gain de fonction sur les coronavirus transmis par les chauves-souris, selon des documents militaires. La DARPA a rejeté l’idée, surnommée Project Defuse, en raison de considérations de sécurité et de l’affirmation selon laquelle elle violait l’interdiction de recherche de gain fonction.

Le document majeur sur la proposition de l’Alliance EcoHealth a été divulgué en ligne il y a quelques mois et est resté sans fondement jusqu’à présent. Un rapport parallèle à l’inspecteur général du ministère de la Défense, déposé par le major du Corps des Marines américain Joseph Murphy, un ancien membre de la DARPA, a été acquis par les médias.

Une citation directe de la lettre de rejet de la DARPA se lit comme suit : « La proposition ne mentionne ni n’évalue les risques potentiels de la recherche sur le gain de fonction (GoF) ».

Lorsque Project Veritas a contacté la DARPA pour obtenir des éclaircissements sur les fichiers cachés, le chef des communications, Jared Adams, a fait remarquer : « Cela ne me semble pas normal », alors qu’il était interrogé sur la méthode d’enterrement des informations.

Les documents préoccupants publiés par Project Veritas proviennent tous de la même étude de la DARPA, ou Defense Advanced Research Projects Agency, et ont été conservés sur un lecteur partagé top secret.

La DARPA est une entité du ministère de la Défense chargée de promouvoir le développement technologique avec d’éventuelles utilisations militaires.

EcoHealth Alliance a demandé à la DARPA en mars 2018 un financement pour effectuer des recherches sur le gain de fonction sur les coronavirus transmis par les chauves-souris, selon le document. La DARPA a rejeté la demande, surnommée Project Defuse, pour des raisons de sécurité et l’affirmation selon laquelle elle violait le moratoire sur la recherche fondamentale sur le gain de fonction.

Selon les documents, NAIAD a mené des études à Wuhan, en Chine, ainsi qu’à de nombreux endroits aux États-Unis, sous la direction du Dr Fauci.

Sous serment, le Dr Fauci a déclaré que le NIH et le NAIAD ne s’engageaient pas dans des études de gain de fonction avec le programme EcoHealth Alliance. Cependant, la DARPA classe l’étude comme un gain de fonction, selon des documents obtenus par Project Veritas qui détaillent pourquoi la proposition d’EcoHealth Alliance a été rejetée.

Le programme de gain de fonction COVID-19, la rétention d’enregistrements, la répression des curatifs viables comme l’ivermectine et l’hydroxychloroquine et les vaccinations à l’ARNm sont tous mentionnés en détail dans le rapport du major Murphy.

Lorsque Project Veritas a contacté la DARPA pour obtenir des éclaircissements sur les dossiers cachés, le chef des communications, Jared Adams, a répondu : « Cela ne me semble pas normal », lorsqu’on lui a demandé davantage de confidentialité entourant la documentation. « Si quelque chose réside dans un environnement classifié, il doit être marqué de manière appropriée », a ajouté Adams. « Je ne connais pas du tout les documents non marqués qui résident dans un espace classifié, non. »

Le PDG de Project Veritas, James O’Keefe, a posé une question fondamentale à la DARPA dans une vidéo publiée lundi soir qui a brisé le récit :

« Qui à la DARPA a pris la décision d’enterrer le rapport original ? Ils auraient pu élever des drapeaux rouges au Pentagone, à la Maison Blanche ou au Congrès, ce qui aurait pu empêcher toute cette pandémie qui a causé la mort de 5,4 millions de personnes dans le monde et causé beaucoup de douleur et de souffrance à des millions d’autres. »

Fauci et la directrice du CDC, Rochelle Walensky, mentent sous serment concernant les décès dus au vaccin VAERS COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La directrice du CDC, Rochelle Walensky et Anthony Fauci ont comparu devant une audience du comité sénatorial cette semaine concernant la «réponse Omicron», et tous deux ont menti sous serment.

Ils ont tous deux affirmé qu’ils « ne savaient pas » combien de décès ont été enregistrés dans le VAERS à la suite des vaccins COVID-19, et Walensky a déclaré que les vaccins COVID-19 sont « incroyablement sûrs » et « nous protègent contre Omicron, ils nous protègent contre Delta, ils nous protègent contre la COVID.

Elle a également déclaré que tous les décès signalés par le vaccin COVID-19 ont été «jugés», alors qu’en fait aucune blessure due au vaccin COVID-19, et encore moins un décès, n’a été jugée dans le cadre du programme d’indemnisation des contre-mesures du gouvernement, le seul endroit où un la mort ou les blessures causées par le vaccin à la suite d’une injection COVID-19 peuvent être « jugées ».

Le sénateur de l’Alabama Tommy Tuberville a soit affiché sa totale ignorance concernant VAERS, soit s’est entendu avec Walensky et Fauci pour leur poser une question dénuée de sens qui leur a ensuite permis de contrôler le récit.

Tommy a demandé :

Dr Walensky, il a été rapporté par certains virologues et scientifiques que cette année, environ 170 personnes sont décédées après avoir reçu le vaccin antigrippal ordinaire. Le Vaccine Adverse Reporting System a rapporté que le nombre de personnes décédées après ou après le vaccin COVID se compte en fait par milliers. Maintenant, c’est ce que j’entends. Je vais vous donner une chance de réfuter cela ou de le confirmer ici. Est-ce vrai? Avons-nous autant de personnes qui meurent après avoir pris l’un de ces vaccins ?

C’est une question dénuée de sens car la réponse est déjà de notoriété publique !

La base de données VAERS est ouverte au public et tout le monde peut la rechercher. Vous n’avez pas besoin d’un « virologue » ou d’un « scientifique » pour vous dire combien de décès il y a eu suite aux injections COVID-19. N’importe qui peut faire cette recherche, et il faut moins de 60 secondes pour trouver la réponse.

À la date de cette audience du Sénat enregistrée, le nombre total de décès à la suite des injections COVID-19 dans le VAERS était de 21 382. (Source.)

Alors, ce qu’il aurait dû demander, c’était :

Dr Walensky, le VAERS rapporte 21 382 décès suite à l’utilisation d’urgence des vaccins COVID-19 autorisés pour la première année, ce qui représente plus de décès que suite à tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 31 dernières années combinées, depuis que le VAERS a commencé à enregistrer les décès suite aux vaccins en 1990. Pourquoi injectons-nous encore ces produits expérimentaux aux Américains ?

Mais au lieu de cela, il s’est demandé si le VAERS rapportait réellement cela, ce qui a conduit à une réponse standardisée de Walensky et de Fauci selon laquelle le VAERS n’est pas fiable, car quelqu’un peut se faire vacciner puis sortir et se faire renverser par une voiture, et que est enregistré comme un décès vaccinal.

Voici le clip de notre chaîne Bitchute (également disponible sur notre chaîne Telegram pour un téléchargement facile):

Le VAERS présente un « symptôme » appelé « accident de la route ».

Ainsi, si nous recherchons « Accident de la route » à la suite de vaccins COVID-19 qui ont entraîné un décès, nous obtenons 20 décès répertoriés sur les 21 382 décès actuels enregistrés à la suite des injections COVID-19 associés à un « Accident de la route ». (Source.)

Sur ces 20 cas, deux d’entre eux semblent avoir répertorié « Accident de la route » par erreur car rien dans la description ne mentionnait un accident de la route.

Sur les 18 autres, il semble que la plupart, sinon la totalité, se soient produits avec la personne au volant de la voiture (ou de la moto), qui n’a pas été heurtée par une voiture.

Voici un exemple de VAERS ID 1028476 :

Elle a commencé à avoir des problèmes respiratoires/une crise cardiaque. le 22/02/21 et je suis allé aux urgences. À l’admission, on a dit qu’il s’agissait d’un choc anaphylactique causé par l’injection Covid. Ils l’ont gardée en soins intensifs et l’ont libérée le 23/01/21. À 00h45 le 24/01/21, elle s’est évanouie et nous avons appelé l’ambulance. L’hôpital l’a admise et a travaillé sur plusieurs problèmes d’insuffisance organique et pensait que son nombre était sous contrôle. Elle a été libérée le 27/01/21 et conduisait le 28/01/21 vers 16h15 et semble avoir eu une insuffisance cardiaque et un naufrage. Elle est décédée ce jour-là.

Cela ne correspond-il pas tout à fait au nouveau récit que Walensky et Fauci prétendent concernant « se faire renverser par une voiture », n’est-ce pas ?

Tout le monde au sein du gouvernement fédéral américain est maintenant coupable d’avoir été complice d’un meurtre de masse

Le sénateur Tommy Tuberville et tous ses collègues du Sénat américain et de la Chambre des États-Unis sont désormais complices de meurtres de masse, pour n’avoir pas agi pour arrêter ces criminels et les forcer à faire face à des accusations.

Le sénateur Rand Paul a été le plus virulent contre Anthony Fauci, affirmant que Fauci est responsable de milliers de morts.

Il est récemment apparu dans l’émission Ron Paul Liberty Report de son père, où il a déclaré qu’il traduirait Fauci en justice si le GOP regagnait le Sénat. (Source.)

Vraiment Rand ? Vous admettez que Fauci est coupable de meurtre de masse, mais vous n’agirez pour le traduire en justice que si le GOP reconquiert le Sénat lorsque vous pouvez diriger un comité sénatorial où vous pouvez lui faire honte publiquement et poursuivre votre propre carrière politique, mais jusque-là est-il libre de continuer à assassiner des gens par sa politique ?

Quelle blague! Ron Paul et Rand Paul étant tous deux médecins, je doute qu’ils aient l’intention de s’attaquer au cartel des Big Pharma, et tous deux ont déclaré dans le passé qu’ils étaient pro-vaccins, mais pas pro-COVID19.

Les politiciens sont le problème, pas la solution.

De plus en plus de preuves indiquent les efforts de Fauci pour dissimuler le rôle de Wuhan dans COVID

Les républicains du Congrès ont publié aujourd’hui des courriels révélant que les Drs. Anthony Fauci et Francis Collins ont reçu de nombreux avertissements dès février 2020 de la part de médecins et de scientifiques suggérant que COVID pourrait provenir d’un laboratoire de Wuhan et que le virus aurait pu être génétiquement modifié.

?RUPTURE?

Nous avons publié des e-mails jamais vus auparavant montrant que le Dr Fauci a peut-être caché des informations sur la #COVID19 provenant du laboratoire de Wuhan et a intentionnellement minimisé la théorie des fuites de laboratoire. @RepJamesComer & @Jim_Jordan veulent Fauci sous serment. L’heure des réponses. 1/2 ?

pic.twitter.com/p8aIBJ3nom

– Comité de surveillance républicains (@GOPoversight) 11 janvier 2022

Dans une lettre au secrétaire du HHS Xavier Becerra exigeant une interview officielle avec Fauci, les représentants James Comer, R-Ky., et Jim Jordan, R-Ohio., ont accusé à la fois le NIH et le HHS de continuer « à cacher, obscurcissent et protègent la vérité » concernant les origines de COVID-19.

La lettre contient des notes d’une conférence téléphonique de février 2020 qui ont été envoyées à la fois à Fauci et au directeur des NIH de l’époque, Francis Collins.

Un participant a affirmé qu’il ne pouvait pas « penser à un scénario naturel plausible dans lequel vous obteniez du virus de la chauve-souris ou un scénario très similaire au nCoV… Je n’arrive tout simplement pas à comprendre comment cela se fait dans la nature.

Un autre a fait valoir que l’explication la plus probable de COVID était la création accidentelle dans un laboratoire d’un « virus qui serait amorcé pour une transmission rapide entre humains via le gain de site de furine (à partir de la culture tissulaire) ».

Les courriels révèlent également des tentatives du virologue néerlandais Dr Ron Fouchier, entre autres, de verser de l’eau froide sur les théories.

« Un débat plus poussé sur de telles accusations détournerait inutilement les meilleurs chercheurs de leurs fonctions actives et nuirait inutilement à la science en général et à la science en Chine en particulier », a écrit Fouchier.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le directeur du NIAID Anthony Fauci et le directeur du NIH Francis Collins ont décrié la théorie selon laquelle le virus s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan comme une théorie du complot », a souligné l’auteur de Substack Techno Fog.

Le sénateur Rand Paul, R-Ky, a confronté Fauci directement lors d’une audience au Congrès mardi, l’accusant d’avoir tenté de censurer les scientifiques opposés et de fustiger le directeur du NIAID comme « l’architecte principal responsable du gouvernement, et maintenant 800 000 personnes sont mortes ».

.@RandPaul vient de TERMINER Fauci sur LIVE TV

Fauci n’a aucune idée de quoi faire de lui-même à part trembler de peur et se plaindre de la campagne « Fire Fauci » de Rand Paul

C’est la PLUS GRANDE chose que vous REGARDEZ aujourd’hui. MDR! pic.twitter.com/zhWHmrKAwb

– Benny (@bennyjohnson) 11 janvier 2022

« Un planificateur qui croit qu’il est » la science « … justifie dans son esprit d’utiliser les ressources du gouvernement pour salir et détruire la réputation d’autres scientifiques qui ne sont pas d’accord avec lui », a déclaré Paul à Fauci.

En réponse, Fauci a accusé Paul de « tout déformer à mon sujet » et s’est plaint d’avoir reçu « des menaces contre ma vie, du harcèlement de ma famille et de mes enfants avec des appels téléphoniques obscènes, parce que les gens mentent à mon sujet ».

Après des mois de batailles entre les deux hommes, Fauci est venu à cette audience avec des imprimés du site Web de Rand Paul, montrant que le sénateur du GOP collecte des fonds auprès de « Fire Dr. Fauci ».

FAUCI : « Vous faites une épidémie catastrophique pour votre gain politique. » pic.twitter.com/Lg1cWbZBtx

– Dan Diamond (@ddiamond) 11 janvier 2022

Fauci peut également être entendu sur un micro chaud faisant référence au sénateur Roger Marshall du Kansas comme à un « idiot » après que Marshall a interrogé le tsar de Covid sur ses investissements.

L’effondrement de Fauci est survenu le même jour que Project Veritas a publié une mine de documents militaires qui pourraient indiquer non seulement que Fauci a menti au Congrès sous serment, mais aussi que l’ivermectine a été identifiée comme curative au début de 2020.

