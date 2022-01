Les médias et le gouvernement ont menti à plusieurs reprises sur l’efficacité du vaccin. Voici la preuve

Les faux médias et les responsables gouvernementaux appartenant à Big Pharma ont menti à plusieurs reprises sur l’efficacité du vaccin afin de convaincre le public de la nécessité de se rendre au vaccin.

(Article de Shane Trejo republié à partir de BigLeaguePolitics.com)

Les fonctionnaires sortent et admettent qu’ils ont menti au public tout le temps, et ils espèrent que les gens sont trop lavés de cerveau, brisés et vaincus pour le remarquer :

Directeur du CDC : « Le nombre écrasant de décès, plus de 75 %, est survenu chez des personnes qui présentaient au moins quatre comorbidités. »

– Benny (@bennyjohnson) 10 janvier 2022

Interrogé sur « combien des 836 000 décès aux États-Unis liés à Covid sont de Covid ou combien sont AVEC Covid », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, « ces données seront disponibles ». pic.twitter.com/JVcFk3aunc

– Recherche RNC (@RNCResearch) 9 janvier 2022

PDG de Pfizer : « Deux doses du vaccin offrent une protection très limitée, voire inexistante. 3 doses avec un rappel offrent une protection raisonnable contre les hospitalisations et les décès. Moins de protection contre l’infection. »@US_FDA -Venez chercher votre garçon !

– Tyler Carditis (@TyCardon) 10 janvier 2022

Cependant, il existe une trace de ces mêmes personnes mentant au public à plusieurs reprises afin de vendre des vaccins.

Le journaliste indépendant Tom Elliott a compilé les nombreux clips des « experts » trompant à plusieurs reprises les masses :

Sur CNN, le Dr Carlos Del Rio (@CarlosdelRio7) : « J’ai l’impression que les vaccins empêchent la transmission » ; « avoir un vaccin qui empêche la transmission est vraiment important » [13 mars 2021] pic.twitter.com/lRo3iUJrxo

– Tom Elliott (@tomselliott) 11 janvier 2022

@RichardEngel de MSNBC : le vaccin Oxford-Astrazeneca « empêche les gens de contracter Covid » [fév. 3, 2021] pic.twitter.com/076dl9Z3K9

– Tom Elliott (@tomselliott) 11 janvier 2022

Sur CNN, @Surgeon_General déclare que « les vaccins dont nous disposons fonctionnent contre les variantes circulant aux États-Unis » [20 mai 2021] pic.twitter.com/Bavb1ZG13O

– Tom Elliott (@tomselliott) 11 janvier 2022

@nickwattcnn de CNN : « Les vaccins fonctionnent contre les variantes dont nous savons qu’elles existent » [27 janvier 2021] pic.twitter.com/PCr4pgmDlW

– Tom Elliott (@tomselliott) 11 janvier 2022

.@CDCDirector Walensky : « Nous accumulons des données indiquant que nos vaccins autorisés sont efficaces contre les variantes qui circulent dans ce pays. » [13 mai 2021] pic.twitter.com/tuZhFaXndh

– Tom Elliott (@tomselliott) 11 janvier 2022

Big League Politics a rendu compte de la pression de Pfizer pour criminaliser la dissidence contre leurs vaccins :

« Les personnes qui répandent de la désinformation sur les vaccins Covid-19 sont des » criminels « et ont coûté « des millions de vies », a déclaré mardi le PDG de Pfizer, Albert Bourla, selon un rapport de CNBC.

S’adressant à l’Atlantic Council, un groupe de réflexion basé à Washington D.C., Bourla a déclaré qu’il existe un groupe de personnes qui diffuse délibérément de la désinformation sur les tirs et induit en erreur ceux qui hésitent déjà à subir l’injection expérimentale.

« Ces gens sont des criminels », a-t-il déclaré au PDG de l’Atlantic Council, Frederick Kempe. « Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ce sont des criminels parce qu’ils ont littéralement coûté des millions de vies.

Les commentaires de Bourla surviennent alors que des millions d’adultes éligibles aux États-Unis ont choisi de ne pas prendre le vaccin COVID-19 malgré leur large disponibilité et leur poussée massive à la fois par les pots-de-vin et la coercition par des institutions à travers le pays, y compris le divertissement, les médias, les grandes technologies, les grandes sociétés privées, élus et agences gouvernementales.

CNBC a rapporté que les «experts» de la santé publique disent que la «désinformation» joue probablement un rôle important dans la raison pour laquelle des millions d’Américains ont pris la décision personnelle de ne pas prendre l’injection Covid-19 expérimental.

Bourla a également déclaré mardi que ceux qui ne tiraient pas étaient le résultat de la pandémie continue et des attaques contre la liberté par le gouvernement, affirmant que de nombreuses personnes pouvaient revenir à la vie si elles étaient plus nombreuses.

« La seule chose qui se dresse entre le nouveau mode de vie et le mode de vie actuel est, franchement, l’hésitation à se faire vacciner », a-t-il déclaré.

Si les individus qui ont menti sciemment au public pendant des mois et fomenté une hystérie de masse pour pousser la soumission de vaccins ne sont pas traduits en justice, la civilisation ne s’en remettra jamais.

Traduction : MIRASTNEWS

