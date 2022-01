Une petite fille meurt d’une hémorragie cérébrale 5 jours après l’injection du vaccin Pfizer + Une nouvelle étude montre une augmentation des décès dans 145 pays après l’introduction des vaccins COVID

Une déclaration déchirante d’une mère qui a perdu son bébé à cause d’une hémorragie cérébrale après avoir reçu le vaccin a récemment fait surface. La vidéo qu’elle a mise en ligne a pris d’assaut les gens alors que la mère, qui prétend être une personne pro-vaccin, découvre les côtés du vaccin qu’elle ne voulait pas voir.

Une petite fille meurt d’une hémorragie cérébrale 5 jours après l’injection du vaccin Pfizer

Ce mois-ci, une mère australienne a révélé que sa petite fille à naître à terme avait péri à la suite d’une hémorragie cérébrale cinq jours après avoir reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer.

Stephanie Whitmore a déclaré qu’elle rendait publique son expérience car elle « était tout à fait pour » l’injection COVID, mais elle pense que l’injection de Pfizer est ce qui a assassiné sa fille Isabella.

Whitmore a écrit sur la façon dont elle a suivi la suggestion de ses médecins de se faire vacciner contre la COVID dans le but de « protéger [sa] famille et son bébé », et comment elle a reçu sa première dose du vaccin Pfizer le 13 septembre 2021. Elle « n’a eu » aucune réaction que ce soit » à l’époque.

Le 4 octobre 2021, elle a obtenu sa deuxième dose de Pfizer. « Mon bébé était en bonne santé et parfait tout au long de ma grossesse », a-t-elle écrit. « Elle devait accoucher d’un moment à l’autre, deux jours après ma deuxième dose de vaccin Pfizer. »

Whitmore a décrit exactement ce qui s’est passé dans une vidéo, en disant: «J’ai eu mon rendez-vous de 36 semaines une semaine avant sa mort. Elle avait la « tête baissée, alors elle était prête à venir ».

Whitmore vit bientôt qu’Isabella avait cessé de bouger et se précipita à l’hôpital pour vérifier ce qui n’allait pas. Whitmore « a ressenti un sentiment de soulagement » une fois qu’ils ont examiné son pouls et ont découvert qu’il « battait bien ».

Cependant, une échographie a révélé qu’Isabella « avait un caillot de sang dans son cerveau ».

« Tout s’est passé si vite », a fait remarquer Whitmore. Isabella a ensuite eu une hémorragie intraventriculaire (IVH), ou un saignement dans le cerveau, et son cœur s’est finalement arrêté. Isabelle est restée enfermée dans sa mère.

« Donner un mort-né à ma fille a été l’une des choses les plus traumatisantes que j’ai vécues dans ma vie et je ne souhaiterais jamais cela à personne », a écrit Whitmore.

Elle a demandé une autopsie, qui a révélé que la raison de la mortalité n’était « pas identifiée ». Whitmore s’est enquis de la cause typique de ce genre de décès. « Ils ont parlé de pré-éclampsie (hypertension pendant la grossesse), d’hypertension artérielle et de thrombose, ou de troubles génétiques – qui sont également revenus clairs. »

Selon Johns Hopkins Medicine, l’HIV est « le plus souvent observée chez les bébés prématurés » et « peut se développer chez les bébés nés à terme, bien que ce soit très rare ».

Bien que Whitmore ait déclaré dans sa déclaration vidéo qu’elle n’est vraiment « pas anti-vaccin », elle a ajouté « Parce que les médecins n’ont pas été en mesure d’identifier la cause, je pense que c’était le vaccin Pfizer. Je ne suis pas sûr et je ne le saurai jamais, mais il n’y a pas d’autre explication.

Concernant le vaccin COVID, Whitmore a écrit: « J’ai demandé à mes amis de bien vouloir réfléchir à deux fois si vous êtes enceinte, de la part de quelqu’un qui croyait que c’était la bonne chose à faire, je n’aurais jamais pensé que cela arriverait. »

Whitmore a ajouté une lettre sincère à sa fille: « Aucun mot ne peut décrire la douleur que je ressens en ce moment parce que tu me manques tellement ma chérie … Tout arrive pour une raison et je ne peux pas comprendre maintenant la raison pour laquelle tu n’es pas avec moi, mais je fais confiance à Dieu et je sais qu’il a ses plans parfaits pour nous. Bella mon amour, je te promets que je serai toujours près de toi et que je prierai pour que… Jésus s’occupe de toi.

Des milliers d’entrées VAERS, comprenant 2 177 enregistrements de décès suite à la vaccination COVID, révèlent des problèmes de saignement chez les nouveau-nés nés de mères immunisées et ceux qui ont reçu des doses de vaccins COVID. Plusieurs de ces contes contiennent des récits de patients qui ont eu des saignements de nez, du sang dans leurs selles suite à des saignements gastriques, des saignements cérébraux, des ecchymoses et des saignements de la bouche.

Selon les données du VAERS, de nombreux décès de nourrissons et d’enfants après la vaccination COVID ont été signalés.

Selon les données du VAERS, un bébé allaité est mort de caillots sanguins et d’artères enflammées des semaines après que sa mère a reçu le vaccin COVID-19 Pfizer. Le cas était le deuxième récit connu d’un bébé allaité mourant de caillots sanguins à cause d’un vaccin.

Selon le rapport du VAERS, une mère entièrement vaccinée a récemment donné naissance à un bébé qui saignait de la bouche et du nez. Le bébé est mort un jour après sa naissance. Le père du nourrisson a déclaré qu’il soupçonnait ouvertement que le vaccin était lié au décès.

Les vaccins COVID sont « irréversibles et potentiellement nocifs pour les enfants », déclare le Dr Robert Malone, qui explique pourquoi 16 000 médecins et scientifiques médicaux du monde entier ont signé une déclaration déclarant publiquement que les enfants en bonne santé ne devraient pas être vaccinés contre la COVID-19.

Des scientifiques allemands ont découvert le processus exact en 2 étapes par lequel le vaccin COVID-19 AstraZeneca provoque des caillots sanguins chez les receveurs. Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Plus tard, des scientifiques allemands ont également découvert comment les parties cassées des vaccins COVID-19 Johnson & Johnson et AstraZeneca portant la marque Covishield en Inde mutent pour déclencher des caillots sanguins chez les receveurs.

Les scientifiques disent que le vaccin est envoyé dans le noyau cellulaire au lieu du liquide environnant, où des parties de celui-ci se détachent et créent des versions mutées d’eux-mêmes. Les versions mutées pénètrent alors dans le corps et déclenchent les caillots sanguins.

LA DAME DOUBLE VACCINÉE A LA PARALYSIE DE BELL ET LE GONFLAGE DU CERVEAU

Le fait même que, pour communiquer, nous ne pouvons pas dire les mots dont nous avons besoin pour le faire devrait en dire long sur où nous en sommes. Mais les idiots là-bas ne comprennent pas les ramifications profondes et inquiétantes de cela. Source : Sixth Sense.

Origine du Covid & Recherches illégales, Dr Anthony Fauci pris la main dans le sac (11-01-2022)

Source : https://bit.ly/34Wi1un

Anthony Fauci est un médecin-chercheur et immunologiste américain, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et conseiller médical en chef du président.

– Les documents militaires indiquent qu’EcoHealth Alliance a approché la DARPA en mars 2018 pour obtenir des fonds afin de mener des recherches sur le gain de fonction des coronavirus transmis par les chauves-souris. La proposition, nommée Project Defuse, a été rejetée par la DARPA pour des raisons de sécurité et parce qu’elle violait le moratoire sur la recherche sur le gain de fonction.

– Le rapport principal concernant la proposition de l’Alliance EcoHealth a fuité sur Internet il y a quelques mois, il est resté non vérifié jusqu’à présent. Project Veritas a obtenu un rapport indépendant adressé à l’Inspecteur Général du Département de la Défense, écrit par le Major de la Marine américaine, Joseph Murphy, un ancien membre de la DARPA.

– « La proposition ne mentionne pas ou n’évalue pas les risques potentiels de la recherche sur le gain de fonction (GoF) », une citation directe de la lettre de rejet de la DARPA.

– Project Veritas a contacté la DARPA pour obtenir des commentaires sur les documents cachés et a parlé avec le chef des communications, Jared Adams, qui a dit, « Cela ne me semble pas normal », lorsqu’il a été interrogé sur la façon dont les documents ont été enterrés.

Les documents en question proviennent d’un rapport de la Defense Advanced Research Projects Agency, mieux connue sous le nom de DARPA, et étaient cachés dans un disque dur top secret.

La DARPA est une agence du ministère de la Défense des États-Unis chargée de faciliter la recherche de technologies ayant des applications militaires potentielles.

La proposition, nommée Project Defuse, a été rejetée par la DARPA pour des raisons de sécurité et parce qu’elle violait le moratoire de base sur la recherche sur le gain de fonction.

Selon les documents, le NIAID, sous la direction du Dr Fauci, a poursuivi les recherches à Wuhan, en Chine, et sur plusieurs sites aux États-Unis.

Le Dr Fauci a maintenu à plusieurs reprises, sous serment, que le NIH et le NAIAD n’ont pas été impliqués dans la recherche de gain de fonction avec le programme EcoHealth Alliance. Mais selon les documents obtenus par Project Veritas, qui décrivent pourquoi la proposition d’EcoHealth Alliance a été rejetée, la DARPA a certainement classé la recherche comme un gain de fonction.

Le rapport du Major Murphy détaille les grandes inquiétudes suscitées par le programme COVID-19 de gain de fonction, la dissimulation de documents, la suppression de remèdes potentiels, comme l’Ivermectin et l’Hydroxychloroquine, et les vaccins à ARNm.

« Qui à la DARPA a pris la décision d’enterrer le rapport original ? Ils auraient pu tirer la sonnette d’alarme au Pentagone, à la Maison Blanche ou au Congrès, ce qui aurait pu empêcher toute cette pandémie qui a entraîné la mort de 5,4 millions de personne

Le récit s’effondre: les flics britanniques ont fourni des preuves et ont reçu un ultimatum pour arrêter les bavardages ou être arrêtés

Le récit s’effondre: les flics britanniques ont fourni des preuves et ont reçu un ultimatum pour arrêter les bavardages ou être arrêtés

Il y a de très fortes indications que le pass-vaccinal et les piqûres obligatoires seront terminés au Royaume-Uni dans les prochaines semaines. L’enquête criminelle qui a été ouverte et la réponse écrasante où les Patriots ont présenté des preuves à leurs officiers locaux font une énorme différence.

Il semble que les flics commencent tout juste à comprendre qu’ils seront eux-mêmes responsables de leurs actions pendant ce Covid-Crime Against Humanity, et il semble que beaucoup d’entre eux veulent passer du bon côté de l’histoire.

Peut-être qu’ils ont enfin vu la lumière, ou peut-être qu’ils essaient juste de sauver leur propre bacon et d’éviter un rendez-vous avec le bourreau. Quoi qu’il en soit, le vent a tourné et NOUS GAGNONS.

Une nouvelle étude montre une augmentation des décès dans 145 pays après l’introduction des vaccins COVID

Une étude scientifique révolutionnaire a révélé que les pays enregistrant le moins de décès dus à la COVID-19 en 2020 avant les vaccinations, ont connu « des centaines ou des milliers de pourcentages d’augmentation du nombre total de décès » après l’introduction des vaccins COVID-19.

L’étude menée par K. Beattie, de l’Université de l’Alberta, a révélé que 89,84 % des 145 pays ont subi un impact négatif après la mise à disposition des vaccins COVID-19.

Cela a conduit à la conclusion que «l’impact causal statistiquement significatif et extrêmement positif après le déploiement du vaccin [..] sur le nombre total de décès et le nombre total de cas par million devrait être très inquiétant pour les décideurs (source).

Fait intéressant, il a été dit que cette étude a été rendue disponible avant l’audience de la Cour suprême des États-Unis qui a bloqué le vaccin ou le mandat de test de l’OSHA, car l’étude a révélé qu’aux États-Unis, les vaccinations COVID-19 représentent un taux de transmission accru de 38% et une augmentation de 31% du taux de mortalité, cela aurait été criminel si l’affaire n’avait pas voté contre la règle du mandat.

L’étude

Le chercheur de l’étude « Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A Big Data Analysis of 145 Countries« , a déclaré que « les décideurs et les présentateurs de nouvelles grand public ont promis au public que le déploiement du vaccin COVID19 dans le monde entier réduirait les symptômes, et donc les cas et les décès associés à la COVID-19 ».

Le déploiement du vaccin étant toujours en cours, une grande quantité de données publiques était disponible, permettant d’effectuer une analyse pour déterminer si le traitement de la politique publique produisait l’effet souhaité. Pour ce faire, le chercheur a mis en place une analyse causale bayésienne, comparant les périodes pré- et post-traitement.

Les résultats

Selon Beattie, les résultats ont indiqué que le traitement (administration du vaccin) a une propension forte et statistiquement significative à augmenter causalement les valeurs de y1 [variable choisie pour les décès par million] ou y2 [variable choisie pour les cas par million] au-delà ce qui aurait été attendu sans traitement.

y1 a montré un rapport augmentation/diminution de (+115/-13), ce qui signifie que 89,84 % des pays statistiquement significatifs ont enregistré une augmentation du nombre total de décès par million associés à la COVID-19 en raison directement de l’impact causal de l’initiation du traitement [vaccins].

y2 a montré un rapport augmentation/diminution de (+105/-16), ce qui signifie que 86,78 % des pays statistiquement significatifs ont enregistré une augmentation du nombre total de cas par million de COVID-19 due directement à l’impact causal de l’initiation du traitement » (source).

Les pays avec moins de décès par COVID en 2020 ont fait pire

L’étude a également révélé que ce sont des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, la Mongolie, Taïwan, etc. qui avaient connu peu de décès dus à la COVID-19 en 2020 qui semblaient avoir le pire de tous les pays après l’administration du vaccin.

La Mongolie est l’un des pays les plus mal lotis.

« L’impact causal résulte de l’administration du vaccin observé dans ces pays [est] des centaines ou des milliers d’augmentations en pourcentage du nombre total de décès et de cas par million », selon les chercheurs.

«Nous pouvons être statistiquement plus confiants en raison de l’augmentation directe des décès et des cas associés à la COVID-19 après l’administration du vaccin, alors qu’avant l’administration du vaccin, il y en avait peu ou pas.»

Pays avec un plus grand nombre de décès associés à la COVID

Le chercheur a observé que de nombreux pays qui ont signalé des cas et des décès élevés associés à la COVID-19 en 2020 et au début de 2021 et ont supposé qu’ils semblaient avoir largement atteint l’immunité naturelle à la fin du printemps 2021 dans l’hémisphère nord, c’est pourquoi bon nombre de leurs lignes de tendance restent plates pendant un certain temps.

Malheureusement, une fois que l’administration du vaccin a commencé pour la population générale, ou peu de temps après, ces lignes de tendance ont recommencé à augmenter dans de nombreux pays, et de manière anormale au milieu ou vers la fin de l’été dans l’hémisphère Nord ou dans des pays où il y avait auparavant très peu de cas ou de décès, voire aucun.

Normalement, la mortalité saisonnière due à la pneumonie, à la grippe ou à la COVID-19 se produit en hiver, donc ce pic qui apparaît dans de nombreux pays après l’administration du vaccin à cette période de l’année ou dans les pays sans épidémies précédentes est hautement suspect comme n’étant pas une tendance naturelle mais plutôt induite par le vaccin.

Bien qu’attribuant les résultats à l’effet décroissant de la protection vaccinale COVID-19 et au nombre de cas « percés », le chercheur soutient qu’avec la quantité « écrasante » et « historiquement sans précédent » de rapports d’événements indésirables liés aux vaccins dans l’événement indésirable du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), (plus de 16 000 décès signalés au moment de la rédaction) suggère un «vaccin hautement non testé»

L’avertissement aux décideurs politiques

Le chercheur a également lancé un avertissement particulièrement spécifique à ceux qui créent des politiques et imposent des mandats en raison du fait que leur étude vérifie la corrélation entre les vaccinations et une « augmentation substantielle des décès ».

Comme on pouvait s’y attendre, les mandats des vaccins ont été critiqués, Beattie déclare que « s’ils étaient éthiques, ce avec quoi cet auteur n’est pas d’accord est fortement basé sur l’éthique scientifique, médicale et de recherche qui considère les droits des patients au consentement éclairé et au refus non préjudiciable de traitement ou d’expérimentation comme itérés et acceptés en vertu du Code de Nuremberg (Code 1998) et de la Déclaration des droits de l’homme sur la bioéthique, comme inaliénables, essentiels et non négociables, les mandats de vaccination dans ces conditions et les résultats sont au-delà de l’éthique à ce stade.

« Ils sont clairement discriminatoires et probablement criminels, une décision que les tribunaux et les avocats décideront en fin de compte. »

L’auteur a généreusement partagé tous les résultats, données, tracés et code R inclus dans cette étude pour une réplication facile par d’autres :

Pour accéder à tous les fichiers, veuillez vous référer à ce lien Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/

1xOphw78-BhsMly09lpxCVPZ-WGieMSqO?usp=partage

Tous les chiffres de Causal Impact compilés dans plusieurs pages PDF peuvent être téléchargés ici : https://drive.google.com/file/d/1lX3NVqY-sbxVLM81lgK5f6I5ny9c6zGL/view?usp=sharing

