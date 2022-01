La myocardite en tête de liste des blessures causées par le vaccin COVID chez les 12 à 17 ans, selon les données du VAERS

Les données du VAERS publiées vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention comprenaient un total de 1 033 994 rapports d’événements indésirables de tous les groupes d’âge suite aux vaccins COVID, dont 21 745 décès et 170 446 blessures graves entre le 14 décembre 2020 et le 7 janvier 2022.

Par Megan Redshaw

Chaque vendredi, le VAERS publie les rapports sur les blessures causées par les vaccins reçus à une date précise.

Manquez un jour, manquez beaucoup. Abonnez-vous aux meilleures nouvelles du jour du défenseur. C’est gratuit.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié aujourd’hui de nouvelles données montrant qu’un total de 1 033 994 rapports d’événements indésirables suite aux vaccins COVID ont été soumis entre le 14 décembre 2020 et le 1er janvier 2022 au système de notification des événements indésirables des vaccins ( VAERS). Le VAERS est le principal système financé par le gouvernement pour signaler les réactions indésirables aux vaccins aux États-Unis.

Les données comprenaient un total de 21 745 rapports de décès – une augmentation de 363 par rapport à la semaine précédente – et 170 446 rapports de blessures graves, y compris des décès, au cours de la même période – en hausse de 3 840 par rapport à la semaine précédente.

En excluant les «rapports étrangers» au VAERS, 723 042 événements indésirables, dont 9 936 décès et 64 406 blessures graves, ont été signalés aux États-Unis entre le 14 décembre 2020 et le 7 janvier 2021.

Les rapports étrangers sont des rapports que les filiales étrangères envoient aux fabricants de vaccins américains. En vertu des réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, si un fabricant est informé d’un rapport de cas étranger décrivant un événement à la fois grave et n’apparaissant pas sur l’étiquetage du produit, le fabricant est tenu de soumettre le rapport au VAERS.

Sur les 9 936 décès aux États-Unis signalés au 7 janvier, 19 % sont survenus dans les 24 heures suivant la vaccination, 24 % dans les 48 heures suivant la vaccination et 61 % chez des personnes ayant présenté des symptômes dans les 48 heures suivant la vaccination.

Aux États-Unis, 516 millions de doses de vaccin COVID avaient été administrées au 7 janvier, dont 303 millions de doses de Pfizer, 197 millions de doses de Moderna et 18 millions de doses de Johnson & Johnson (J&J).

Chaque vendredi, le VAERS publie les rapports sur les blessures causées par les vaccins reçus à une date précise. Les rapports soumis au VAERS nécessitent une enquête plus approfondie avant qu’une relation causale puisse être confirmée. Historiquement, il a été démontré que le VAERS ne signale que 1 % des effets indésirables réels des vaccins.

Les données du VAERS américain du 14 décembre 2020 au 7 janvier 2021 pour les enfants de 5 à 11 ans montrent :

Le décès le plus récent concerne une fillette de 7 ans (VAERS I.D. 1975356) du Minnesota qui est décédée 11 jours après avoir reçu sa première dose de vaccin COVID de Pfizer lorsqu’elle a été trouvée inconsciente par sa mère. Une autopsie est en attente.

14 rapports de myocardite et de péricardite (inflammation cardiaque).

22 rapports de troubles de la coagulation sanguine.

Les données du VAERS américain du 14 décembre 2020 au 7 janvier 2021 pour les 12 à 17 ans montrent :

Le décès le plus récent concerne une jeune fille de 15 ans du Minnesota (VAERS I.D. 1974744), décédée 177 jours après avoir reçu sa deuxième dose de Pfizer suite à une embolie pulmonaire. Une autopsie est en attente.

62 rapports d’anaphylaxie chez les 12 à 17 ans où la réaction mettait la vie en danger, nécessitait un traitement ou a entraîné la mort – avec 96% des cas attribuée au vaccin de Pfizer.

589 rapports de myocardite et de péricardite avec 578 cas attribués au vaccin de Pfizer.

149 rapports de troubles de la coagulation sanguine, tous les cas étant attribués à Pfizer.

Les données du VAERS américain du 14 décembre 2020 au 7 janvier 2021, pour tous les groupes d’âge combinés, montrent :

19 % des décès étaient liés à des troubles cardiaques.

55% des personnes décédées étaient des hommes, 42% étaient des femmes et les autres rapports de décès n’incluaient pas le sexe du défunt.

L’âge moyen du décès était de 72,6 ans.

Au 7 janvier, 4 806 femmes enceintes ont signalé des événements indésirables liés aux vaccins COVID, dont 1 533 rapports de fausse couche ou de naissance prématurée.

Sur les 3 419 cas de paralysie de Bell signalés, 51 % ont été attribués aux vaccinations Pfizer, 41 % à Moderna et 8 % à J&J.

836 déclarations de syndrome de Guillain-Barré (SGB), dont 41 % des cas attribués à Pfizer, 30 % à Moderna et 28 % à J&J.

2 256 rapports d’anaphylaxie où la réaction mettait la vie en danger, nécessitait un traitement ou avait entraîné la mort.

12 331 rapports de troubles de la coagulation sanguine aux États-Unis. Parmi ceux-ci, 5 457 rapports ont été attribués à Pfizer, 4 398 rapports à Moderna et 2 428 rapports à J&J.

3 688 cas de myocardite et de péricardite dont 2 269 cas attribués à Pfizer, 1 249 cas à Moderna et 158 ​​cas au vaccin COVID de J&J.

Un homme de 26 ans décède d’une myocardite causée par le vaccin COVID de Pfizer

Un homme de 26 ans du Dakota du Sud est décédé le 12 novembre 2021 d’une myocardite, quatre jours seulement après avoir reçu une dose de rappel du vaccin COVID de Pfizer. Joseph Keating n’avait aucune idée qu’il souffrait d’un problème cardiaque rare et soi-disant « léger » après le coup de feu.

Ses seuls signes avant-coureurs étaient la fatigue, des douleurs musculaires et une accélération du rythme cardiaque, ont déclaré des membres de la famille.

Dans une interview exclusive le 11 janvier avec The Defender, le père, la mère et la sœur de Joseph ont déclaré que le CDC n’avait pas enquêté sur la mort de Joseph, et que l’agence n’avait pas contacté le pathologiste qui a pratiqué l’autopsie ni demandé les documents confirmant que la mort de Joseph avait été causée par le vaccin Pfizer.

Selon le rapport d’autopsie et le certificat de décès, Joseph est décédé des suites d’une grave lésion cardiaque due à « une myocardite dans le ventricule gauche due au récent vaccin COVID-19 de rappel Pfizer « .

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1481003309561311234&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fchildrenshealthdefense.org%2Fdefender%2Fvaers-cdc-myocarditis-tops-list-covid-vaccine-injuries-teens%2F&sessionId=dc4c5aba17503070fcf50da6976609cf90de43dc&siteScreenName=ChildrensHD&theme=light&widgetsVersion=86e9194f%3A1641882287124&width=550px

La Cour suprême annule le mandat de l’OSHA et autorise le mandat des soins de santé à se poursuivre

La Cour suprême des États-Unis a rendu jeudi deux avis sur les mandats de l’administration Biden en matière de vaccins COVID sur l’opportunité de rester ou d’accorder des injonctions temporaires demandées par les plaignants dans un certain nombre de poursuites contestant les mandats d’urgence pour des millions d’Américains.

Premièrement, les juges ont rejeté le mandat de l’administration Biden exigeant que les employés des grandes entreprises soient vaccinés contre la COVID ou subissent des tests hebdomadaires et portent un masque à l’intérieur pendant le travail.

La majorité conservatrice du tribunal a déclaré que l’administration avait outrepassé son autorité en imposant la règle du vaccin ou du test de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) aux entreprises américaines comptant au moins 100 employés.

Dans une deuxième décision, les juges ont déclaré que les mandats des travailleurs des établissements de santé qui reçoivent un financement de Medicare ou Medicaid pourraient rester en place pendant que les poursuites progressent devant les tribunaux inférieurs.

On estime que le mandat affecte 10,3 millions de travailleurs de la santé aux États-Unis, mais autorise des exemptions religieuses et médicales.

Le PDG de Pfizer déclare que 2 injections offrent « une protection très limitée, voire aucune » contre la COVID

Lors d’une interview sur « Squawk Box » de CNBC lundi, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que deux doses du vaccin COVID de Pfizer – initialement appelé un régime complet – « offrent une protection très limitée, voire aucune » contre la variante Omicron.

Lorsqu’une troisième dose, ou dose de rappel, est administrée, le vaccin n’offre qu’une « protection raisonnable » contre l’hospitalisation et le décès par Omicron et « moins de protection contre l’infection », a déclaré Bourla.

Bourla avait précédemment affirmé qu’un régime à deux doses était « efficace à 100 %« .

Les régulateurs de l’UE et l’OMS demandent la fin des rappels

Les régulateurs des médicaments de l’Union européenne ont averti mardi que les rappels COVID fréquents pourraient risquer de surcharger le système immunitaire et ont déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune donnée pour soutenir les doses répétées.

Cela survient un mois après que les régulateurs ont déclaré qu’il était logique «d’administrer des rappels de vaccin COVID-19 dès trois mois après le régime initial à deux injections», au milieu des inquiétudes suscitées par la variante Omicron.

Le 11 janvier, le groupe consultatif technique de l’Organisation mondiale de la santé sur la composition du vaccin COVID-19 a également averti qu' »une stratégie de vaccination basée sur des doses de rappel répétées de la composition originale du vaccin est peu susceptible d’être appropriée ou durable ».

Le groupe a déclaré que donner des doses supplémentaires de vaccins déjà existants à mesure que de nouvelles souches du virus émergent n’est pas le meilleur moyen de lutter contre une pandémie, car les vaccins COVID actuellement disponibles n’empêchent pas l’infection ou la transmission et la composition actuelle des vaccins COVID doit être mise à jour.

Le visa de Djokovic annulé une deuxième fois en raison de son statut non vacciné

Les autorités australiennes ont révoqué aujourd’hui le visa de Novak Djokovic en raison de son statut non vacciné, dans le dernier rebondissement de la bataille en cours pour savoir si le nonuple champion de l’Open d’Australie sera autorisé à défendre son titre.

Comme l’a rapporté The Defender, le ministre australien Alex Hawke a utilisé sa discrétion ministérielle pour annuler le visa du joueur de tennis classé n° 1 en invoquant des «raisons de santé ou de bon ordre», trois jours seulement avant le début de l’Open d’Australie et quatre jours après qu’un juge fédéral a ordonné à Djokovic d’être libéré de sa détention à l’hôtel lorsque son visa a été révoqué pour la première fois.

Les avocats de Djokovic contestent l’annulation du visa devant le tribunal, dans le but de lui permettre de jouer dans le prestigieux tournoi de tennis. En cas d’échec, Djokovic risque l’expulsion.

Children’s Health Defence demande à toute personne ayant subi une réaction indésirable, à n’importe quel vaccin, de déposer un rapport en suivant ces trois étapes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News