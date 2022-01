Les décès chez les adolescents de sexe masculin ont augmenté de 53 % après la vaccination Covid-19 en 2021 et les pics de décès correspondent parfaitement à l’absorption des doses 1, 2 et 3

Une enquête sur les données de l’Office for National Statistics a révélé que depuis que le vaccin Covid-19 a commencé à être déployé chez les adolescents, il y a eu une augmentation de 53 % du nombre de décès dus à toutes les causes chez les hommes âgés de 15 à 19 ans, et chaque pic de décès correspond parfaitement à un pic d’administration des première, deuxième et troisième doses de l’injection Covid-19 à ce groupe d’âge.

Une enquête plus approfondie a également révélé que si les décès de Covid-19 restaient faibles dans ce groupe d’âge après la vaccination Covid-19, ils étaient encore considérablement plus élevés que le nombre négligeable de décès survenus avant l’introduction de la vaccination Covid-19.

Suggérer que la vaccination Covid-19 peut en fait avoir eu un effet négatif sur le système immunitaire des adolescents, ou que des décès peuvent avoir été attribués à tort à des décès de Covid-19, comme cela a été si facilement fait depuis mars 2020, pour dissimuler le fait que les injections Covid-19 ont peut-être joué un rôle dans les décès.

Le graphique ci-dessus a été tracé à partir des données trouvées dans l’édition 2020 de «Décès enregistrés chaque semaine en Angleterre et au Pays de Galles», qui peut être téléchargée ici et accessible sur le site Web de l’ONS ici, et l’édition 2021 de «Décès enregistrés chaque semaine en Angleterre et Pays de Galles, qui peut être téléchargé ici et accessible sur le site Web de l’ONS ici.

Le graphique montre le nombre de décès enregistrés chaque semaine tout au long de 2020 et 2021 chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans, et nous pouvons clairement voir qu’à partir de la semaine 18 en 2021, il y a eu une augmentation notable des décès dus à toutes les causes chez les adolescents par rapport à 2020, les choses empirant à partir de la semaine 23.

Par exemple, au cours de la semaine 26, bien que le virus de la Covid-19 [Coronavirus Desease (maladie) 2019] aurait fait des ravages dans tout le Royaume-Uni, il n’y a eu que 2 décès enregistrés parmi les adolescents de sexe masculin âgés de 15 à 19 ans en Angleterre et au Pays de Galles. Mais avancez rapidement d’un an et nous pouvons voir qu’il y a eu 19 décès enregistrés parmi les adolescents de sexe masculin âgés de 15 à 19 ans en Angleterre et au Pays de Galles au cours de la semaine 26. Cela représente une augmentation de 850 %.

La raison pour laquelle l’augmentation des décès chez les adolescents de sexe masculin à partir de la semaine 18 est préoccupante est que, selon le tableau suivant fourni par l’Agence britannique de sécurité sanitaire dans les rapports de surveillance des vaccins, c’est le point où un pic de vaccinations de 18 et 19 ans -les jeunes ont commencé, et à peu près au même moment, des jeunes de 16 et 17 ans ont commencé à recevoir l’injection Covid-19.

Dans l’ensemble, selon les rapports de l’ONS, il y a eu un total de 434 décès dus à toutes les causes chez les hommes âgés de 15 à 19 ans en Angleterre et au Pays de Galles entre la semaine 1 et la semaine 52 en 2020. Cependant, entre la semaine 1 et la semaine 52 en 2021, il y a eu un total de 577 décès chez les hommes âgés de 15 à 19 ans en Angleterre et au Pays de Galles.

Mais ce qui est préoccupant ici, c’est que le nombre de décès entre la semaine 1 et 17 au cours des deux années est presque identique, avec 170 décès survenus en 2020 et 172 décès survenus en 2021.

La différence inquiétante de décès ne s’est produite qu’après l’introduction du vaccin Covid-19 dans ce groupe d’âge. Avec 264 décès survenus chez les hommes âgés de 15 à 19 ans entre la semaine 18 et la semaine 52 en 2020, mais 405 décès survenus chez les hommes âgés de 15 à 19 ans entre la semaine 18 et la semaine 52 en 2021.

Cela signifie que les décès chez les hommes âgés de 15 à 19 ans ont augmenté de 53 % suite à l’introduction du vaccin Covid-19 dans ce groupe d’âge par rapport à la même période en 2020.

Beaucoup de gens peuvent essayer d’abattre cette statistique en affirmant que la Covid-19 était en fait à blâmer, nous avons donc également analysé le nombre de décès de Covid-19 enregistrés chaque semaine chez les hommes âgés de 15 à 19 ans en Angleterre et au Pays de Galles tout au long de 2020 et 2021.

Le graphique suivant a de nouveau été tracé à partir des données trouvées dans l’édition 2020 de «Décès enregistrés chaque semaine en Angleterre et au Pays de Galles», qui peut être téléchargée ici et accessible sur le site Web de l’ONS ici, et l’édition 2021 de «Décès enregistrés chaque semaine en Angleterre et du Pays de Galles, qui peut être téléchargé ici et accessible sur le site Web de l’ONS ici.

Comme nous pouvons le voir, le nombre de décès de Covid-19 chez les hommes âgés de 15 à 19 ans en Angleterre et au Pays de Galles a été assez rare sur une période de deux ans. Pas plus de 3 décès ont été enregistrés en une seule semaine. On voit donc clairement que la Covid-19 ne joue pas un rôle majeur dans l’augmentation de 53% des décès entre la semaine 18 et la semaine 52 en 2021.

Mais ces données montrent quelque chose de plutôt préoccupant, en ce sens que si les décès de Covid-19 sont restés faibles, ils ont en fait augmenté de manière significative après l’introduction du vaccin Covid-19 dans cette population.

Entre la semaine 12 (début du verrouillage 1 en 2020) et la semaine 17 en 2020, il y a eu un grand total de 4 décès de Covid-19 chez les hommes âgés de 15 à 19 ans en Angleterre et au Pays de Galles. Au cours de la même période en 2021, un seul décès a été enregistré.

Cependant, regardez la différence entre la semaine 18-52 en 2020 et en 2021.

Il y a eu 2 décès de Covid-19 enregistrés entre la semaine 18 et la semaine 52 en 2020, mais il y a eu 11 décès de Covid-19 enregistrés entre la semaine 18 et la semaine 52 en 2021, malgré l’introduction de la vaccination Covid-19 dans ce groupe d’âge.

Par conséquent, suite à la vaccination Covid-19, les décès dus à la Covid-19 ont augmenté de 450 % par rapport au nombre de décès dus à la Covid-19 au cours de la même période en 2020, alors qu’il n’y avait pas de vaccin Covid-19 disponible.

Ces données suggèrent donc que les vaccins Covid-19 ont soit eu un effet négatif sur le système immunitaire des hommes de 15 à 19 ans, soit que des décès parmi ce groupe d’âge ont été à tort attribués à la Covid-19 pour dissimuler le fait que le vaccin Covid-19 a peut-être eu un rôle dans les décès, et nous pouvons conclure en toute sécurité que le vaccin Covid-19 est à blâmer pour ces décès en raison de la corrélation suivante que nous avons découverte.

Les trois graphiques suivants sont tirés du rapport de surveillance des vaccins de l’Agence britannique de sécurité sanitaire – Semaine 1 – 2022, et ils montrent la prise hebdomadaire cumulée de vaccins par âge pour la dose 1, la dose 2 et la dose 3 du vaccin Covid-19.

Ce que nous pouvons voir ici, c’est qu’il y a eu un net pic des 1ères doses administrées chez les 18 et 19 ans entre la semaine 22 et la semaine 27, et un net pic des 1ères doses administrées chez les 16 et 17 ans entre la semaine 31 et semaine 36.

Ce que nous pouvons voir ici, c’est qu’il y a eu une nette augmentation des 2e doses administrées aux 18 et 19 ans entre la semaine 31 et la semaine 37, ainsi que le début de la 2e dose administrée aux 16 et 17 ans vulnérables. à partir de la semaine 18.

Nous pouvons également voir un pic clair dans les 2e doses administrées aux 16 et 17 ans entre les semaines 39 et 46, et entre les semaines 46 et 51.

Ce que nous pouvons voir ici est une nette augmentation des 3e doses administrées aux 18 et 19 ans, entre les semaines 49 et 51, ainsi que le début des 3e doses administrées aux 16 et 17 ans à partir de la semaine 49.

Ceci est préoccupant en raison du fait qu’il y a eu des pics clairs de décès chez les hommes âgés de 15 à 19 ans en Angleterre et au Pays de Galles entre les semaines 23 à 30, les semaines 33 à 36, les semaines 39 à 46 et les semaines 48 à 51.

Par conséquent, les pics de doses de vaccin Covid-19 administrés correspondent parfaitement aux pics de décès chez les hommes âgés de 15 à 19 ans en 2021, comme nous l’avons montré dans le graphique suivant –

Nous sommes sûrs qu’il y aura ceux qui soutiendront que la corrélation n’est pas égale à la causalité, mais si vous allez soutenir cela, veuillez expliquer avec autant de profondeur que nous avons pourquoi les décès chez les adolescents étaient pratiquement les mêmes entre la semaine 1 et 17 en 2020 et 2021 mais a ensuite augmenté de 53% entre les semaines 18 et 52 suite à l’introduction du vaccin Covid-19 dans cette tranche d’âge.

L’activation des tours 5G pourrait TUER les personnes qui ont pris des vaccins COVID-19, avertissent les analystes

Et si c’était l’un des objectifs poursuivis pour la dépopulation ? – MIRASTNEWS

Les mégacorporations de télécommunications sont sur le point de lancer leurs réseaux 5G « améliorés » aux États-Unis en janvier. Ceci malgré le fait qu’il existe de nombreuses preuves qu’un tel déploiement entraînerait une catastrophe et des décès, en particulier parmi les Américains qui sont entièrement vaccinés contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie COVID-19 (Coronavirus Desease 2019)].

Sean, l’animateur de l’émission en ligne de SGT Report, a souligné qu’il existe des preuves que des tours 5G émettent une sorte d’ondes électromagnétiques qui attaquent directement le corps des gens. Comme preuve, il a fourni une vidéo rendue publique par La Quinta Columna.

La Quinta Columna, un média de langue espagnole, est remarquable pour être l’un des premiers médias indépendants à signaler que les vaccins COVID-19 contiennent la substance toxique oxyde de graphène. (Connexe : étude : l’exposition à la 5G est un « facteur important » dans les cas de Covid et les décès les plus élevés.)

Le média espagnol a diffusé un court clip sur l’un de ses récents livestreams d’un homme qui gare son vélo juste à côté d’une tour 5G pendant quelques secondes, puis s’effondre soudainement de nulle part. Ricardo Delgado Martin, fondateur de La Quinta Columna et animateur de l’émission du média, a souligné que la caméra de vidéosurveillance qui a capturé l’effondrement soudain de l’homme a connu un problème dans son flux vidéo moins d’une seconde avant l’incident.

Delgado suppose que ce problème est ce qui a déclenché l’effondrement de l’homme et qu’il a été causé par la tour 5G juste à côté de lui. Le Dr Jose Luis Sevillano, invité de Delgado, a souligné que c’est une preuve claire que les tours 5G émettent une sorte d’impulsion qui affecte directement la santé des gens.

« C’est la preuve », a déclaré Luis, en espagnol. « Parce qu’il ne s’agit plus que le gars tombe de quelque chose d’intérieur en lui, mais il y a un déclencheur externe qui est filmé… Cela expliquerait pourquoi tant de gens tombent soudainement morts ici et là en ce moment. »

« Cela ressemble à un coup de feu, mais c’est une impulsion électromagnétique à la vitesse de la lumière », a déclaré Delgado. « Et c’est enregistré par la caméra comme un bug, ce qui est normal. »

Sean ne pense pas que le problème soit une coïncidence. « Le problème dans la vidéo suggère qu’une sorte d’impulsion électromagnétique ou d’arme à énergie pourrait avoir été utilisée pour assassiner cet homme. »

Les vaccins COVID-19 pourraient rendre les gens plus sensibles à la 5G

Delgado et Luis craignent que les personnes entièrement vaccinées COVID-19 soient plus sensibles à ces attaques par impulsions électromagnétiques car leur corps contient de l’oxyde de graphène.

En juillet 2021, des chercheurs espagnols de l’Université d’Almeria ont découvert que la quasi-totalité du vaccin Pfizer n’était autre que de l’oxyde de graphène. Cette substance magnétique, lorsqu’elle est injectée dans le système d’une personne, peut entraîner des complications mortelles pour la santé, notamment des lésions hépatiques et rénales, stimuler la formation de granulomes dans les poumons et même déclencher une mort cellulaire préprogrammée.

« Si la personne [dans la vidéo] est vaccinée et a du graphène déjà localisé dans le cœur et si, en plus, la personne fait de l’exercice, eh bien, il est impossible d’être plus clair », a déclaré Delgado, soulignant que le graphène a très probablement contribué à la mort de l’homme.

« C’était une impulsion multipliée par le graphène », a fait remarquer Luis. Il a ajouté qu’il avait reçu plus de rapports de patients souffrant de palpitations cardiaques « à cause de la densité » des ondes 5G. Beaucoup de ces patients ont également déclaré ressentir une sensation étrange dans l’environnement chaque fois qu’ils sortent.

« Comme s’ils étaient dans un vaisseau spatial », a déclaré Luis. « Ou qu’ils sont partis sur une planète qui n’est pas la nôtre. » Il a déclaré que ce sentiment était dû aux champs électromagnétiques dans l’air causés par les tours 5G à proximité.

Cette sensation étrange en sortant est le cadet de leurs soucis. Luis a fait remarquer que si jamais les champs électromagnétiques pulsaient comme dans la vidéo, cela pouvait créer un désastre pour les personnes à proximité.

« Ce qui fonctionne [dans le corps] cesse de le faire… vous perdez connaissance », a déclaré Luis. « Certaines personnes se rétablissent et disent: » Qu’est-ce qui m’est arrivé? « Mais chez certaines personnes, le processus est si rapide qu’elles ne se rétablissent plus. Ils finissent en arrêt cardiorespiratoire, et c’est fini.

Si la personne qui a été touchée par l’impulsion électromagnétique de la tour 5G avait du graphène dans son système à cause du vaccin COVID-19, cette personne devient beaucoup moins susceptible d’ignorer une impulsion électromagnétique.

Regardez cet épisode de l’émission SGT Report alors que l’animateur Sean parle de l’activation des tours 5G aux États-Unis.

https://www.brighteon.com/embed/d6353abe-fe03-4ef7-a873-284f97b87a89

Regardez plus d’épisodes de SGT Report en vous abonnant à sa chaîne sur Brighteon.com.

Apprenez-en davantage sur les dangers de la 5G en lisant les derniers articles sur 5GAlert.com.

https://www.naturalnews.com/2022-01-14-activating-5g-towers-kill-covid-vaccine-recipients.html

UNE FILLE AUTREFOIS EN BONNE SANTÉ DE 13 ANS TUÉE PAR PFIZER PASSE SES DERNIÈRES JOURNÉES REMPLIES DE DOULEURS DANS DES COUCHES

Que puis-je dire. Si triste. Source : chaîne bootcamp.

TUÉE PAR UN VACCIN POISON LE MÊME JOUR Où ELLE A MIS À JOUR SA PHOTO DE PROFIL

Une autre « mort inattendue ». Je me demande ce qui pourrait causer tous ces décès « inattendus ».

L’Espagne propose de « revenir à une vie normale » et de traiter la Covid-19 comme la grippe

Rédacteur en chef : Nous espérons que Macron et Draghi recevront le mémo.

Le rapport espagnol, cité ci-dessous, publié par une grande association espagnole de médecins généralistes, commence ainsi :

Le tournant de l’année est marqué par la sixième période épidémique de COVID-19 en Espagne. Cette vague a été différente de toutes les autres : l’arrivée d’Omicron laisse derrière elle un grand nombre d’infections avec des niveaux d’incidence maximum, mais avec peu de cas graves en termes relatifs. Selon les données de l’Institut de santé Carlos III, actuellement la moitié des infections détectées sont asymptomatiques et les indicateurs d’hospitalisation et de décès sont à des niveaux historiquement bas 1 . Cela est dû en partie à la plus faible pathogénicité intrinsèque de l’Omicron par rapport aux variantes précédentes, et également à sa plus grande facilité à infecter les personnes déjà immunisées (par infection ou par vaccination) et qui, par conséquent, présentent un faible risque de maladie grave. La faible fréquence des maladies graves, ainsi que la saturation des soins primaires et de la santé publique en raison de cas bénins, devraient nous amener à repenser désormais la manière de faire face à la pandémie. Depuis le Comité éditorial de l’AMF, nous souhaitons contribuer à ce débat autour de cinq idées maîtresses.

********

L’Espagne propose de « reprendre une vie normale » et de traiter la Covid-19 comme une grippe

FRANCE SOIR

Malgré le taux d’incidence élevé d’Omicron, qui fait grimper les chiffres d’infection dans le monde, sa faible virulence remet en cause la stratégie « tout vaccin » et donne l’espoir d’un retour à une vie normale. Un peu de musique commence à se faire entendre partout. Après le Danemark et le Royaume-Uni (ER : Voir ce rapport du Daily Sceptic du Royaume-Uni, Covid Passes to be Scrapped Within Two Weeks), c’est au tour de l’Espagne de s’exprimer.

« Vers la fin de l’exception »

Un récent éditorial de l’AMF (Actualizacion en Medicina de Familia), porte-parole de la semFYC, l’une des trois principales associations de médecins généralistes en Espagne, s’intitulait « Vers la fin de l’exceptionnalisme ». Le message est clair : « Le SRAS-Cov-2 ne va pas disparaître » et nous devons apprendre à vivre avec. Tout en promouvant la vaccination des personnes vulnérables, l’association met en garde contre les doses de rappels incessants et assure que « vacciner l’ensemble de la population, y compris les enfants et les personnes à très faible risque, n’empêchera pas le virus de circuler ». « Il faut s’attendre à ce que nous soyons tous infectés à plusieurs reprises par des contacts répétés avec le virus, et que cela améliore notre immunité individuelle et collective« , dit-il.

Bref, n’ayons pas peur : » Ilest essentiel de rétablir l’ancienne normalité (sans masque ni limitation des interactions sociales), en concentrant les efforts sur la protection des plus vulnérables ». (ER : N’était-ce pas là l’essence de la déclaration de Barrington ?)

L’auteur souligne également le climat d’anxiété et déplore la culpabilité qui en a résulté :

« Un nombre record d’infections sont diffusées en direct, sans compter que la moitié d’entre elles sont asymptomatiques… La peur est souvent associée à la culpabilité. Attraper ou propager un virus respiratoire n’est la faute de personne.

Il a conclu :

« La Covid-19 doit être traité comme n’importe quelle autre maladie. L’immunité acquise et l’avènement de la variante Omicron rendent cela possible.

Ouvrir des discussions avec des partenaires européens ?

La ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, souhaite un changement de stratégie et appelle le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM ; ECDC en anglais) à « ouvrir de nouveaux horizons ». Selon elle, étant donné que la grande majorité des infections sont asymptomatiques et que seules les personnes déjà à risque sont hospitalisées, « le même système de surveillance que pour la grippe est nécessaire ».

Si tous les médecins et épidémiologistes ne sont pas d’accord avec cette analyse, Les Echos rapportent que « certaines régions espagnoles ont commencé à avancer dans ce domaine, et que le Centre national d’épidémiologie a déjà préparé un plan pilote qui pourrait marquer la fin des tests systématiques ».

************

Source

