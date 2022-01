Les décès par crise cardiaque dans le monde parmi les footballeurs professionnels en 2021 étaient 300% plus élevés que la moyenne sur 12 ans

Une enquête sur les données disponibles montre que les décès cardiovasculaires liés aux matchs de football professionnel dans le monde en 2021 étaient 300 % plus élevés que la moyenne sur 12 ans, le nombre de décès survenus en décembre 2021 étant à lui seul égal à la moyenne de 2009-2020.

Le tableau suivant détaille 36 décès connus de footballeurs professionnels survenus tout au long de 2021.

Remarque – une version écrite de ce tableau a été présentée à la fin de cet article qui permet d’accéder aux liens.

Nous avons restreint le tableau wikipedia pour inclure uniquement les footballeurs professionnels masculins (âgés de plus de 16 ans) qui étaient membres d’un club de football dans les pays de la FIFA et qui sont décédés d’un problème cardiovasculaire pendant un match (entraînement ou compétition) ou se sont effondrés en raison d’un problème cardiovasculaire sur le lancer ou immédiatement après le match, puis est décédé plus tard (n’a pas récupéré).

Mais nous en avons trouvé 15 autres en plus des 21 actuellement répertoriés (12 janvier 2022) –

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing

Le tableau suivant montre le nombre total de décès lors de matchs de football de la Fifa répertoriés et de décès de matchs de football cardiovasculaires masculins survenus chaque année depuis 2009.

Les données du tableau ont été obtenues à partir des éléments suivants –

http://www.dvdbeaver.com/health/why.htm

https://peckford42.wordpress.com/2021/12/04/revelation-2021-high-profile-soccer-figures-players-footballers-forcing-conversation-after-three-more-soccer-players-collapse-in- trois jours/

https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac

Les footballeurs professionnels sont morts de problèmes cardiovasculaires pendant les matchs (match ou entraînement) à 4 fois (31/7,8) le taux moyen de décès cardiovasculaires de 2009 à 2020.

Il y a eu plus de 15 fois plus de décès dus à des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux en 2021 qu’en 2020.

Il y a eu 3,5 fois plus de décès en décembre 2021 qu’il n’y en a eu pendant toute l’année 2020.

Il y a eu presque autant de décès en décembre 2021 (7) que le taux moyen annuel sur les 12 dernières années (7,8 par an).

Cela ne signifie pas que les sportifs sont désormais tous 4 fois plus susceptibles de subir une crise cardiaque. Cela signifie que les sportifs vaccinés sont environ 6 ou 7 fois plus susceptibles de souffrir d’une crise cardiaque que les sportifs non vaccinés, car seulement environ les deux tiers des footballeurs professionnels sont vaccinés, et ce sont eux qui souffriront de la mort et constitueront les chiffres.

Si vous n’êtes pas particulièrement sportif, j’espère que vos chances d’avoir une crise cardiaque n’ont pas tellement augmenté.

Mais ce n’est qu’une petite partie des mauvaises nouvelles. Le vrai problème est celui-ci…

Il s’agit d’une hausse exponentielle directe d’un trimestre à l’autre.

Les décès cardio-vasculaires liés au football doublent chaque trimestre. Ainsi fin 2022 ils seront passés à 320 par trimestre (40, 80, 160, 320). Le conseil donné aux footballeurs qui s’effondrent mais qui survivent est de cesser toute activité intense pendant 3 mois. Ces chiffres révèlent que tous les athlètes qui sont vaccinés devraient faire la même chose.

Tous les footballeurs professionnels et tous les sportifs professionnels ont donc deux choix. Arrêtez de prendre des vaccins ou arrêtez de faire du sport. Si ces vaccinations continuent, nous risquons de devenir une espèce non athlétique.

8,9 millions sur 55,4 millions de décès dans le monde en 2019 étaient dus à une maladie cardiaque. Cela représente 16 % de tous les décès. Donc, si les décès par maladie cardiaque augmentaient d’un facteur 4 dans tous les groupes d’âge dans toutes les classes d’activité dans le monde, alors le nombre total de décès (surmortalité) augmenterait de 48 %. Eh bien, il est intéressant de noter que l’assurance-vie OneAmerica a constaté que le risque de décès pour les 18-64 ans au quatrième trimestre avait augmenté de 40 % par rapport au taux sur 5 ans. Et la tranche d’âge des 18-64 ans contiendrait bien sûr tous les athlètes.

Les données de OneAmerica indiquent que ce ne sont pas seulement les athlètes qui meurent d’insuffisance cardiovasculaire (ou d’autres conditions terminales) à 4 fois le taux normal dû à ces vaccins.

Pire encore, nous pouvons nous attendre à ce que les taux de mortalité augmentent de façon exponentielle au cours de la prochaine année, doublant chaque trimestre.

Nous avons tous le même muscle cardiaque, les athlètes et les patates de canapé. C’est juste que les personnes plus sédentaires n’utilisent pas tout leur muscle cardiaque et ne se heurtent donc pas à un mur de briques et ne s’effondrent pas si rapidement. Les athlètes cardio à haute intensité sont les canaris dans la mine de charbon pour nous coach patates.

Ce qui leur arrive très vite nous arrivera plus lentement. Ils meurent aujourd’hui à 400% du taux normal. Nous mourrons demain à 400% du taux normal. Parce que le muscle cardiaque ne récupère pas après avoir été endommagé. Si un vaccin tue un athlète en quelques mois, il tuera sûrement une patate de canapé en quelques trimestres. Surtout si ledit patate de canapé continue de s’écraser avec plus de piqûres de rappel.

Les médias ne peuvent pas cacher la mort d’un footballeur professionnel pendant un match et un service des statistiques gouvernemental corrompu ne peut pas non plus le ressusciter. Ces décès constituent l’ensemble de données le plus précis et le plus ouvert dont nous disposions. Nous devons donc leur accorder une très grande attention. Ils ne sont que la pointe visible de l’iceberg de la mortalité vaccinale. Les athlètes demandent autant qu’il est possible de demander avec leur cœur. Ainsi, le jour où leurs cœurs ne peuvent pas répondre arrive beaucoup plus tôt pour eux que pour nous.

Mais les vaccins se comportent exactement de la même manière dans tous les muscles cardiaques. Ils infectent les cellules du muscle cardiaque et les transforment en usines de protéines de pointe après avoir entraîné notre système immunitaire à tuer les protéines de pointe. Ainsi, nos lymphocytes T tueurs font ce qu’ils ont été programmés pour faire par les vaccins et tuent chaque cellule du muscle cardiaque vaccinée (puisqu’ils le reconnaissent comme une installation de production de protéines de pointe). Ainsi, les vaccins ne font que détruire nos propres cœurs. En fait, ils détruisent chaque cellule qu’ils infectent. Ce sont de véritables poisons cellulaires.

Le récent article de l’American Heart Association prononcé dans un discours du Dr Steven Gundry à l’American Heart Association à Boston du 12 au 14 novembre a révélé que les vaccins à ARNm font plus que doubler vos chances de subir une crise cardiaque sur 5 ans, mesurées par divers marqueurs inflammatoires. couvert cela dans leur article sur les décès du football du 8 décembre. Mais ces données sont déjà obsolètes puisque le risque de crise cardiaque double chaque trimestre chez les vaccinés que ces résultats de la FIFA déclarent.

Mais les problèmes cardiovasculaires ne sont pas les seuls dommages que les vaccins génétiques causent à notre corps. Tout aussi dangereux – bien que peu médiatisé est la dégradation du système immunitaire qu’ils provoquent et qui est délibérément présentée à tort comme des vaccins dont l’efficacité diminue.

Les vaccins ne diminuent pas. Les systèmes immunitaires Vaxxed déclinent

Les vaccins ne peuvent pas diminuer. Ils sont numériques. Ils montrent à votre système immunitaire l’antigène de la protéine de pointe et simulent une attaque systémique pour convaincre votre système immunitaire de prendre cette protéine de pointe au sérieux. Alors il n’y a RIEN de plus à faire pour un vrai vaccin. Ils opèrent pendant 2 à 3 semaines, la durée normale d’une infection virale. Ensuite, ils sont censés quitter votre corps. Donc ils ne diminuent pas, ils ne peuvent pas, diminuer leur efficacité au cours du 2ème ou 3ème ou 4ème ou 5ème mois parce qu’ils n’ont rien à faire pendant ces mois.

Par un lecteur inquiet

Mais les vaccins génétiques continuent de produire sans cesse des protéines de pointe. Ils endommagent votre système immunitaire. C’est donc votre système immunitaire qui s’affaiblit. Au Royaume-Uni, ils ont tellement endommagé notre système immunitaire que les vaccins ont maintenant d’énormes efficacités négatives allant jusqu’à -60 % dans les dernières données de l’UKHSA pour la fin de 2021 (Vaccine Surveillance Report Week 1). Le problème avec les vaccins génétiques dont PERSONNE ne parle, c’est qu’ils n’arrêtent pas de produire des protéines de pointe. Ils continuent à en produire de plus en plus. J’ai demandé à AstraZeneca combien de temps après la vaccination mes cellules produiraient-elles des pointes ? Ils ont dit que nous ne savions pas que nous faisions encore des recherches là-dessus. Je le sais parce que j’ai fait de la biologie cellulaire à Cambridge. Chaque cellule vaccinée continuera à produire des protéines de pointe jusqu’à ce qu’elle meure ou soit tuée par vos cellules T tueuses.

La vaccination informe votre système immunitaire que les protéines de pointe sont des antigènes très dangereux (en simulant une infection systémique coïncidant avec la présentation de l’antigène de la protéine de pointe). Ainsi, il tue les protéines de pointe et tue toutes les cellules de votre corps qui ont été vaccinées, car toutes ces cellules sont génétiquement reprogrammées par le vaccin pour fabriquer des protéines de pointe.

Ainsi, votre corps entre dans une guerre civile perpétuelle dans laquelle de plus en plus de vos ressources immunitaires sont dépensées pour tuer les cellules vaccinées. Pfizer contient 14 400 milliards de copies d’ARNm de protéines de pointe d’acides aminés 1273 et Moderna en contient 48 000 milliards – voir ici. Vous n’avez qu’entre 6000 et 36 000 milliards de cellules dans votre corps (selon la façon dont vous les comptez). Certaines de ces cellules telles que les cellules du muscle cardiaque et les cellules du cerveau ne sont pas remplacées. S’ils sont vaccinés, vous les perdrez indéfiniment. La myocardite est causée par les lymphocytes T tueurs qui éliminent les cellules cardiaques vaccinées.

Cela s’aggrave au 2e vaccin et pire encore au 3e. Vous pensez peut-être que les vaccins sont sûrs, mais votre système immunitaire serait différent car il tue toutes les cellules vaccinées qu’il peut trouver. En effet c’est le vaccin qui l’entraîne à le faire. C’est cette guerre civile qui donne l’impression que l’efficacité du vaccin diminue. Ce n’est pas le cas, la réponse de votre système immunitaire diminue. Vous développez VAIDS, syndrome d’immunodéficience acquise par vaccin.

Les vaccins génétiques sont périmés depuis 3 ans

Le vaccin contre la grippe de cette année est une combinaison du virus de la grippe de l’année dernière et du plus grand nombre possible de virus des années précédentes. Ils sont inactivés et montrés à votre système immunitaire par la vaccination. La raison pour laquelle les vaccins contre la grippe ne sont pas très efficaces est que

la grippe est programmée pour produire des variantes plus rapidement que l’humanité ne peut produire et obtenir l’approbation de nouveaux vaccins contre la grippe. Ainsi, chaque vaccin contre la grippe est périmé avant d’être administré. La situation est pire avec les coups de Covid-19. Nous sommes maintenant en 2022. À quoi sert un vaccin contre une protéine de pointe provenant d’un virus identifié en 2019 ? Il est dépassé de 3 ans. C’est pourquoi il a une efficacité presque nulle contre Omicron au début et une efficacité absolument nulle après quelques semaines et une efficacité négative progressivement croissante par la suite.

L’idée que vous devriez perdre votre emploi parce que vous ne prenez pas un vaccin immunodestructeur périmé depuis 3 ans pour une variante de la Covid qui n’existe plus est au-delà de l’absurde.

Le mauvais vaccin et le bon vaccin

La protéine de pointe de la Covid contient 1/8 des protéines de l’ensemble du virus. Le système immunitaire découpe les virus et fabrique des anticorps pour chaque segment protéique résultant. La partie la plus pathogène du virus Covid-19 est la protéine de pointe. C’est donc absolument la mauvaise partie du virus à utiliser dans une vaccination. Le Dr Richard Flemming a révélé que des chercheurs ont déjà montré que la partie nucléocapside du virus (cas du noyau) produit une vaccination plus efficace qui n’est pas pathogène. Le bon vaccin utiliserait en fait des segments de toutes les variantes connues de la Covid et exclurait délibérément leurs protéines de pointe qui sont des agents pathogènes connus. Le type de vaccination doit être standard (comme Spoutnik) et non génétique.

Donc, en résumé, les vaccins Pfizer et Moderna utilisent la mauvaise partie de la mauvaise variante dans le mauvais type de méthode de vaccination. Ils devraient utiliser les parties non enrichies de toutes les variantes d’un vaccin non génétique. Ce serait sûr et ce serait efficace PARCE QUE tout ce qu’une vaccination est, c’est un moyen de convaincre le corps qu’il a eu l’infection. Ensuite, vous obtenez, grâce au vaccin, une mauvaise copie de ce que vous auriez obtenu par une infection naturelle. Une vaccination ne peut jamais être aussi efficace que ce qu’elle essaie de simuler ou d’imiter. Je veux dire, un imitateur d’Elvis est-il jamais aussi bon que le roi ?

«Non seulement ces vaccins ne fonctionnent pas si vous regardez les autorisations d’utilisation d’urgence. Mais les données montrent clairement qu’ils suppriment notre système immunitaire. Ils suppriment notre production d’interféron. Ils diminuent notre production de cellules T auxiliaires clés. Lorsque les gens reçoivent les vaccins Moderna et Pfizer, puis un vaccin contre la grippe, ils ne développent pas de réponse immunitaire contre la grippe. C’est émoussé.

Nous savons que les lymphocytes T, les cellules critiques du système inné, disparaissent après le premier vaccin Pfizer. Nous savons que l’immunité naturelle, l’immunité de personne à personne, est de longue durée et fournit des cellules mémoire à l’avant, elle fournit non seulement des IgM (anticorps Immunoglobuline Mu) et des IgG (anticorps Immunoglobuline Gamma), mais elle fournit l’anticorps IgA essentiel pour nos poumons et notre Gastro Tractus intestinal.

Nous savons que si vous avez été exposé à la grippe ou au cytomégalovirus, vous avez probablement déjà une certaine immunité naturelle. Et ce que nous savons maintenant le plus récemment, c’est que j’ai dit aux gens que ces vaccins ne choisissaient que la protéine de pointe de la variante SARS-CoV Wuhan HU1 (Wuhan alpha) et donc plus nous nous en sommes éloignés, plus nous avons mis une sélection de pression sur la variante delta et les variantes mu et lambda mais voici la chose…

L’immunité naturelle dure indéfiniment et est 8 fois plus large que l’immunité vaccinale

Dans une infection naturelle, le système immunitaire découpe en effet le virus entier en segments et fabrique différents anticorps pour chaque segment. L’immunité naturelle se traduit donc par 8x plus de types d’anticorps que la vaccination qui ne présente qu’1/8ème des protéines virales à votre système immunitaire. De plus, le système immunitaire n’a pas la maladie d’Alzheimer. Il n’oublie pas ce qu’il a appris d’une véritable infection. Si c’était le cas, nous serions tous morts de la rougeole. Les programmes de passeport vaccinal sont un déni de l’immunité naturelle. Ils ne sont pas différents de l’abolition des lois de Newton par l’ayatollah Knomeini pendant la révolution iranienne et non moins futiles. Les personnes vaccinées ont un système immunitaire endommagé et ont donc des charges virales plus élevées pour Omicron que les personnes non vaccinées et des taux d’infection plus élevés et sont plus susceptibles de propager la Covid que les personnes non vaccinées, dont beaucoup ont une immunité naturelle qui n’a pas été compromise par VAIDS.

Pourquoi le gouvernement cherche-t-il si désespérément à tous nous vacciner ?

1. La réponse économique est que le service de santé a maintenant été corrompu à 100% par l’industrie pharmaceutique avec beaucoup d’aide de Fauci Gates Collins, etc. Un médecin avec 10 ans de formation et 20 ans d’expérience clinique complète n’est plus autorisé de décider comment traiter leurs patients en fonction de cette formation et de cette expérience. Non. Au lieu de cela, ils doivent suivre le protocole de traitement prescrit par l’agence de réglementation compétente, laquelle agence est financée par divers milliardaires agissant en tant qu’agents pour Big Pharma. Cela devient le modèle commercial parfait pour les sociétés pharmaceutiques. Le client parfait pour Big Pharma n’a absolument aucun système immunitaire. Je veux dire, que fait le système immunitaire humain ? Vraiment qu’est-ce que ça fait? IL RÉDUIT LES BÉNÉFICES DE BIG PHARMA.

Ainsi, les sociétés pharmaceutiques les plus performantes, ayant remporté la bataille contre les moins performantes, ont réalisé que leur véritable ennemi était désormais votre système immunitaire. S’ils pouvaient le détruire, vous n’auriez absolument pas d’autre choix que d’être un de leurs clients très réguliers et très lucratifs. Par conséquent, les vaccins détruisent votre système immunitaire avec une nouvelle forme de VAIDS. Il s’agit d’une maladie créée par l’homme vendue comme remède à une maladie créée par l’homme.

2. Les politiciens ne s’intéressent pas à votre santé. Les Lords Witnesses dirigent un orphelinat en Afrique et l’un de leurs enfants a été laissé à nos portes souffrant du SIDA (sa mère étant morte du VIH). Nous devons payer les médicaments contre le VIH pour lui. Ils ne sont pas gratuits. Si nous ne donnons pas à Moïse les médicaments contre le SIDA, il mourra. Mais personne n’a rendu obligatoire la prise de médicaments contre le sida. Il n’y a pas de mandat de médicaments contre le VIH. Il n’y a pas de passeport VIH et le VIH a tué bien plus de personnes que la Covid ne tuera jamais. Le gouvernement ne se soucie pas de savoir si vous vivez ou mourez du sida qui tue tant de jeunes, mais nous devons croire qu’il se soucie de savoir si vous vivez ou mourez d’une grippe gonflée beaucoup moins mortelle qui tue principalement les gens à la fin de leur vie. vie qui sont obèses ou qui souffrent de comorbidités? Et s’ils se souciaient vraiment de votre santé ou du NHS, licencieraient-ils des médecins spécialistes hautement qualifiés qui en savent plus sur l’immunologie et la virologie que n’importe quel politicien et sont peut-être les seules personnes dans tout le pays en mesure de donner ou de refuser un consentement éclairé pour un vaccin périmé de 3 ans à efficacité négative ? Les licencieraient-ils dans des circonstances où le NHS a un énorme arriéré de cas de cancer et de maladies cardiovasculaires ?

Plutôt que de licencier des médecins qui ont pris la décision éclairée de refuser la vaccination en connaissant le risque pour leur avenir professionnel, nous devrions les interroger et apprendre de leur expertise et suivre leur exemple jusqu’à ce qu’un débat public complet ait été entendu.

Les politiciens ne vous supplient pas de soigner votre santé. Ils vous implorent votre vote. Votre vote est ce qui les intéresse et c’est tout ce qui les intéresse. Chaque vaccination est un vote pour le 4e Reich mondial.

3. Chaque château a plusieurs murs de défense et le château des démons n’est pas différent. Chaque mur est une tromperie sur laquelle les gens ne peuvent pas se remettre. Voici donc le mur intérieur du château des démons et que Dieu donne à votre esprit le pouvoir de l’escalader. Allez Neo prends la pilule rouge. Échappez-vous de la prison finale pour votre esprit et votre corps.

Voici la question clé : pourquoi chacune des sociétés de vaccins a-t-elle fabriqué un vaccin à partir de la protéine de pointe (1/8e du virus) ? Pourquoi personne n’en a fabriqué un à partir des 87,5 % restants de l’agent pathogène ? Quelles sont les chances qu’une demi-douzaine d’entreprises choisissent les mêmes 12,5 % du virus à partir desquels fabriquer un vaccin ? Si le processus était aléatoire, les chances seraient de 1 sur 8x8x8x8x8x8 = 1 sur 262 144. Mais ce n’était pas au hasard. L’OMS a fourni la protéine de pointe de 1273 acides aminés et ils l’ont tous utilisé. Mais pourquoi? Eh bien, le plus grand bailleur de fonds de l’OMS est un certain milliardaire du logiciel. Voici le financement de l’OMS pour 2018-2019.

D. J. Trump s’est retiré en 2020, laissant Bill Gates contrôler 9,4 % et 6,6 % de leur financement.

«Deuxième seulement après les États-Unis, la BMGF est l’un des plus grands donateurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et lui a versé plus de 200 millions de dollars en 2018, soit plus que l’Allemagne, la France et la Suède réunies au cours de la même période. Mais ce n’est pas la seule manière dont l’OMS est financée par Gates. GAVI, anciennement connue sous le nom de « Global Alliance for Vaccines and Immunization », a fourni à l’OMS 150 millions de dollars supplémentaires en 2018. L’un des principaux donateurs de GAVI est à nouveau le BMGF, avec 1,5 milliard de dollars en 2016, par exemple.

« On peut donc dire que la BMGF et donc la famille Gates et Warren Buffett sont la principale source de revenus de l’OMS par des canaux directs et indirects, ce qui soulève des questions sur son indépendance vis-à-vis de ces sources de financement. En outre, la BMGF a également financé la création de la « Coalition pour l’innovation dans la prévention des épidémies » (CEPI), qui s’occupe de la recherche et du développement de vaccins, pour un montant d’environ 100 millions de dollars en 2017″.

« De plus, la Fondation soutient régulièrement des organisations non gouvernementales telles que PATH, qui sont impliquées dans le développement des technologies de vaccination, avec des millions de dollars de financement. La liste des bénéficiaires de BMGF comprend également les plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, telles que Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline et Sanofi Aventis. L’influence globale de la BMGF dans le secteur de la vaccination est donc évidente.

« Dans la crise de Corona, il est frappant que des institutions qui jouent actuellement un rôle important soient également soutenues par la BMGF. Par exemple, l’Université Johns Hopkins, qui tient à jour les statistiques mondiales sur le corona diffusées dans tous les médias, reçoit régulièrement des dons importants. Au cours des dix dernières années seulement, plus de 200 millions de dollars ont été transférés à l’université par la Fondation Gates. Le but des dons était des programmes de planification familiale. – https://www.weblyf.com/2020/05/how-bill-gates-funds-the-who-and-other-organizations/

L’OMS a donc décidé de fabriquer un vaccin à partir de la partie la plus pathogène du virus, le pic protéique. Cette décision n’a évidemment pas été prise pour des raisons de santé. L’une des raisons de cette décision était la destruction immunitaire, comme nous l’avons discuté ci-dessus.

Mais il y a une autre raison qui est bien plus meurtrière et bien plus insidieuse que la destruction du système immunitaire. Vous avez peut-être remarqué que les gouvernements agissent comme s’ils possédaient votre corps. Ils vous refusent le droit de décider quoi en faire. Ils souhaitent vous prescrire avec qui vous pouvez socialiser.

Ils souhaitent être ceux qui déterminent si vous visitez vos parents ou vos grands-parents lorsqu’ils sont malades et dans le besoin. Ils souhaitent décider qui peut voir votre visage et quel visage vous êtes autorisé à voir. Ils souhaitent décider quels traitements médicaux vous devriez avoir et quels produits pharmaceutiques devraient être mis dans votre corps. Votre corps – leur corps est la position qu’ils adoptent dans le monde entier.

Maintenant, s’ils adoptent cette position dans la législation, pensez-vous qu’ils n’essaient pas de l’adopter également dans le domaine de la génétique?

