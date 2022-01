Les grandes sociétés pharmaceutiques, les gouvernements et les dirigeants religieux risquent d’être arrêtés alors que le tribunal les condamne pour génocide et interdit les injections

Verdict et peine de l’ICLCJ

Global Breaking News, 15 janvier 2022 (GMT)

Cette annonce révolutionnaire annonce la condamnation des personnes impliquées dans le génocide mondial. Il donne à chaque homme et à chaque femme de la planète le pouvoir de saisir et de détruire tout attirail Covid-19. En même temps, nous pouvons arrêter toute personne citée dans le verdict pour crimes contre l’humanité.

Les grandes sociétés pharmaceutiques, le gouvernement et les dirigeants religieux risquent d’être arrêtés devant le tribunal qui les condamne pour Génocide et interdit les injections

Bruxelles et Vancouver :

La Cour internationale qui a forcé le pape Benoît XVI à quitter ses fonctions en 2013 a porté un coup à la corporatocratie COVID en condamnant de hauts responsables de Pfizer, GlaxoSmithKline, Chine et le Vatican pour crimes contre l’humanité.

Le verdict de la Cour condamne soixante-quinze personnes à la réclusion à perpétuité, saisit leurs biens et dissout leurs sociétés, et interdit légalement la poursuite de la fabrication, de la vente ou de l’utilisation de leurs vaccins contre la COVID en tant que « produits du génocide médical et du meurtre de masse ».

Après un procès de quatre mois convoqué en vertu du droit international, les juges de la Cour de justice internationale de common law (ICLCJ) ont rendu aujourd’hui leur verdict et leur peine historiques, ainsi que des mandats d’arrêt et d’expropriation contre les accusés.

Les personnes condamnées comprennent Albert Bourla et Emma Walmsley, PDG de Pfizer et GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Xi Jinping, président de la Chine, le « pape » François (Jorge Bergoglio), la « reine » Elizabeth (Windsor) et Justin Trudeau, premier ministre du Canada. .

Selon le Bureau des affaires publiques de la Cour,

« Cette affaire implique un crime monstrueux et intergénérationnel et sa dissimulation tout aussi massive. Les plus hauts responsables de l’Église, de l’État et des entreprises ont personnellement sanctionné et profité de la torture, de la traite et du meurtre systématiques d’enfants dans des expériences mortelles de dépistage de drogues pour produire le « vaccin » COVID, dans le cadre d’un complot criminel visant à réduire l’humanité à l’esclavage. Cette conspiration assassine des innocents, fait le trafic d’armes, de drogue, d’enfants et d’organes humains, et réduit au silence ou détruit ceux qui menacent de la dénoncer.

« Notre Cour a mis un terme juridique à ce complot en criminalisant les personnes et les sociétés responsables, et en interdisant la vente et l’utilisation ultérieures des « vaccins » COVID, qui sont le produit d’un génocide médical et du meurtre de masse d’enfants. »

Le verdict et la peine de la Cour jettent un large filet sur les responsables en retraçant les racines du régime COVID au génocide planifié des peuples autochtones au Canada par le Vatican et la Couronne d’Angleterre, y compris dans les meurtriers « pensionnats indiens ».

La Cour établit que les opposants publics à ce génocide, en particulier Kevin Annett, ont été continuellement ciblés pour être détruits par les accusés condamnés, qui sont responsables du meurtre de quinze militants et de plusieurs tentatives récentes d’assassinat d’Annett.

« Nos mandats permettent non seulement à nos shérifs et à la police adjointe, mais aussi aux gens du monde entier d’appliquer le verdict de la Cour en arrêtant les criminels condamnés, en saisissant leurs biens et en mettant fin à la vente et à l’utilisation des « vaccins » COVID dérivés du génocide », déclare la Cour. .

« Les tueurs d’enfants ne peuvent plus échapper à la justice en utilisant le privilège de l’exécutif ou de l’entreprise, ou en se cachant derrière le camouflage de crises de santé publique artificielles. »

Les documents de la Cour sont joints au présent avis.

Un plan d’action pour la participation de la police et des citoyens à l’application de ce verdict et de cette peine historiques sera discuté demain 16 janvier sur www.bbsradio.com/herewestand (à 15h00 pacifique, 23h00 GMT).

Le jugement et les mandats de la Cour sont affichés sur www.murderbydecree.com sous « ITCCS Updates » et sur www.republicofkanata.ca sous « Breaking News ».

Pour contacter la Cour : itccsoffice@protonmail.com (à l’attention de : G. Dufort, Bureau des affaires publiques)

Publié le samedi 15 janvier 2022 à 00 h 01 (GMT) par la Cour de justice internationale de common law, Division de première instance pénale

Sous les auspices du Tribunal international des crimes d’Église et d’État (ITCCS) (créé en vertu du droit des gens le 15 juin 2010)

Téléchargez le verdict et la peine complets ici :

Verdict et jugement de l’ICLCJ

Le verdict de la Cour de justice internationale de common law autorise chaque homme et chaque femme de la planète à saisir et à détruire tout attirail Covid-19 afin d’empêcher de nouveaux meurtres de masse.

Le verdict de la Cour condamne soixante-quinze personnes à la réclusion à perpétuité, saisit leurs biens et dissout leurs sociétés, et interdit légalement la poursuite de la fabrication, de la vente ou de l’utilisation de leurs vaccins contre la COVID en tant que « produits du génocide médical et du meurtre de masse ».

Cliquez pour télécharger le verdict et le jugement complets

Regarder l’annonce

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

UNE JEUNE FEMME VEUT REMERCIER LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS POUR SA PERICARDITE

UNE JEUNE FEMME VEUT REMERCIER LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS POUR SA PERICARDITE

Les bébés morts de Fauci et les charniers du passé

Jusqu’à 65 % d’augmentation des décès chez les 18-49 ans aux États-Unis en 2021, l’année des « vaccins » expérimentaux contre la COVID

Par Brian Shilhavy

Plus tôt ce mois-ci (janvier 2022), Scott Davison, le PDG de OneAmerica, une compagnie d’assurance de 100 milliards de dollars basée dans l’Indiana, a fait la une des médias alternatifs lorsqu’il a annoncé que le taux de mortalité sur les réclamations d’assurance-vie avait grimpé en flèche de 40 % sans précédent. parmi les personnes âgées de 18 à 64 ans en 2021. Voir :

Crise en Amérique : les décès ont augmenté de 40 % parmi les personnes âgées de 18 à 64 ans sur la base des réclamations d’assurance-vie pour 2021 après le déploiement du vaccin COVID-19

Les «vérificateurs de faits» habituels des médias d’entreprise ont rapidement publié des articles essayant de contenir les dégâts, et j’ai reçu quelques e-mails de personnes crédules qui ne se donnent pas la peine de faire des recherches par eux-mêmes et n’ont pas pris la peine de vérifier les «vérificateurs de faits» pour voir si en fait ils ont réellement démystifié l’histoire.

Ils ne l’ont pas fait, bien sûr, mais de manière typique, ils ont installé un homme de paille à abattre dans la plupart des cas, en déclarant que Scott Davison n’a jamais imputé l’excès de décès au déploiement des injections COVID-19 en 2021.

Mais cela ne démystifie guère les chiffres de l’industrie de l’assurance-vie qui étaient vraiment une grande nouvelle, montrant clairement que les décès ont considérablement augmenté en 2021, l’année du déploiement du «vaccin» COVID-19 expérimental.

J’ai mené ma propre enquête pour corroborer ce qu’il rapportait et j’ai examiné le nombre de décès signalés par le CDC jusqu’en décembre 2020, avant de réviser leur site Web et de modifier le nombre total de personnes décédées en 2020, l’année où l’arnaque à la pandémie a commencé. , qui a clairement montré que le nombre total de décès en 2020 était à peu près le même que les deux années précédentes, et que tout ce qu’ils ont fait a été d’éliminer la plupart des décès dus à la grippe et de les blâmer sur la COVID-19.

Le résultat de cette enquête a été que nous avons vu environ 400 000 décès supplémentaires en 2021, l’année du déploiement du vaccin COVID-19. Voir:

2021 : Augmentation des décès dus à la COVID, disparition des décès dus à la grippe, plus de 400 000 décès totaux de plus qu’en 2020

Depuis la publication de ce rapport, Petr Svab d’Epoch Times a également mené une enquête sur cette question, en examinant les certificats de décès du site Web du CDC de personnes âgées de 18 à 49 ans en 2021.

Il a examiné les données par État et a constaté que dans certains États, les décès dans ce groupe d’âge avaient augmenté de 65 % par rapport à la même période en 2018 et 2019.

Voici les deux articles qu’il a publiés qui en font état :

EXCLUSIF: Augmentation nationale des décès chez les personnes âgées de 18 à 49 ans: un aperçu État par État

EXCLUSIF : Les États enquêtent sur la hausse du taux de mortalité chez les 18 à 49 ans, la majorité n’étant pas liée à la COVID-19

Si vous frappez un mur de paiement, ZeroHedge News les a également publiés :

Hausse nationale des décès chez les personnes âgées de 18 à 49 ans : un aperçu État par État

Les États enquêtent sur la hausse du taux de mortalité chez les 18 à 49 ans, la majorité n’étant pas liée à la COVID-19

Quelques extraits :

Les décès parmi les personnes âgées de 18 à 49 ans ont augmenté de plus de 40 % au cours des 12 mois se terminant en octobre 2021 par rapport à la même période en 2018-2019, avant la pandémie de COVID-19, selon une analyse des données des certificats de décès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) par The Epoch Times. L’augmentation a été notable dans tout le pays et dans aucun État, la COVID n’a été signalé dans plus de 60% des décès en excès. Certains États ont connu des hausses beaucoup plus raides que d’autres. Le Nevada a été le pire avec une augmentation de 65% de la mortalité dans la force de l’âge, dont seulement 36% ont été attribuées à la COVID. Le Texas a terminé deuxième avec un bond de 61% dont 58% ont été attribués à la COVID. L’Arizona et le Tennessee ont enregistré des augmentations de 57 %, dont 37 % et 33 % respectivement attribuées à la COVID. Pas loin derrière se trouvait la Californie avec 55% et 42% attribués à la COVID ainsi que le Nouveau-Mexique (52%, 33%), la Floride (51%, 48%) et la Louisiane (51%, 32%). Les services de santé de plusieurs États ont confirmé à Epoch Times qu’ils envisageaient une forte augmentation du taux de mortalité des personnes âgées de 18 à 49 ans en 2021, dont la majorité n’est pas liée à la COVID-19. Le Texas a vu la mortalité des 18 à 49 ans bondir de 61%, la deuxième augmentation la plus élevée du pays. De ce nombre, moins de 58 % ont été attribués à la COVID-19. « Notre Center of Health Statistics examine les données », a déclaré Chris Van Deusen, responsable des relations avec les médias au Texas Department of State Health Services, par e-mail. « Nous reviendrons avec vous. » La Floride, qui a connu une augmentation de 51%, 48% de celle attribuée à la COVID-19, étudie également la question. « J’examine la question pour voir s’il existe une sorte de corrélation / causalité », a déclaré Jeremy Redfern, porte-parole du Florida Department of Health par e-mail.

Petr Svab a pris soin de ne pas lier ou blâmer l’excès de décès aux injections COVID-19, probablement pour essayer d’éviter que les mêmes « vérificateurs de faits » tentent de discréditer son enquête.

Mais la corrélation avec les injections COVID-19 est désormais irréfutable, simplement en utilisant les propres données du gouvernement américain du CDC, ainsi que du Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS).

Il s’agit d’une catastrophe nationale d’une ampleur à laquelle cette nation n’a jamais été confrontée auparavant, et l’effondrement total des États-Unis semble désormais inévitable.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: Health Impact News