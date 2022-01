« Face aux rusés déterminés, il vaut mieux accepter de perdre à deux ou plusieurs et anticiper que de se faire avoir par surprise par les parties adverses »- JDDM

Lundi, invité à commenter si Moscou pourrait essayer de stationner des missiles dans certains pays d’Amérique latine pour contrer les déploiements américains et de l’OTAN près de la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la partie russe envisageait « diverses options » pour assurer sa sécurité.

Washington ne sera pas «intimidé» par le remue-méninges «agressif» russe sur l’installation de matériel militaire ou même de missiles à pointe nucléaire près des États-Unis, a déclaré l’ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield.

« Les Russes sortent chaque paille du panier qu’ils peuvent sortir pour nous intimider afin qu’ils leur permettent de prendre cette mesure. Ils savent que s’ils entreprennent une action aussi agressive contre les États-Unis, ils peuvent s’attendre à une réponse, et cette réponse sera une réponse forte », a déclaré Thomas-Greenfield, s’adressant mardi au Washington Post Live.

« Je sais qu’ils essaient de réagir de manière à intimider le monde, mais nous n’allons pas nous permettre d’être intimidés, et nous ne permettrons pas non plus que l’Ukraine soit intimidée pour compromettre sa propre sécurité », a ajouté l’ambassadeur.

Thomas-Greenfield n’a pas précisé pourquoi un déploiement militaire russe purement hypothétique près des côtes américaines serait « agressif » alors que le renforcement en cours des États-Unis et de l’OTAN aux portes de Moscou ne l’est pas. Le président Vladimir Poutine et d’autres responsables russes ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant la construction d’installations américaines de défense antimissile en Pologne et en Roumanie, qui pourraient facilement être converties pour tirer des missiles de croisière Tomahawk à pointe nucléaire profondément dans l’arrière-pays russe. Le mois dernier, Poutine a également averti que le déploiement de missiles américains en Ukraine signifierait un temps de vol vers Moscou de seulement 4 à 5 minutes en cas de guerre.

Lundi, lorsqu’on lui a demandé si la Russie envisageait un déploiement de missiles à Cuba ou au Venezuela, le secrétaire de presse de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que « de toute évidence, dans le contexte de la situation actuelle, la Russie explore des options qui assureraient sa sécurité ».

Une semaine plus tôt, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a laissé entendre que la Russie restait ouverte au déploiement d’un certain type d’infrastructure militaire en Amérique latine. « Je ne veux rien confirmer, je n’exclus rien non plus », a-t-il déclaré.

Alternatives à la crise des missiles cubains 2.0

En décembre, quelques jours avant la publication des propositions jumelles de sécurité russes aux États-Unis et à l’OTAN, Ryabkov a déclaré que la Russie « offrait une alternative » à une répétition d’un scénario de type crise des missiles cubains, y compris « le non-déploiement de ces types de armes à proximité de nos frontières, le retrait des forces et des moyens qui déstabilisent la situation, le rejet des mesures provocatrices, y compris divers exercices.

« Mais nous avons besoin de garanties, et les garanties doivent être légales », a souligné Ryabkov.

[Le véritable problème est que les Forces négatives unipolaires ne respectent aucune légalité, par exemple le Code de Nuremberg avec les armes biologiques de destruction massive déguisées en « COVID-19 » ou les conventions sur les armes de destruction massive. Elles attaquent les populations civiles ou autres forces vives des nations en sourdine par surprise, sans crier garde. D’autres conventions internationales protégeant plusieurs parties ont été détruites unilatéralement par Donald Trump. De plus, ces forces rétrogrades avaient signé des conventions de non extension avec l’URSS sur les frontières russes dans les pays de l’Ex-URSS avec Ronald Reagan, mais rien de tout cela n’a été respecté, au contraire sans rien négocier tout a été mis en œuvre pour créer les conditions d’attaques surprise comme le firent Adolf Hitler et ses forces Nazies et mettre la Fédération de Russie et l’URSS sous pression de faits accomplis, très destructifs pour l’URSS. JDDM – MIRASTNEWS]

Quelques jours plus tard, le ministère russe des Affaires étrangères a publié deux projets d’accords appelant à des limites juridiquement contraignantes sur le déploiement de troupes, de systèmes de missiles, d’avions et de navires de guerre dans des zones où ils pourraient être considérés comme une menace pour la Russie d’un côté ou les États-Unis et l’OTAN de l’autre. Les projets de traités demandaient également au bloc occidental de mettre fin à sa progression vers l’est en Ukraine et dans d’autres pays post-soviétiques.

Le 18 décembre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, a averti que si les États-Unis et l’OTAN rejetaient les propositions de sécurité de la Russie, Moscou serait obligée de créer un système de « contre-menaces ».

« Un moment de vérité est sur nous. En effet, nous avons atteint une ligne dangereuse. Et nos propositions visent précisément à s’éloigner de cette ligne dangereuse et vers une sorte de dialogue normal, au premier rang duquel seront les intérêts de sécurité », a déclaré le diplomate. Il n’a pas précisé ce que pourraient être les « contre-menaces » russes.

Ryabkov et Grushko ont dirigé les délégations russes lors des pourparlers de la semaine dernière à Genève et à Bruxelles avec des responsables américains et de l’OTAN, les pourparlers de plusieurs heures permettant à chaque partie d’exposer officiellement sa position en détail. Washington et ses alliés devraient fournir une réponse écrite officielle aux propositions de sécurité de la Russie cette semaine. Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et des responsables américains ont déjà indiqué qu’ils ne mettront pas fin à la politique de la porte ouverte de l’alliance à l’égard de l’Ukraine, ni n’accepteront les appels de la Russie au bloc pour qu’il s’abstienne de stationner des troupes et du matériel militaire dans les États membres de l’alliance qui l’ont rejoint. a commencé sa poussée vers l’est à la fin des années 1990.

Projet de loi sur la police du gouvernement britannique subit une défaite au parlement

Saïd Pourreza

Appuyez sur TV, Londres

Après un week-end national d’action à travers la Grande-Bretagne contre un nouveau projet de loi qui donnerait à la police des pouvoirs supplémentaires pour freiner les manifestations, la chambre haute du parlement du pays a introduit plusieurs amendements. Bien que les militants aient salué les changements, ils considèrent toujours la législation proposée comme une atteinte à leurs libertés civiles et demandent qu’elle soit rejetée.

Alors que le gouvernement conservateur affirme que le projet de loi vise à prévenir de manière proactive le chaos et les perturbations, causés par exemple par des personnes qui se collent aux autoroutes, ses détracteurs disent qu’il ne s’agit pas de loi et d’ordre, mais de leur retirer leur droit de manifester. [Il y aurait donc là ruse – MIRASTNEWS]

Le projet de loi a été rapidement adopté à la Chambre des communes l’année dernière. Cette semaine, il a été mis en débat à la chambre haute du parlement britannique au milieu des cris de KILL the BILL de la part de manifestants battant du tambour formant une toile de fond émotive à l’extérieur du corps législatif. Il s’en est suivi plusieurs amendements apportés au projet de loi au grand dam du gouvernement.

Les militants disent la défaite parlementaire parce que les gens sont descendus dans la rue et ont sonné l’alarme sur l’autoritarisme croissant du gouvernement. Ils disent qu’il est maintenant temps de construire le mouvement et de tuer une fois pour toutes le projet de loi controversé.

Zoom Afrique du 18 janvier 2022

Actualité en Afrique :

Iran/Niger : les ministres des AE iranien et nigérien réfléchissent à l’approfondissement des relations Téhéran-Niamey

Angola : TotalEnergies cède une participation non opérée dans les blocs offshores 14 et 14 K à Somoil

L’armée malienne tue le n° 2 de la Katiba Macina dans le centre du pays

Guinée-Conakry : Alpha Condé à Abu Dhabi pour des soins

Une nouvelle ligne ferroviaire entre la Tanzanie et le Burundi

Analyses de la rédaction :

1. Burkina/Mali : la lutte contre

Contrairement au fait que les médias mainstream affichent seulement les attaques des terroristes contre les civils et les forces de sécurité en Afrique, il aurait été préférable également de montrer les avancées des militaires dans leur lutte acharnée contre les terroristes.

Au Burkina Faso, les Forces Armées Nationales poursuivent les opérations de sécurisation du territoire national à travers les activités menées au sein des Groupements de Forces. Elles conduisent également des activités de soutien au développement au profit des structures de l’État, de structures privées, ainsi que des activités au profit des populations.

10 au 16 janvier 2022 : Dans la continuité des efforts déployés pour la sécurisation du territoire national, les Forces Armées Nationales ont conduit des actions offensives dans plusieurs parties de la région de l’Est. Appuyées par l’Armée de l’Air, la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, les Eaux et Forêts, la Douane et avec la contribution des VDP, les unités terrestres ont effectué des opérations de bouclage et de fouille ainsi que d’autres actions offensives et des ratissages dans la localité de NADIAGOU et ses environs (Province de la Kom- pienga). Ces actions, qui sont toujours en cours, ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et d’appréhender des suspects.

Le 11 janvier 2022 : Une unité d’intervention du détachement militaire de Markoye (Province de l’Oudalan) a été la cible d’une attaque complexe alors qu’elle effectuait une mission offensive en direction de Tokabangou (Province de l’Oudalan, région du Sahel).

Malgré la riposte qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes, 05 militaires ont été mortellement atteints. Une contre-offensive aérienne a été immédiatement déclenchée et a per- mis d’intercepter et de neutraliser une vingtaine de terroristes du groupe qui avait attaqué l’unité et qui tentait de s’exfilter vers la frontière du Niger. Leur armement et leurs moyens roulants ont également été détruits au cours de cette riposte.

Le 13 janvier 2022 : Une unité d’intervention du groupement est intervenue pour effectuer des opérations de sécurisation suite à l’attaque contre un poste de contrôle de la Police Nationale qui a eu lieu sur l’axe GOROM-TAS- MAKAT (Province de l’Oudalan).

Le 16 janvier 2022 : La Brigade Territoriale de Gendarmerie de SAMPELGA (Province du Séno, région du Sahel) a été la cible d’une attaque qui a coûté la vie à un gendarme et causé des blessures à un autre.

Plusieurs opérations aériennes et terrestres de ravitaillement en vivres ont été planifiées et conduites par les Forces Armées Nationales au profit de populations de localités du Centre-Nord, de l’Est et du Sud-Ouest. Ces opérations ont été effectuées en coordination avec le ministère en charge de l’action humanitaire.

Le Mali enregistre également des avancées spectaculaires.

Le numéro deux de la Katiba Macina, Ousmane Sidibé dit « Bobala », a été tué par l’armée malienne lors d’une offensive effectuée le 12 janvier dans le centre du pays, ont annoncé dimanche les Forces armées maliennes (FAMa) sur leur site officiel.

La Katiba Macina, également appelée Front de libération du Macina, est un groupe qui est apparu en janvier 2015 dans le centre du Mali.

« Les FAMa, dans leurs offensives contre les groupes armés terroristes (GAT), ont procédé le 12 janvier 2022 à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankass (centre du pays) ayant fait plusieurs morts, dont le numéro deux de la Katiba Macina, Ousmane Sidibé dit Bobala », précise le site.

Dans le cadre ses manœuvres offensives, l’opération « KELETIGUI » a également procédé samedi à la destruction de deux bases logistiques terroristes dans la localité d’Alatona, toujours dans le centre du pays.

Le bilan de cette offensive est de neuf terroristes tués et deux véhicules terrestres équipés de mitrailleuses calibre 12,7 mm détruits. L’armée a aussi récupéré 57 téléphones portables, plusieurs armes et 1,5 tonne d’engrais servant à la fabrication de mines artisanales.

« Cette zone servait de bases de regroupement pour les terroristes qui procédaient régulièrement au harcèlement des populations dans le secteur de Diabaly en les empêchant de vaguer à leurs occupations agropastorales et en incendiant les champs », ont ajouté les FAMa dont un élément a été blessé au cours de l’opération.

Simultanément à la lutte anti-impérialiste, les forces armées au Burkina Faso et au Mali se battent sans relâche pour libérer leur pays respectif de l’emprise du terrorisme. Et il est clair, que ces avancées n’ont rien avoir avec la présence de Barkhane et Cie. C’est les armées maliennes et burkinabés avec également la participation de la population qui apportent des résultats dans la lutte contre le terrorisme.

2. Mali : à quand l’attaque contre le FCFA ?

Un Mali souverain est clairement maître de la situation !

Ces dernières années, on a bien pu constater que les régimes de sanctions instauré par les Occidentaux, et particulièrement par les États-Unis, ne fonctionnent plus. En suivant les diktats des ennemis de l’Afrique, qui eux-mêmes n’arrivent à aucun résultat avec leur politique erronée, la Cedeao a donc commis la même erreur en tentant d’isoler le Mali.

Au lieu d’être isolé, le Mali a plutôt retrouvé sa souveraineté et c’est lui qui décide maintenant.

Hier, dans l’émission de Zoom Afrique, nous avons pu constater que les langues se dénouent de plus en plus au Mali et que le gouvernement n’hésite plus à faire ressurgir les dossiers sales de la France néocolonialiste et de dénoncer également les exactions commises par l’Élysée à l’encontre du Mali.

Choguel Kokalla Maïga, le Premier ministre, a accusé la France de « terrorisme diplomatique, médiatique, psychologique ». Et suite à ces accusations, il demande la relecture « des accords déséquilibrés qui font du Mali un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France ».

« Nous avons relu ces accords et on leur a envoyé », a-t-il ajouté sans préciser quels changements le gouvernement malien a exigés. Choguel Maïga a insisté pour dire qu’ils « n’allaient plus demander d’autorisation » de vol.

Par ailleurs, il faut rappeler que la fermeture des frontières aériennes maliennes a poussé la MINUSMA à suspendre temporairement tous ses vols depuis vendredi. « Nous sommes en discussion avec nos partenaires maliens sur le nouveau mécanisme d’approbation des vols de la Minusma », a déclaré un porte-parole de la mission onusienne.

Enfin, les compagnies aériennes de la CEDEAO, comme Air Sénégal, Air Burkina, Air Côte d’Ivoire et la compagnie togolaise ASKY et également Air France ont jusqu’à mardi pour préciser si elles entendent poursuivre leur desserte au Mali.

Mais ces compagnies aériennes ne sont pas les seules à se retrouver en difficulté.

La Minusma est également en train de s’arracher les cheveux.

Selon certaines informations, la MINUSMA est également obligée de suspendre temporairement tous ses vols. Il n’y a eu aucun vol ce lundi 17 janvier, et il n’y en aura pas ce mardi non plus, selon les services de communication de la MINUSMA. Cette autorisation du gouvernement malien de reprendre les vols réguliers est attendue. « Nous sommes actuellement en discussion avec nos partenaires maliens sur le nouveau mécanisme d’approbation des vols de la MINUSMA, tel qu’ils l’ont proposé la semaine dernière.

La situation du Mali continue donc d’évoluer dans le sens des intérêts du Mali, des Maliens et de l’Afrique.

De la même manière que le peuple malien soutient le gouvernement, le gouvernement malien soutient également le peuple. Le gouvernement malien tente maintenant de réduire la pression sur les Maliens.

Alors que le Mali traverse une rude période due aux sanctions économiques et financières infligées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Économique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), le gouvernement avait adopté lors d’un conseil supérieur de la défense tenu le vendredi 14 janvier dernier, un plan de riposte pour contrer ces mesures. Selon le Colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, ce plan “exhaustif” consiste à “prendre en compte les priorités et les préoccupations de nos populations en termes d’approvisionnement en produits de première nécessité”, tout en précisant qu’il s’agit d’un “Plan transversal qui comporte plusieurs composantes : des questions diplomatiques, géopolitiques, économiques et financières ainsi que des questions sociales”.

De nouvelles alliances intra-africaines se forment, la commission mise en place pour la surveillance de la Minusma, la récupération du ciel malien et surtout la mise à la porte des troupes d’occupation occidentale du Mali, mènent le Mali vers la récupération de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité. Les accords coloniaux enchaînant encore le Mali à la France sont donc maintenant remis en question. À quand le franc CFA ?

3. Bénin: les langues se dénouent en Afrique

Décidément, la France et les États-Unis ont perdu leur crédibilité, mais en plus, tout le monde sait maintenant quel est leur vrai visage !

Le Bénin serait-il prêt à suivre l’exemple du Mali et dénoncer les exactions colonialistes de l’Élysée ?

Le sage de Porto Novo, le patriarche Karim da Silva est très en colère contre la France et les États-Unis. Dans une tribune rendue publique, il s’insurge contre leur ingérence dans les affaires intérieures du Bénin. Dénonçant la position de la France dans le dossier “Reckya Madougou”, il martèle que personne ne peut commander au peuple béninois ce qu’il doit faire pour sa délivrance.

Les pressions exercées par la France sur le gouvernement du Bénin par rapport au dossier “Reckya Madougou”, continuent de susciter de l’indignation au niveau de certaines personnalités béninoises. Sur la question, le patriarche Karim da Silva martèle qu’il ne se taira pas. » Non ! On ne peut pas me demander de me taire… », clame-t-il dans une tribune.

Le président des sages et notables de la ville de Porto Novo (capitale politique du Bénin), affirme ne pas en croire ses oreilles quand il apprend par RFI que la France exerce des pressions sur le Président de la République du Bénin pour obtenir la libération de Reckya Madougou, condamnée à 20 ans par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). « Je n’en crois pas mes oreilles. La France, par l’action de son gouvernement, à travers le ministre Jean Yves Le Drian, veut imposer au pouvoir exécutif béninois, de passer outre une décision de justice, et qu’est-ce que cela veut dire ? », se demande avec exaspération, le bientôt centenaire.

Pour faire comprendre à la France que le Bénin n’a pas de leçon de démocratie à recevoir d’elle, Karim da Silva va faire référence à certains pans de l’histoire française. « C’est pourtant en France, que nous avons vu le général de Gaulle ramener précisément à 67 ans et demi, l’âge du départ à la retraite des magistrats du Conseil d’État, parce qu’il ne voulait se débarrasser que d’un seul qui avait exactement 67 ans et demi », rappelle le doyen des sages de Porto Novo.

Il poursuit dans ses exemples en affirmant que c’est toujours dans ce pays qui se prend comme exemple de la démocratie que « le président avait trouvé inadmissible la liberté, pour un condamné à mort, de saisir une juridiction et obtenir, au moyen du recours pour excès de pouvoir, l’annulation de l’ordonnance qui a créé le tribunal dont le jugement le condamnait à la peine capitale », rappelle-t-il.

Les poursuites en France, poursuit-il, contre des biens mal acquis seraient-elles des procédures engagées avec la bénédiction de l’État français qui vient de nous démontrer, par ses pressions sur le président béninois, que l’exécutif français n’est ni neutre, ni impuissant, dans cette brumeuse histoire de biens mal acquis, et qu’il n’a que faire du principe de la séparation des pouvoirs ?

Prenant ensuite la défense de la justice béninoise, Karim da Silva estime que le juge béninois en procédant par la recherche de la volonté interne des mis en cause (dans les dossiers déstabilisation de l’État ou financement de terrorisme), est parvenu à la conclusion qu’ils ont tenu des propos et posé des actes graves, attentatoires à la sûreté de l’État béninois. « Il ne s’agit donc pas, d’innocentes victimes livrées par l’arbitraire du prince, à la rigueur de la loi. Les mis en cause ne sont pas, non plus, de paisibles citoyens jetés en pâture à la vindicte domestique du juge répressif, à cause d’un agenda particulier. Nul n’est censé ignorer la loi ! En agissant comme ils l’ont fait, n’est-on pas en droit de se demander s’ils ignoraient ce à quoi ils s’exposaient ? La loi n’est-elle pas égale et applicable à tous ? », a tranché le sage de Porto Novo.

Pour lui, la justice a tranché ! et « personne ne peut commander, à notre peuple, ce qu’il doit faire, pour sa délivrance et son développement, ni ce qu’il devrait faire pour maintenir la paix. Nous avons des institutions ! D’où vient-il donc que les États-Unis et la France se mêlent d’apprécier le respect de la séparation des pouvoirs au Bénin ? », conclut-il.

L’Égypte s’éloigne des États Unis et d’Israël pour se rapprocher de la Résistance

Rencontre entre ministres libanais et syriens à Damas, le 4 septembre 2021. ©AP

Ce mardi l’appel de l’ambassade US à l’adresse du Hezbollah pour un dialogue large et axé sur « tout sujet souhaité par Nasrallah que plus d’un analyste a qualifié à raison d’aveu d’échec US au bout de trois ans de bataille acharnée contre le Liban à éclipsé ces propos bien singuliers qu’a tenus le gérant égyptien du Canal de Suez. Et pourtant il y a de quoi y consacrer bien des analyses. On se rappelle en effet comment l’ambassadrice américaine à Beyrouth Shea littéralement paniquée de l’arrivée au mois d’août des premiers camions citernes chargés de mazout iranien s’est précipité pour annoncer le transfert du gaz égyptien au Liban via la Jordanie et la Syrie. Une promesse parfaitement dans l’air vu que le pipeline arabe existe depuis des lustres sans que les USA permettent au Caire de l’exploiter son objectif étant de faire détourner le gaz égyptien par Israël et aux dépenses des Arabes. Mais ceci n’est pas le plus inattendu dans cette histoire qui à regarder de plus près devrait faire des pétroliers iraniens en partance vers la Syrie et le Liban les plus gros rivaux du gaz égyptien. Or il n’en est visiblement rien: lors d’un récent entretien le gérant du canal de Suez à très clairement reconnu le passage régulier des pétroliers iraniens ou battant pavillon iranien par le canal du Suez : « oui, les pétroliers iraniens traversent le canal sans discrimination » et ce au mépris des sanctions US. Mais ceci n’est pas le seul défi lancé par l’Égypte au projet américain de transfert du gaz égyptien au Liban.

Au fait, Le Caire réclame des garanties aux États-Unis avant le début du pompage du gaz vers le Liban.

Lors d’une interview exclusive avec la chaîne de télévision saoudienne Asharq, l’ambassadeur du Liban en poste au Caire, Ali al-Halabi, a déclaré que les Égyptiens avaient demandé des garanties à Washington pour éviter les sanctions imposées par la « loi César » contre la Syrie.

« Le Caire a demandé des garanties américaines avant le début du pompage du gaz égyptien pour éviter les « sanctions de César » contre la Syrie », a déclaré Ali al-Halabi.

Lire aussi: Gaza : Israël menace le Liban

À noter que Washington avait auparavant demandé, oralement, à l’Égypte d’exporter du gaz vers le Liban, dans l’objectif d’empêcher le Hezbollah de se procurer plus de popularité en réglant la crise de pénurie de carburant au Liban. Une réclamation orale. Mais Le Caire n’est pas né de la dernière pluie.

Lire aussi: US/Israël dans le piège du Hezbollah!

Le journal libanais Al-Akhbar a publié une copie d’une lettre envoyée par l’administration américaine au Liban et remise au Premier ministre libanais Najib Mikati et au ministre de l’Énergie Walid Fayyaz par l’intermédiaire du directeur général de la Compagnie libanaise d’électricité, Kamal Hayek.

Lire aussi: US/Israël: Méga surprise du Hezbollah?

Selon Al-Akhbar, la lettre, liée à un rapport du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), qui dépend du département du Trésor des États-Unis, indique qu’aucune institution officielle ou privée libanaise, égyptienne ou jordanienne n’est soumise à des sanctions, en vertu de « la loi César ».

Mais l’Égypte, peut-elle lui faire confiance sur fois d’une promesse? Et si, une fois le transfert déclenché, les Yankee se mettaient à sanctionner l’Égypte? Après tout un embargo contre les sociétés énergétiques égyptiennes serait le meilleur moyen d’éliminer un féroce concurrent d’Israël.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a d’ailleurs très curieusement demandé des informations supplémentaires au Liban: « Nous vous remercions d’avoir soumis la liste des entreprises qui doivent participer aux accords de transport d’électricité et de gaz vers le Liban ».

« En plus de la liste des entreprises que vous avez fournie, veuillez fournir des informations supplémentaires sur les principaux entrepreneurs ainsi que sur les sous-traitants et les compagnies d’assurance qui sont censées couvrir vos contrats d’électricité et de gaz. »

Dans une autre partie de cette curieuse lettre, on lit:

1. Des citoyens américains, qui travaillent dans des institutions libanaises du secteur privé, sont-ils impliqués dans ce projet ?

2. Quelles sont les institutions syriennes avec lesquelles le Liban interagira pour transférer de l’énergie ?

3- Le Liban a-t-il l’intention d’aider à réparer la sous-station « Deir Ali » sur le sol syrien ? Si oui, pouvez-vous expliquer quels services et biens vous avez l’intention de fournir à la Syrie et avec qui vous allez travailler en Syrie pour aider à réparer ces lignes ?

4. Veuillez fournir les noms des différents fonctionnaires et personnes qui signeront ces contrats….

5- Veuillez vous assurer que les accords d’électricité et de gaz n’incluent pas les parties répertoriées sur la liste SDN, affiliée au Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain.

N’est-ce pas là une lettre de dénonciation plutôt qu’un facilitation du transfert,?

Les responsables égyptiens réaffirment n’avoir pas encore reçu l’autorisation directe et explicite des États-Unis qui puisse leur assurer une exemption des entreprises égyptiennes des sanctions prévues par la loi César (les sanctions imposées à la Syrie). Ils ne sont pas si naïfs pour ne pas comprendre le but de manœuvre… Au fait cela fait longtemps que le gaz égyptien est détourné par Israël et en mai aucun allié US n’a été aussi aux anges que les Égyptiens de voir les missiles de Gaza tomber sur le pipeline d’Ashkelon ou sur le site offshore Tamar. D’ailleurs,cette histoire bidon du transfert du gaz « israélien « , aucune partie aussi bien que Le Caire n’est apte à en comprendre le but. Qui est qui? L’entité qui après l’Épée de Qods se sait stratégiquement se cherche un moyen de survie.Quoi de mieux que de faire transiter son gaz au Liban en lui arrachant une normalisation impossible propre à épargner le transfert de son gaz. Tout ceci l’Égypte le sait, elle qui aurait largement aidé Gaza a localiser les bases aériennes israéliennes comme cible de missiles… ceci s’appelle le processus d’a-normalisation Égypte Israël pour le grand bonheur des Arabes, des Musulmans, et de la Résistance.

Source: Press TV Français