600 agents autrichiens chargés de l’application des lois ont écrit au ministre autrichien de l’intérieur pour demander que les propositions de vaccination forcée soient retirées et qu’il soit mis fin aux préjugés contre les non-vaccinés.

Nous voulons être là pour les gens en tant qu’amis et assistants : 600 policiers autrichiens demandent au gouvernement d’annuler le mandat de vaccination

La lettre, écrite le 10 janvier, a été signée par trois membres des forces de l’ordre qui prétendent représenter près de 600 de leurs collègues et a été écrite au ministre autrichien de l’Intérieur Gerhard Karner.

« Nous ne voulons pas affronter la population de manière menaçante lors de manifestations majoritairement pacifiques qui ont été organisées en raison du mécontentement croissant de la population à l’égard des politiciens », écrivent les auteurs de la lettre.

De nombreuses manifestations ont eu lieu en Autriche le week-end dernier, y compris à Vienne, où environ 20 000 manifestants sont descendus dans la rue samedi pour dénoncer les propositions visant à déclarer la vaccination obligatoire pour tous les citoyens de plus de 18 ans.

En réponse à la lettre, le ministère autrichien de l’Intérieur a déclaré que « les personnes qui l’ont signée peuvent se voir attribuer une orientation politique claire ».

« 85% des 32.000 policiers autrichiens ont déjà été vaccinés, c’est un constat clair », a ajouté le ministère.

Les auteurs de la lettre, en revanche, ont réfuté cela, affirmant qu’ils ne sont affiliés à aucun parti politique.

« Nous ne sommes pas des extrémistes d’extrême droite ou d’extrême gauche, nous ne sommes pas des anti-vaccinés… nous sommes un groupe de plusieurs centaines de policiers de toute l’Autriche… unis par notre souci de l’État de droit, de la liberté de pensée, de notre droits fondamentaux, ainsi que notre santé », ont-ils écrit.

Les auteurs ont ensuite adressé une série de demandes au ministre de l’Intérieur Karner, dont la première était qu’il « veille à ce qu’aucun mandat de vaccination, professionnel ou général, ou toute autre forme de vaccination forcée indirecte ne soit introduit en Autriche ».

Ils ont ensuite demandé que la soi-disant politique 3G au travail soit suspendue, qui limite l’accessibilité aux seuls ceux qui se sont fait vacciner contre la COVID-19, qui ont été testés négatifs ou qui ont guéri de la maladie. Alternativement, les auteurs ont plaidé pour l’abolition ou la modification de la règle en une règle 1G exigeant simplement un test négatif pour tout le monde afin de s’assurer que «la discrimination contre les collègues non vaccinés prend fin».

En fin de compte, les écrivains ont demandé à être considérés comme des alliés plutôt que comme des adversaires du public.

« Nous voulons être là pour les gens, en tant qu’amis et aides », ont-ils écrit.

Depuis que les propositions de vaccination obligatoire ont été divulguées, des rassemblements anti-vaccins ont lieu tous les samedis en Autriche, et ils ont été pour la plupart pacifiques, avec seulement quelques incidents d’affrontements impliquant des policiers et des manifestants.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

EXCLUSIF: Les libéraux ont préparé des points de discussion pour défendre leur participation aux Jeux mondiaux militaires de 2019 à Wuhan

Si le gouvernement canadien avait retiré la délégation de 170 personnes des jeux, il aurait pu empêcher l’introduction précoce du coronavirus au Canada.

RAPPORT COMPLET de Sheila Gunn Reid ►

EXCLUSIF: Les libéraux ont préparé des points de discussion pour défendre la participation aux Jeux mondiaux militaires de 2019 à Wuhan

Les Jeux militaires mondiaux de 2019 ont été décrits comme le premier événement de grande diffusion au monde. Les lignes médiatiques et les points de discussion préparés par le ministère de la Défense nationale ont été conçus pour répondre aux objections anticipées que le public aurait pu avoir à ce que le Canada envoie des athlètes aux jeux après que le gouvernement chinois a pris deux Canadiens en otage en réponse à l’arrestation d’un dirigeant de Huawei sous mandat américain à Vancouver.

Une note d’information obtenue grâce aux documents d’accès à l’information fait allusion aux retombées politiques pour les libéraux compte tenu du moment des jeux et des élections de 2019 :

« Les athlètes des Forces armées canadiennes participeront aux 7e Jeux mondiaux militaires dans la ville de Wuhan, en Chine, du 18 au 27 octobre 2019. Compte tenu de la relation entre le Canada et la Chine, leur participation peut être remise en question. Les Jeux commencent également quatre jours avant les élections fédérales.

Un document de questions et réponses dans les mêmes notes de version n’a jamais été une option :

Pourquoi les athlètes des Forces armées canadiennes participent-ils en Chine, malgré la relation entre le Canada et la Chine ? Y a-t-il une chance que la participation canadienne soit annulée? L’esprit des Jeux Mondiaux Militaires est de créer un espace de compétition amicale qui transcende la politique. Dans ce contexte, il n’est pas envisagé d’annuler la participation du Canada à l’événement.

Si le gouvernement canadien avait retiré la délégation de 170 personnes des jeux, il aurait pu empêcher l’introduction précoce du coronavirus au Canada.

Un précédent rapport de dénonciateur exclusif de Rebel News a révélé que plusieurs dizaines d’athlètes militaires canadiens sont rentrés des Jeux militaires mondiaux à Wuhan en Chine, en octobre 2019, avec de graves symptômes de type pneumonie. La maladie mystérieuse était si grave qu’un tiers de la délégation a dû être mis en quarantaine à l’arrière de leur avion de transport pour rentrer chez eux.

Selon un rapport du comité des affaires étrangères de la Chambre américaine d’août 2021 sur les origines de la pandémie, au moins quatre autres comtés ont fait quelque chose que le gouvernement canadien a refusé de faire après l’annonce de l’épidémie du nouveau coronavirus à Wuhan en Chine au début de 2020. Les pays testés leurs athlètes qui sont rentrés malades du MWG pour les anticorps COVID-19, prouvant que la pandémie de COVID-19 a commencé beaucoup plus tôt que le gouvernement chinois ne voulait que le monde le sache.

Le lanceur d’alerte a donné des documents à Rebel News pour prouver son histoire, ce qui a incité la GRC à frapper au porte-à-porte du journaliste qui a dévoilé l’histoire, Keean Bexte.

La dernière version du document fixe le coût final des Wuhan Warrior Games à 610 000 $.

Rebel News n’acceptera jamais le soutien d’aucun gouvernement. Pour soutenir notre accès à l’information et le journalisme d’investigation, veuillez visiter www.RebelInvestigates.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : REBEL NEWS

Boris Johnson annonce la fin de toutes les restrictions d’Omicron en Angleterre

« Le gouvernement n’imposera plus le port de masques faciaux où que ce soit. »

ROYAUME-UNI – LA POLICE SERA ARRÊTÉE COMME COMPLICITÉ – S’ILS NE FERMENT PAS LES « CENTRES DE VACCIN »

https://www.bitchute.com/channel/spirit2all/

LES CENTRES DE VACCINATION AU ROYAUME-UNI SONT FERMÉS PAR DES « CONSTABLES DE COMMON LAW ? » 👊👊👊

ALLELUJAH, DOIT COMMENCER QUELQUE PART. LES DOMINOS COMMENCENT À TOMBER.

Les entièrement vaccinés, plus susceptibles de mourir de la COVID que les non vaccinés montrent un rapport écossais choquant

Des statistiques choquantes du rapport de Public Health Scotland montrent que les personnes entièrement vaccinées sont plus susceptibles de mourir de la COVID que les non vaccinées.

Les entièrement vaccinés, plus susceptibles de mourir de la COVID que les non vaccinés montrent un rapport écossais choquant

Selon de nouvelles statistiques de l’autorité sanitaire écossaise, l’infection et l’hospitalisation avec COVID-19 sont plus fréquentes chez les personnes qui ont eu au moins une vaccination COVID-19 que chez les personnes qui n’en ont pas eu, et la mortalité due à une double dose est considérablement plus probable que chez les personnes qui n’ont reçu aucune dose.

Du 11 décembre au 7 janvier, selon la dernière étude COVID de Public Health Scotland (PHS), le nombre de cas d’individus testés positifs pour le virus semble avoir été constamment plus faible parmi les non vaccinés, à l’exception de la première semaine, lorsque le le triple piqûre a signalé un taux d’infection légèrement inférieur à celui des non piqûres.

Au cours de trois des quatre semaines, les doubles vaccinés avaient une fréquence d’infection deux fois supérieure à celle des non vaccinés et légèrement inférieure au double du taux au cours de la quatrième semaine.

Au cours de la même période, les piqûres simples et triples avaient des taux d’infection inférieurs à ceux des piqûres doubles, mais avaient toujours environ 1,3 et 1,4 fois plus d’infections que les piqûres non piquées.

Tableau 11 : Rapport PHS

En termes d’hospitalisation liée au virus, les doubles coups étaient beaucoup plus susceptibles d’être hospitalisés que tous les autres groupes, même pour ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccin, ayant plus de deux fois plus d’admissions signalées au cours de la dernière semaine de l’étude comme non piquée. Ceux qui ont reçu une injection de rappel étaient les moins susceptibles d’être admis à l’hôpital, les personnes à injection unique ayant plus d’hospitalisations en une semaine seulement que celles sans injection.

Tableau 12 : Rapport PHS

Au cours de la période de quatre semaines du 4 décembre au 31 décembre, les doubles vaccinés ont eu des décès par COVID-19 considérablement plus élevés pour 100 000 personnes que ceux qui n’ont pas été vaccinés. Au cours de la période correspondante, les doubles piqûres ont fait 137 morts, tandis que les non piquées ont succombé au virus 46 fois. En pourcentage, cela équivaut à 4,8 décès pour 100 000 parmi les non piquants et 7,67 décès pour 100 000 parmi les doubles piquants au cours des quatre semaines.

Dans la moitié des quatre semaines, les personnes qui n’ont reçu qu’une seule dose de vaccination sont mortes à un taux élevé équivalent à celui des personnes non piquées, tandis que celles qui ont reçu un rappel avaient le taux de mortalité le plus bas avec COVID-19 des quatre classifications.

Tableau 13 : Rapport PHS

PHS a blâmé les adultes de plus de 70 ans qui n’ont toujours pas reçu de dose de rappel pour la forte augmentation des infections, des hospitalisations et des décès parmi les patients positifs à la COVID qui ont reçu deux injections.

« Ce groupe de personnes âgées de plus de 70 ans qui ont reçu deux doses de vaccin mais qui n’ont pas encore reçu de rappel peut inclure des personnes très vulnérables », indique le rapport.

Selon un porte-parole du PHS, « le statut vaccinal des cas, des patients hospitalisés et des décès ne doit pas être utilisé pour évaluer l’efficacité du vaccin en raison des différences de risque, de comportement et de tests dans les populations vaccinées et non vaccinées ».

Le modèle en Écosse pour la population à double piqûre, d’autre part, soutient une étude présentée le 20 décembre par des chercheurs danois, qui a révélé que les patients qui reçoivent deux doses d’un vaccin COVID à ARNm avaient un risque plus élevé de contracter l’omicron que ceux qui ne pas.

L’Angleterre et le Pays de Galles, voisins nationaux de l’Écosse, ont également enregistré une augmentation des incidences de COVID et des infections sans précédent chez les adultes vaccinés de plus de 18 ans. Les vaccinés ont également commencé à submerger les hospitalisations et les décès par COVID dans le reste du Royaume-Uni, selon le dernier hebdomadaire COVID rapport de l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

D’autres pays européens fortement immunisés, ainsi que des sections des États-Unis, ont signalé des résultats similaires.

En outre, un chercheur israélien, le professeur Gili Regev-Yochay, a déclaré que les résultats provisoires d’une recherche sur la puissance d’un deuxième rappel, ou quatrième dose, démontrent que le lot actuel de vaccins COVID n’est « pas assez bon », car ils ont s’est avéré «moins efficace contre la souche omicron».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

AUS – PÉRIODE DE 5 SEMAINES – 77 ENFANTS DÉCÈS et DES MILLIERS D’EFFETS SECONDAIRES

C’EST UN MEURTRE PAR INOCULATION – COMBIEN DE PLUS VOULEZ-VOUS MORTS ?

Le découvreur du VIH et lauréat du prix Nobel est critiqué après avoir affirmé que le coronavirus avait été testé dans un laboratoire à Wuhan

Le lauréat du prix Nobel Luc Montagnier, l’homme qui a découvert le VIH en 1983 et qui en a reçu le prix Nobel, affirme que le nouveau coronavirus n’est pas d’origine naturelle et qu’il est né dans un laboratoire. Montagnier, qui n’est pas opposé à certaines controverses et notoirement, affirme que le Covid-19 s’est accidentellement échappé d’un laboratoire à Wuhan. Il a fait ces déclarations à la chaîne française CNews.