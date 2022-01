Un père torontois au cœur brisé a témoigné que le vaccin Pfizer avait tué son fils. La cause du décès est restée « incertaine » selon les rapports, mais le père toujours en deuil était convaincu de ce qui lui avait réellement enlevé son fils.

Un père en deuil témoigne devant le conseil municipal de Toronto Le vaccin Pfizer a tué son fils de 17 ans

Mardi, Dan Hartman, un résident de Toronto, a témoigné devant le conseil municipal de Toronto qu’il soupçonne que l’injection de Pfizer a tué son fils de 17 ans, Sean.

Hartman a affirmé que son fils avait eu une réponse terrible à sa dose initiale et était décédé un peu plus d’un mois plus tard.

Une autopsie de son fils a révélé un « cœur légèrement hypertrophié », mais la cause du décès était « indéterminée », selon le père désemparé. Selon Hartman, un médecin qui a vu l’autopsie soupçonne que la dose de COVID a tué son enfant.

« Je sais dans mon cœur et mon âme, je crois le deuxième pathologiste que le vaccin a tué mon fils », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas rare comme tout le monde le pense. Cela se passe ; c’est sur Twitter tous les jours, des gens en meurent. Je ne suis pas du tout un anti-vacciné, je ne le suis vraiment pas, mais je pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec celui-ci.

Mardi, le conseil de santé du conseil municipal de Toronto a convoqué une audience virtuelle pour discuter de la réaction de la ville au COVID-19. La conférence était ouverte au grand public et comprenait des orateurs publics qui ont partagé leurs réflexions sur l’approche de l’administration locale face à la pandémie déclarée.

Regardez la vidéo ci-dessous :

« Mon fils a joué au hockey… depuis l’âge de huit ans », a déclaré Hartman aux personnes présentes.

«Il a pris un an de congé pour COVID et il s’est extrêmement ennuyé assis dans sa chambre. Il a décidé de retourner au hockey cette année, et pour ce faire, il devait se faire vacciner pour jouer au hockey», a poursuivi Hartman.

« Il a reçu sa première injection de Pfizer le 25 août », a-t-il poursuivi. « Il est allé à l’hôpital le 29 août avec une mauvaise réaction, il a été renvoyé chez lui avec seulement une ordonnance d’Advil, il avait une éruption cutanée sur tout le cou et le visage et des cernes marron autour des yeux. »

Suite à cela, M. Hartman a expliqué la mort de son fils à la suite de sa réaction au tir de Pfizer : « Le matin du 27 septembre, sa mère l’a trouvé mort sur le sol à côté de son lit. »

« Tout ce qu’il voulait, c’était jouer au hockey. »

M. Hartman a révélé qu’une autopsie avait été pratiquée lorsque son fils était décédé de façon inattendue et que la cause du décès avait été déterminée comme étant « indéterminée ». Cette conclusion ne se retrouve que dans 2% des autopsies.

L’autopsie a révélé un « cœur légèrement hypertrophié », mais il n’y avait aucune indication d’une maladie cardiaque à l’époque.

Hartman a obtenu une deuxième évaluation après avoir été insatisfait des résultats de l’autopsie initiale et a transmis le rapport d’autopsie à « un deuxième pathologiste bien connu au Canada qui souhaite rester anonyme de peur de perdre son emploi ».

Il a été informé par le pathologiste que « le vaccin a tué [son] fils ».

La myocardite et d’autres problèmes cardiaques post-vaccinaux sont répandus chez ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer, avec les jeunes hommes ayant une fréquence nettement plus élevée de problèmes cardiaques post-vaccinaux que ceux qui ont eu une infection de la COVID.

Au cours de la discussion du 17 janvier, Hartman a informé le comité que son fils adolescent avait acquis le vaccin dans le but de poursuivre le hockey, en raison de la preuve des obligations de vaccination imposées par les clubs de hockey mineur de la province. Bien que le gouvernement local de l’époque n’ait pas mandaté une personne de moins de 18 ans pour le fournir, les joueurs âgés de 12 ans et plus ont été invités à produire la documentation d’une injection COVID expérimentale de afin de jouer.

Il s’est ensuite demandé « à quel point cela est sûr et pourquoi aucun décès n’est signalé… personne ne parle jamais de décès, et cela se produit, plus que quiconque le sait, et cela est simplement nié et réduit au silence ».

Après avoir découvert par le pathologiste que la vaccination avait peut-être tué son fils, on a demandé à Hartman ce qu’il prévoyait de faire ensuite. « Je ne suis pas autorisé à poursuivre Pfizer pour une raison quelconque », a-t-il déclaré, et « cela en soi me dit qu’ils savaient que des gens allaient mourir et qu’ils sont simplement à l’abri de toute responsabilité ».

À la salle d’évasion. Une autre journée amusante 😭😭😭💔💔💔 Je t’aime Sean. pic.twitter.com/XUFbJ2Ew2i

– Answers4Sean (@ Answers4Sean) 10 janvier 2022

Dan Harman a un compte Twitter où il se souvient des souvenirs de son enfant et où d’autres personnes qui ont perdu un être cher à la suite d’un problème de vaccination peuvent exprimer leurs expériences.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

NUREMBERG DEUX | LE MEURTRE LE PLUS AFFREUX | GÉNOCIDE PAR COERCITION

MIROIR https://odysee.com/@ctizensyd:9/boris-johnson-showing-the-hypocrisy:8

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/boris-johnson-showing-the-hypocrisy/81f4729c87df85eba1637c9ef296f1ae6df0100d/75b3a7

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ | LE CULTE DE LA MORT NE S’ARRÊTERA PAS | RESTEZ VIGILANT | PROTÉGEZ VOS ENFANTS

LES POINTS DE VUE PARTAGÉS DANS LA VIDÉO NE SONT PAS A MOIS. CEPENDANT, DE NOMBREUX SUJETS COUVERTS SONT TRÈS PERTINENTS ET JE LE PARTAGE POUR AIDER À ÉVEILLER LES AUTRES.

SOYEZ VIGILANT. CES PERSONNES DOIVENT ÊTRE ARRÊTÉES POUR CRIMES DE GUERRE. ILS N’ARRÊTERONT PAS DE NUIRE À L’HUMANITÉ JUSQU’À CE QUE NOUS LES DÉTENIONS PACIFIQUEMENT ET LÉGALEMENT. CE GROUPE EST MAL. ILS CONTINUERONT À NUIRE À L’HUMANITÉ ET ILS SONT DÉTERMINÉS À OBTENIR LES ENFANTS. DÉFENDEZ-VOUS ET PROTÉGEZ-VOUS MUTUELLEMENT. RETIREZ TOUT DU BUREAU. CES ESCROCS DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE GÉNOCIDE ET DE MEURTRE.

MORT SUBITE + HANDICAPS HORRIFIQUES Ont EXPLOSÉ parmi les DOUBLE VACCINÉS (Êtes-vous le prochain ?)

((world orders review)

================

LA MORT SUBITE + DES INCAPACITÉS HORRIFIQUES ONT EXPLOSÉ parmi les DOUBLE VACCINÉS

(Êtes-vous le prochain ?) https://www.bitchute.com/video/SjmdaoKAUbNa [PARTAGER]

================

JEUNES COEURS 💔 (PARTIES 01-10) https://www.bitchute.com/video/PqkLBotuCxxV/

VACCIN MORTEL par Carrière POLITICIENS / MÉDIAS Silencieux & Complicité !!!

GREAT CORONA CON-PLAN (EUTHANASIA, EUGENICS; le GRAND PLAN-DEMIX)

PM JOHNSON & SON ADMINISTRATEUR POUR LA MORT ; ADMETTRE LES INJECTÉS ET LES TESTS NE FONCTIONNENT PAS

(ALORS À QUOI SERT-IL ?) https://www.bitchute.com/video/4uI8peyIiMgJ/

================

sous, partager; soutenez #worldordersreview

(c) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

(e) worldordersreview [@] protonmail [point] com

================

UNE PIQÛRE, DEUX PIQÛRES, TROIS PIQÛRES, QUATRE, combien faudra-t-il avant que la réalité n’entre en jeu qu' »ILS NE FONCTIONNENT PAS », ils sont en fait conçus pour « DÉTRUIRE » votre immunité pour combattre l’infection. La dure réalité que je montre dans cette vidéo est que les DOUBLE VACCINÉS MEURENT PAR MILLIERS ! Et si les vaccins ne vous tuent pas ou ne vous désactivent pas tout de suite, donnez-leur juste un peu plus de temps, vous avez peut-être reçu la grande version bonus Pharma « LIBÉRATION LENTE ».

Si quelqu’un que vous connaissez vous force à prendre l’un de ces vaccins mortels, ou peut-être qu’un être cher envisage d’en prendre un, montrez-lui cette vidéo, s’il décide toujours de le prendre après avoir regardé cela, alors il NE PEUT PAS dire qu’il l’a fait connaître ou ne pas être au courant des effets secondaires HORRIFIQUES des vaccins expérimentaux COVID-19, qui incluent et ne sont pas limités à ;

« CAILLOTS DE SANG, BACTÉRIES MANGEUSES DE CHAIR, CRISES CARDIAQUES, AVC, PARALYSIE, CÉCITÉ, TREMBLEMENTS CORPORELS, PERTE DE MÉMOIRE, ULCÈRES HIDEOUS SUR TOUT LE CORPS, SYNDROME DE GUILLAINE BARRE, CONVULSIONS, INFECTIONS PULMONAIRES ETC !

Il y a une raison pour laquelle les grandes sociétés pharmaceutiques mettent une FEUILLE BLANCHE dans les boîtes de cercueils et c’est parce qu’elles ne veulent pas que le public soit au courant des ingrédients horribles de ces vaccins. Le fait qu’ils aient même mis une feuille de papier vierge dans l’emballage montre simplement le mépris insensé que ces personnes et leurs organisations CRIMINELLES ont pour la population en général. Tous les sceptiques qui refusent toujours de croire que le déploiement du vaccin est une injection maintenant, testez plus tard l’expérience, je vous mets au défi de contacter votre compagnie d’assurance-vie et de leur demander s’ils paieront si vous décédez ou souffrez d’invalidités qui changent la vie des vaccins, assurez-vous simplement d’être assis quand ils vous donneront leur réponse !

Veilleur de la fin des temps # https://www.bitchute.com/channel/endtimeswatchman

================

COVID-CLUB (Red Roulette) [EDIT #01]

VAC-SCENE-NATIONS & DE-POPULATIONS [EDIT #02]

https://www.bitchute.com/video/r3swq1BAyuC0//

(Voix dans votre tête d’esprit de ruche, sera la technologie avancée !)

NEUROSCIENCES, NEURO-ARMES & 5G https://www.bitchute.com/video/EQ6p7XSkql5N/

DARPA MIND WARS & SLOW KILL VACCINS, PROJET DARK WINTER !

LA GUERRE INVISIBLE, VACCINS EXPÉRIMENTAUX AVEC ACTIVATION ÉLECTRONIQUE 5-G

HYBRID-VAX ET LA NOUVELLE NAISSANCE D’UNE CIVILISATION SATANIQUE.

https://www.bitchute.com/channel/yB2eCMlMliao/

*La Quinta Columna https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/

NANO-TECHNOLOGIE ET ​​OXIDE DE GRAPHÈNE DANS LE « VACCIN » DE PFIZER

ID des OBJETS avec MOTIFS GRAPHIQUES & MICRO-TECH

(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/FohI3owjI8fC/

« ENGAGEMENT DU PATIENT » NANO INSPECT ; Antennes, Cellule QCA, ROUTEURS

(Forum Economix mondial) https://www.bitchute.com/video/c1KSTqhqKm1n/

ATTAQUE AU GRAPHÈNE par LES MONDIALISTES ?

GRAPHENE NANO VAX BIO-CONTROL/WEAPON PLATFORM (Quinta Columna; ENG trans.)

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL (LE GRAPHÈNE NWO)

[ANNONCE SIGNALÉTIQUE] https://www.bitchute.com/video/n2ovKJEmfJiX/

EXPOSITION PROLONGEE aux RAYONNEMENTS NON IONISANTS

LES ANTENNES S’ÉCLATENT EN FLAMMES ; alors que les NOUVELLES ‘VAGUES’ commencent

https://www.bitchute.com/video/oZBpfCbEt5wE/ [PARTAGER]

CORONA EST (in silico) « UNE URGENCE SANITAIRE »

https://www.bitchute.com/video/470UqYpiedOd/)

================

LA MORT SUBITE + DES INCAPACITÉS HORRIFIQUES ONT EXPLOSÉ parmi les DOUBLE VACCINÉS

(Êtes-vous le prochain ?) https://www.bitchute.com/video/SjmdaoKAUbNa/ [PARTAGER]

================

JEUNES COEURS 💔 (PARTIES 01-10) https://www.bitchute.com/video/PqkLBotuCxxV/

VACCIN MORTEL par Carrière POLITICIENS / MÉDIAS Silencieux & Complicité !!!

GREAT CORONA CON-PLAN (EUTHANASIA, EUGENICS; le GRAND PLAN-DEMIX)

PM JOHNSON & SON ADMINISTRATEUR POUR LA MORT ; ADMETTRE LES INJECTÉS ET LES TESTS NE FONCTIONNENT PAS

(ALORS À QUOI SERT-IL ?) https://www.bitchute.com/video/4uI8peyIiMgJ/

================