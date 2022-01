Une analyse approfondie des données des essais de Pfizer a révélé que le « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan [de la Covid-19] de la société est susceptible « d’augmenter la maladie plutôt que de la réduire ».

La Canadian COVID Care Alliance (CCCA) a compilé cette nouvelle recherche dans une présentation PDF de 50 pages et une vidéo correspondante. (La vidéo est disponible sur LifeSiteNews.)

La présentation commence par la quantification et la contextualisation par le CCCA de l’affirmation de Pfizer selon laquelle son vaccin est efficace à 95% sept jours après la deuxième dose. Il est révélé que ce chiffre de 95% fait en fait référence à une réduction du risque relatif ou RRR.

Le chiffre Absolute Risk Reduction (ARR), qui est la façon dont la plupart des gens y pensent, est une efficacité dérisoire de 0,84% – ce qui signifie que le vaccin n’offre aucune protection contre la grippe Fauci, statistiquement parlant (une courte vidéo expliquant la différence entre RRR et ARR est également disponible sur LifeSiteNews).

Dans l’essai d’injection Covid de Pfizer, huit des 18 198 participants qui ont été vaccinés auraient plus tard développé une Covid. Dans le groupe placebo non vacciné, 162 sur 18 325 auraient également développé une Covid.

Sur la base des propres données d’essai de Pfizer, même sans se faire vacciner, le risque de contracter la Covid n’était que de 0,88% contre 0,04% (soi-disant) dans le groupe vacciné.

« Cela signifie que le bénéfice net ou ARR qui est montré dans l’essai est de 0,84% », écrit Kennedy Hall. « Le nombre de 95% provient de la différence relative entre le nombre de 0,88% du groupe non vacciné et le 0,04 du groupe vacciné. »

Les décès cardiovasculaires survenant deux fois plus chez les personnes entièrement vaccinées

En plus de cela, il a été découvert que l’injection Covid de Pfizer rend en fait les gens plus malades. Au lieu de réduire le risque d’infection, la piqûre de Pfizer – encore une fois, basé sur les propres données de l’entreprise – a montré une « preuve de préjudice de niveau un » dans les données du rapport de six mois.

Comparé au groupe placebo, le groupe vacciné a vu une « augmentation notable des maladies et des décès », prouvant une fois de plus que se faire piquer est un jeu de dupes.

« Les données du groupe piquées ont montré une augmentation des événements indésirables dans la plupart des catégories », ajoute Hall.

« Cette information figurait dans le rapport Pfizer, mais uniquement dans l’annexe complémentaire difficile à trouver. Il y a eu une augmentation de 300% des événements indésirables déterminés comme ayant été causés par le produit dans le groupe piquée.

En ce qui concerne les événements indésirables graves – c’est-à-dire les conditions qui inhibent considérablement la capacité d’une personne à fonctionner normalement – se faire piquer avec Pfizer les a fait grimper de 75%.

Il y avait également une augmentation du taux de mortalité global dans le groupe vacciné par rapport au groupe placebo. Un total de 20 décès ont ensuite été enregistrés dans le groupe piquée tandis que seulement 14 ont été comptés dans le groupe non piquée.

Les décès liés aux maladies cardiovasculaires étaient également deux fois plus fréquents dans le groupe vacciné, a-t-il été révélé. Cela corrobore d’autres recherches montrant que les affections cardiaques, y compris les crises cardiaques, sont en augmentation chez les personnes entièrement vaccinées.

Tout cela présente un « risque inacceptable » pour la santé humaine, en particulier chez les enfants, a noté le CCCA. Les appels à injecter massivement ces produits aux enfants de 5 à 11 ans, comme le font actuellement la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, sont tout simplement ridicules et insensés.

Cette révélation, dit le CCCA, « représente une réelle opportunité de tenir nos dirigeants responsables parce qu’il ne s’agit pas d’opinion ou de modélisation ou de preuves du monde réel qui peuvent être rejetées ou manipulées, mais de preuves de niveau 1 issues d’un essai contrôlé randomisé ».

« Comme si nous avions besoin de plus de preuves d’un crime contre l’humanité », a écrit un commentateur de LifeSiteNews. « Et montrant peu de signes d’arrêt – ici, trois coups sont mandatés par notre chef-escroc en charge. »

Vous trouverez plus d’informations sur les dangers et l’inefficacité des vaccins contre la grippe Fauci sur Genocide.news.

Les sources de cet article incluent :

LifeSiteNews.com

CanadianCovidCareAlliance.org

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

NewsReal : Récits qui s’effondrent : la désinformation médicale est désormais impossible à distinguer de la science !

© Sott.net

Il y a eu une quantité extraordinaire de rétropédalage ces derniers temps sur « The Science », avec des positions officielles se transformant en celles détenues par des « théoriciens du complot » au cours des deux dernières années. Dans le même temps, cependant, il n’y a pas encore de retour en arrière des « mesures de contrôle des foules » introduites sur la base de ladite « Science ».

Sur ce NewsReal, Joe et Niall couvrent le contraste flagrant entre les déclarations officielles sur la douceur du virus et les mesures de plus en plus extrêmes que les gouvernements imposent néanmoins aux populations.

Au cours de la deuxième heure, ils changent de sujet pour discuter de la tension géopolitique croissante entre les États-Unis et la Russie à propos de « qui contrôle l’Europe », et de l’éruption hautement explosive du volcan Tonga qui a littéralement secoué le monde…

Durée : 01:55:24

Téléchargement : MP3 — 79,2 Mo

Ce podcast est également disponible pour visionner, partager et télécharger sur Rumble et Odysee

NewsReal sur Facebook

Joe Quinn sur Facebook

Niall Bradley sur Twitter

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT

Les dernières données de santé publique prouvent que les vaccins Covid-19 AUGMENTENT le risque d’infection, d’hospitalisation et de décès dus à la Covid-19

https://audioplace.me/?utm_medium=widget&utm_source=&dl=https://dailyexpose.uk/

Les dernières données de santé publique publiées au Royaume-Uni confirment que la population doublement vaccinée est plus susceptible d’attraper la Covid-19, plus susceptible d’être hospitalisée avec la Covid-19 et plus susceptible de mourir de la Covid-19 que la population non vaccinée. , malgré les injections Covid-19 qui auraient réduit le risque d’hospitalisation et de décès jusqu’à 95 %.

Les dernières données de santé publique prouvent que les vaccins Covid-19 AUGMENTENT le risque d’infection, d’hospitalisation et de décès dus à la Covid-19

Public Health Scotland (PHS) publie un rapport statistique hebdomadaire sur la Covid-19 contenant des données sur les cas, les hospitalisations et les décès de Covid-19 sur une période de quatre semaines, et leur dernier rapport confirme ce que nous essayons d’informer le public depuis mois – les vaccins Covid-19 ne fonctionnent pas et aggravent les receveurs.

Pendant des mois, les autorités ont utilisé les taux pour 100 000 habitants pour justifier l’efficacité des vaccins Covid-19, mais nous pouvons garantir qu’ils n’utiliseront désormais plus cette métrique car les taux pour 100 000 habitants sont les plus élevés parmi la population doublement vaccinée depuis au moins mi-décembre 2021.

Le tableau 14 du dernier rapport PHS montre le nombre de cas confirmés de Covid-19 par statut vaccinal entre le 18 décembre 2021 et le 14 janvier 2022, et le tableau montre que les cas parmi la population doublement vaccinée sont plus nombreux que les cas parmi la population non vaccinée d’environ 4 à 1.

Mais le même tableau montre également que le taux de cas de Covid-19 standardisé selon l’âge pour 100 000 personnes doublement vaccinées dépasse également le taux de cas parmi la population non vaccinée d’environ 2,5 pour 1.

Depuis au moins le 18 décembre, le taux de cas pour 100 000 personnes doublement vaccinées est au moins le double du taux de cas chez les personnes non vaccinées. Cela ne suggère pas seulement que les vaccins Covid-19 sont inefficaces pour prévenir l’infection ou la transmission, cela suggère en fait que les vaccins Covid-19 rendent les receveurs deux fois plus susceptibles d’être infectés ou de transmettre Covid-19.

Le taux moyen de cas de Covid-19 standardisé selon l’âge était de 708,84 pour 100 000 personnes parmi la population non vaccinée entre le 18 décembre 21 et le 14 janvier 22. Mais le taux moyen de cas parmi la population vaccinée à deux doses était de 1 791,1 pour 100 000 au cours de la même période.

Le tableau 15 du dernier rapport PHS montre le nombre d’hospitalisations confirmées à la Covid-19 par statut vaccinal entre le 18 décembre 2021 et le 14 janvier 2022, et le tableau montre que la plupart des hospitalisations ont été enregistrées parmi la population doublement vaccinée.

Le même tableau montre également que le taux d’hospitalisation Covid-19 standardisé selon l’âge pour 100 000 personnes doublement vaccinées est supérieur au taux d’hospitalisation parmi la population non vaccinée.

Depuis le 1er janvier, le taux d’hospitalisation est le plus élevé parmi les personnes doublement vaccinées, et le taux moyen pour 100 000 entre le 18 décembre 21 et le 14 janvier 22 équivaut à 41,16 pour 100 000 personnes non vaccinées, mais à 43,3 pour 100 000 personnes doublement vaccinées. Cela signifie que la population doublement vaccinée est statistiquement plus susceptible d’être hospitalisée avec la Covid-19 que la population non vaccinée.

Le tableau 16 du dernier rapport PHS montre le nombre de décès confirmés de Covid-19 par statut vaccinal entre le 11 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, et le tableau montre que les décès parmi la population doublement vaccinée sont plus nombreux que les décès parmi la population non vaccinée d’environ 2,5 à 1.

Le même tableau montre également que le taux de mortalité Covid-19 standardisé selon l’âge pour 100 000 personnes doublement vaccinées est supérieur au taux de mortalité parmi la population non vaccinée.

Depuis au moins le 11 décembre 21, le taux de mortalité a été le plus élevé parmi les personnes doublement vaccinées, la semaine commençant le 18 décembre ayant enregistré une énorme différence.

Au cours de cette semaine, la population doublement vaccinée était statistiquement 4 fois plus susceptible de mourir de la Covid-19 que la population non vaccinée.

Le taux de mortalité Covid-19 moyen standardisé selon l’âge était de 5,36 pour 100 000 personnes parmi la population non vaccinée entre le 11 décembre 21 et le 7 janvier 22. Mais le taux de mortalité moyen parmi la population vaccinée à deux doses était de 8,3 pour 100 000 au cours de la même période.

Par conséquent, les dernières données de Public Health Scotland confirment noir sur blanc que non seulement les vaccins Covid-19 ne fonctionnent pas, mais qu’ils aggravent le receveur car il est beaucoup plus susceptible d’attraper la Covid-19, d’être hospitalisé avec la Covid-19, et meurent de la Covid-19 que la population non vaccinée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Exposé

The Death Document – Preuve que le gouvernement britannique a autorisé le « meurtre de masse » de personnes âgées et vulnérables par injection de Midazolam, puis a blâmé Covid-19

https://audioplace.me/?utm_medium=widget&utm_source=&dl=https://dailyexpose.uk/

En mars 2020, le gouvernement britannique a annoncé que le pays « doit rester chez lui » afin de « protéger le NHS » et de « sauver des vies ». Mais le public ne le savait pas, le gouvernement britannique était en train de mettre en œuvre des politiques qui conduiraient au meurtre inutile de personnes âgées et les plus vulnérables du Royaume-Uni, dont on vous a dit qu’elles étaient mortes de Covid-19, et le « Death Document » prouve ce.

Entre le 2 mars et le 12 juin 2020, 18 562 résidents de maisons de soins en Angleterre sont décédés de la COVID-19, dont 18 168 personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représente près de 40 % de tous les décès liés à la COVID-19 en Angleterre au cours de cette période.

Parmi ces décès, 13 844 (76 %) sont survenus dans des maisons de retraite elles-mêmes ; presque tous les autres se sont produits dans un hôpital. Au cours de la même période, 28 186 « décès excédentaires » ont été enregistrés dans les maisons de soins en Angleterre, ce qui représente une augmentation de 46% par rapport à la même période des années précédentes.

Un certain nombre de décisions et de politiques adoptées par les autorités aux niveaux national et local au Royaume-Uni ont violé les droits des résidents des foyers de soins à la vie, à la santé et à la non-discrimination. Il s’agit notamment de :

La maladie grave de Covid-19 présente une pneumonie et une insuffisance respiratoire qui l’accompagne. Par conséquent, les symptômes typiques comprennent l’essoufflement, la toux, la faiblesse et la fièvre. On nous dit aussi que les personnes qui souffrent d’une insuffisance respiratoire aggravée et qui ne reçoivent pas de soins intensifs, développent un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec essoufflement sévère.

Dans cet esprit, voici un avertissement important appliqué au Midazolam avec l’aimable autorisation de la US National Library of Medicine –

L’injection de midazolam peut provoquer des problèmes respiratoires graves, voire mortels, tels qu’une respiration superficielle, ralentie ou temporairement arrêtée, pouvant entraîner des lésions cérébrales permanentes ou la mort. Vous ne devez recevoir ce médicament que dans un hôpital ou un cabinet médical qui dispose de l’équipement nécessaire pour surveiller votre cœur et vos poumons et pour fournir rapidement un traitement médical vital si votre respiration ralentit ou s’arrête. Votre médecin ou votre infirmière vous surveillera étroitement après avoir reçu ce médicament pour s’assurer que vous respirez correctement.

Alors, le gouvernement britannique peut-il expliquer pourquoi le « Death Document » publié en avril 2020 ordonne aux médecins de traiter les patients atteints de Covid-19 avec du Midazolam, et pourquoi, au cours du même mois, la prescription de Midazolam hors de l’hôpital était deux fois plus élevée qu’en 2019 ?

Un rapport accablant publié par la Commission de la qualité des soins (CQC) en novembre 2020 a révélé que trente-quatre pour cent des personnes travaillant dans le secteur de la santé et des services sociaux ont été contraintes de placer des ordonnances de « ne pas tenter de réanimation cardio-pulmonaire » (DNACPR) sur les patients de Covid-19 souffrant de handicaps et de difficultés d’apprentissage, sans impliquer le patient ou sa famille dans la décision.

Le CQC a été chargé par le ministère de la Santé et de l’Assistance sociale, en vertu de l’article 48 de la loi de 2008 sur la santé et l’aide sociale, de procéder à un examen spécial des décisions de ne pas tenter de réanimation cardiorespiratoire (DNACPR) prises pendant la pandémie de COVID-19 (rapport complet peut être trouvé ici).

Après avoir mené son enquête, le CQC a trouvé des preuves de DNACPR inacceptables et inappropriés tout au long de la pandémie et a déclaré qu’il était possible que des cas de DNACPR inappropriés restent en place.

Cependant, l’enquête du CQC a révélé que tout au long de la «pandémie», ces directives n’étaient pas suivies car ils avaient reçu des preuves profondément troublantes de nombreuses sources selon lesquelles, pendant la pandémie de COVID19, les avis DNACPR ont été appliqués de manière générale à certaines catégories de personnes par certains prestataires de soins. , sans aucune implication des individus ou de leurs familles.

Près de 10% des personnes utilisant les services ou des familles qui ont répondu à leur appel à témoignages ont déclaré au British Institute of Human Rights qu’elles avaient subi des pressions ou l’utilisation d’ordonnances DNACPR. Trente-quatre pour cent des personnes travaillant dans le domaine de la santé et/ou de l’aide sociale ont déclaré subir des pressions pour mettre en place des DNACPR sans impliquer la personne. En outre, 71 % des organisations de défense des droits et des militants ont déclaré avoir été confrontés à la mise en place d’ordonnances DNACPR ou à des pressions pour les rendre sans être impliqués dans la décision.

Et ces ordonnances DNACPR ont été utilisées à tort comme excuse pour commencer les soins de fin de vie.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant de constater que, selon l’Office des statistiques nationales (ONS), trois décès présumés de Covid-19 sur cinq jusqu’au 20 novembre 2020 sont survenus chez des personnes souffrant de difficultés d’apprentissage et de handicaps (voir ici).

En ce qui concerne les décès de personnes ayant des difficultés d’apprentissage, l’ONS a déclaré – « l’effet le plus important était associé à la vie dans une maison de soins ou un autre établissement communal ».

Le document de décès

Le NICE est un organisme public exécutif non ministériel, parrainé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. C’est une agence du National Health Service qui élabore des conseils et des recommandations sur l’efficacité des traitements et des procédures médicales.

NICE prétend être une organisation indépendante, mais en vérité, cela semble être tout sauf une fois que vous examinez sa structure. Sur cette page ICI, vous verrez la citation « Notre structure – La structure de l’organisation et comment nous travaillons avec le gouvernement« . En suivant le lien vers la page « Notre structure » ICI, puis en cliquant sur « En savoir plus sur la façon dont nous développons des directives », vous accédez à une page ICI à partir de laquelle il est clairement indiqué que « Les sujets sont référés à NICE par les organisations suivantes »:

Thèmes de santé : NHS England

Thèmes de santé publique : Département de la santé et de l’action sociale

Thèmes de protection sociale : ministère de la Santé et des Affaires sociales et ministère de l’Éducation.

Une copie du cadre NICE est ICI que vous pouvez parcourir à votre guise. Comme vous le verrez à la clause 4.1 « Le secrétaire d’État est responsable devant le Parlement du système de santé (son « intendant »), y compris le NICE ».

Toutes les informations ci-dessus indiquent que NICE n’est pas du tout indépendant. Il fait clairement partie du gouvernement britannique (le NICE est financé et responsable devant le ministère de la Santé et des Affaires sociales) et fonctionne comme une agence du NHS. De plus, et de manière inquiétante, étant donné qu’il ne semble pas être une organisation indépendante, la portée du NICE est extrêmement large étant donné que ses conseils sont mis en œuvre non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les cabinets de médecins généralistes, les maisons de soins et les organisations communautaires, ainsi que d’autres. , et s’étend à l’international.

C’est avec tout ce qui précède à l’esprit que nous devons poser la question « Le gouvernement britannique, via le ministère de la Santé et des Affaires sociales, est-il responsable de quelque manière que ce soit de la directive NG163 du NICE qui a conduit au meurtre inutile de personnes âgées et de la plupart des personnes âgées du Royaume-Uni ? vulnérable en recommandant l’utilisation du Midazolam et des Opioïdes pour le « traitement » de la Covid 19 ?

Ce document est difficile à trouver. Si vous le recherchez sur le site Web de NICE, vous arriverez sur une page indiquant que ce guide a été mis à jour par NG191, qui le remplace. Il n’y a pas de copie de bibliothèque de NG163 à consulter.

Clare Wills Harrison, une avocate qui expose le scandale du Midazolam depuis 2020, a trouvé il y a quelque temps NG163 ainsi que plusieurs autres documents qui ont depuis été révélés et qui sont pertinents pour la question du Midazolam. Il est juste de dire que NG163 a directement conduit à l’utilisation incorrecte d’un protocole que Clare et son équipe appellent « la voie de la mort », et ils sont arrivés à la conclusion que là où le mot « voie » apparaît dans toutes les recommandations médicales, cela est normalement une source de préoccupation.

Vous pouvez lire vous-même NG163 en cliquant ICI

Lorsque vous lisez NG163, notez la date – 3 avril 2020. C’était moins de 2 semaines après que le Royaume-Uni soit entré en confinement. Même si nous admettons que NICE, via le gouvernement, travaillait sur des directives de traitement à partir de janvier 2020, lorsque les premiers rapports sur Covid 19 circulaient dans le monde, cela n’aurait donné à NICE que 3 mois pour formuler les directives dans NG163. Il est inconcevable que le NICE puisse disposer des preuves et des informations sur l’efficacité de l’utilisation du Midazolam et des opioïdes pour le traitement de l’essoufflement et de l’anxiété dans la Covid 19, dans ce laps de temps.

NG163 indique clairement que le midazolam n’avait pas de licence de commercialisation au Royaume-Uni pour être utilisé pour l’essoufflement ou l’agitation à la date de sa publication. S’il est prescrit pour le même, il serait donc considéré comme étant utilisé hors étiquette. Une présentation PowerPoint créée par Clare Wills Harrison (voir ici) explique les exigences supplémentaires imposées à toute personne prescrivant un médicament hors étiquette. Vous devez également tenir compte du refus constant des agences de santé britanniques d’autoriser la prescription hors étiquette d’autres médicaments antiviraux bon marché pour traiter Covid.

Le GMC réglemente les médecins au Royaume-Uni. Ils établissent des normes, tiennent un registre, assurent la qualité de l’éducation et enquêtent sur les plaintes.

Le 14 avril, le GMC a publié une « Déclaration conjointe : Prescription communautaire pour les symptômes de la COVID-19 » que vous pouvez trouver ICI.

La déclaration commune soutient irréfutablement les orientations du NICE dans NG163-

L’avocate Clare Wills Harrison a parlé au Dr Bryan Ardis en détail du « Document de décès » et plus dans la vidéo ci-dessous –

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Exposé