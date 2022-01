WUHAN-GATES 45. Étude sur le SRAS-2 d’origine humaine caché par Fauci. Hot E-mail au Congrès : un microbiologiste américain a immédiatement découvert des « altérations artificielles des pointes »

RÉSUMÉ

1 – « METTEZ À BUT CETTE CONSPIRATION TRÈS DESTRUCTRICE »

2 – LA RECHERCHE DES INDIENS BIOLOGISTES SUR LE SARS-COV-2

3 – LE SRAS-2 ARTIFICIEL SELON LE MICROBIOLOGISTE AMÉRICAIN

4 – LE RETRAIT CLAMORANT DU SCIENTIFIQUE

5 – MENSONGES DE FAUCI ET RIFT DANS LE RENSEIGNEMENT US

6 – GAIN DE FONCTION A BUT VACCIN – BIOARM

7 – LES APPRENTIS SORCIER ET LES RISQUES POUR BIDEN

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

VERSION EN ITALIEN

Depuis des mois, certains parlementaires républicains américains ciblent Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche pour l’urgence Covid, pour de prétendues fausses déclarations au Congrès américain, corroborées ces derniers jours par des documents militaires de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), l’une des plus organe important du Pentagone (Département américain de la Défense).

La semaine dernière, le clash est monté d’un cran car deux membres de la Chambre ont envoyé une lettre détaillée à Xavier Becerra, secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour obtenir des réponses sur certains courriels échangés par l’immunologiste avec d’autres collègues d’importantes institutions. à ce propos. à la théorie du virus Sars-Cov-2 construit en laboratoire dissimulé à la hâte par Fauci lui-même pour éviter la propagation de soupçons de complot.

James Comer, un républicain du Kentuky et un membre éminent du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme, a signé la lettre avec le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio et membre de rang du comité judiciaire.

Le député républicain James Comer

«Nous écrivons pour demander une interview transcrite du Dr Anthony Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis. Des extraits de courriels que nous rendons publics aujourd’hui (voir l’annexe I ci-jointe) révèlent que le Dr Fauci a été averti de deux choses : (1) la possibilité que la COVID-19 ait fui du Wuhan Institute Virology (WIV) et (2) la possibilité que le virus a été intentionnellement manipulé génétiquement. Il est impératif que nous enquêtions pour savoir si ces informations ont été transmises au reste du gouvernement et si ces informations auraient changé la réponse des États-Unis à la pandémie », a écrit le député de la Chambre.

Au-delà de la controverse politique sur le complot, la correspondance par e-mail contient vraiment du matériel explosif pour ceux qui aiment Gospa News développé dans les 44 enquêtes précédentes du cycle WuhanGates sur l’hypothèse du Sars-Cov-2 en tant qu’organisme génétiquement modifié, comme le prétend par de nombreux virologues et experts du renseignement faisant autorité de diverses nations.

Dans l’un d’eux, en effet, la découverte d’un microbiologiste américain est mentionnée avec inquiétude qui, déjà le 1er février, avait soulevé des soupçons détaillés sur la nature artificielle de l’agent pathogène de la pandémie, confirmant en détail les recherches publiées deux jours plus tôt par 9 Indiens des biologistes qui, dans les 48 heures, ont été « contraints de se rétracter », comme l’a affirmé le virologue français Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, dans son étude ultérieure pour valider son contenu.

1 – « METTEZ À BUT CETTE CONSPIRATION TRÈS DESTRUCTRICE »

Les nouvelles informations indiquent également que le Dr Fauci et l’ancien directeur des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, pourraient avoir collaboré avec d’autres scientifiques pour minimiser la théorie des fuites de laboratoire.

Le 2 février 2020, Collins a écrit un e-mail à Fauci et à d’autres avec ces mots déconcertants: «Nut, je partage votre point de vue selon lequel une convocation rapide d’experts dans un cadre inspirant la confiance (l’OMS semble vraiment la seule option) est nécessaire, ou les voix de la conspiration dominera rapidement, causant un grand tort potentiel à la science et à l’harmonie internationale…».

La lettre des députés républicains Comer et Jordan révélant les e-mails déroutants – lien en bas de la page

C’est pourquoi le Dr Francis demande alors aux autres dans l’e-mail : « Je me demande s’il y a quelque chose que les NIH peuvent faire pour aider à réprimer cette conspiration très destructrice, avec ce qui semble prendre de l’ampleur. J’espérais que l’article de Nature Medicine sur la séquence génomique du SRAS-CoV-2 (sur la théorie de l’origine naturelle – ndlr) réglerait cela. Mais n’a probablement pas eu beaucoup de visibilité. Pouvons-nous faire plus ? Demander à l’Académie nationale de peser?»,

Avant la publication finale, ce document «L’origine proximale du SRAS-CoV-2» avait été envoyé au Dr Fauci pour modification et approbation, précisent les politiciens du GOP (Grand Old Party) dans la lettre au secrétaire à la Santé.

Il y a quelques jours seulement, la Chine et l’Institut de virologie de Wuhan avaient confirmé la circulation de la nouvelle souche de coronavirus hautement infectieuse et mortelle appelée Covid-19 car la première alerte sur la pneumonie anormale remonte à décembre 2019.

2 – LA RECHERCHE DES INDIENS BIOLOGISTES SUR LE SARS-COV-2

Quelques semaines après la découverte officielle du Covid-19, le 30 janvier dernier, de talentueux scientifiques de la Kusuma School of Biological Sciences de l’Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi), avaient publié une recherche disruptive dans le monde de la virologie, destinée de rester sur le site spécialisé BioRxiv uniquement jusqu’au 1er février.

« Cet article a été retiré par ses auteurs. Ils comptent le réviser en réponse aux commentaires reçus de la communauté des chercheurs sur leur approche technique et leur interprétation des résultats », lit-on encore aujourd’hui au lien de référence.

Gospa News avait réussi à récupérer la recherche et avait publié les explosifs contenus dans Wuhan-Gates 2 : « La découverte de 4 inserts uniques dans le 2019-nCoV, qui ont tous une identité/similitude avec les résidus d’acides aminés dans les protéines structurelles clés du VIH -1 est peu susceptible d’être de nature fortuite. Ce travail fournit des informations encore inconnues sur le 2019-nCoV et met en lumière l’évolution et la pathogénicité de ce virus avec des implications importantes pour le diagnostic de ce virus », ont écrit les auteurs.

Ils ont également souligné qu’ils avaient identifié la présence mystérieuse et inquiétante de certaines séquences de l’agent pathogène du VIH, précurseur du sida, comme le prétendent également Montagnier et Pierre Bricage, académicien en génie biologique et expert en armes bactériologiques en tant que consultant de l’OTAN, sur dont nous avons écrit l’enquête WuhanGates9.

Parmi les chercheurs asiatiques, il y avait aussi Ashutosh Kumar Pandey qui, comme le rapporte WuhanGates 39, a exprimé le 4 juin toute sa satisfaction sur Twitter lorsque le scientifique Ariel Fernández a publié ses recherches avec des conclusions similaires sur ACS Medicinal Chemistry Letters.

« Les analyses génomiques montrent que le SARS-CoV-2 est une chimère, avec la majeure partie de sa séquence identique à celle du chauve-souris CoV RaTG13, à l’exception du domaine de liaison au récepteur (RBD), qui est presque identique à celui d’un pangolin (Manis javanica ) CoV et a été optimisé pour se lier au récepteur ACE2 dans les cellules humaines. De telles chimères à gain de fonction peuvent en principe survenir par recombinaison naturelle, mais cela serait peu probable dans ce cas », a écrit Fernández, scientifique de l’Institut Daruma pour l’IA dans la recherche pharmaceutique, AF Innovation Pharma Consultancy de Winston-Salem, Caroline du Nord ( US) et du CONICET, National Research Council for Science and Technology de Buenos Aires (Argentine).

3 – LE SRAS-2 ARTIFICIEL SELON LE MICROBIOLOGISTE AMÉRICAIN

Ce n’est que maintenant, cependant, qu’il est révélé que quelqu’un d’autre aux États-Unis était déjà arrivé aux mêmes conclusions plusieurs mois plus tôt. Parmi les « Notes des participants à la conférence téléphonique du 1er février 2020 », il y a un e-mail envoyé par le Dr Jeremy Farrar, chercheur médical britannique et directeur du Wellcome Trust depuis 2013, aux Drs Francis Collins, Anthony Fauci et Lawrence Tabak (adjoint directeur en chef du NIH).

Il cite les considérations de Bob (Garry) qui avait émis des jugements sans équivoque : « Avant de quitter le bureau pour le bal, j’ai aligné le nCoV avec le 96% bat CoV séquencé au WIV. À l’exception du RBD, les protéines S sont essentiellement identiques au niveau des acides aminés – enfin, toutes sauf l’insertion parfaite de 12 nucléotides qui ajoute le site de la furine. S2 est sur toute sa longueur essentiellement identique ».

L’email chaud avec la référence à l’étude du professeur Robert Garry

Ce sont des propos rapportés par d’autres mais faisant référence au rapport confidentiel du professeur faisant autorité Robert F. Garry, professeur à la faculté de médecine de l’université de Tulane, avec un cursus très conséquent : diplôme en chimie à l’Indiana State University puis doctorats en Microbiologie et virologie à l’Université du Texas à Austin.

«Je ne peux vraiment pas penser à un scénario naturel plausible où vous obtenez du virus de la chauve-souris ou un très similaire au nCoV où vous insérez exactement 4 acides aminés 12 nucléotides qui doivent tous être ajoutés exactement au même moment pour obtenir ce fonction – cela et vous ne changez aucun autre acide aminé dans S2 ? Je n’arrive tout simplement pas à comprendre comment cela s’accomplit dans la nature. Faites l’alignement des pointes au niveau des acides aminés – c’est magnifique. Bien sûr, en laboratoire, il serait facile de générer l’insert de base 12 parfait que vous vouliez».

4 – LE RETRAIT CLAMORANT DU SCIENTIFIQUE

«Un autre scénario est que l’ancêtre du nCoV était un virus de chauve-souris avec le site de clivage parfait de la furine généré au cours de l’évolution. Dans ce scénario, RaTG13, le virus WIV a été généré par une délétion parfaite de 12 nucléotides tout en ne modifiant pratiquement aucun autre acide aminé S2. Encore plus invraisemblable OMI. C’est le grand si».

Rapporte en outre l’e-mail avec les considérations de Garry qui associe sans hésitation le SRAS-Cov-2 au supervirus chimérique RaTG13, en vérité, construit dans la collaboration entre la Chine et les États-Unis, comme nous le démontrerons dans les prochaines lignes.

La tentative de maintenir la dignité professionnelle est donc évidente en révélant des preuves biochimiques mais en même temps en fournissant un récit exclusif de blâme des communistes chinois.

Le langage est extrêmement technique mais précise la conviction d’une manipulation : « Vous faisiez une recherche de gain de fonction, vous n’utiliseriez PAS un proche existant du SRAS ou du MERSv. Ces virus sont déjà des pathogènes humains. Ce que vous feriez, c’est fermer un virus de chauve-souris qui n’a pas encore émergé. Peut-être ensuite le passer dans des cellules humaines pendant un certain temps pour verrouiller le RBS, puis vous reclonez et mettez les mutations qui vous intéressent – ​​l’un des premiers un site de clivage polybasique ».

Ces phrases du professeur Garry, qui évoquent la dangereuse technique GOF (Gain of Function, c’est-à-dire l’amélioration artificielle de la charge virale), ont été tirées à Fauci le jour même où les pressions de la communauté scientifique internationale incitaient les chercheurs du Kusuma School of Biological Sciences of the IIT Delhi de retirer leur étude.

Mais Garry lui-même, quelques mois plus tard, change brusquement d’avis mais, comme son mail est resté privé jusqu’alors, il se renie sans avoir besoin de se rétracter comme l’avaient fait les scientifiques indiens. Il le fait peut-être en se sentant menacé par les « mâchoires » menaçantes du courant dominant scientifique… Et il publie une vidéo dans laquelle il rejoint les partisans de la théorie du virus d’origine naturelle.

«Robert Garry rejoint TWiV (site Web This Week in Virology – ed) pour expliquer comment la biologie moléculaire du SRAS-CoV-2 montre qu’il provient de la nature et non d’un laboratoire, y compris le domaine de liaison au récepteur, le site de clivage de la furine et le deux lignées circulant sur les marchés de la faune de Wuhan », lit-on sur le site du réseau indépendant MicrobeTV mais c’est aussi rapporté sur celui de l’American Society for Biology.

5 – MENSONGES DE FAUCI ET RIFT DANS LE RENSEIGNEMENT US

« Qu’a fait le Dr Fauci des informations… de ses conseillers, scientifiques et virologues, qui ont envoyé des e-mails début février 2020 indiquant qu’il semble que ce virus ait été créé par l’homme et ait fui du laboratoire de Wuhan ? … Pourquoi le Dr Fauci n’a-t-il pas été transparent avec l’administration Trump et le public sur le fait que cela aurait pu être fabriqué par l’homme dans ce laboratoire de Wuhan ?» se demande le républicain Comer dans une interview à Fox News : l’acronyme WIV cité par le professeur de l’université de Tulane est en fait l’acronyme de Wuhan Institute of Vrology.

«Bien que le Dr Fauci ait affirmé le contraire à plusieurs reprises, il était en fait au courant de la relation monétaire entre le NIAID, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, EcoHealth Alliance Inc. (EcoHealth) et le WIV au 27 janvier. 2020. Le Dr Fauci savait également que le NIAD travaillait avec EcoHealth pour élaborer une politique de subventions afin de contourner le moratoire sur le gain de fonction lors des expériences dangereuses complètes sur les nouveaux coronavirus de chauve-souris – avec très peu de surveillance – cette fois-là », ont écrit Comer et Jordan dans leur lettre au secrétaire du département du HHS.

Il ne faut pas oublier que le président de l’EHA est le zoologiste anglo-américain Peter Daszak, un proche collaborateur du laboratoire de Wuhan au point de provoquer une polémique internationale, déclenchée d’avance par nos investigations WuhanPortes 1, 27 et 31, lorsqu’il faisait partie des membres du groupe de travail de l’Organisation mondiale de la santé envoyé en Chine pour découvrir les origines du virus pandémique.

Pas seulement. Daszak a été le premier à conspirer contre la théorie du virus de laboratoire en exhortant et en persuadant 27 médecins anglo-saxons du Lancet de la nier publiquement.

Il faut aussi rappeler que ces expérimentations au WIV ont été financées par la Fondation Bill & Melinda Gates, qui en 2020 a alors investi 220 millions de dollars dans la Big Pharma des vaccins anti-Covid.

Mais dans le cadre du projet PREDICT 2 voulu par Barack Obama, l’Institut de virologie de Wuhan a également obtenu un financement de l’agence gouvernementale américaine USAID, considérée comme l’instrument financier de la CIA pour les opérations à l’étranger, juste au moment même où le directeur adjoint de cette agence de contre-espionnage américaine le était l’avocate Avril Haines.

Haines, expert en armes bactériologiques, prophétesse de la pandémie et du nouvel ordre mondial pour la contrer, s’est alors vu décerner par le président américain Joseph Biden le poste de directeur national du renseignement, ou chef de l’ensemble des 17 agences fédérales de 007 civiles. et militaire.

Parmi lesquels, l’été dernier, il y a eu une scission entre ceux qui soutenaient la théorie du virus d’origine naturelle et ceux qui accréditaient plutôt l’artificiel.

6 – GAIN DE FONCTION A BUT VACCIN – BIOARM

Les législateurs du Kentucky et de l’Ohio insistent sur les omissions de contrôle de Fauci : « Cette nouvelle politique, conçue par EcoHealth et acceptée par le NIAID, a permis à EcoHealth de mener à bien des expériences dangereuses sur de nouveaux coronavirus de chauve-souris – avec très peu de surveillance – qui auraient autrement été bloquées par le moratoire. EcoHealth devait soumettre un rapport d’étape annuel au NIAID avant le 30 septembre 2019, et ne l’avait pas encore fait. Le Comité a appris par la suite qu’EcoHealth n’avait pas soumis ces rapports, vraisemblablement pour cacher une expérience gaie de fonction menée sur de nouveaux coronavirus de chauve-souris infectieux et potentiellement mortels ».

«Le 27 janvier 2020, le Dr Fauci savait que le NIAID avait financé EcoHealth, le WIV était un sous-bénéficiaire d’EcoHealth et EcoHealth n’était pas en conformité avec ses rapports de subvention, en particulier une subvention dont le NIAID savait qu’elle avait un potentiel de gain de fonction sur nouveaux coronavirus de chauve-souris. On ne sait pas si le Dr Fauci a signalé l’un de ces problèmes à ses supérieurs. Nous devons connaître l’intégralité de ce que savait le Dr Fauci et quand il l’a su», ajoutent les deux représentants de la Chambre.

Une réponse partielle à ces doutes provient de deux études scientifiques publiées. Le premier est celui du Dr Fernandez susmentionné intitulé « Les indices de biologie moléculaire décrivent le SRAS-CoV-2 comme une manipulation de laboratoire à Gain de fonction du Bat CoV RaTG13« .

«Les recombinaisons de gain de fonction des coronavirus sont en cours en laboratoire depuis plus d’une décennie. Dès 2007, le groupe dirigé par Zheng-li Shi de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a créé une série de protéines de pointe chimériques CoV « homme chauve-souris » pour permettre aux CoV de passer d’une espèce à l’autre et de modéliser les « effets d’entraînement ». « qui pourrait déclencher une pandémie » a écrit le scientifique.

«L’objectif de Shi était de transformer les CoV de chauve-souris en molécules de liaison à huACE2, c’est-à-dire de concevoir des promoteurs d’infection humaine. En ce qui concerne l’histoire récente de ces manipulations de gain de fonction des coronavirus, une subvention de 3,7 millions de dollars financée par le NIH américain a été approuvée par le conseiller COVID-19 de Trump Anthony Fauci en 2015. La recherche sur le gain de fonction a été sous-traitée au WIV, qui reste au centre de l’examen en ce qui concerne la pandémie de COVID-19», lit-on encore.

Mais Fernandez oublie de rappeler un détail important qui ressort de l’étude à laquelle il se réfère lui-même, insérée sous le titre Biosécurité.

«Les études signalées ont été lancées après que le comité de biosécurité institutionnel de l’Université de Caroline du Nord a approuvé le protocole expérimental: Titre du projet: Génération de clones infectieux de CoV de type Bat SARS; ID du plan de sécurité du laboratoire : 20145741 ; Schedule G ID : 12279. Ces études ont été lancées avant la suspension du financement de la recherche sur le processus délibératif du gouvernement américain concernant la recherche sur le gain de fonction sélectionnée impliquant les virus de la grippe, du MERS et du SRAS (http://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents /gain-of-function.pdf), et le manuscrit actuel a été examiné par l’agence de financement, les National Institutes of Health (NIH). La poursuite de ces études a été demandée et approuvée par le NIH ».

Ce que l’on lit dans la recherche disponible dans Nature Medicine (lien parmi les sources) intitulée « Un groupe de coronavirus de chauve-souris semblable au SRAS en circulation représente une menace pour l’urgence humaine » pointe du doigt l’ancien directeur du NIH Francis Collins et fait le ses e-mails.

L’étude indique que: « La construction synthétique du mutant chimérique et du SHC014-CoV complet a été approuvée par le comité de biosécurité institutionnel de l’Université de Caroline du Nord et le comité de recherche à double usage préoccupant » en référence à l’objectif de « double usage », vaccin ou bactériologique arme.

Par conséquent, le rôle des laboratoires de l’Université UNC Chapel Hill est mis en évidence mais aussi, à partir de la liste des auteurs, l’étroite collaboration entre la femme chauve-souris chinoise et l’étroite collaboration entre la femme chauve-souris chinoise Zhengli-Li Shi, directrice du Center for Emerging Infectious Diseases of the WIV, avec Ralph Baric, bras opérationnel du génie génétique biologique et moléculaire sous l’égide de Fauci, qui en 2015 contrôlait directement ou indirectement l’ensemble des 28 laboratoires biologiques civils et militaires américains, comme en témoigne le rapport biologique annuel Government Convention sur les armes publiée dans WuhanGates 7 Enquête.

7 – LES APPRENTIS SORCIER ET LES RISQUES POUR BIDEN

Baric est considéré comme le vétéran des expériences sur les coronavirus depuis 1999 à tel point qu’il a conduit le Dr David E. Martin, auteur d’un volumineux dossier sur Fauci, à soupçonner que non seulement le SRAS-Cov-2 mais aussi le SRAS de 2003 ont été construits artificiellement.

En revanche, il est certain, comme le souligne le rapport WuhanGates 43, que sous l’administration Obama-Biden les tests de laboratoire sur les coronavirus chimériques ont été développés « dans un accord entre la Chine et les États-Unis » comme le prétend Luc Montagnier qui estime que le pathogène de la Covid-19 une arme bactériologique et a défini Gates, Fauci et ses collaborateurs comme des « apprentis sorciers », accusés par Robert F. Kennedy jr d’avoir planifié la pandémie de Covid-19 pendant des décennies.

A la lumière de ces précisions, les « questions importantes » soulevées par les e-mails et insérées dans la lettre des républicains Comer et Jordan au secrétaire à la Santé Xavier Becerra prennent encore plus d’importance. Les voici.

Les Drs. Fauci ou Collins avertissent quiconque à la Maison Blanche du potentiel COVID-19 originaire d’un laboratoire et pourrait être intentionnellement manipulé génétiquement Si ces préoccupations n’étaient pas partagées, pourquoi la décision de les garder silencieuses a-t-elle été prise ? Quelles nouvelles preuves, le cas échéant, ont été révélées à propos de COVID-19 entre le 1er février 2020 et le 4 février 2020 pour modifier la croyance selon laquelle il est né dans un laboratoire ? Les Drs. Fauci ou Collins éditent l’article de Nature Medicine intitulé « L’origine proximale du SRAS-CoV-2 » ? Le fait de disposer de ces connaissances plus tôt aurait-il profité au développement d’un vaccin ou d’un traitement ? Au 1er février 2020, étaient les Drs. Fauci ou Collins au courant des avertissements du Département d’État concernant la sécurité du WIV ? Cet avertissement aurait-il changé la réponse précoce à la pandémie de COVID-19 ?

A l’heure où un scientifique russe a mis en lumière la suspicion de modification artificielle de trois acides aminés de la variante Omicron du Sars-Cov-2 qui se répand dans le monde entier et notamment aux USA, les réponses de l’administration Biden à ces questions sont indispensables et urgent.

«Plutôt que d’être transparents avec le Comité, le HHS et le NIH continuent de cacher, d’obscurcir et de protéger la vérité. En continuant de refuser de coopérer avec notre demande, vos agences choisissent de cacher des informations qui aideront à informer les origines de la pandémie en cours, à prévenir de futures pandémies, à répondre à de futures pandémies, à informer la position actuelle de sécurité nationale des États-Unis et à restaurer la confiance dans nos experts en santé publique. L’obstruction continue du HHS et du NIH est susceptible de causer un préjudice irréparable à la crédibilité de ces agences », ajoutent les républicains dans leur lettre.

Le silence peut aider à cacher des complots indescriptibles mais pourrait avoir des conséquences dévastatrices et faire perdre aux démocrates le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat (9 novembre 2022).

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NOUVELLES

interdiction de reproduction sans autorisation

suivez Gospa News sur Telegram

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – DOSSIER WUHAN-GATES

GOSPA NEWS – RAPPORTS SUR LE VIRUS CORONA

CONGRES US – LETTRE COMER-JORDAN ET E-MAILS

NATURE – Un groupe de coronavirus de chauve-souris en circulation semblable au SRAS montre un potentiel d’émergence humaine

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS