État rare de la moelle épinière signalé comme effet indésirable potentiel des vaccins COVID-19 : Régulateur des médicaments de l’UE + Les PDG de Big Pharma traqués par les shérifs étant donné que les manifestants utilisent des mandats d’arrêt pour fermer les centres de vaccination

État rare de la moelle épinière signalé comme effet indésirable potentiel des vaccins COVID-19 : Régulateur des médicaments de l’UE

Une affection rare de la moelle épinière pourrait figurer parmi les effets secondaires indésirables du vaccin, selon une autorité de réglementation des médicaments de l’UE. Le comité même, qui a examiné les données au cours d’une conférence de trois jours, a suggéré aux fabricants de vaccins d’ajouter un avertissement et de sensibiliser le public.

Une modification des informations sur le produit a été indiquée par le régulateur des médicaments de l’Union européenne, pour les vaccins COVID-19 d’AstraZeneca et Johnson & Johnson, recommande d’inclure un avertissement concernant une affection rare de la moelle épinière appelée myélite transverse.

La myélite transverse est une affection rare qui implique une inflammation d’un ou des deux côtés de la moelle épinière. Les symptômes peuvent inclure des picotements et une faiblesse dans les membres, des douleurs ou des engourdissements, une perte de sensation de douleur ou des problèmes de fonctionnement des intestins et de la vessie.

Le changement a été recommandé par le comité de pharmacovigilance et d’évaluation des risques (PRAC), le comité de l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui évalue la sécurité des médicaments à usage humain, le 14 janvier après avoir conclu qu’un lien de causalité entre les deux vaccins et la MT est « au moins une possibilité raisonnable.

Il recommande de modifier les informations sur le produit pour les vaccins COVID-19 – Johnson & Johnson’s Janssen et AstraZeneca’s Vaxzevria – pour inclure un avertissement de « très rares cas de myélite transverse (TM) signalés après la vaccination ». Le TM sera également ajouté comme effet indésirable avec une fréquence inconnue au profil du vaccin.

Le vaccin Janssen Covid-19 de Johnson & Johnson attend son administration dans une clinique de vaccination à Los Angeles, Californie, le 15 décembre 2021. (Photo de FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Le comité a examiné les informations sur les cas signalés dans le monde pour les deux vaccins, y compris les informations de la base de données européenne sur les effets secondaires suspectés des vaccins ainsi que les données de la littérature scientifique, sur trois jours de réunions.

Le PRAC a déclaré qu’il considérait qu’un total de 38 cas de TM avaient été signalés dans le monde – 25 avec Vaxzevria, 13 avec Janssen. « Ces chiffres se réfèrent aux cas suspects et non jugés de MT. » Il s’agit des 33 584 049 doses de Janssen et des 1 391 milliards de doses de Vaxzevria qui auraient été administrées dans le monde, selon les estimations.

« Les professionnels de la santé doivent être attentifs aux signes et symptômes de la MT, permettant un diagnostic précoce, des soins de soutien et un traitement », a annoncé l’EMA. « Il est conseillé aux personnes recevant l’un ou l’autre de ces vaccins de consulter immédiatement un médecin si elles développent des symptômes de la maladie. »

Le profil risque-bénéfice des deux vaccins reste inchangé, a noté l’EMA.

L’EMA a recommandé, en décembre 2021, une dose de rappel du vaccin Janssen à envisager pour les personnes âgées de 18 ans et plus au moins deux mois après la première dose.

Il a été recommandé par le PRAC le 14 janvier que les informations sur le produit pour Vaxzevria d’AstraZeneca soient révisées pour noter que moins d’événements de thrombose avec thrombocytopénie (TTS) ont été signalés après la deuxième dose par rapport à la première.

Il a été ajouté comme effet secondaire rare au vaccin de Vaxzevria en juin 2021. Une incidence globale de TTS d’environ 14,9 par million après la première dose ou des doses inconnues de Vaxzevria, a été signalée selon les données communiquées au gouvernement britannique jusqu’au 4 août 2021.

Un vecteur adénoviral dans le vaccin d’AstraZeneca, s’il est ajusté, pourrait considérablement minimiser la menace du STT, selon une étude publiée dans la revue Science Advances le 21 décembre. 1, 2021.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les PDG de Big Pharma traqués par les shérifs étant donné que les manifestants utilisent des mandats d’arrêt pour fermer les centres de vaccination

Une mise à jour des dernières nouvelles de la Cour de justice internationale de common law avec des mandats supplémentaires pour refuser les injections et arrêter ceux qui les imposent

Le 15 janvier, la Cour de justice internationale de common law (ICLCJ) a condamné des dirigeants d’entreprises, de gouvernements et d’églises pour crimes contre l’humanité et a ordonné l’arrestation de soixante-quinze personnes.

Lundi dernier et encore aujourd’hui, les shérifs de l’ICLCJ armés de mandats d’arrêt ont cherché à détenir les criminels condamnés Albert Bourla et Emma Walmsley, PDG de Pfizer et GlaxoSmithKline, à leurs domiciles de Scarsdale, New York, et Greenwich, Angleterre.

Les deux PDG sont devenus au secret le week-end dernier lorsque la nouvelle de leur condamnation a été largement diffusée.

Mandat public pour saisir le Jvaccin

http://murderbydecree.com/wp-content/uploads/2022/01/PUBIC-WARRANT-TO-SEIZE-THE-COVID-VACCINE-pdf-.pdf

Mandat public interdisant l’utilisation du vaccin

http://murderbydecree.com/wp-content/uploads/2022/01/PUBLIC-WARRANT-PROHIBITING-THE-USE-OR-IMPOSITION-OF-COVID-%E2%80%98VACCINES-pdf.pdf

Nouvelles des condamnations de la Cour internationale de common law

http://murderbydecree.com/wp-content/uploads/2022/01/GLOBAL-BREAKING-NEWS-JAN.-15-2022-.pdf

Nous essayons de rejoindre le combat. J’ai été arrêté, condamné à une amende, accusé et mes droits ont été bafoués pour avoir pris position contre la tyrannie médicale. Si vous le pouvez, ma mère et moi avons besoin de votre aide pour mener le combat jusqu’à Ottawa et participer à cette confrontation historique entre le bien et le mal. Nous avons lancé une campagne d’envoi, donc si vous ne pouvez pas vous rendre à Ottawa vous-même, mais que vous voulez être compté parmi ceux qui se sont opposés au diable en cette heure de besoin de notre nation, veuillez aider https://givesendgo.com/sonofenosottawa