Les Mondialistes et Poutine ont déjà déterminé que la GUERRE en Ukraine est inévitable. Mais deviendra-t-elle nucléaire avant de déclencher la troisième guerre mondiale ?

De : George Eaton

J’ai lu une variété d’articles et visionné des vidéos sur la situation Russie/Ukraine, et la majorité d’entre eux sont contre la Russie, en particulier les sources en Europe. Les sources américaines et la Maison Blanche sont plus diplomatiques dans leurs déclarations. Mais les Européens sont carrément militants dans leurs opinions sur la Russie. A leur façon de parler, on pourrait penser que Poutine est la réincarnation d’Hitler, qu’il a déjà traversé l’Europe et qu’il est aux portes de Paris, Berlin et Londres.

Il est évident que les politiciens socialistes à travers l’Europe ont une arrière-pensée en diffamant Poutine et en appelant à la guerre. Ils veulent eux-mêmes envoyer des armées marchant vers Moscou, pour lancer une campagne de conquête du continent asiatique à leurs propres fins.

Je ne suis pas sûr qu’il existe un remède à ce niveau de cupidité. Il est évident que les mondialistes en Europe et aux États-Unis ont un programme pour prendre le contrôle de la Russie. Si rien n’est fait à ce sujet, leurs projets continueront de croître et de s’infecter comme un cancer jusqu’au jour où il n’y aura plus aucune force sur Terre capable de les arrêter. Nous sommes très proches de ce moment, mais il y a une fenêtre d’opportunité qui pourrait encore faire une énorme différence.

Il est difficile de savoir ce que Poutine fera ensuite, ou jusqu’où il ira pour défendre sa nation contre une attaque envahissante. J’aurais pensé qu’il aurait exercé d’autres alternatives et qu’il aurait également gardé ses distances avec la Chine et la Corée du Nord. Mais il semble que les dirigeants russes aient décidé qu’ils devaient s’allier à la Chine en ce moment pour avoir une chance de prendre position contre l’Occident.

[Le problème avec cette position est que la Russie est seule alors que les autres sont groupés au sein de l’OTAN et donc plus nombreux. Les Etats-Unis et l’Union européenne se sont étendus jusqu’à ses portes, alors qu’avec l’URSS des accords avaient été signés pour que cela ne se produisent jamais. Il y a abus de confiance. Il est tout à fait normal si on est sérieux et un excellent stratège d’avoir d’autres points de l’espace terrestre où l’on peut lancer des contre-attaques si l’on est attaqué pour ne pas être écrasé et vaincu. – MIRASTNEWS].

Je ne suis pas d’accord avec l’option qu’il a prise, mais le fait qu’il ait pris cette direction me montre qu’il est assez désespéré et qu’il utilisera tous les moyens nécessaires pour défendre sa nation. Si c’est vrai, cela change radicalement les choses.

Si Poutine a conclu que l’Occident est pleinement déterminé à marcher vers Moscou, en commençant par des missiles placés sur la frontière russe, il pourrait en fait exercer l’option militaire et prendre le contrôle de l’Ukraine. Il peut croire qu’il n’a pas d’autre choix. Il peut avoir l’impression qu’il n’y a plus de relations avec l’OTAN et les Européens sur cette question, et ils sont déterminés à marcher vers Moscou, quoi qu’il fasse. Cela signifie également qu’il a peut-être conclu qu’aucun apaisement ne fonctionnera et que l’Occident a déjà déclaré la guerre à la Russie.

Certains chercheurs pensent toujours que Poutine a un avantage parce qu’il détient les «cartes» du gazoduc qu’il peut utiliser comme levier. Mais à en juger par la rhétorique politique anti-russe que j’entends de l’Europe, je ne pense pas que ces gazoducs aient une quelconque influence sur ce qu’ils pensent ou veulent. Et, ils sont prêts à laisser leur peuple se passer de chauffage cet hiver pour entrer en guerre avec la Russie.

Si une guerre éclate finalement entre l’Occident et la Russie, les États-Unis seront immédiatement mis sur le pied de guerre, et peu importe qui a raison ou tort dans une guerre, ce sont les citoyens qui en souffriront. À ce stade, essayer d’avoir une discussion sur « et si » et « si seulement », et qui est à blâmer est tout à fait discutable. Ce sera une question de survie pour tout le monde et ils auront un sentiment quotidien de terreur, car ils regardent souvent le ciel qui s’assombrit et se demandent quand des missiles nucléaires tomberont sur leur tête. Ce sera la nouvelle normalité à laquelle nous serons tous confrontés – que nous ayons considéré ou non le risque par le passé.

Il y a quelques mois, Poutine a mentionné à l’Ukraine que s’ils n’arrêtaient pas toutes les actions offensives, il traverserait l’Ukraine et libérerait le territoire de plusieurs villes intérieures et d’une rivière qu’il a mentionnée. En regardant sur la carte, c’était une zone qui occuperait 25% à 33% de la nation. Et placez les troupes russes à moins de 100 kilomètres de Kiev, la capitale nationale. Depuis lors, des troupes russes et biélorusses ont été envoyées en grand nombre à la frontière nord de l’Ukraine, qui est encore plus proche de Kiev. Cela amène une personne à se demander s’il serait tout aussi facile pour la Russie de prendre la nation entière, plutôt que de s’arrêter avant Kiev.

Si Poutine et ses conseillers ont conclu que, quoi qu’ils fassent, l’OTAN finira par menacer Moscou avec des armes nucléaires à la frontière, peut-être qu’une prise de contrôle de l’Ukraine est la seule réponse pour protéger la Russie. Peut-être en ont-ils conclu qu’avoir une armée puissante – mais ne jamais l’utiliser – équivaut à ne pas avoir d’armée du tout. S’ils ont la capacité de faire respecter leur impératif territorial, quelle excuse valable y a-t-il pour ne pas défendre la nation ?

C’est ce qui me préoccupe en ce moment, et puisque les mondialistes connaissent très bien leurs propres intentions à long terme, ils ont peut-être également conclu que Poutine et ses conseillers verront à travers la façade et se rendront compte qu’une guerre pour l’Ukraine est la seule décision qui reste pour Poutine.

Ils pensent et agissent comme des criminels. Ils connaissent déjà leurs mauvaises intentions de conquérir la Russie pour ses ressources naturelles, sa croissance et sa richesse futures.

C’est comme s’ils étaient assis à l’extérieur d’un manoir plein d’or et d’argent et ils savaient que les propriétaires sont armés et défendront leur propriété. Ainsi, les voleurs – les mondialistes – à l’extérieur du manoir rassemblent tous leurs camarades voleurs et les arment jusqu’aux dents, puis leur font des discours sur l’entrée par effraction dans le manoir parce que les propriétaires sont de mauvaises personnes. Et, s’ils ne pénètrent pas dans le manoir et ne prennent pas la richesse, les propriétaires sortiront et voleront le peu que les citadins ont de toute façon.

Ce que nous entendons maintenant de la part de tous ces voleurs politiques, ce sont des discours bien orchestrés pour inciter les masses à pénétrer dans le manoir, car à tout moment maintenant, les propriétaires vont se rendre en ville et tuer, voler et piller la ville locale. C’est ce que mentent les médias mainstream menteurs, alors que les voleurs rassemblent leurs armées pour lutter contre une invasion imminente en Ukraine. Si les deux parties savent ce qui est en jeu et que la guerre a déjà été déclarée, alors une confrontation militaire est sûrement imminente.

Malheureusement, dans cette situation instable, cette guerre régionale pourrait facilement dégénérer en échange nucléaire. Ce n’est pas une exagération, mais une réalité. Si Poutine et les Russes ont conclu que la guerre n’est pas seulement une probabilité mais une certitude, il a peut-être déjà conclu que pour gagner, il doit utiliser tous les avantages dont il dispose et qu’il doit attaquer le plus tôt possible. En fait, c’est bien connu grâce aux propres mots de Poutine qu’il a appris dans sa jeunesse : « Si une bagarre en ville avec des intimidateurs devait avoir lieu, il vaut mieux frapper en premier pour avoir une chance de gagner. »

En plus de cela, si les responsables du « groupe de réflexion » mondialiste ont également déterminé que Poutine agira plutôt que d’attendre, alors ils sont prêts à agir également en représailles pour gagner. Ce type de mentalité et de préparation à une confrontation nucléaire a été discuté pendant de nombreuses décennies par les militaires. C’est à cause de ce danger, d’une escalade de la situation qui pourrait facilement mener à la guerre, que les dirigeants ont décidé de créer un traité pour éviter une telle issue. C’est pourquoi le président Reagan a signé un traité avec le peuple russe afin que ce genre d’escalade ne puisse pas se produire. Malheureusement, après avoir été démis de ses fonctions, Bush père et ses néoconservateurs mondialistes ont décidé d’annuler ce traité et d’entamer une marche vers Moscou qui inclurait le placement de missiles nucléaires à la frontière russe.

La vérité est que nous sommes confrontés à un possible cauchemar nucléaire pour le monde. Si la Russie se déplace vers l’Ukraine pour l’occuper et arrête l’empiétement de l’OTAN, il est possible qu’une guerre plus large ne se matérialise pas. Cependant, si une guerre plus large éclate et que la Russie est attaquée, la Russie assommera le réseau électrique national en Europe et en Amérique avec des armes nucléaires EMP. Il supprimera simultanément TOUS les satellites stratégiques en orbite afin d’aveugler les militaires et de les empêcher d’utiliser les systèmes de positionnement géographique et les communications. Il aura alors la possibilité d’utiliser la bombe torpille spéciale de la Russie qui crée un tsunami écrasant le littoral, et il pourrait détruire toutes les côtes maritimes de l’Amérique en une journée. Cela affaiblirait la marine américaine en supprimant tous les ports maritimes américains.

Il frapperait également toutes les bases de l’OTAN et les centres gouvernementaux où les commandes viennent de toute l’Europe et des États-Unis, et dans divers endroits du monde. Il a les missiles, les sous-marins et les navires pour que tout cela se produise, en une journée. En réponse, les États-Unis enverraient des codes d’attaque pour nos sous-marins, ainsi que des sites de bombes nucléaires aériens et terrestres pour lancer des missiles nucléaires sur toutes les bases russes et les grandes villes.

Dans les confrontations militaires normales, il y a des mesures qu’une nation peut prendre pour arrêter les opérations et espérer que la nation ennemie comprendra le message et se retirera également et cessera toute activité militaire. Mais dans ce type de situation, où c’est tout ou rien, tout gagner ou tout perdre, et soit les frapper fort, soit abandonner – les Russes ont peut-être déjà conclu qu’ils n’ont d’autre choix que de frapper l’Occident avec tout ce qu’ils ont ; ou s’asseoir à la maison et attendre d’être détruit de toute façon.

C’est une situation terrible et irrationnelle pour les deux côtés de ce conflit armé qui couve. Mais quand on dit aux politiciens fantoches de faire quelque chose, ils n’ont pas le choix en la matière, et certainement pas les citoyens des deux nations non plus. Ces résultats nous sont alors imposés, que cela nous plaise ou non.

À l’heure actuelle, la Russie compte entre 200 000 et 300 000 soldats rassemblés à la frontière. La Biélorussie en compte déjà des dizaines de milliers à la frontière nord de l’Ukraine, avec environ 10 000 soldats russes. L’Ukraine compte 125 000 soldats rassemblés près des provinces séparatistes et de la Crimée. Ils en ont 125 000 autres dans toute la grande nation ukrainienne. L’OTAN a environ 5 000 soldats à l’intérieur de l’Ukraine, y compris des troupes américaines. La Russie dispose d’un grand nombre de chars, de canons d’artillerie, de roquettes et de fournitures militaires pour mener une guerre majeure. La Russie a définitivement l’avantage si elle attaque en premier.

La Russie contrôle également la mer Noire et dispose d’une force aérienne supérieure dans la région. Au premier signe d’un mouvement russe en Ukraine, l’armée ukrainienne se pliera comme une nouille mouillée et s’enfuira du champ de bataille. Les autres pays de l’OTAN lanceront quelques missiles et feront beaucoup de bruit de guerre, mais seront incapables d’arrêter l’armée russe. Les seules qui resteront à combattre les Russes seront les forces de l’OTAN, et elles seront largement en infériorité numérique. Le résultat final des premiers jours sera que les deux parties auront le nez en sang, mais la Russie ne se laissera pas décourager et prendra en charge l’avancée à l’intérieur de l’Ukraine.

Cela déclenchera alors tous les politiciens de l’OTAN alors que la sonnette d’alarme se déclenchera, qu’ils « doivent faire quelque chose ». C’est à ce stade précoce que le monde s’arrête et reprend son souffle, ou qu’il prend la décision d’attaquer la Russie. Si au début, la Russie n’a pas attaqué d’autres nations et que l’action militaire se limite à la zone ukrainienne, il est possible qu’une guerre plus large puisse être évitée. Mais si une attaque a lieu contre la patrie russe ou contre d’autres bases de l’OTAN en Europe ou aux États-Unis, il est plus probable que la guerre deviendra alors entièrement nucléaire des deux côtés.

Toutes ces choses seront hors de nos mains. Si les systèmes de communication sont coupés, nous ne saurons peut-être pas pendant des jours ce qui s’est passé. J’aborde ces choses pour faire savoir aux gens ce qui est vraiment possible, afin qu’ils puissent faire un effort pour se préparer aux moments difficiles.

Le fait demeure que les mondialistes ont déjà, à mon avis, déclaré la guerre à la Russie, et leur motif est de voler la terre et les ressources naturelles russes. S’il s’agit d’une guerre majeure et que des personnes des deux côtés sont tuées, cela est considéré comme un «dommage collatéral» par les mondialistes et contribue en fait à remplir leur programme de dépeuplement. Les riches mondialistes de l’élite n’ont aucune aversion pour une guerre nucléaire, cela ne les effraie pas du tout ou ne les dérange pas le moins du monde. Ils seront dans leurs bunkers souterrains et porteront un toast à leur succès avec du champagne. Les dirigeants méchants qui comploteront le meurtre de millions d’innocents avec la guerre bactériologique n’hésiteront pas à utiliser des armes nucléaires contre les mêmes personnes.

Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est croiser les doigts et espérer que les têtes froides prévaudront pour que cette confrontation militaire se calme.

—George Eaton

Kremlin : les États-Unis alimentent les tensions autour de l’Ukraine

La Russie a accusé les États-Unis d’alimenter les tensions au sujet de l’Ukraine.

Cela fait suite à la décision américaine de mettre 8 500 soldats en état d’alerte pour se déployer en Europe de l’Est en cas d’attaque russe.

Un porte-parole du Kremlin a déclaré que cette décision n’affectait pas les négociations avec les États-Unis sur les exigences de sécurité de Moscou.

Washington a déjà rejeté certaines de ces demandes comme non partantes.

