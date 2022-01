Les vaccins COVID dangereux et inefficaces doivent être retirés du marché, déclare un ancien journaliste du NYT + La Bombe : une vaste manipulation de données Corona révélée en Autriche

Les vaccins COVID dangereux et inefficaces doivent être retirés du marché, déclare un ancien journaliste du NYT

Un journaliste indépendant renommé a affirmé que les vaccins COVID sont dangereux et inefficaces et a plaidé pour l’arrêt urgent des vaccins du marché en raison de l’occurrence substantiellement élevée de l’infection par COVID dans les «pays les plus vaccinés».

Les vaccins COVID dangereux et inefficaces doivent être retirés du marché, déclare un ancien journaliste du NYT

Apparaissant mardi sur Tucker Carlson Tonight, Alex Berenson, correspondant du New York Times depuis près de dix ans, a déclaré: «Ces vaccins COVID à ARNm doivent être retirés du marché. Personne ne devrait les obtenir. Personne ne devrait être boosté. Personne ne devrait être doublement boosté. C’est un produit dangereux et inefficace à ce stade.

Berenson a revendiqué des «taux d’infection Covid incroyablement élevés» dans les pays où les niveaux d’injections sont les plus élevés, comme Israël, le Danemark, l’Australie et la France, après avoir présenté son argument très clairement dans un article de sous-pile du lundi.

Regardez la vidéo ci-dessous :

https://rumble.com/embed/vqp5fp/?pub=x0ueb#?secret=HkVysv2G0Y

« Nous sommes dans un moment très dangereux », a-t-il déclaré à Carlson. « Il est tout à fait clair maintenant que les vaccins ne fonctionnent pas vraiment du tout contre [the] omicron [variant] dans ces pays hautement vaccinés et fortement boostés. Les taux d’infection sont incroyablement élevés et les taux de maladies graves et de décès augmentent également. »

« Les Israéliens prédisent qu’ils vont avoir des cas plus graves qu’ils n’en ont jamais eu au pic de l’année dernière. Et l’idée que nous résoudrions cela avec un autre booster est tout simplement folle », a-t-il déclaré.

Écrivant en sous-pile, il a expliqué : « Israël est l’un des pays les plus vaccinés au monde. Plus de 90 % des adultes israéliens ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer/BioNTech. Près de 80 % ont reçu une dose de rappel et plusieurs centaines de milliers en ont reçu une quatrième. »

« Pourtant, Israël a eu plus d’infections à coronavirus la semaine dernière que pendant toute l’année 2020, avant de commencer les vaccinations massives Covid à ARNm« , a-t-il souligné.

Même si Omicron est plus faible que la version Delta précédente, a-t-il ajouté, le fait qu’il soit nettement plus contagieux contribue à une recrudescence des cas graves. « [L]es hospitalisations et les décès augmentent dans des pays comme Israël et le Danemark. En Israël, le nombre de patients gravement malades a été multiplié par huit ce mois-ci et a presque quadruplé au cours des deux dernières semaines – même si le véritable pic d’infections n’est survenu que ces derniers jours et que les hospitalisations retardent généralement les infections », a-t-il écrit.

En outre, il affirme que les données actuelles démontrent indiscutablement que « les personnes vaccinées mais non vaccinées sont plus à risque d’infection par Omicron que les non vaccinées », et que la troisième dose ne « réduit que temporairement le risque de maladie grave ou de décès par Omicron ».

De plus, comme il n’est pas clair si « les vaccins interfèrent avec le développement d’une immunité post-infection à long terme », il n’y a vraiment aucun moyen de déterminer si les personnes qui reçoivent un troisième vaccin « seront moins ou plus vulnérables que celles qui ne sont pas vaccinées ou qui ont reçu deux doses.

Par conséquent, conclut-il, « il est clair qu’encourager les injections de rappel pour quiconque – y compris les personnes âgées – à ce stade est imprudent, à la limite du criminel ».

Bien que les augmentations spectaculaires actuelles des infections à COVID-19 et des décès en Israël, au Danemark et en Australie aient été publiquement enregistrées, les preuves suggèrent qu’il s’agit d’un événement mondial.

Fin septembre, l’analyste de données quantitatives Joel Smalley du Hart Group en Angleterre a publié une courte vidéo décrivant une forte augmentation des décès par COVID dans un certain nombre de pays à travers le monde suite à la mise en œuvre de programmes expérimentaux de vaccination par transfert de gènes COVID.

Le Dr Robert Malone, MD, MS, l’innovateur de la technologie de l’ARNm à l’origine d’au moins deux des vaccins expérimentaux de thérapie génique COVID-19, a exprimé en juillet son profond mécontentement face aux statistiques omniprésentes qui montrent que les pays les plus «vaccinés» du monde commencent de connaître des pics de cas de COVID-19, alors que les pays les moins vaccinés du monde ne le sont pas.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Crimes contre l’humanité commis par le gouvernement australien

Crimes contre l’humanité commis par le gouvernement australien

Documents remis à la police concernant les crimes du gouvernement contre l’humanité

Le 25 janvier 2022, des documents ont été signifiés au poste de police de Townsville dans le nord du Queensland concernant les 66 crimes que des politiciens en Australie sont accusés d’avoir commis contre le peuple australien. Voici ce qui s’est passé.

Mandats d’arrêt de droit commun délivrés. Plus à venir

Mareeba, mandats d’arrêt de droit commun délivrés. Se passe dans les commissariats de police de tout le pays en préparation du 31 janvier 2022 https://www.bitchute.com/video/Yj8Yh6SImvVH/

Source: https://www.facebook.com/charmaine.paul.3/videos/1567364410305302

Les camionneurs canadiens mènent une rébellion mondiale contre la tyrannie de l’État biomédical de Covid

Le spectacle d’Alex Jones (spectacle complet) – Sans publicité – 27/01/22.

Pendant ce temps, le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, pousse à censurer quiconque remet en question le récit officiel de la prise de contrôle de Covid !

Personne ne se soucie de la destruction des humains par les serpents – le monde entier est devenu muet

Écoutez les gens, le monde entier est devenu muet. Personne ne se soucie des destructions des humains par les serpents. Les soi-disant experts sont contrôlés. Ils permettent aux gens de tomber malades. 100% c’est un canular !

La plate-forme pour un avenir transhumain : CONFIRMATION DE LABORATOIRE Graphène et microtechnologie dans les vaccins Pfizer/ Astrazeneca

SATANISME COVID : L’agenda satanique pour éliminer l’Homo sapiens ! Mise en place de la plateforme pour les transhumains génétiquement modifiés prêts à se connecter au métaverse 6G et à l’internet des objets.

La Bombe : une vaste manipulation de données Corona révélée en Autriche

Rédacteur en chef : nous avons trouvé cet article connexe sur un site autrichien, que Google a traduit en anglais :

Forte accusation : les chiffres des infections sont falsifiés à 60 % ?

Voici le petit compte-rendu :

Forte accusation : les chiffres des infections sont falsifiés à 60 % ? Les chiffres corona sont un pur chaos. Les données du ministère de la Santé manquent encore samedi. Au cours de la troisième année de la pandémie, tout le monde ne soupçonne pas encore une simple incompétence. Dans le Vorarlberg, le militant de Corona Steffen Löhnitz croit même à la manipulation. Son accusation : les chiffres étaient parfois 60 % trop élevés.

René Rabeder

Accuse le gouvernement d'avoir trompé les chiffres : Steffen Lohnitz

Les numéros de cas officiels de Covid 19 en Autriche sont incorrects et manipulés, explique Steffen Löhnitz du Vorarlberg. Ses allégations explosives : Les données sont excessives. Et cela exprès pour justifier une ingérence correspondante dans les droits fondamentaux. Le gouvernement de l’État, en coopération avec le gouvernement fédéral, a falsifié le nombre de cas de l’ordre de 60 % afin de justifier le confinement de l’État. Pour la période du 25 octobre 2021 au 23 décembre 2021, Lohnitz veut avoir documenté et prouvé que les soi-disant «cas actifs» sont incorrects dans les numéros corona donnés. Il accuse les responsables de manipulation délibérée.

Les chiffres manquants conduisent aux théories du complot

Lohnitz fait référence aux valeurs actuelles de tous les États fédéraux autrichiens, qui sont intégrées quotidiennement dans la base de données EMS de l’AGES (Agence pour la santé et la sécurité alimentaire). Et c’est exactement l’un des plus gros problèmes avec le chaos dans le ministère vert de la Santé de Mückstein : le manque de chiffres et les informations différentes ne font qu’alimenter encore plus les théories du complot.

Nous avons découvert la conférence de presse que Steffen Lohnitz a donnée publiquement il y a quelques jours. Malheureusement, il est en allemand sans sous-titres anglais, mais on peut le trouver ici sur youtube (incroyablement) et Odyssey.

***

D’après ce que nous avons déjà rapporté, une manipulation des données sur les décès liés à la Covid et aux vaccins s’est produite au Royaume-Uni, en Allemagne, en Israël et maintenant en Autriche.

Voici quelques histoires que nous avons déjà publiées à ce sujet.

Quelque chose d’anormal est enterrée dans les données sur la mort en Angleterre [VIDÉO]

Analyse par un professeur allemand : « Des milliers de morts cachées chaque jour » pourraient être la plus grande débâcle médicale de l’histoire de l’humanité

********

La Bombe : Une manipulation extensive des données Corona révélée en Autriche

Une évaluation approfondie des données suggère une exagération systématique du nombre de personnes touchées par la Covid-19. Les valeurs d’incidence utilisées pour justifier les confinements auraient donc pu être fictives et une plainte en ce sens a été déposée contre le gouvernement autrichien.

FREEWEST MÉDIAS

Steffen Lohnitz a présenté divers chiffres lors d’une conférence de presse explosive vendredi. Il avait enregistré les chiffres quotidiens des cas dans sa propre base de données. Selon son analyse, ces valeurs ne concordent pas avec les résultats définitifs publiés par le gouvernement. Il est certain que les chiffres ont été massivement manipulés pour gonfler l’étendue réelle de la prétendue pandémie. Le gouvernement fédéral a donc été accusé de faute grave.

L’ingénieur diplômé Lohnitz a lancé la bombe politique lors d’une conférence de presse sur la Ballhausplatz. Le spécialiste des données a présenté des chiffres méticuleusement compilés et divers graphiques. Originaire de Saxe, en Allemagne, avec sa maison d’adoption à Vorarlberg, en Autriche, il n’a pas mâché ses mots. Lohnitz a distribué une brochure de 40 pages intitulée « La manipulation des numéros Corona en Autriche à l’aide de l’exemple de l’état du Vorarlberg » (qui est également disponible en ligne). Cela a été « expliqué, documenté et prouvé pour la période du 25 octobre 2021 au 23 décembre 2021 ».

Lohnitz a recueilli les chiffres mis à jour quotidiennement

À cette fin, Lohnitz lui-même a enregistré et évalué les chiffres quotidiens du Vorarlberg, mais aussi d’autres États fédéraux. Le Vorarlberg est l’état le plus à l’ouest de l’Autriche. Il a la deuxième plus petite zone géographique après Vienne et, bien qu’il ait la deuxième plus petite population, il a également la deuxième densité de population la plus élevée.

Un écart entre les chiffres du système de notification épidémiologique (EMS) de l’AGES et le soi-disant tableau de bord COVID-19 est devenu évident. Si l’on convertit les valeurs en une courbe correspondante, les deux courbes, qui devraient en fait être parallèles, diffèrent grandement l’une de l’autre. Dans certains cas, l’écart peut atteindre 60 %. On a cependant pris soin de s’assurer que tout s’additionne toujours à la fin.

L’Agence autrichienne pour la santé et la sécurité alimentaire (AGES) est responsable de la santé publique, de la sécurité médicale et pharmaceutique et de la protection des consommateurs.

Les cas actifs ont été enregistrés de manière incorrecte

Puisqu’il est difficile de falsifier les décès – et Lohnitz a souligné à plusieurs reprises que le nombre de décès était extrêmement faible – selon son analyse, la manipulation fonctionne principalement en enregistrant de manière incorrecte les cas actifs. La distinction claire n’a jamais été faite entre les personnes vraiment malades et celles qui étaient seulement suspectées d’être malades, ce qui est en fait exigé par la loi sur les épidémies.

De cette façon, les valeurs d’incidence ont été multipliées afin que les verrouillages puissent être poussés. Par exemple, le nombre réel en décembre 2021 n’aurait pas été aussi élevé que 1 350 mais seulement environ 270 – et c’est une différence assez considérable. Lohnitz est clair sur le but de cette manipulation : « Au sujet de Corona, les gens mentent et la population est trompée. »

Le gouvernement fédéral est accusé

Avec son avocat Manuel Mullner, Lohnitz a déposé une plainte contre divers membres du gouvernement fédéral et généralement contre l’autorité responsable et les fonctionnaires. Selon Mullner, il existe une suspicion de crimes tels que la coercition, la fraude et l’abus de pouvoir.

Après la conférence de presse, Lohnitz apporta personnellement sa brochure d’information au bureau du président. Il y avait aussi une lettre au président fédéral Alexander van der Bellen, dans laquelle il lui demandait de limoger immédiatement le gouvernement fédéral à cause des révélations. De plus, toutes les mesures Corona, y compris l’obligation de vacciner, doivent être levées immédiatement.

La bombe coïncide avec des tirs obligatoires

Jeudi, le parlement autrichien a voté pour rendre les vaccinations Covid-19 obligatoires pour les adultes à partir de février, devenant ainsi le premier pays européen à le faire. Tous les partis, sauf un, ont soutenu la mesure avec 137 voix pour et 33 voix contre.

Comme FWM l’a signalé plus tôt, les non-coupés seront passibles de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à 3 600 euros à partir de mars.

L’OVP, actuellement le plus grand parti du Conseil national, avec 71 des 183 sièges, est en train de se désintégrer. Après le départ de trois hauts responsables du parti, un autre politicien clé de l’OVP s’oppose désormais à la vaccination obligatoire prévue par son parti. Et le parti de la coalition, les Verts, ressent également la pression. Plus de 21 600 sympathisants du Parti vert sont également opposés aux mesures de piqûre obligatoires et certains membres menacent de partir.

Mais le Parti socialiste d’Autriche (SPO), l’autre grand parti du pays, réclame néanmoins toujours que les non-vaccinés perdent leur emploi, ainsi que leur droit aux allocations de chômage et à l’aide sociale à Vienne.

Beaucoup ont critiqué les décrets du président de l’Ordre des médecins, Thomas Szekeres, qui a dit aux médecins qu’ils ne devaient pas déconseiller de se faire vacciner. « Une femme de notre district m’a contacté pour me dire que 3 médecins lui ont déjà dit qu’ils n’étaient pas autorisés à délivrer une dispense de vaccination car ils craignaient pour leur permis », a déclaré le maire Adi Hinterhoelzl d’Eidenberg en Haute-Autriche.

« La dernière vague a été appelée la « vague des non-vaccinés » par les politiciens, et depuis lors, les non-vaccinés ont été enfermés », a-t-il ajouté. Mais lorsque la vague Omicron a fait rage dans les domaines skiables du Tyrol et de Salzbourg, ceux qui n’avaient pas été piqués étaient restés en bonne santé. On pourrait donc « sans aucun doute parler de ‘vague de skieurs boostés' », a-t-il expliqué.

Le chef du FPÖ, Herbert Kickl, lors du débat parlementaire chargé de jeudi, l’a décrit comme « ouvrant la voie au totalitarisme en Autriche ».

Le quotidien régional Salzburger Nachrichten, a rapporté que son gouvernement veut « recruter des policiers à la retraite pour les contrôles Covid ».

************

Source

Publié sur Liberty Beacon depuis EuropeReloaded.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

LE PÈRE DE BORIS JOHNSON A ÉCRIT UN LIVRE APPELÉ « VIRUS DE MARBURG » EN 1982 SUR UNE PANDÉMIE PROVOQUÉE PAR UN SINGE

Stanley Johnson, le père du Premier ministre britannique Boris Johnson, a écrit un roman en 1982 sur une épidémie virale, sur lequel le film « Outbreak » était basé. Dans le roman, une fille meurt d’une maladie rare, si rare qu’elle ne peut être reconnue que par le docteur Lowell Kaplan des installations top secrètes du gouvernement américain au Center for Disease Control d’Atlanta, en Géorgie. Une recherche désespérée commence pour retracer la source de l’infection. Il emmène Kaplan de New York à une petite ville d’Allemagne appelée Marburg, à Genève et à Bruxelles, puis dans les jungles d’Afrique centrale, découvrant le trafic illégal d’animaux sauvages et d’armes de guerre biologique en cours de route. Le roman s’intitulait à l’origine The Marburg Virus (« Le virus Marburg)

Les données officielles du gouvernement et de la santé publique disponibles dans le monde entier prouvent que la population vaccinée triple / double Covid-19 souffre d’une amélioration dépendante des anticorps, et des recherches approfondies montrent que les vaccins Covid-19 ont provoqué une énorme augmentation des décès parmi les joueurs de football professionnels.

L’amélioration dépendante des anticorps (ADE) se produit lorsque les anticorps générés lors d’une réponse immunitaire formée par un vaccin reconnaissent et se lient à un agent pathogène, mais ils sont incapables de prévenir l’infection. Au lieu de cela, ces anticorps agissent comme un «cheval de Troie», permettant à l’agent pathogène de pénétrer dans les cellules et d’exacerber la réponse immunitaire.

Le résultat est souvent une maladie plus grave que si la personne n’avait pas été vaccinée, et c’est précisément ce que nous voyons maintenant dans le monde entier.

Les données d’Angleterre montrent que les injections de Covid-19 ont une efficacité dans le monde réel aussi faible que -151%, et ce chiffre diminue de semaine en semaine. Cela signifie en effet que les performances du système immunitaire des adultes triplement vaccinés sont en train d’être décimées, un fait étayé par des données montrant que 7 hospitalisations de Covid-19 sur 10 et 8 décès de Covid-19 sur 10 figuraient parmi les personnes entièrement vaccinées entre le 20 décembre 2021 et 16 et janvier 2022.

Les données écossaises montrent que les injections de Covid-19 ont une efficacité moyenne dans le monde réel parmi tous les groupes d’âge aussi bas que -132%, ce qui signifie à nouveau que les performances de leur système immunitaire sont décimées. Ce fait est étayé par des données qui montrent désormais que le taux d’hospitalisation et le taux de mortalité pour 100 000 habitants par statut vaccinal sont les plus élevés parmi les personnes doublement vaccinées.

Les données australiennes montrent qu’une pandémie qui n’a jamais vraiment démarré ne fait que commencer et qu’il s’agit en fait d’une pandémie de personnes entièrement vaccinées. Le pays a connu certaines des restrictions les plus draconiennes au monde, notamment l’exigence d’un permis pour quitter la maison, aller travailler et quitter une zone via des points contrôlés tenus par les forces armées.

On a dit aux Australiens qu’ils ne seraient pas «récompensés» par plus de libertés tant qu’un certain pourcentage de la population n’aurait pas été vacciné. Mais maintenant, ils enregistrent un nombre record de cas, d’hospitalisations et de décès, et la grande majorité fait partie des personnes entièrement vaccinées.

Des recherches approfondies ont également révélé que les décès de joueurs de football/football professionnels dus à des problèmes cardiovasculaires doublent tous les trois mois, le nombre de décès survenus en décembre 2021 étant égal à la moyenne annuelle des 12 années précédentes.

Au total, les décès parmi les joueurs de football/football professionnels en 2021 étaient 4 fois supérieurs au taux moyen enregistré entre 2009 et 2020. Ce qui suggère que non seulement les vaccins provoquent une amélioration dépendante des anticorps, mais qu’ils ont également un effet désastreux sur le système cardiovasculaire, un fait corroboré par le nombre record de cas de myocardite observés aux États-Unis.

Tout ce qui précède n’est pas indicatif d’un vaccin sûr et efficace. Cela indique un échec du vaccin qui cause des blessures graves et la mort, ainsi qu’un affaiblissement du système immunitaire des receveurs conduisant soit au syndrome d’immunodéficience acquise induit par le vaccin Covid-19, soit à une amélioration dépendante des anticorps.

Angleterre

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 1 – 2022 comprenait le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre la semaine 49 et la semaine 52 de 2021 (du 6 décembre au 2 janvier), et l’efficacité du vaccin dans le monde réel au cours de cette période s’est avérée être aussi suit –

L’efficacité du vaccin dans le monde réel est calculée en utilisant la même formule utilisée par Pfizer pour affirmer que son vaccin avait une efficacité de 95 %. Dans l’essai clinique ; qui est toujours en cours, le nombre de cas confirmés parmi les vaccinés a été soustrait du nombre de cas confirmés parmi le groupe non vacciné. Ce nombre a ensuite été divisé par le nombre de cas parmi les non vaccinés puis multiplié par 100 pour calculer l’efficacité du vaccin.

(Cas Unvax – Cas Vax / Cas Unvax x 100 = Efficacité du vaccin)

Pfizer a pu le faire car il y avait un nombre égal de personnes dans les groupes non vaccinés et vaccinés. Maintenant, parce que l’UKHSA fournit les taux de cas pour 100 000 personnes dans la population vaccinée et non vaccinée, nous sommes en mesure d’utiliser la même formule pour calculer l’efficacité dans le monde réel, et voici comment l’efficacité a évolué sur 5 mois en Angleterre à partir du 16 août 2021 au 2 janv. 2022 –

Les premiers rappels ont été administrés au cours de la semaine 37 de 2021, et ce graphique illustre clairement comment ils ont stimulé l’efficacité du vaccin au cours des deux mois suivants. Mais malheureusement, cela montre également à quel point ce coup de pouce a été de courte durée, l’efficacité des vaccins Covid-19 tombant à des niveaux effrayants entre les semaines 49 et 52.

L’efficacité du vaccin dans le monde réel a chuté aux niveaux les plus bas à ce jour dans tous les groupes d’âge, à l’exception des plus de 70 ans entre le 6 décembre et le 2 janvier, mais les plus de 70 ans sont toujours tombés dans une efficacité négative.

Les vaccins agissent en simulant une attaque virale et en incitant le système immunitaire à réagir comme si vous aviez le virus. Ils sont censés entraîner le système immunitaire au point où vous développez une immunité naturelle contre le virus. Par conséquent, l’efficacité du vaccin est vraiment une mesure de la performance du système immunitaire L’efficacité du vaccin dans le monde réel a chuté aux niveaux les plus bas à ce jour dans tous les groupes d’âge, à l’exception des plus de 70 ans entre le 6 décembre et le 2 janvier, mais les plus de 70 ans sont toujours tombés dans une efficacité négative induite par le vaccin.

Une efficacité vaccinale de +50% signifierait que les personnes totalement vaccinées sont 50% plus protégées contre la Covid-19 que les non vaccinées. En d’autres termes, les personnes entièrement vaccinées ont un système immunitaire qui est 50 % plus efficace pour lutter contre la Covid-19.

Une efficacité vaccinale de 0% signifierait que les personnes entièrement vaccinées sont 0% plus protégées contre le Covid-19 que les non vaccinées, ce qui signifie que les vaccins sont inefficaces. En d’autres termes, les personnes complètement vaccinées ont un système immunitaire égal à celui des personnes non vaccinées pour lutter contre la Covid-19.

Alors qu’une efficacité vaccinale de -50% signifierait que les non-vaccinés étaient 50% plus protégés contre la Covid-19 que les complètement vaccinés, ce qui signifie que les vaccins déciment en fait le système immunitaire.

Par conséquent, l’efficacité réelle des vaccins Covid-19 s’avérant négative chez toutes les personnes de plus de 18 ans en Angleterre, cela signifie que les performances du système immunitaire des adultes doublement/triplement vaccinés sont décimées.

Mais pour calculer les performances du système immunitaire, nous devons effectuer un calcul légèrement différent de celui utilisé pour calculer l’efficacité du vaccin.

Au lieu de diviser par les cas non vaccinés, nous devons diviser par le plus grand des cas non vaccinés ou vaccinés.

Le calcul pour une performance positive du système immunitaire est –

Cas Unvax – Cas Vax / Cas Unvax x 100 (Le même calcul utilisé pour l’efficacité du vaccin)

Alors que le calcul d’une performance négative du système immunitaire est –

U – Caisses Vax / Caisses Vax x 100

Le graphique suivant illustre la performance globale du système immunitaire parmi tous les groupes d’âge en Angleterre au cours des 5 derniers mois –

Ce que nous pouvons voir d’après ce qui précède, c’est que les performances du système immunitaire des adultes âgés de 18 à 59 ans se sont détériorées aux pires niveaux à ce jour depuis qu’ils ont reçu le vaccin Covid-19. Alors que les performances du système immunitaire de toutes les personnes de plus de 60 ans se sont considérablement détériorées après la réception du rappel, mais pas encore au niveau observé entre la semaine 37 et la semaine 40.

Les plus de 70 ans ont cependant connu la baisse la plus spectaculaire des performances du système immunitaire entre le mois 4 et le mois 5 aux côtés des 18-29 ans.

Si les performances du système immunitaire devaient atteindre -100 %, cela signifierait essentiellement que ces personnes souffriraient d’une nouvelle forme de syndrome d’immunodéficience acquise induite par le vaccin Covid-19. Ils n’auraient en effet aucune capacité de système immunitaire.

Mais voici ce que la performance réduite du système immunitaire a jusqu’à présent signifié en termes d’hospitalisations de Covid-19 en Angleterre en décembre et janvier.

La page 35 du rapport de surveillance des vaccins de l’UKHSA – Semaine 3 – 2022 contient les statistiques sur les hospitalisations liées à la Covid-19 entre la semaine 51 de 2021 et la semaine 2 de 2022, et elles confirment que le NHS a été très largement submergé par la population vaccinée.

Selon le tableau 10, entre le 20 décembre 2021 et le 16 janvier 2022, il y a eu un total de 14 776 personnes admises à l’hôpital avec Covid-19, et 10 051 d’entre elles avaient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19.

Mais lorsque nous supprimons les moins de 18 ans de l’équation, dont beaucoup ne sont pas éligibles à la vaccination, nous constatons que les chiffres pour les vaccinés sont encore pires. La population non vaccinée représentait 3 418 hospitalisations, la population vaccinée à une dose représentait 670 hospitalisations, la population vaccinée à deux doses représentait 4 116 hospitalisations, tandis que les vaccinées à trois doses représentaient 5 139 hospitalisations Covid-19.

Globalement, la population non vaccinée représentait 32 % de toutes les hospitalisations liées à la Covid-19 entre la semaine 51 et la semaine 2 2022, tandis que la population vaccinée représentait 68 %. Mais en retirant les moins de 18 ans de l’équation, nous constatons que la population non vaccinée représentait 26 % de toutes les hospitalisations, et que les vaccinés représentaient un pourcentage inquiétant de 74 %.

Écosse

Public Health Scotland (PHS) publie un rapport statistique hebdomadaire sur la Covid-19 contenant des données sur les cas, les hospitalisations et les décès de Covid-19 sur une période de quatre semaines, et ils confirment ce dont nous essayons d’informer le public depuis des mois – les vaccins Covid-19 ne fonctionnent pas et aggravent les receveurs.

Le tableau 14 du rapport statistique PHS Covid-19 publié le 12 janvier 22, montre les taux de cas normalisés selon l’âge pour 100 000 personnes par statut vaccinal. Tout comme nous l’avons fait avec les données trouvées dans le rapport de surveillance des vaccins de l’UKHSA, nous sommes en mesure d’utiliser ces chiffres pour calculer l’efficacité du vaccin dans le monde réel.

Ce que nous pouvons voir ici, c’est que l’efficacité du vaccin a diminué d’une semaine à l’autre, passant de -71 % la semaine commençant le 11 décembre 21 à -133 % la semaine commençant le 25 décembre 21.

Cela équivaut à une baisse moyenne des performances du système immunitaire dans tous les groupes d’âge d’environ 7,5 % par semaine, et comme nous pouvons le voir à partir de la semaine se terminant le 31 décembre, la performance du système immunitaire standardisée selon l’âge des personnes entièrement vaccinées était de 57 % inférieure à celle leurs homologues non vaccinés, et encore une fois cela se reflète en termes d’hospitalisations et de décès liés à la Covid-19.

Pendant des mois, les autorités ont utilisé les taux pour 100 000 habitants pour justifier l’efficacité des vaccins Covid-19, mais nous pouvons garantir qu’ils n’utiliseront plus cette mesure car les taux pour 100 000 habitants sont les plus élevés parmi la population doublement vaccinée depuis au moins mi-décembre 2021.

Le tableau 15 du dernier rapport PHS montre le nombre d’hospitalisations confirmées à la Covid-19 par statut vaccinal entre le 18 décembre 2021 et le 14 janvier 2022, et le tableau montre que la plupart des hospitalisations ont été enregistrées parmi la population doublement vaccinée.

Le même tableau montre également que le taux d’hospitalisation Covid-19 standardisé selon l’âge pour 100 000 personnes doublement vaccinées est supérieur au taux d’hospitalisation parmi la population non vaccinée.

Depuis le 1er janvier, le taux d’hospitalisation est le plus élevé parmi les personnes doublement vaccinées, et le taux moyen pour 100 000 entre le 18 décembre 21 et le 14 janvier 22 équivaut à 41,16 pour 100 000 personnes non vaccinées, mais à 43,3 pour 100 000 personnes doublement vaccinées. Cela signifie que la population doublement vaccinée est statistiquement plus susceptible d’être hospitalisée avec la Covid-19 que la population non vaccinée.

Le tableau 16 du dernier rapport PHS montre le nombre de décès confirmés de Covid-19 par statut vaccinal entre le 11 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, et le tableau montre que les décès parmi la population doublement vaccinée sont plus nombreux que les décès parmi la population non vaccinée d’environ 2,5 à 1.

Le même tableau montre également que le taux de mortalité Covid-19 standardisé selon l’âge pour 100 000 personnes doublement vaccinées est supérieur au taux de mortalité parmi la population non vaccinée.

Depuis au moins le 11 décembre 2021, le taux de mortalité a été le plus élevé parmi les doubles vaccinés, la semaine commençant le 18 décembre ayant vu une énorme différence. Au cours de cette semaine, la population doublement vaccinée était statistiquement 4 fois plus susceptible de mourir de la Covid-19 que la population non vaccinée.

Le taux de mortalité Covid-19 moyen standardisé selon l’âge était de 5,36 pour 100 000 personnes parmi la population non vaccinée entre le 11 décembre 21 et le 7 janvier 22. Mais le taux de mortalité moyen parmi la population vaccinée à deux doses était de 8,3 pour 100 000 au cours de la même période.

Par conséquent, les dernières données de Public Health Scotland confirment noir sur blanc que non seulement les vaccins contre la Covid-19 ne fonctionnent pas, mais qu’ils aggravent le receveur car il est beaucoup plus susceptible d’attraper la Covid-19, d’être hospitalisé avec la Covid-19, et meurent de la Covid-19 que la population non vaccinée.

Australie

L’Australie subit actuellement la plus forte augmentation des cas, des hospitalisations et des décès de Covid-19 à travers le pays depuis que la pandémie a frappé en mars 2020, malgré l’adoption de politiques draconiennes strictes qui permettent uniquement aux vaccinés de participer à la société parce que les autorités qualifient à tort les non vaccinés de danger à la santé publique.

Selon les données officielles, la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) Australie a vu les décès de Covid-19 multipliés par dix depuis la mi-décembre 2021, battant des records pour le nombre de décès confirmés dans la région depuis que Covid-19 a frappé pour la première fois en mars 2020.

Mais ce n’est pas la population non vaccinée qui représente le nombre record de décès de Covid-19, c’est la population entièrement vaccinée.

Selon le rapport de surveillance hebdomadaire Covid-19 du gouvernement NSW, dont le plus récent a été publié le 13 janvier 22, entre le 26 novembre 21 et le 1er janvier 22, il y a eu 1 578 hospitalisations Covid-19 en NSW, Australie.

Parmi ceux-ci, les triples / doubles vaccinés représentaient 1 280, les partiellement vaccinés 47 et la population non vaccinée ne représentait que 251. Cela signifie que la population vaccinée représentait 84% des hospitalisations de Covid-19 depuis la frappe d’Omicron.

Omicron a frappé.

La page 8 du même rapport (trouvé ici), révèle le nombre de décès de Covid-19 entre le 26 novembre 21 et le 1er janvier 22 par statut vaccinal, et au total, il n’y a eu qu’un total de 32 décès. Cependant, nous savons d’après d’autres données disponibles que l’État de NSW, en Australie, enregistre désormais plus de décès en une seule journée au 17 janvier 22 qu’entre le 26 novembre et le 1er janvier.

Encore une fois, selon le rapport du gouvernement de NSW, les personnes entièrement vaccinées représentaient la majorité des décès, enregistrant un total de 22, 3 décès supplémentaires étant enregistrés parmi la population partiellement vaccinée, et seulement 7 décès étant enregistrés parmi la population non vaccinée.

Cela signifie qu’entre le 26 novembre 21 et le 1er janvier 22, la population vaccinée représentait 4 décès sur 5 liés à la Covid-19.

La vaccination a été présentée comme la solution à « une pandémie qui n’a jamais existé », en Australie. Mais il semble qu’une pandémie qui n’a jamais vraiment commencé en Australie, ne fait que commencer, et c’est très certainement une pandémie de personnes entièrement vaccinées.

Comme si le syndrome d’immunodéficience acquise / amélioration dépendante des anticorps n’était pas un effet secondaire suffisamment grave des injections de Covid-19, des recherches approfondies ont également révélé que l’effet de ces piqûres sur le système cardiovasculaire humain est tout simplement horrible.

Les décès de joueurs de football/football professionnels dus à des problèmes cardiovasculaires doublent tous les trois mois, le nombre de décès survenus en décembre 2021 étant égal à la moyenne annuelle des 12 dernières années.

Au total, les décès parmi les footballeurs/footballeurs professionnels en 2021 étaient 4 fois supérieurs au taux moyen enregistré entre 2009 et 2020.

Le graphique suivant montre le nombre total de décès de matchs de football de la Fifa répertoriés et de décès de matchs de football cardiovasculaires masculins survenus chaque année depuis 2009.

Les données du graphique ont été obtenues à partir des éléments suivants –

http://www.dvdbeaver.com/health/why.htm

https://peckford42.wordpress.com/2021/12/04/revelation-2021-high-profile-soccer-figures-players-footballers-forcing-conversation-after-three-more-soccer-players-collapse-in- trois jours/ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing

https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac

Les données montrent que les joueurs professionnels de football/football sont décédés de problèmes cardiovasculaires pendant les matchs (match ou entraînement) à 4 fois le taux moyen enregistré entre 2009 et 2020.

Il révèle également qu’il y a eu plus de 15 fois plus de décès dus à des problèmes cardiovasculaires en 2021 qu’en 2020.

Mais ce qui est le plus préoccupant, c’est qu’il y a eu 3,5 fois plus de décès en décembre 2021 qu’il n’y en a eu sur l’ensemble de 2020, et il y a eu presque autant de décès en décembre 2021 (7) que le taux moyen annuel sur les 12 dernières années (7,8 par an).

Les décès cardiovasculaires chez les footballeurs professionnels doublent chaque trimestre. Ainsi, fin 2022, ils pourraient être passés à 320 par trimestre (40, 80, 160, 320). Le conseil donné aux footballeurs qui s’effondrent mais qui survivent est de cesser toute activité intense pendant 3 mois. Ces chiffres révèlent que tous les athlètes vaccinés contre la Covid-19 devraient faire la même chose.

Mais ces chiffres ne devraient pas surprendre, et il suffit d’examiner de plus près les données trouvées dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) aux États-Unis pour comprendre pourquoi.

Les données du VAERS montrent que les lésions cardiaques sont omniprésentes dans la population vaccinée et que les lésions sont diagnostiquées de multiples façons. Les taux d’insuffisance cardiaque aiguë sont désormais 475 fois supérieurs au taux de référence normal dans le VAERS. Les taux de tachycardie sont 7 973 fois supérieurs au taux de base. L’infarctus aigu du myocarde est 412 fois supérieur au taux de base. Les taux d’hémorragie interne, de thrombose de l’artère périphérique, d’occlusion de l’artère coronaire sont tous plus de 300 fois supérieurs au taux initial.

Les personnes complètement vaccinées souffrent comme jamais auparavant, et malheureusement, plus vous êtes jeune, plus la situation s’aggrave.

L’American Heart Association a publié une étude qui a révélé que 98% de tous les cas de myocardite chez les enfants sont dus aux injections Covid-19 à ARNm.

La myocardite est une affection qui provoque une inflammation du muscle cardiaque et réduit la capacité du cœur à pomper le sang, et peut provoquer des rythmes cardiaques rapides ou anormaux.

Finalement, la myocardite affaiblit le cœur de sorte que le reste du corps ne reçoit pas assez de sang. Des caillots peuvent alors se former dans le cœur, entraînant un accident vasculaire cérébral. D’autres complications de la maladie comprennent la mort cardiaque subite. Il n’y a pas de version bénigne de la myocardite, elle est extrêmement grave car le muscle cardiaque est incapable de se régénérer. Par conséquent, une fois que le mal est fait, il n’y a pas de rembobinage de l’horloge.

La nouvelle étude a été menée par des dizaines de médecins et de scientifiques de plusieurs universités, hôpitaux pour enfants et écoles de médecine à travers les États-Unis et a été publiée dans la revue « Circulation » de l’American Heart Association (AHA) le 6 décembre 2021.

Les résultats montrent qu’une suspicion de myocardite est survenue chez 136 des patients, ce qui équivaut à 98 % de tous les cas de myocardite. L’injection de Pfizer était responsable de 131 (94%) de ces cas, dont 128 (92% survenant après la deuxième dose.

Conclusion

Nous pouvons clairement voir à partir de données mondiales que l’efficacité réelle des injections Covid-19 diminue de manière significative en peu de temps, mais malheureusement pour la population vaccinée, plutôt que le système immunitaire ne revienne au même état qu’il était avant à la vaccination, les performances du système immunitaire commencent à décliner rapidement, ce qui le rend inférieur à celui des non-vaccinés.

Cela se matérialise en –

battant des records de cas, hospitalisations et décès en Australie; la grande majorité survenant parmi les personnes entièrement vaccinées,

les taux d’hospitalisation et les taux de mortalité normalisés selon l’âge étant les plus élevés parmi les personnes entièrement vaccinées en Écosse, et

7 hospitalisations Covid-19 sur 10 et 8 décès Covid-19 sur 10 en Angleterre survenant parmi les triples/doubles vaccinés.

Les injections de rappel des injections ne sont pas la réponse à ce problème, les preuves montrent que bien qu’elles fournissent un petit coup de pouce au système immunitaire, celui-ci est de très courte durée et commence ensuite à décliner à un rythme encore plus rapide qu’avant le rappel.

Donc, que pouvons-nous faire?

Qui sait, il n’y a pas de données à long terme pour fournir une solution à ce problème, car ce sont des injections expérimentales, et nous craignons que le mal ne soit maintenant fait.

Tout ce que nous savons, c’est que les données officielles du gouvernement et de la santé publique disponibles dans le monde entier suggèrent fortement que la population triple/double vaccinée Covid-19 souffre d’une amélioration dépendante des anticorps.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

L’épouse d’un pompier blessé par un vaccin envoie un grand cri aux camionneurs

METAVERSE – HYBRIDE HOMME ET MACHINE. CECI EST UN ÉVÉNEMENT DE NIVEAU D’EXTINCTION

NE VOUS LAISSEZ PAS PRENDRE DANS LE MONDE SIMULÉ DE F ** KERBERGS. VOUS VOUS PERDREZ ET PERDREZ VOTRE ÂME PENDANT QUE VOUS DÉDIEZ VOTRE CHAQUE MINUTE GRATUITE DANS CE ROYAUME TRÈS ADDICTIF. IL DEVIENT VOTRE FAUSSE RÉALITÉ QUI VOUS SEMBLE RÉELLE. ET LA PUCE D’ELON MUSK DANS VOTRE CERVEAU. LES HUMAINS SONT EN VOIE DE DISPARITION.