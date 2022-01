Selon trois dénonciateurs du département américain de la Défense (DOD), il y a eu des pics inquiétants d’incidence de cancer, de myocardite et de fausses couches après la distribution de vaccins COVID-19 expérimentaux, sur la base de statistiques gouvernementales cachées.

Les dénonciateurs du DoD américain affirment une augmentation des fausses couches et du cancer depuis le déploiement du vaccin COVID

Lundi, l’avocat des droits à la liberté médicale Thomas Renz a révélé la nouvelle lors d’une brève présentation lors d’une table ronde au Sénat américain organisé par le sénateur Ron Johnson (R-WI). Drs. Peter McCullough, Harvey Risch, Pierre Kory et Robert Malone faisaient partie de la douzaine de spécialistes de la santé qui ont assisté à la session, intitulée «COVID-19: A Second Opinion».

L’avocat basé dans l’Ohio, qui est toujours engagé dans de nombreux procès importants pour fraude et violation des droits à la liberté médicale intentés contre des agences fédérales, a commencé par déclarer qu’il avait obtenu des déclarations écrites sous peine de parjure de la part des trois lanceurs d’alerte.

Le DOD et Fauci pris dans un scandale massif cachant la mort et les dommages causés par les vaccins COVID

«Nous avons des données substantielles montrant, par exemple, [que] les fausses couches [ont] augmenté de près de 300% par rapport à la moyenne sur cinq ans. Nous avons constaté une augmentation de près de 300 % du nombre de cancers par rapport à la moyenne sur cinq ans », a déclaré Renz.

Sur « les problèmes neurologiques – qui affecteraient nos pilotes – [les données montrent] une augmentation de plus de mille pour cent ! … Quatre-vingt-deux mille par an à 863 000 en un an. Nos soldats sont expérimentés, blessés et parfois tués. »

« C’est précisément ce dont il s’agit », a affirmé Renz, remerciant Kory d’avoir mentionné la corruption auparavant. « Ils connaissent cette [information]. »

Pour renforcer son cas, l’avocat a cité des statistiques du « Projet Salus », une technologie du département militaire qui combine plusieurs flux de données pour l’évaluation.

Renz a mentionné que le tsar COVID de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci et d’autres, ont été présentés dans les médias fin décembre, encourageant les gens à se faire vacciner, et que ces systèmes suivent les résultats des injections expérimentales de vaccin COVID-19 et les transmettent au CDC. Ils ont déclaré que le pays était confronté à une « pandémie de non-vaccinés », les personnes non vaccinées représentant 99 % des hospitalisations.

«Dans le projet Salus, dans le rapport hebdomadaire [à l’époque], le document du DOD indique spécifiquement que 71% des nouveaux cas sont chez les« entièrement vaccinés »et 60% des hospitalisations sont chez les complètement vaccinés. C’est de la corruption au plus haut niveau. Nous avons besoin d’enquêtes. Le secrétaire à la Défense doit faire l’objet d’une enquête. Le CDC doit faire l’objet d’une enquête », a-t-il déclaré.

Lors de l’introduction de Renz par Johnson, il a souligné les hausses « très alarmantes » et a cité des preuves de dénonciateurs selon lesquelles « les données ont déjà été trafiquées » dans les cas de myocardite.

Johnson a affirmé que les incidences de myocardite étaient 20 à 28 fois supérieures à la normale après avoir apparemment effectué une recherche dans la base de données d’épidémiologie médicale de la Défense (DMED) en août. « Mais maintenant, en janvier, c’est seulement deux fois plus élevé. Il semble donc y avoir une falsification des données maintenant.

En réponse, il a déclaré qu’il avait envoyé au DOD « une lettre de conservation des enregistrements » ce matin-là, mettant « le ministère de la Défense, l’administration Biden est en garde, ils doivent conserver ces enregistrements, et cela doit faire l’objet d’une enquête », a conclu Johnson.

Renz a déclaré en septembre qu’un autre lanceur d’alerte avait soumis des statistiques officielles des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) révélant 48 465 décès parmi les patients de Medicare dans les 14 jours suivant la vaccination COVID-19.

Un autre a témoigné en juillet qu' »au moins 45 000″ décès liés à la vaccination sont survenus à la suite d’injections expérimentales de vaccin COVID-19, malgré le fait que le système de déclaration passif du VAERS n’en enregistrait que 10 991 à l’époque.

Le président et chef de la direction d’un assureur basé à Indianapolis a exprimé son inquiétude au début du mois, notant que «les taux de mortalité les plus élevés que nous ayons vus dans l’histoire de cette entreprise» sont «en hausse de 40% par rapport à ce qu’ils étaient avant la pandémie» parmi «principalement les personnes en âge de travailler de 18 à 64 ans.

Les taux de mortalité ne sont pas choquants pour plusieurs médecins qui se sont penchés sur ces injections expérimentales de COVID-19.

En mars dernier, Geert Vanden Bossche, ancien cadre supérieur de la Fondation Bill & Melinda Gates, a suscité un large intérêt avec juste une lettre publique et une vidéo alertant d’une « catastrophe mondiale sans égale » si les opérations expérimentales de vaccination COVID-19 n’étaient pas arrêtées.

Dans cette lettre ouverte, j’appelle @WHO et toutes les parties prenantes impliquées, quelle que soit leur conviction, à déclarer immédiatement une telle action comme LA PLUS IMPORTANTE URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DE PRÉOCCUPATION INTERNATIONALE. Veuillez lire et partager : https://t.co/0Fupw9JInP #COVID19 pic.twitter.com/I24mSjpVKM

– Geert Vanden Bossche (@GVDBossche) 6 mars 2021

Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer et chercheur en chef pour les allergies et les voies respiratoires, a déclaré à peu près au même moment : « Si quelqu’un souhaitait nuire ou tuer une proportion importante de la population mondiale au cours des prochaines années, les systèmes mis en place place en ce moment le permettra.

« Je suis d’avis qu’il est tout à fait possible que ce [système de vaccination par transfert de gènes à grande échelle] soit utilisé pour un dépeuplement à grande échelle », a-t-il déclaré.

Beaucoup ont déjà affirmé que ce produit chimique est «une technologie conçue pour empoisonner les gens», et le Dr sud-africain Shankara Chetty en a déduit que la pandémie et les campagnes de vaccination sont utilisées pour «contrôler et tuer une grande partie de notre population sans que personne ne se doute que nous avons été empoisonnés.

De plus, « les décès censés suivre les vaccinations ne pourront jamais être épinglés sur le poison. Ils seront trop divers, il y en aura trop et ils seront dans un laps de temps trop large pour que nous comprenions que nous avons été empoisonnés.

Avertissement! Voir les nouveaux caillots grotesques dans les veines et les artères du Vacciné décédé

Du Dr Jane Ruby : « Dans cette exclusivité mondiale, le Dr Jane Ruby rencontre l'embaumeur et directeur de pompes funèbres certifié par le conseil d'administration, Richard Hirschman, qui révèle, pour la toute première fois, des artères et des veines remplies de combinaisons de caillots sanguins non naturels avec d'étranges matériaux fibreux qui remplissent complètement le système vasculaire. Beaucoup de victimes seraient mortes de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. M. Hirschman rapporte qu'il a trouvé une résistance lorsqu'il a essayé d'embaumer ces patients piquées, puis a trouvé ces matériaux étranges et les a retirés des gros vaisseaux Il a également indiqué qu'il est passé de 50% de ses cas embaumés avec ces types de blocages à près de 80%. »

La Suède rejette les vaccins COVID pour les enfants de 5 à 11 ans, déclare qu’il n’y a aucun avantage clair qui l’emporte sur les risques

Jeudi, l’Agence suédoise de la santé a rejeté les vaccins COVID pour les enfants du groupe d’âge de 5 à 11 ans, invoquant un manque « d’avantage clair » qui l’emporte sur les dangers.

La Suède rejette les vaccins COVID pour les enfants de 5 à 11 ans, déclare qu’il n’y a aucun avantage clair qui l’emporte sur les risques

« Avec les connaissances dont nous disposons aujourd’hui, avec un faible risque de maladie grave pour les enfants, nous ne voyons aucun avantage clair à les vacciner », a déclaré Britta Bjorkholm, responsable de l’Agence de la santé, lors d’un point de presse, rapporte Reuters.

Les symptômes «plus légers» de la souche omicron ont été mentionnés comme justification de la décision de l’Agence suédoise de santé publique, selon le média suédois Svenska Dagbladet, en plus du fait que «les enfants souffrent rarement de maladies graves» à la suite de COVID- 19.

Bjorkholm a en outre reconnu que « même s’il s’agit d’un vaccin sûr » avec « peu d’effets secondaires, il y a toujours un risque minimal » pour de tels « vaccins ».

Elle a poursuivi en disant que si des découvertes scientifiques supplémentaires ou une nouvelle variante de COVID apparaissaient, ils pourraient reconsidérer leur choix. En Suède, les enfants jugés à haut risque ont déjà accès aux vaccins COVID.

Alors que les fréquences d’infection «enregistrées» sont élevées, les hôpitaux et les établissements de santé ne sont «pas soumis à la même pression que lors des vagues précédentes», selon Reuters.

Selon Sverige Radio, Bjorkholm a également déclaré que puisque les symptômes de la souche omicron ne sont vraiment pas «aussi graves» que les variantes précédentes, ils pensent qu’ils devraient commencer à «éliminer progressivement» les «mesures de contrôle des infections» en février.

FAUCI ET LA DIRECTRICE DU CDC, ROCHELLE WALENSKY, MENTENT SOUS SERMENT CONCERNANT LES DÉCÈS DU VACCIN COVID-19 VAERS

Pfizer intervient pour contrôler la FDA et faciliter les suppressions radicales de la divulgation ordonnée par le tribunal de leurs données sur les blessures causées par les vaccins

Les professionnels de la santé publique et de la médecine pour la transparence ont déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA), demandant à la Food and Drug Administration (FDA) de fournir les données de sécurité sur le vaccin Covid-19 expérimental de Pfizer. Il est maintenant plus clair que jamais que le vaccin présente de graves problèmes de sécurité et n’arrête pas les diagnostics de covid-19, les hospitalisations ou la mortalité. Cependant, la FDA a affirmé que les données de sécurité ne pourraient pas être publiées avant vingt ans !

Le juge de district américain Mark Pittman n’était pas d’accord et a ordonné la publication des documents au rythme de 55 000 pages par mois, une entreprise qui prendrait environ huit mois. La FDA a fait appel au nom de Pfizer, affirmant que la demande prendrait soixante-quinze ans à traiter ! Pfizer et la FDA ont perdu l’affaire très médiatisée et le juge Pittman a ordonné la publication des informations, exigeant la transparence.

Pfizer tente de s’entendre avec la FDA et expurge ses données sur la sécurité des vaccins

Maintenant, Pfizer fait appel à une multitude d’avocats pour contrôler la manière dont la FDA publie ses données sur la sécurité des vaccins. Deux semaines seulement après la directive, Pfizer a demandé au tribunal fédéral d’autoriser l’entreprise à intervenir dans la divulgation de ses documents par la FDA. Les avocats de Pfizer veulent s’assurer que certaines informations ne sont pas « divulguées de manière inappropriée » en vertu de la demande FOIA. Pfizer souhaite embaucher sa propre équipe de régulateurs internes pour aider la FDA à passer au crible les documents, à retenir certaines informations et à procéder à des suppressions supplémentaires.

Selon les documents déposés devant le tribunal, Pfizer « demande l’autorisation d’intervenir dans cette action dans le but limité de garantir que les informations exemptées de divulgation en vertu de la FOIA sont protégées de manière adéquate, car la FDA se conforme à l’ordonnance de la Cour ». La FDA demande également au tribunal d’autoriser Pfizer à surveiller la publication de ses propres données de sécurité, « en raison de la rapidité sans précédent avec laquelle le tribunal a ordonné à la FDA de traiter les dossiers en question ».

En fait, la FDA a déclaré qu’elle prévoyait que Pfizer se coordonnerait avec l’agence pour satisfaire les vues de l’entreprise et s’assurer que certains dossiers ne soient pas rendus publics. Les avocats du ministère de la Justice ont écrit : « La FDA s’attend à ce que la coordination avec Pfizer obtienne le point de vue de l’entreprise sur les parties des documents qui sont soumises à l’exemption 4, la loi sur les secrets commerciaux, 18 U.S.C. § 1905, ou d’autres protections légales seront une composante nécessaire des efforts de l’agence pour répondre aux exigences extraordinaires de cette affaire.

Pfizer prévoit de lutter contre la transparence ordonnée par le tribunal de son opération de meurtre au deuxième degré

Les professionnels de la santé publique et de la médecine pour la transparence ont immédiatement compris le stratagème de la FDA pour dissimuler des données critiques de pharmacovigilance. « Même si la FDA dispose de ressources plus que suffisantes pour produire rapidement les documents demandés, et que l’agence a déclaré à plusieurs reprises son engagement à protéger les intérêts de Pfizer, Pfizer pourrait toujours [être autorisé à] aider la FDA à accélérer la publication des documents demandés », prévenaient les plaignants. « Pfizer, cependant, ne fournit aucune raison pour laquelle il doit intervenir dans cette affaire pour fournir cette prétendue assistance. Le demandeur ne peut pas non plus discerner pourquoi Pfizer doit intervenir dans cette affaire pour aider la FDA à accélérer la publication des documents demandés – il peut fournir cette assistance sans intervenir. »

La première publication des documents de Pfizer prouve que la FDA et Pfizer savaient que le vaccin tuait des milliers de personnes et en blessait d’innombrables autres il y a environ un an. Bien qu’il ne soit pas prouvé que la FDA et Pfizer aient prémédité ces crimes contre l’humanité, le fait de pousser le vaccin plus loin sur un public sans méfiance pourrait toujours être légalement considéré comme plusieurs chefs de meurtre au deuxième degré. Le meurtre au deuxième degré est codifié dans la loi comme étant « causé par la conduite imprudente du délinquant qui démontre un manque évident de souci pour la vie humaine ».

Pfizer a déclaré avoir l’intention de se conformer à l’ordonnance du tribunal du 6 janvier et « n’a pas actuellement l’intention de demander au tribunal de reconsidérer ». Lié par l’ordonnance du tribunal, Pfizer a déclaré qu’il n’était « pas en mesure pour le moment » de renoncer à ses responsabilités. Cependant, ils ont laissé ouverte la possibilité de rejeter l’ordonnance du tribunal « à une date ultérieure » si « les circonstances changent ». Le 28 janvier, le juge Pittman entendra les arguments de Pfizer alors qu’ils tentent de travailler avec la FDA pour expurger et dissimuler les données sur les blessures des vaccins sur leurs vaccins Covid-19 expérimentaux.

Soros aurait canalisé 125 millions de dollars dans le « PAC pour la démocratie » dirigé par son fils avant les mi-parcours de 2022

Le gestionnaire de fonds spéculatifs d’origine hongroise s’est forgé une réputation douteuse parmi les conservateurs américains et les hommes d’État de pays du monde entier pour avoir canalisé des centaines de millions de dollars vers des «initiatives de la société civile» visant à façonner la politique des nations. Certains pays considèrent les activités de ses ONG comme une ingérence.

George Soros aurait engagé 125 millions de dollars dans « Democracy PAC« , le comité d’action politique qu’il a créé avant le cycle électoral de 2020 et a nommé son fils Alexander président du PAC.

La nouvelle folie des dépenses devrait soutenir « les causes et les candidats « pro-démocratie », quel que soit le parti politique », et être dirigée vers ceux qui travaillent au « renforcement de l’infrastructure de la démocratie américaine : droits de vote et participation civique, droits civils et libertés ». , et l’État de droit », a déclaré le milliardaire dans un communiqué partagé avec Politico.

Le don est l’un des plus importants du genre cette année, selon le Center for Responsive Politics, une organisation à but non lucratif basée à Washington et financée par Soros, qui surveille les dépenses politiques et le lobbying. Soros a qualifié le paquet de dépenses d ‘ »investissement à long terme » qui ne se limite pas au prochain vote de mi-mandat, au cours duquel les 435 sièges à la Chambre des représentants, 34 sièges au Sénat, 39 postes de gouverneur des États et des territoires seront à gagner.

Ce n’est pas qui vote qui compte, c’est qui compte les votes ?

Nonobstant les affirmations «quel que soit le parti politique», Soros est bien connu pour son soutien financier au Parti démocrate. Democracy PAC a déjà versé 3,5 millions de dollars aux PAC majoritaires de la Chambre et du Sénat dans le cycle électoral actuel, et 1 million de dollars de plus pour les courses aux bureaux de l’administration de l’État – les fonctionnaires obscurs mais cruciaux qui administrent les élections américaines.

Ces derniers ont essuyé d’immenses critiques de la part de l’ancien président Donald Trump et de ses partisans au cours de l’année écoulée au milieu d’allégations selon lesquelles les responsables électoraux des principaux États pivots auraient mené une campagne coordonnée pour « voler » le titulaire de la réélection en remplissant des bulletins de vote par correspondance et en truquant les machines à voter. Ces allégations n’ont encore été prouvées par aucun tribunal.

Selon OpenSecrets, Soros a personnellement contribué 7 millions de dollars à la campagne Biden et à d’autres forces démocrates et libérales en 2020, tandis que son Democracy PAC a dépensé 63,4 millions de dollars pendant la campagne. Win Justice PAC, un autre groupe financé par Soros, a dépensé près de 3 millions de dollars, avec un autre, l’American Bridge 21st Century, déboursant 12,4 millions de dollars. Priorities USA, un autre PAC soutenu par Soros, a dépensé 34,4 millions de dollars, dont Soros a contribué pour 5 millions de dollars. Colorofchange.org, un PAC avec la mission autoproclamée de «renforcer la voix politique des Africains Américains», a reçu 1 million de dollars de Soros en 2020, tandis que Supermajority PAC et EMILY’s List, une paire de groupes féministes libéraux, ont reçu 2 et 1 millions de dollars. la même année, respectivement.

40 ans d’activisme post-moderne de la «société civile» de Soros

Soros a passé des décennies à bâtir sa réputation de philanthrope politique, suscitant ainsi la colère des gouvernements antilibéraux et des politiciens de tous les horizons politiques. Le gestionnaire de fonds spéculatifs a commencé ses efforts dans les années 1980 en canalisant des millions de dollars pour soutenir les forces politiques anticommunistes dans sa Hongrie natale, en Pologne et en Tchécoslovaquie. Dans les années 1990, ses « Open Society Foundations » ont ouvert boutique en Russie et en Ukraine (la Russie a finalement interdit OSF en 2015 comme une « menace » pour la sécurité nationale). L’OSF s’est également répandu en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et aux États-Unis eux-mêmes. Mais ce n’est qu’au cours de la dernière demi-décennie que les activités de Soros ont fait de lui une cible parmi les conservateurs américains, le conflit ayant commencé suite aux attaques de Soros contre son compatriote milliardaire Donald Trump. En 2017, plus de 150 000 partisans de Trump ont signé une pétition à la Maison Blanche pour que Soros soit déclaré « terroriste domestique » et dépouillé de ses avoirs. Au cours de son affrontement avec Trump, Soros a dépensé des dizaines de millions de dollars pour soutenir les politiciens du Parti démocrate, dont Hillary Clinton, mais a également contribué à des groupes républicains anti-Trump comme le néoconservateur McCain Institute.

Dans le monde de la finance, Soros, dont les conseils avisés sur les actions continuent d’être surveillés attentivement par des investisseurs affamés, est surtout connu pour sa spéculation sur les devises contre la livre sterling en 1992, qui lui a valu un joli milliard de dollars mais a provoqué une ruée sur la livre qui a fini par coûter à l’économie britannique jusqu’à 28 milliards de livres de pertes ajustées à l’inflation. Soros a également été reconnu coupable de délit d’initié par un tribunal français en 2002, condamnation confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2011.

