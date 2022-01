Un autre soldat formé aux États-Unis organise un coup d’État en Afrique de l’Ouest + Comment les vérificateurs de faits sont utilisés pour confondre les gens

Un autre soldat formé aux États-Unis organise un coup d’État en Afrique de l’Ouest

Le moteur du coup d’État du Burkina Faso qui se déroule actuellement en Afrique de l’Ouest est un autre individu issu d’une assez longue lignée de stagiaires américains. La dernière tournure des événements a vu la destitution d’un président élu.

L’armée du Burkina Faso a renversé le président démocratiquement élu du pays, Roch Marc Christian Kaboré, plus tôt cette semaine.

Un jeune commandant a proclamé le coup d’État à la télévision nationale lundi, affirmant que les troupes avaient abrogé la constitution et dissous le gouvernement. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le commandant de l’une des trois zones militaires du Burkina Faso, est apparu à côté de lui et a été présenté comme le nouveau dirigeant du pays.

Damiba est un soldat bien formé, en grande partie grâce à l’armée américaine, qui a une longue histoire de formation de soldats dans toute l’Afrique qui complotent plus tard des coups d’État. Selon le Commandement des États-Unis pour l’Afrique, ou AFRICOM, Damiba a participé à au moins une demi-douzaine d’exercices d’entraînement américains.

Il a participé activement à l’exercice Flintlock, un programme annuel de formation aux opérations spéciales, entre 2010 et 2020. Damiba a été admis dans un programme de formation au maintien de la paix financé par le Département d’État appelé Africa Contingency Operations Training and Assistance en 2013. Damiba a subi le programme militaire parrainé par les États-Unis. Intelligence Basic Officer Course-Africa en 2013 et 2014. Il a également participé à des activités au Burkina Faso avec un US Defence Department Civil Military Support Element en 2018 et 2019.

Damiba est le plus récent d’une longue lignée de putschistes en Afrique de l’Ouest qui ont été formés par l’armée américaine dans le cadre d’un programme d’aide à la sécurité d’un milliard de dollars pour favoriser la « stabilité » dans le pays. Depuis 2008, des soldats formés aux États-Unis ont entrepris au moins neuf coups d’État dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest, impliquant le Burkina Faso (trois fois), la Guinée, le Mali (trois fois), la Mauritanie et la Gambie.

Depuis les années 2000, les États-Unis ont fréquemment mobilisé de petites escouades de commandos pour conseiller, aider et accompagner les troupes locales, même tout au long de la bataille ; fourni des armes, de l’équipement et des avions ; et a fourni une variété de programmes de formation, dont Flintlock, qui est géré par le Commandement des opérations spéciales en Afrique et vise à améliorer les prouesses antiterroristes des pays d’Afrique de l’Ouest tels que le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.

«Lorsque les États-Unis donnent la priorité à la formation tactique, nous négligeons les objectifs à plus long terme qui pourraient créer des gouvernements plus stables», a déclaré Lauren Woods, directrice du Security Assistance Monitor, qui est un programme du Center for International Policy à but non lucratif. « Nous avons besoin de plus de transparence et d’un débat public sur la formation militaire étrangère que nous dispensons. Et nous devons faire un bien meilleur travail en pensant aux risques à long terme – y compris les coups d’État et les abus par les forces que nous formons.

L’AFRICOM souligne que sa collaboration en matière de sécurité et ses « activités de renforcement des capacités » favorisent le « développement de militaires professionnels » qui sont enrégimentés et dédiés au bien-être de leurs populations. « NOUS. la formation militaire comprend régulièrement des modules sur le droit des conflits armés, l’assujettissement au contrôle civil et le respect des droits de l’homme », a déclaré le porte-parole de l’AFRICOM, Kelly Cahalan, à The Intercept. « Les prises de pouvoir militaires sont incompatibles avec la formation et l’éducation militaires américaines. »

Cependant, au Burkina Faso et partout ailleurs dans la région, les coups d’État d’officiers formés aux États-Unis sont devenus plus courants.

Les Bérets verts américains, par exemple, se sont rendus l’été dernier en Guinée pour instruire une unité des forces spéciales dirigée par le colonel Mamady Doumbouya, un brillant jeune soldat qui avait déjà opéré dans la Légion étrangère française. Les membres de l’équipe de Doumbouya ont pris un certain temps sur leur entraînement régulier – en stratégies de petites unités, traitement tactique des blessés au combat et règles de la confrontation militaire – en septembre pour envahir le manoir présidentiel et renverser Alpha Condé, le président du pays âgé de 83 ans. Doumbouya s’est rapidement déclaré le nouveau chef de la Guinée et le programme de formation américain a officiellement pris fin.

Depuis 2008, des officiers formés aux États-Unis ont tenté au moins neuf coups d’État (et réussi au moins huit) dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest.

Le colonel Assimi Goïta a dirigé la junte qui a renversé l’administration malienne en 2020. Il avait auparavant coopéré avec les forces d’opérations spéciales américaines, s’engageant dans des exercices d’entraînement Flintlock et participant à une conférence de l’Université conjointe des opérations spéciales à la base aérienne MacDill en Floride.

« L’acte de mutinerie au Mali est fermement condamné et incompatible avec l’entraînement et l’éducation militaires américains », a déclaré à l’époque le lieutenant-colonel du Corps des Marines Anton T. Semelroth, porte-parole du Pentagone.

Gota a démissionné juste après le coup d’État et est devenu vice-président d’un gouvernement intérimaire chargé de restaurer le Mali à l’autorité démocratique. Il a repris le contrôle neuf mois plus tard lors de son deuxième coup d’État.

Gota n’était pas le premier soldat malien formé aux États-Unis pour renverser le leadership de la nation. Lorsque Mouammar Kadhafi a été renversé par une rébellion soutenue par les États-Unis en Libye en 2011, les soldats touareg sous son commandement ont pillé les dépôts d’armes du régime, se sont rendus chez eux au Mali et ont pris le contrôle de la partie nord du pays. Amadou Sanogo, un officier qui a étudié l’anglais au Texas, a suivi une formation en renseignement en Arizona et a suivi une formation initiale d’officier d’infanterie de l’armée en Géorgie, a fini par prendre les choses en main et a évincé l’administration constitutionnellement choisie par son pays.

« L’Amérique est un grand pays avec une armée fantastique », a-t-il déclaré après le coup d’État de 2012. « J’ai essayé de mettre en pratique ici tout ce que j’ai appris là-bas. »

Au Burkina Faso, un autre soldat formé aux États-Unis, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a pris le contrôle lors des soulèvements populaires de 2014. Zida avait fréquenté une académie de formation au contre-terrorisme à la base aérienne MacDill financée par l’Université conjointe des opérations spéciales et un cours de renseignement militaire au Botswana. financé par le gouvernement américain deux ans auparavant, alors qu’il était major.

Un autre coup d’État au Burkina Faso l’année suivante a placé le général Gilbert Diendéré. Diendéré avait non seulement participé à une opération antiterroriste dirigée par les États-Unis appelée Flintlock, mais il avait également fonctionné comme un panneau d’affichage ambulant pour celle-ci, figurant sur une photographie de l’AFRICOM s’adressant aux troupes burkinabés avant leur déploiement au Mali pour l’exercice Flintlock en 2010.

Puis-Col. Le major Gilbert Diendéré s’adresse aux soldats burkinabés avant leur déploiement au Mali à l’appui de l’exercice Flintlock 10 de l’AFRICOM à Ouagadougou, Burkina Faso, le 1er mai 2010.

Photo : Le sergent-chef de l’US Air Force. Jeremiah Erickson, Flintlock 10 Affaires publiques

En Gambie en 2014, deux générations d’officiers formés aux États-Unis se sont affrontés alors qu’une équipe serait de putschistes potentiels formés aux États-Unis poussait (mais échouait) à renverser Yahya Jammeh, qui avait déjà pris le contrôle en 1994. Le supposé commandant, Lamin Sanneh, qui avait obtenu une maîtrise de l’Université de la Défense nationale à Washington, DC, a été tué dans la révolte ratée.

« Je ne peux pas m’empêcher de penser que son éducation aux États-Unis a influencé d’une manière ou d’une autre ses actions », a écrit Jeffrey Meiser, ancien mentor de la NDU de Sanneh. « Je ne peux pas m’empêcher de me demander si le simple fait d’imprimer à nos étudiants étrangers le » programme américain « est contre-productif et contraire à l’éthique. »

Le général Mohamed Ould Abdel Aziz, le cerveau d’un coup d’État contre le président élu mauritanien, « avait travaillé avec les forces américaines qui s’entraînent dans ce pays africain », selon Stars and Stripes en 2008. Aziz aurait été libéré sous caution en raison d’une mauvaise santé après avoir été détenu et condamné pour corruption après une décennie de contrôle.

Les conspirateurs formés aux États-Unis ne se limitent pas à l’Afrique de l’Ouest. Avant de déposer le premier président égyptien démocratiquement élu, Mohammed Morsi, Abdel-Fattah el-Sissi a suivi une formation de base à Fort Benning, en Géorgie, en 1981, et une formation intensive au United States Army War College (en 2006).

La Rand Corporation, le groupe de réflexion incontournable du Pentagone, a publié un rapport en 2018 qui met en doute l’idée que la formation militaire américaine développe des putschistes.

Selon l’étude, « [T]ici peu de preuves que l’ensemble [de l’aide au secteur de la sécurité] (mesurée en dollars) est associé à la propension aux coups d’État en Afrique », qui avait été rédigée pour le bureau du secrétaire à la Défense et notait un lien « marginalement significatif » avec l’après-guerre froide.

Malgré la restriction de leur évaluation au programme international d’éducation et de formation militaires – « qui se concentre explicitement sur la promotion des normes de contrôle civil », une étude publiée un an plus tôt dans le Journal of Peace Research par Jonathan Caverley du United States Naval War College et Jesse Savage du Trinity College de Dublin a découvert « une relation solide entre la formation américaine de militaires étrangers et les tentatives de coup d’État soutenues par l’armée », en évaluant les données de 1970 à 2009.

Nous ne faisons que traduire cet article, car pour nous, lorsque la nation est en danger et brûle et que des militaires quel que soit le lieu de formation voient le danger menacer la maison commune, ils doivent intervenir pour éteindre le feu et aider à la reconstruire. Car en Afrique de nombreux pouvoirs sont corrompus et sont au service de Forces négatives prédatrices qui pillent, confisquent le pouvoir et ruinent les nations avec de fausses « démocraties » comme couverture pour endormir les peuples.

Zoom Afrique du 29 janvier 2022

Burkina Faso: seul le peuple décidera de son avenir

Actualité en Afrique :

Lancement à Abidjan d’un programme d’amélioration des revenus de 10 000 producteurs de cacao en Côte d’Ivoire ;

La douane camerounaise annonce un dépassement de ses objectifs de recettes de 46,3 milliards de FCFA en 2021 ;

La Belgique envisage de réexaminer son engagement au Mali (MAE) ;

Centrafrique : des éléments de la LRA veulent se rendre

Analyses de la rédaction :

Burkina Faso: seul le peuple décidera de son avenir

Cette information publiée par RFI où elle annonce la suspension du Burkina des instances de la CEDEAO a un ton trop réconciliant pour que le lecteur averti ne commence à douter à la fois de la nature des liens des putschistes avec la France puis de leurs vrais objectifs. Voyons ce qu’en dit RFI à ce sujet :

Comme pour le Mali et la Guinée, le Burkina Faso est à son tour suspendu de toutes les instances de la Cédéao. Une sorte de passage obligé de l’organisation sous-régionale après tout coup d’État, qui veut toutefois rester « prudente et ne pas se précipiter », confie un participant au sommet.

« Il s’agit d’une rupture de l’ordre constitutionnel et dans ce cas de figure, nous avons notre protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance », indique Jean-Claude Kassi Brou, le président de la commission de la Cédéao. Ce protocole, rappelle-t-il, comprend trois dispositions majeures : toute accession au pouvoir doit se faire par des élections démocratiques ; toute prise de pouvoir antidémocratique est interdite ; l’armée est apolitique et républicaine

Certes, le général malien Goïta ou le Guinéen, le colonel Mamady Doumbouya ont commencé eux aussi de la même manière mais au Burkina les choses sont un peu particulier voire même beaucoup.

Le président déchu, Kaboré dont les liens avec la France sont ces jours-ci trop remis en cause ; la France avait cessé de le porter dans son cœur depuis un certain temps, et plus précisément depuis qu’il a commencé à organiser les anti-sommet pour neutraliser les sommets France/Afrique et surtout à y annoncer vouloir capitaliser sur la jeunesse africaine au lieu d’aller frapper aux portes des pays occidentaux pour assister le Burkina dans ce qui relève de son droit de souverain de décider de sa stratégie de défense nationale.

Cette géniale idée qu’a été la création de la force populaire pour appuyer l’armé, stratégie qui a fait du Burkina un verrou infranchissable pour le projet de l’extension du terrorisme du sahel vers la cote n’a pas cessé de mettre en colère les forces d’occupation. D’où sans doute cette générosité de RFI à l’encontre de la junte. Mais il faut attendre et voir si les militaires, dont le chef qui vient de consulter tout le monde sans évoquer le nom des forces populaires s’en souviendront ou pas. Car le soutien populaire à la junte comme dans le cas malien ne sera pas éternel si les intérêts des Burkinabés ne sont respectés.

C’est au peuple burkinabé de décider et ce sont les seuls qui peuvent tracer le chemin que va emprunter la junte militaire.

Mali: une alliance inter-africaine qui fait peur

En poussant la CEDEAO à sanctionner le Mali, les puissances d’occupation avec à leur tête Barkhane ont poussé à ce dont elles ont horreur : la solidarité interafricaine.

Au Sénégal, une « mobilisation de soutien au peuple malien » s’est déroulée vendredi après-midi 28 janvier à Dakar. Une manifestation autorisée qui s’est déroulée dans le calme. Quelque 300 personnes se sont rassemblées place de la Nation, à l’appel de plusieurs organisations de la société civile, pour dénoncer les sanctions de la Cédéao à l’encontre de Bamako.

Des drapeaux maliens et sénégalais flottent sur la place de la Nation, les mêmes couleurs, vert-jaune-rouge, pour des peuples « frères », selon Adama Kanté, du Conseil malien des transporteurs routiers : « Sénégalais et Maliens c’est deux peuples qui partagent le même cœur, le même poumon, si je peux me permettre de le dire. La Fédération du Mali a éclaté le 20 août 1960… »

Cette manifestante est Sénégalaise et Malienne, professeur en droit communautaire. Pour elle, les sanctions de la Cédéao sont « injustes » : « La Cédéao doit normalement refléter la volonté populaire. Mais il y a un gap complètement, il y a une fissure ! »

Sur scène, Aliou Sané du mouvement Y’en a Marre ou Guy Marius Sagna de « Frapp/France Dégage » déclare : « Nous ne pouvons pas accepter que la France sanctionne le Mali ! Que la Cédéao sanctionne le Mali ! Que l’UEMOA sanctionne le Mali, que les États-Unis sanctionnent le Mali… Et qu’il y ait des Maliens et des Sénégalais pour dire : nous soutenons la Cédéao. C’est de la traîtrise ! »

Amadou Télémacque Ndiaye se présente simplement comme « panafricain ». Pour lui, la porte du dialogue reste ouverte : « C’est possible. Mais aujourd’hui, pour moi, l’essentiel c’est que les Africains arrivent à résoudre leurs problèmes d’eux-mêmes. »

En effet, sur le plan militaire, ce sont les ces coalitions interafricaines qui ont permis aux pays africains de contrer les attaques et les complots de la puissance colonialiste. Ce projet sahélien de la création des coalitions interafricaines visant à mettre au pas le projet du terrorisme sahélien, monté de toute pièce par les services secrets US/OTAN et de surcroît de jouer un rôle de complémentarité au côté du couple état-armée, semble s’étendre de jour en jour.

Sur le plan politique, il est clair que des mécanismes usés du 20ème siècle ne fonctionnent plus, le peuple africain étant plus éveillé que jamais.

En effet actuellement, de plus en plus de pays d’Afrique montrent leur volonté de sortir du joug du néocolonialisme afin de préserver leur souveraineté. Les populations africaines, les gouvernements, les armées nationales s’unissent de plus en plus et forment un rempart au néocolonialisme.

L’heure est à la révolte interafricaine et la seule chose qui pourrait l’apaiser c’est bien le départ définitif des troupes d’occupation étrangère.

RCA: une autre grande victoire pour Touadéra

L’Armée de résistance du Seigneur est l’un des groupes armés les plus violents en Afrique. Une partie du groupe vient de demander à déposer les armes en Centrafrique.

Comment peut-on analyser cette décision ? Est-ce une autre grande victoire pour Touadéra ?

Luc Michel, géopoliticien nous en dit plus.

Source: Press TV Français

VOUS NE FEREZ PLUS JAMAIS CONFIANCE À UNE AUTRE CÉLÉBRITÉ APRÈS AVOIR POUSSÉ LE VACCIN MORTEL COVID

J’aime le travail de Ricky Gervais, mais cela ne signifie pas que je pense qu’il connaît le score dans la façon dont ces vermines roulent. Pourquoi les gens font confiance aux acteurs qui gagnent leur vie en prétendant être quelqu’un d’autre, Fkn me bat.

Dr Marcelo Dignani – transhumanisation par ARN pour varier notre génétique – Que Dieu nous aide

Sharyl Attkisson, journaliste cinq fois primée aux Emmy Awards, a déclaré avoir observé un effort accru pour manipuler le public afin qu’il apprécie la censure et désapprouve le journalisme. L’utilisation de vérificateurs de faits tiers pour confondre les gens est l’une des stratégies qui a été employée, a-t-elle déclaré.

Comment les vérificateurs de faits sont utilisés pour confondre les gens

« Presque tous les modes d’information ont été cooptés, s’ils peuvent être cooptés par un groupe, [et] les vérificateurs de faits ne sont pas différents », a déclaré Attkisson aux « American Thought Leaders » d’EpochTV.

« Soit ils ont été cooptés, dans de nombreux cas, soit créés dans le but de diffuser des récits et de la propagande », a déclaré Attkisson. « Tout cela fait partie d’un paysage très bien financé et bien organisé qui dicte et incline les informations qu’ils veulent que nous ayons. »

Attkisson a déclaré qu’elle avait commencé à remarquer que les nouvelles étaient contrôlées lorsque la société de médias pour laquelle elle travaillait tentait activement de supprimer certaines histoires, au début des années 2000.

« Le refoulement a consisté davantage à empêcher la diffusion d’une histoire ou à empêcher une étude d’être rapportée aux informations, pas seulement à donner l’autre côté, pas seulement à s’assurer qu’elle a été rapportée avec précision », a-t-elle déclaré à propos des histoires de sociétés pharmaceutiques qu’elle couvrait. à l’époque.

« Et je me souviens avoir pensé que c’était une chose si étrange à dire, parce qu’il n’y avait pas de grand mouvement parmi le public, que les gens avaient besoin que leurs informations soient organisées, que quelqu’un devait intervenir et nous dire quoi penser, organiser ce qui était en ligne . Mais… après cela, si vous regardez les médias, jour après jour, il y avait des gros titres sur les fausses nouvelles et la conservation de ce qui devrait et ne devrait pas être rapporté.

Attkisson faisait référence au commentaire d’Obama lors de la White House Frontiers Conference à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en octobre 2016.

«C’est pertinent pour notre démocratie, la citoyenneté. Nous allons devoir reconstruire, au sein de cet ouest sauvage et sauvage du flux d’informations, une sorte de fonction de conservation que les gens accepteront », a déclaré Obama.

Parce qu’Attkisson a fait des recherches sur le sujet de la désinformation et était curieuse de cette idée de curation des nouvelles, cela l’a amenée à une organisation à but non lucratif appelée First Draft, qui a été financée par l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt.

« Et si vous regardiez le site Web de l’organisation à but non lucratif lorsqu’ils parlaient de fausses nouvelles, ils parlaient de fausses nouvelles entièrement conservatrices et de leur point de vue ; il n’y avait pas de version libérale des fausses nouvelles. Et puis en quelques semaines, le président Obama prononce le discours, les médias décollent et courent avec.

Attkisson a déclaré que la phrase de fausses nouvelles avait en fait été lancée par la gauche, mais la plupart des gens pensent que l’ancien président Donald Trump a inventé la phrase alors qu’il tournait effectivement la tête.

« Mais c’est en fait bien documenté comme une invention d’activistes politiques de gauche pendant la période que j’ai décrite », a déclaré Attkisson.

Elle a interviewé des personnes qui travaillent à diffuser de la désinformation et de la propagande dans le but de semer la confusion dans l’esprit du public, pour son livre « Smear ». « Et ils m’ont expliqué que s’ils ne font rien de plus que confondre le paysage de l’information, peut-être que vous n’achetez pas totalement ce qu’ils disent, mais ils en ont fait assez pour que vous ne soyez sûr de rien. »

Censure pendant la pandémie

Attkisson a critiqué les grands médias car ils étaient un «porte-parole» du gouvernement ou d’autres groupes d’intérêts spéciaux au lieu de les tenir responsables ou de les défier, en particulier en ce qui concerne la pandémie.

Elle a dit qu’elle avait parlé à de nombreux scientifiques, gouvernementaux et privés, peu après le début de la pandémie, du virus et de son évolution avant de se forger une opinion et de demander à certains scientifiques de s’exprimer, mais ils avaient peur.

«Ils ont dit qu’ils n’osaient pas parler de peur d’être controversés et de peur d’être appelés des négationnistes du coronavirus, car cette phrase commençait à être utilisée dans les médias. Et deuxièmement, ils craignaient de contredire le Dr Fauci, qui, selon eux, avait été en quelque sorte adulé ou canonisé dans la presse pour des raisons qu’ils ne pouvaient pas comprendre.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, témoigne lors d’une audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions à Capitol Hill le 11 janvier 2022. (Shawn Thew/Getty Images)

Le Dr Anthony Fauci est directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) depuis 1984, ce qui lui a permis de conseiller sept présidents sur des questions de santé publique, dont le COVID-19. Il a été accusé d’avoir induit le public en erreur sur le financement du gain de la recherche fonctionnelle en Chine.

« Et puis le récit est géré d’une autre manière dont je me souviens après avoir examiné les subventions elles-mêmes à ma satisfaction, parce que je ne savais pas ce qui était vrai jusqu’à ce que je trouve la documentation et que j’entende toujours, pas seulement des chiffres de la santé publique, mais les journalistes prétendent que s’ils connaissent la vérité, que rien de tout cela ne s’est produit.

Elle a dit que qualifier quelque chose de complot est une autre façon de confondre le public sur la vérité, comme la théorie des fuites de laboratoire liée au nouveau coronavirus.

« Et pourtant, quand vous entendez des gens dire une » théorie du complot « qui est conçue pour arracher cette petite partie de votre cerveau qui dit, eh bien, cette chose n’est pas vraie », a déclaré Attkisson. « Et je garde toujours l’esprit ouvert et je dis que cette chose folle qu’ils disent être une théorie du complot pourrait bien contenir une part de vérité. »

Attkisson pense que, puisque Internet est la seule source d’information pour certaines personnes, elles peuvent être facilement manipulées pour croire le récit diffusé par les médias d’entreprise.

« Et les gens qui veulent contrôler l’information comprennent que s’ils ne peuvent vraiment contrôler que quelques sources de base – nous parlons de Google et Twitter et Facebook et Wikipédia – ils ont un verrou sur l’information, parce que nous avons tous a été acheminé vers ces quelques sources.

Elle a dit que leur objectif est de vous faire croire que vous êtes en minorité et de vous faire peur de soulever des objections au récit. « On peut vous faire croire que si vous vivez dans la boîte, alors je dis constamment aux gens, vivez en dehors de la boîte. Oui, vous pouvez y obtenir des informations et faire ce que vous faites en ligne. Mais certainement, faites confiance à votre dissonance cognitive. Parlez aux gens autour de vous.

Les Yéménites de Sanaa annoncent une mobilisation générale pour contrer la guerre menée par les Saoudiens et accusent les États-Unis de crimes

Des partisans du mouvement Ansarullah se rassemblent dans la capitale yéménite Sanaa pour protester contre le bombardement incessant de leur pays par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, le 27 janvier 2022. (Photo par AFP)

Les Yéménites se sont rassemblés dans la capitale Sanaa, pour annoncer une mobilisation générale visant à contrer la guerre dévastatrice et le siège économique total menés par l’Arabie saoudite contre leur pays.

Selon l’agence de presse al-Maalomah, les habitants de la région de Jahanah dans la province de Sanaa ont annoncé une mobilisation générale lors d’un rassemblement tribal samedi.

Ils ont condamné les crimes odieux et l’escalade continue par les pays impliqués dans la campagne militaire menée par l’Arabie saoudite contre le Yémen.

Ces crimes ne resteront pas impunis, ont-ils juré, affirmant que l’Amérique est le premier ennemi du peuple yéménite.

Les participants ont déclaré que les États-Unis sont pleinement responsables de l’agression contre le Yémen, des crimes de guerre qui en ont résulté et du siège suffocant contre les citoyens yéménites.

Ils ont souligné qu’ils continueraient à mobiliser et à fournir tous les fonds, équipements et forces nécessaires jusqu’à ce que la victoire soit obtenue contre la coalition de guerre et que tous les territoires yéménites soient purgés des occupants.

Dans leur déclaration, les Yéménites ont salué les opérations Yemen Storm 1 et 2, qui visaient les profondeurs de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU) pour leurs crimes accrus contre le peuple yéménite, et ont appelé à davantage de contre-attaques contre l’agresseur.

Ces dernières semaines, le gouvernement yéménite de Sanaa, dirigé par le mouvement de résistance populaire Ansarullah, a mené plusieurs séries de contre-attaques de drones et de missiles contre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, alors que les deux pays intensifiaient leur agression contre le pays appauvri.

Le 17 janvier, les forces armées yéménites ont lancé des attaques de drones visant une installation pétrolière à Abou Dhabi, avertissant les Émirats arabes unis de graves répercussions s’ils poursuivaient leurs actes de sabotage au Yémen.

Une semaine plus tard, les forces yéménites ont lancé des frappes massives de missiles et de drones contre des cibles sensibles à Abu Dhabi et Dubaï, ainsi que dans les régions de Najran, Jizan et Asir en Arabie saoudite.

Pendant ce temps, les tribus et les habitants du district de Bani Hushaysh dans la province de Sanaa ont condamné le silence de la communauté internationale sur les crimes flagrants de la coalition saoudienne contre le peuple yéménite.

Lors d’un rassemblement, ils ont également souligné que les crimes sont en violation du droit international et du droit international humanitaire.

Le « message éloquent » du Yémen bien reçu aux EAU

Commentant les derniers développements, Abdel Bari Atwan, rédacteur en chef du journal londonien Rai al-Youm, a déclaré que les Émirats arabes unis, en donnant l’ordre à leurs brigades de géants formées d’arrêter leurs opérations militaires contre le mouvement Ansarullah, ont montré que il avait reçu haut et fort le « message éloquent » du mouvement à travers ses missiles et ses avions de guerre.

Les missiles et les drones qui « ont bombardé les villes d’Abu Dhabi et de Dubaï lundi dernier, et ceux qui les ont précédés, leur ont montré que l’implication dans la guerre de Ma’rib, et dans toute autre guerre, leur coûtera très cher à tous les niveaux, », a écrit Atwan dans son dernier éditorial vendredi.

« Il a été prouvé avec des preuves concluantes que lorsque les Houthis (mouvement Ansarullah) menacent de répondre, ils mettent leurs menaces à exécution », a-t-il déclaré, notant que les Émirats arabes unis n’avaient pas réalisé que le mouvement Ansarullah était prêt à répondre à toute escalade.

Il a noté que les Émirats arabes unis sont un petit pays qui ne peut pas supporter les conséquences des attaques de missiles et de drones par les forces d’Ansarullah, qui ont pénétré profondément dans le pays du golfe Persique.

Les commentaires viennent dans le contexte des avertissements répétés du Yémen contre les Émirats arabes unis sur l’augmentation de son rôle dans la guerre contre le Yémen.

L’armée yéménite a exhorté les entreprises étrangères à quitter les Émirats arabes unis et a averti que l’Expo de Dubaï pourrait être la prochaine cible si les Émiratis poursuivaient leur agression contre le Yémen.

Atwan a souligné que l’épine dorsale de l’économie des EAU est le pétrole, les investissements étrangers et le tourisme et qu’elle repose principalement sur la sécurité et la stabilité, ajoutant que les forces d’Ansarullah « n’ont pas caché leur conscience de ce fait » et l’ont utilisé au service de leur projet offensif.

Il a ajouté que si les forces soutenues par les EAU continuent leur agression contre les forces yéménites, le mouvement Ansarullah mettra en œuvre ses menaces contre l’Expo de Dubaï et le trafic aérien dans les aéroports des EAU, car « ils ont prouvé qu’ils en avaient la capacité ».

Le site Web de Press TV est également accessible aux adresses alternatives suivantes :

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

Le « false flag » américain à Gouiran à Hassaké tourne court, un premier avion frappé à l’intérieur d’une base US

Un avion stationné à la base américaine, Victory , atteint par une roquette de la Résistance (Sabereen News)

Il y a trop de contrevérités dans ce désormais « poncif » que véhicule largement la presse atlantiste et qui dit que l’Amérique aurait impitoyablement délaissé à leur sort leurs « alliés moyen-orientaux » pour qu’ils s’entendent entre eux de leur mieux qu’ils peuvent et apprennent à surmonter leur méfiance mutuelle pour faire face à un axe de la Résistance, dont chaque composante, – et l’exemple de deux méga « hurricane yéménite » qui ont soufflé le 17 et le 24 janvier sur Abou Dhabi et Dubaï pour y faire vaciller les fondements mêmes du « néolibéralisme golfien », quitte à réduire le Churchill du Golfe à un pauvre mendiant frappant à toutes les portes en quête de quelques missiles intercepteurs de plus, s’impose en une puissance militaire asymétrique pleine et entière, comme le veut les meilleurs alliances militaires de l’Histoire.

Au fait, la première semaine du janvier émaillée par les tirs quasi simultanés d’une cinquantaine de missiles et de drones contre les bases américaines en Irak d’une part et en Syrie orientale de l’autre, tirs qui ont poussé, humiliation suprême, « les soldats de la première armée du monde » à fuir pour se mettre à l’abri dans des déserts de Homs et de Deir ez-Zor ou à se retrancher dans des bunkers sous terrain à Harir, à Ain al-Asad a suscité deux réponses « militaires » de la part des États-Unis, elles aussi asymétrique, sur quoi les parrains de Daech au pouvoir à la Maison Blanche ont même donné l’impression d’avoir rudement travaillé. Le 20 janvier à Diyala, province sunnite stratégique située à 55 km de Bagdad et limitrophe de l’Ouest de l’Iran, province d’une superficie de 1450 km² reliant Salaheddine au pétrolifère Kirkouk et connue pour ses multiples barrages, et donc vitale pour la production de l’électricité, 11 combattants de la Résistance irakienne dont leurs commandants ont été massacrés lors d’une opération-éclair mené par les officiers US et leurs agents qui ont pu mettre à profit les mauvaises conditions météorologiques.

Ceci fut la première riposte terroriste US à l’éprouvante festivale balistique que les Américains venaient de vivre sous les yeux ahuris de leurs sous-fifres dont les dégâts et les pertes dissimulés seraient selon les fuites, bien plus lourd que ce que la coalition a tenté d’en communiqué. Mais cette riposte terroriste, militairement sans intérêt a été quelques jours plus tard suivie d’une autre, commise cette fois en Syrie orientale puisque, vu la chaude semaine du 3 à 9 janvier, les stratèges du Pentagone ont très bien compris que l’année 2022 sera celle des attaques hybrides drones-missile anti US certes, mais des attaques qui partiront simultanément de la Syrie et de l’Irak.

Ce fut en réponse à cette tactique que la prison-camp d’entraînement « Gouiran » situé dans le nord de Hassaké sur la rive est de l’Euphrate où les officiers américains britanniques et français forment et entraînent depuis 2016 les terroristes à la guérilla, s’est soudain embrasé pour devenir le théâtre d’une opération sous fausse bannière avec les agents daechistes déguisés en mutins d’une part et leurs gardiens kurdes des FDS de l’autre, qui se battaient entre eux et ce sous les caméras de l’armée américaine qui en ont tourné des dizaines de vidéos et les ont publiés à gros tirage dans l’objectif de créer l’impression d’une seconde vie de Daech.

Mais ce n’était pas que ceci l’ultime but recherché, ce genre de trafic héliporté de Daech, auprès de pseudo mutineries daechistes étant une des plus vielles tactiques de l’US Army au Levant : à travers cette opération false flag comme savent en faire si bien les Yankee, le but principal aura consisté surtout à réinvestir au nom de l’attaque anti Daech, le ciel syrien que l’US Air Force a été forcé de libérer dès le 20 octobre quand une nuée de cinq drones de la Résistance s’est abattu sur al-Tanf pour en couper le continuum aérien avec Israël et la Jordanie.Drone-136/Mig-29 : Haïfa tremble!Patrouilles aériennes syro-russes au Golan, l

Cette vaste campagne aérienne à laquelle prennent part à la fois des hélico mais aussi des F-15 et F-16 à coup de missiles stanoff, les Yankee l’ont déclenché contre les tribus de l’est de l’Euphrate qu’ils savent avoir allié Assad dans sa bataille anti US. Or la riposte US est là mais comme toujours elle n’est pas à la hauteur de l’enjeu, un enjeu qui a fait qu’entre 3 et 9 janvier, quelques 50 roquettes tactiques ont été tirés entre l’Irak et la Syrie contre les bases de campement US avec, dixit les fuites, « zéro erreur ».

De quel type de roquette s’est-il agi ? On l’ignore évidemment mais on sait que les roquettes d’artilleries « normales » font partie des armements les moins précises qui soit, alors même que la Résistance tribale qui s’en est près début janvier aux bases illégales US à al-Omar et à Connoco, deux principales sites de détournement du pétrole syrien auraient réussi à y bousiller non pas seulement le site lui-même mais encore une batterie de C-RAM que les Américains y avaient déployé pour affronter justement des roquettes ennemis genre Zelzal, roquette entièrement remodelé d’abord à l’aide du kit Labayk-1, ce dispositif ultra simple composé d’ailerons aérodynamiques qui s’ajustent sur le nez de n’importe quelle roquette « bête » pour lui offrir un système de guidage, de contrôle et de navigation aux moindres frais, et le rendre, ainsi « tactique », mais aussi à la faveur d’un ogive détachable qui est une autre géniale invention que l’Iran offre à ses alliés au sein de l’axe de le Résistance.Lattaquié : la vengeance royale!Si, comme le prétend cette ridicule campagne de propagande de guerre qu’entretiennent depuis 48 heures les médias mainstream, évidemment non sans avoir une…

Ainsi la roquette-missile la plus lourde au monde, avec un diamètre de 610 mm, une charge d’ogive d’environ 600 kg et une portée de 200 à 250 km, qui pourrait s’amplifier le cas échéant, possède une section de guidage entre la tête militaire et la coque, ce qui a pour effet, d’une part, de forcer le système de défense aérienne à intercepter la coque du missile au lieu de la charge, et d’autre part, à permettre à l’ogive détachée de se cacher des radars, en raison de sa faible section radar. Certains de ces Zelzal auraient l’ogive « bourrée de bomblet » qu’on qualifie de Zelzal à tête pluviale ce qui rend leur létalité encore plus importante : trois vertus de missiles réunies donc dans une seule et même roquette, c’est trop sérieux pour que les Yankee n’y réagissent pas et ne tentent pas par mutinerie interposée de réinvestir le ciel du Levant !

réinvestir le ciel du Levant !

Source : les huit roquettes tirées contre l’aéroport militaire Victory l’ont été à partir d’une camionnette

Mais cette riposte américaine a-t-elle été la bonne ? Rien n’est moins sûr : le false flag de Ghouiran a débouché dès ce vendredi sur deux réactions importantes. D’abord celle de la Russie qui fort de ses rajustements stratégiques de ces derniers jours avec en toile de fond des patrouilles aérienne conjointes dans le ciel d’Israël d’une part et le déploiement des forces spéciales à Lattaquié de l’autre, a dénoncé l’incompétence US à « contrer Daech » et à empêcher sa contagion. Inutile de dire que dans le contexte marqué par les tensions en Ukraine, cela veut dire que les avions russes n’écartent plus des combats ou des frappes anti US dans le ciel de la Syrie. Puis vint celle du procureur militaire de la Syrie, elle aussi très signifiante.Lattaquié frappé: Israël se ridiculiseComment Israël cherche à occulter les défaites en série par de nouveaux agissements militaires?

Le jeudi 27 janvier, le porte-parole du parquet militaire syrien a déclaré qu’aucune justification ne légalisait la présence américaine en Syrie. Les événements à Hassaké s’inscrivent dans le cadre d’un plan des services secrets US/Occident visant à maintenir la région sous occupation américaine. : « La présence américaine sur le territoire syrien n’a pas d’autre nom qu’occupation. Une partie de l’aide de Washington destinée officiellement au peuple syrien finit entre les mains des terroristes armés. Les États-Unis ont autorisé les FDS à établir des organisations politiques comme alternatives aux institutions juridiques du gouvernement syrien et la politique des États-Unis dans les terres qu’ils ont occupées en Syrie, viole les résolutions 1514 et 2625 de l’Assemblée générale des Nations unies. Surtout que les Américains imposent la loi César à la Syrie tout en détournant son pétrole ».

C’est loin la première fois que la justice militaire décrète les USA, puissance d’occupation, la jugeant comme étant un ennemi à abattre et ouvrant la voie à ce que des face-à-face convoi US/Armée syrienne deviennent de véritables combats armés. Mais il y a encore pire : vendredi alors même que les pilotes US frappaient les « villages récalcitrants en Syrie orientale sous prétexte d’avoir à chasser les chefs terroristes qu’ils ont eux-mêmes héliportés ces derniers jours vers « Sinjar » (irak) là où le Sultan entre surprendre la Résistance par une action terroriste éclair, la Résistance irakienne s’en est pris à coup de 8 à 10 « roquettes » la base US dans le nord de Bagdad, Victory. Ce fut la troisième attaque du genre à s’abattre sur cette base, déjà ciblée le 3 et 5 janvier. Les Américains ont prétendu avoir des C-RAM qui ont été activés mais les Russes ne l’ont pas confirmé.Israël/Lattaquié: riposte-choc d’Assad!Guerre des ports Israël/Résistance bat son plein, Gaza entre en scène avec ses missiles sol-air

Selon Avia.pro, « la base militaire américaine Victory à l’aéroport de Bagdad, a fait l’objet d’une nouvelle attaque. Au moins deux des huit roquettes tirées ont atteint l’enceinte de l’aéroport qui comprend deux sections, la première civile et l’autre militaire, dans lesquelles se trouve justement un « Victorian Base Complex – VBS » et où sont déployés des militaires américains. On sait que le complexe américain C-RAM a tenté de repousser l’attaque, mais l’efficacité de ces dernières s’est avérée proche de zéro – au moins deux missiles sont tombés sur le périmètre de la base militaire et le aéroport civil. D’où le silence des représentants américains qui ne commentent pas les données sur cette attaque aux missiles. Mais ceci n’a rien de nouveau. Le nouveau est qu’à la suite de l’attaque, au moins une roquette a frappé avec précision un avion stationné. La précision du tir de la roquette est subjuguant dans la mesure où l’appareil est totalement mis hors service. On croirait que c’est un missile intercepteur tiré contre un avion ».

La Résistance envoie-t-elle un message ? Mille fois oui… L’époque où les Yankee et leurs acolytes apparaissaient librement dans le ciel de la région pour en massacrer le peuple est fini… Que les chasseurs et hélico US qui croient pouvoir reprendre le chemin du ciel syrien fassent attention.

Source: Press TV Français