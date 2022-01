Les décès par COVID sont 5 fois plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés selon le département de la santé de l’Haryana

Le nombre de décès chez les vaccinés est nettement supérieur à celui des non-vaccinés, selon le département de la santé de l’Haryana, en Inde. Des titres comme celui-ci ont fait leur apparition partout dans le monde et il est assez déconcertant de voir les circonstances.

Depuis le 1er janvier de cette année, plus de 155 personnes ont péri dans l’Haryana à cause de Covid-19, portant le nombre total de morts dans l’État à 10 237 depuis le début de la pandémie. Le taux pour cette année équivaut à environ six décès par jour.

Selon les données préliminaires du département de la santé de l’État, le taux de mortalité des patients immunisés est 5 fois supérieur à celui des patients non vaccinés dans les décès de cette année, rapporte The Indian Express.

Les responsables du département de la santé de l’État ont averti que la prolifération continue de la souche Omicron ne devrait pas être traitée avec désinvolture et que les gens devraient suivre de près les SOP de prévention de Covid-19.

131 des 155 patients décédés cette année des suites de la Covid-19 présentaient de nombreuses comorbidités. Au moins sept patients n’avaient pas été vaccinés, alors que 34 l’avaient été. Les responsables du programme de surveillance intégrée des maladies du département de la santé de l’État examinent toujours l’état d’immunisation des 114 décès restants jusqu’à présent cette année.

Au 27 janvier, le taux de mortalité cumulé attribuable à la Covid-19 dans l’Haryana était de 1,10 %.

Bien que le taux de positivité quotidien de l’État ait commencé à baisser, une comparaison des première et deuxième vagues a révélé qu’il était encore bien en deçà du pic atteint lors de la deuxième vague. Alors que le taux positif quotidien le plus élevé (lors de la première vague) était de 16,36 % le 16 novembre 2020, il a culminé à 30,51 % le 5 mai 2021 (lors de la deuxième vague). Le 27 janvier de cette année, le taux de positivité quotidien était de 17,87 %.

Le plus grand nombre de cas positifs trouvés en une seule journée (lors de la première vague) a atteint 3 104 le 20 novembre 2022 ; lors de la deuxième vague, il a culminé à 15 786 le 4 mai 2021. Le nombre total de cas positifs quotidiens identifiés était de 5 770 le 27 janvier 2022.

Gurgaon continue d’être la ville la plus touchée par la dernière vague de nouvelles infections, avec 17 389 cas, suivis de 6 618 à Faridabad, 3 421 à Panchkula, 3 219 à Sonipat, 2 693 à Ambala et 2 414 à Hisar.

Sonipat a le taux de positivité quotidien moyen le plus élevé à 30,18%, suivi de Panchkula à 28,29%, Nuh à 26,01%, Hisar à 25,54%, Panipat à 25,47%, Gurgaon à 24,97%, Kurukshetra à 22,37% et Faridabad à 22,37% (22,14 pour cent). Chacune des régions restantes de l’Haryana a montré un taux positif quotidien moyen de moins de 20 %.

En essayant de comparer les deux premières vagues avec l’actuelle, le taux de positivité agrégé était de 6,85 % pendant le pic de la première vague (20 novembre 2020), de 7,17 % pendant le pic de la deuxième vague (4 mai 2021) et de 5,92 % en janvier. 26, 2022.

De même, au plus fort de la toute première vague, le taux de mortalité cumulé était de 1,01 %, de 0,88 % au plus fort de la deuxième vague et de 1,10 % le 26 janvier 2022.

