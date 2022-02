La Russie a une nouvelle arme secrète dans son bras de fer avec l’Occident + Echo Afrique du 31 janvier 2022

Moscou semble avoir enfin trouvé comment faire de la diplomatie avec les États-Unis et l’OTAN

Par Elena Chernenko, envoyée spéciale au quotidien Kommersant à Moscou

Vendredi dernier, le président russe Vladimir Poutine a eu un appel téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron, qui est devenu le premier dirigeant occidental à entendre la réaction du Kremlin aux réponses des États-Unis et de l’OTAN aux garanties de sécurité que Moscou a récemment exigées.

Poutine a souligné que Washington et le bloc militaire dirigé par les États-Unis n’avaient « pas pris en considération les préoccupations de sécurité de la Russie ». Cependant, il semble que le Kremlin ne soit pas pressé de produire la réponse « militaro-technique » promise. Au lieu de cela, Moscou prévoit clairement d’inonder l’Occident de nouvelles correspondances et d’ouvertures diplomatiques.

Le service de presse du Kremlin a rapporté que les deux présidents avaient eu une conversation téléphonique approfondie sur la question de fournir à la Russie des garanties de sécurité à long terme et juridiquement contraignantes. Poutine a déclaré à Macron que « la partie russe étudierait attentivement les réponses écrites aux projets d’accords sur les garanties de sécurité reçues des États-Unis et de l’OTAN le 26 janvier, après quoi elle déciderait de la suite à donner ».

La version de Moscou des pourparlers insiste également sur le fait que Poutine a informé son homologue français que « les réponses des États-Unis et de l’OTAN n’ont pas répondu aux préoccupations fondamentales de la Russie ». Il s’agit notamment d’arrêter l’expansion de l’OTAN, de ne pas déployer d’armes d’assaut près des frontières de la Russie et de ramener la capacité et l’infrastructure militaires de l’OTAN en Europe là où elles se trouvaient en 1997, lorsque l’Acte fondateur OTAN-Russie a été signé.

Ces demandes et d’autres ont été présentées dans deux projets de traités que la Russie a transmis à l’administration Biden et aux alliés européens de Washington en décembre 2021. À peu près au même moment, Poutine a réitéré les menaces de la Russie de prendre des « mesures militaro-techniques » si l’OTAN et les États-Unis continuaient d’ignorer les principales préoccupations de la nation.

Cependant, Moscou a également clairement indiqué qu’il continuait de faire confiance à une solution diplomatique. Dans le cadre des efforts diplomatiques du Kremlin, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov doit envoyer une lettre aux 57 États membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), y compris les États-Unis, demandant des éclaircissements sur leur position sur le principe d’« indivisibilité » dans la sécurité euro-atlantique, telle que décrite dans la Déclaration d’Istanbul de l’OSCE de 1999 et la Déclaration d’Astana de 2010.

Dans sa déclaration à la presse du 27 janvier, Lavrov a déclaré : « Ce principe a été formulé très clairement. Il comprend deux approches interconnectées. Le premier est la liberté des États de choisir des alliances militaires. La seconde est l’obligation de ne pas renforcer leur sécurité au détriment de la sécurité des autres États.

« En d’autres termes, la liberté de choisir des arrangements de sécurité est conditionnée par l’engagement de respecter les intérêts de sécurité de tout autre État de l’OSCE, y compris la Fédération de Russie. »

Selon Lavrov, l’OTAN tente de tourner la page en mettant l’accent sur la première approche en disant que l’Ukraine est libre de rejoindre l’alliance malgré les objections de la Russie tout en gardant le silence sur la seconde. « Nous allons maintenant nous concentrer sur la clarification de cette position hypocrite de nos partenaires occidentaux », a-t-il conclu.

En réponse à une question de Kommersant posée lors de la conférence de presse en ligne du 28 janvier, l’ambassadeur des États-Unis auprès de la Fédération de Russie, John J. Sullivan, a déclaré : relire tous les documents pertinents, le principe primordial qui ressort de ces documents est la protection de la souveraineté nationale, le droit d’un pays à déterminer sa propre sécurité et ses propres alliances de sécurité.

Selon l’Ambassadeur Sullivan, utiliser le concept de sécurité indivisible de manière à l’emporter sur le droit d’un autre pays de déterminer sa propre voie pour la sécurité nationale est inacceptable.

« Imaginez si l’Ukraine disait que la Russie doit se retirer de l’OTSC [Organisation du traité de sécurité collective] parce qu’elle – l’Ukraine – se sent menacée par ce que la Russie a fait. Ce n’est tout simplement pas la façon dont les nations mènent des affaires ensemble, en particulier dans le cadre des accords que les États-Unis et nos alliés et partenaires et la Russie – la Russie, et avant elle l’Union soviétique – ont convenus au fil des décennies avec le principe fondamental du respect de la souveraineté nationale », poursuit l’ambassadeur.

Kommersant a étudié les documents en question et est arrivé à la conclusion qu’ils laissent une certaine marge d’interprétation. Par exemple, le Document d’Istanbul de 1999 stipule ce qui suit (et le Document d’Astana le répète en grande partie) : « Chaque État participant [de l’OSCE] a un droit égal à la sécurité. Nous réaffirmons le droit inhérent de chaque État participant d’être libre de choisir ou de modifier ses arrangements en matière de sécurité, y compris les traités d’alliance, à mesure qu’ils évoluent. Chaque État a également droit à la neutralité. Chaque État participant respectera les droits de tous les autres à cet égard. Ils ne renforceront pas leur sécurité aux dépens de la sécurité des autres États. Au sein de l’OSCE, aucun État, groupe d’États ou organisation ne peut assumer la responsabilité prééminente du maintien de la paix et de la stabilité dans l’espace de l’OSCE ou ne peut considérer aucune partie de l’espace de l’OSCE comme sa sphère d’influence. »

En tout cas, Moscou a clairement indiqué qu’il voulait maintenir un dialogue avec l’Occident et éviter la confrontation. Cela a probablement à voir avec la volonté des États-Unis et de leurs alliés européens d’aider à faire pression sur les dirigeants ukrainiens pour qu’ils se conforment aux accords de Minsk en tant que feuille de route pour régler la crise dans le Donbass – principalement la partie qui prescrit que le gouvernement doit établir un dialogue direct avec les républiques voyous de Donetsk et de Louhansk et accordent au Donbass un statut juridique spécial.

Le 26 janvier, après une pause de six mois, Paris a vu les émissaires de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de l’Ukraine se rencontrer pour une nouvelle série de pourparlers au format Normandie. La prochaine devrait avoir lieu dans deux semaines à Berlin.

Bien que les États-Unis ne soient pas représentés dans ces pourparlers, ils sont prêts à les soutenir, selon des déclarations officielles. Dans l’une d’une série d’entretiens récents avec les quatre principales stations de radio russes, Lavrov a déclaré que si Washington pouvait « forcer Kiev » à mettre en œuvre les accords de Minsk – a-t-il ajouté, « personne d’autre ne peut le faire » – ce résultat « conviendrait » à Moscou. Cependant, il a déclaré: « Jusqu’à présent, je trouve cela difficile à croire. »

Au cours de l’interview, il a dit à deux reprises : « Si cela ne tient qu’à la Fédération de Russie, il n’y aura pas de guerre ».

Selon toute vraisemblance, Moscou trouve également rassurant que la réponse des États-Unis et de l’OTAN à ses propositions contienne ce que Lavrov a appelé des « noyaux de rationalité », bien qu’au sujet des « questions secondaires » plutôt que des préoccupations principales de la Russie. Les premiers incluent, comme Kommersant l’a rapporté plus tôt, l’engagement de Washington et de ses alliés de soutenir un dialogue avec la Russie sur la limitation de leur activité militaire en Europe, ce qui comprend la mise en place de mécanismes de contrôle des armements conventionnels et nucléaires, la transparence, la prévention des incidents militaires et la restauration canaux de communication.

Lavrov a déclaré que bien que toutes ces mesures aient été « assez importantes pour la Russie à un moment donné », l’OTAN a, pendant des années, ignoré les tentatives de Moscou d’en discuter. « L’approche constructive de ces propositions a en fait été empruntée aux récentes initiatives de la Russie. Je pense que maintenant … nous avançons quelque part », a déclaré le ministre, ajoutant : « Pour réitérer, le plus important, nous devons déterminer les piliers conceptuels qui sous-tendent la sécurité européenne. »

Lavrov a poursuivi en disant : « En ce qui concerne les questions d’importance secondaire, ils [les États-Unis et l’OTAN] ont été choqués par nous [la Russie] présentant ces documents publiquement. Cela a contribué à changer leur attitude négative envers nos propositions précédentes, y compris les missiles à moyenne et courte portée, et à élaborer des mesures de désescalade pendant les exercices. Cela signifie que l’Occident ne comprend que ce genre de langage. »

Sa conclusion était que, dans ce cas, Moscou « devrait continuer dans la même veine qu’elle l’a fait lorsqu’elle a présenté ses initiatives ».

La seule chose que l’envoyé principal de la Russie n’a pas mentionnée, c’est qu’en plus de lancer une offensive diplomatique, la Russie a amassé une bonne partie de ses troupes à sa frontière avec l’Ukraine. De l’avis de l’ambassadeur Sullivan, « c’est l’équivalent de vous et moi ayant une discussion ou une négociation, et je mets une arme sur la table mais dis que je viens en paix. C’est menaçant. »

À en juger par les remarques de Lavrov, la Russie veut à la fois la paix et garder l’arme sur la table. Parce que ça marche, tu sais.

La Russie accuse l’Occident de vouloir la guerre en Ukraine

La rhétorique occidentale sur l’Ukraine est provocatrice en soi et ne fait qu’aggraver les tensions, a déclaré l’envoyé russe à l’ONU

Le Conseil de sécurité des Nations unies tient une réunion le 31 janvier 2022. © AP / Richard Drew

S’exprimant lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies lundi, le représentant permanent de la Russie auprès de l’organisme parent à New York, Vassily Nebenzia, a fustigé ce qu’il a décrit comme la rhétorique guerrière de l’Occident sur l’Ukraine.

« Nos partenaires occidentaux parlent de la nécessité d’une désescalade, mais d’abord eux-mêmes font monter la tension avec leur rhétorique et provoquent une escalade. Parler d’une guerre imminente est une provocation en soi », a déclaré Nebenzia, accusant l’Occident de chercher à déclencher un conflit entre la Russie et l’Ukraine.

On dirait que vous demandez cela, que vous voulez et que vous attendez que cela se produise. Comme si vous vouliez faire de vos allégations une réalité.

Au cours des derniers mois, les principaux politiciens et médias occidentaux ont à plusieurs reprises mis en garde contre une « invasion » prétendument imminente de l’Ukraine préparée par Moscou. La Russie a toujours nié ces affirmations, démentant les accusations selon lesquelles elle amasse des troupes à la frontière ukrainienne, ce qui est présenté comme la « preuve » de tels plans.

« D’où vient le chiffre de cent mille militaires qui, comme vous le dites, sont situés à la frontière russo-ukrainienne, bien que ce ne soit pas vrai? » demanda Nébenzia.

Cette rhétorique hautement chargée autour de l’Ukraine ne profite qu’à l’Occident et aux États-Unis en particulier, a souligné Nebenzia.

« Il semble que nos collègues américains soient prêts à sacrifier l’Ukraine à leurs intérêts géopolitiques », a-t-il déclaré.

Le diplomate a également noté que même le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a exhorté l’Occident à modérer la rhétorique. Vendredi, Zelensky a déclaré que Kiev n’avait pas « connu d’escalade plus importante qu’auparavant », alors que la couverture médiatique et les déclarations politiques semblaient « nous sommes déjà en guerre ».

Zoom Afrique du 31 janvier 2022

Mali: Paris, c’est fini !

Au Mali, Bamako a pris sa décision et elle est sèche ! L’ambassadeur de France est expulsé du Mali !

Actualité en Afrique :

Mali: 50 000 réfugiés maliens arrivés dans leurs villages d’origine

La Tanzanie veut éviter une arrivée des groupes terroristes depuis le Cabo Delgago

Cameroun: la CAN a permis d’augmenter la couverture vaccinale du Cameroun

Côte d’Ivoire: les travaux d’électrification de Tiélétanakaha achevés

Analyses de la rédaction :

1. Mali: bye l’ambassadeur de France!

Au Mali, Bamako a pris sa décision et elle est sèche ! L’ambassadeur de France est expulsé du Mali !

Suite aux propos tenus par les autorités françaises à l’endroit des autorités de la Transition, Joël MEYER, Ambassadeur de la République française au Mali est convoqué ce lundi 31 janvier 2022 au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Et ce qui en découle, c’est l’expulsion de l’ambassadeur français.

L’ambassadeur de France au Mali a trois jours pour quitter le Mali. Joël Meyer était convoqué à la mi-journée au ministère malien des Affaires étrangères, suite aux propos tenus ces derniers jours par Jean-Yves le Drian.

Après les propos indécents et irrespectueux du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian en compagnie de son homologue nigérien, Hassoumi Massoudou.

La France se ridiculise, au point ou même ses alliés la laissent tomber.

Face à un Mali qui représente un bloc anti-néocolonialiste, les pays occidentaux n’ont plus le choix que de prendre la porte.

Les forces spéciales danoises ont été obligées de plier bagage, et cela ternit l’image de la France auprès de ses voisins européens.

Une humiliation à toute épreuve. L’Allemagne, le Danemark, l’Irlande, tous se font éjecter du territoire malien, les autorités maliennes procèdent à un nettoyage complet de tous ces militaires qui ont débarqué au Mali. Avec tout cela, l’Élysée est devenu la risée de l’Occident.

Il est clair que Paris ne s’attendait pas à ce que ses coups de bluff et ses menaces lui retombent dessus.

« Le gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale que ce jour (…) l’ambassadeur de France à Bamako, son excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale (et) qu’il lui a été notifié la décision du gouvernement qui l’invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures », a annoncé un communiqué lu par la télévision d’État.

La tension est aussi importante entre le Mali et le Niger. Hassoumi Massoudou, le chef de la diplomatie nigérienne, a affirmé que Niamey ne comprenait pas que des chefs militaires, après avoir échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir au nom d’un « patriotisme frelaté ».

Paris cherche décidément à brandir la carte de la division entre les Africains pour se donner encore une toute petite chance de garder un pied dans le Sahel.

Mais visiblement, le Niger n’a peut-être pas choisi la bonne voie concernant sa politique avec ses voisins.

L’influence du Mali est en pleine expansion sur toute l’Afrique de l’Ouest, et la Guinée ainsi que le Burkina Faso devrait sans plus attendre emboîter le pas à Bamako.

Cela fait un bon bout de temps que le peuple malien demande la fermeture de l’ambassade de France au Mali, considéré comme un comptoir colonial. L’ambassadeur est mis dehors, à quand la rupture totale avec Paris et surtout son Franc CFA ?

2. Mali/Algérie: une colonne de rebelles armés neutralisée!

Les armées sahéliennes sont en pleine action.

L’Algérie met en déroute une colonne des rebelles armés qui tentaient de pénétrer au Mali et au Niger.

En effet dans la soirée du 29 au 30 les éléments des forces mobiles des frontières algériennes postés à la lisière des frontières du Nord Mali et du Niger ont mis en déroute une colonne de véhicules transportant des éléments armés en provenance de la Libye.

Selon certaines sources, il s’agissait des rebelles subsahariens et maghrébins engagés comme mercenaires des Occidentaux.

Vue la perte immense d’influence de la France et de ses alliés occidentaux dans le Sahel et particulièrement au Mali, l’Occident tente le tout pour le tout pour saboter et mettre un frein à tout ce qu’entreprend l’État malien pour libérer son pays de joug de la France.

Effectivement, vu les derniers coups d’État dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, comme en Guinée et plus récemment au Burkina Faso, il est clair que les nouveaux hommes forts qui dirigent ces pays, ont décidé de suivre le Mali. La Guinée a laissé ses frontières ouvertes avec Bamako pour que le Mali puisse contourner les sanctions de la Communauté internationale. Suite aux sanctions qui sont récemment tombées sur le Burkina Faso et sa suspension dans les instances comme l’Union africaine, il est clair que la suite logique des opérations serait que Ouagadougou se lie au Mali. Étant donné que les nouveaux militaires qui dirigent ces pays d’Afrique de l’Ouest sont tous décidés à lutter contre le terrorisme et ramener la sécurité sur le continent. Et c’est précisément ce que ne veut pas la France.

Il serait grand temps que la Guinée, le Burkina Faso prennent également des mesures concernant l’emprise de la France sur leur pays, et qu’ils emboitent tous le pas à Bamako. Un nouvel axe de la Résistance africaine est en pleine naissance.

3. Burkina Faso: Paris veut s’incruster dans le pays?

Au Burkina Faso, la situation s’éclaircit de plus en plus.

Selon certaines sources bien informées, un coup d’État se préparait contre Kaboré, suite à son refus de ramener Barkhane au Burkina Faso, et lors de ce coup d’État, d’autres militaires auraient pris le pouvoir avant eux.

De nombreuses informations circulaient affirmant que des militaires avaient libéré l’homme de Paris, le général Gilbert Diendéré, qui pour rappel à participer à l’assassinat de l’ancien président du Faso Thomas Sankara, mais ce fut un échec.

C’est ce que planifiait la France mais ce fut encore un échec. Dans la foulée, c’est le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) dirigé par le lieutenant-Colonel Paul Henri Damiba.

Les soldats français rôdaient bien dans le coin depuis quelques semaines, de nombreuses infos le prouvent, et d’ailleurs, la dernière info sortie seulement sur les médias mainstream nous laisse tout de même sans voix. Info ou intox ? À voir. Selon ces médias, une soixantaine de terroristes auraient été tués selon l’armée française.

L’opération des forces burkinabées assistées par des unités françaises de « Barkhane » s’est déroulée, et ce, juste avant le coup d’État du 24 janvier.

C’est l’armée française qui annonce cela, 6 jours après le coup de force qu’il y a eu au Burkina Faso. L’armée française a mis le temps avant d’annoncer cet exploit.

Une info assez étonnante, mais qui n’apparaît nulle part dans les médias burkinabés. Jusqu’à présent, les soldats burkinabés n’ont jamais eu d’assistance de ce type. Les avancées qu’ils ont enregistrées avec l’appui des forces populaires ne comprenaient aucune présence de soldats de Barkhane dans ces rangs.

Bref, est-ce une nouvelle manœuvre de l’Élysée qui tenterait de dire que le Burkina Faso roule pour Paris, et qu’en se retirant du Mali, Barkhane se redéploiera au Burkina Faso ?

Avec une population qui a déjà montré à plusieurs reprises qu’elle n’hésiterait pas à se faire tuer plutôt que de laisser les convois militaires français traversés son territoire, le peuple burkinabé ne sera pas vraiment du genre d’accord et conciliant pour que Barkhane commence à se montrer de plus en plus en territoire burkinabé. Difficile de croire que Paris et ses alliés oseront faire cela.

Mais comme la stupidité des Occidentaux atteint des sommets, il faut s’attendre à tout venant d’eux.

Le soulèvement en Afrique, le soutien du peuple à leur gouvernement, les nouveaux partenariats gagnant-gagnant, voici ce qui rend la vie du néocolonialisme dur au point d’en mettre un terme.

Echo Afrique du 31 janvier 2022

Comme attendu le coups d’état au Burkina n’a toucher que la constitution! Le secteur minier lui fonctionne à plein régime les multinationale presqu’assureés de la continuité. Et si ces coups de force revenaient chers à leurs incitateurs en terme de bénéfices miniers? En d’autres termes, qu’est ce qui se passerait si au lieu de dissoudre la constitution c’était les lois minières taillées souvent sur mesure des firmes US/Europe.

Au sommaire :

1- Burkina Faso : les compagnies minières poursuivent leurs activités, malgré l’arrivée au pouvoir des militaires

Selon les données de l’ITIE, les mines représentent plus de 8 % des recettes de l’Etat burkinabé et contribuent à 12 % au PIB. De ce point de vue, la poursuite des activités minières participe au bon fonctionnement de l’économie.

Le coup d’Etat annoncé au Burkina Faso le 24 janvier 2022 n’a pas perturbé les opérations minières. C’est ce qu’il faut retenir des communiqués quasiment identiques, publiés entre lundi et mardi 25 janvier par les compagnies présentes dans le pays ouest-africain.

Pour le canadien Fortuna Silver Mines, les « activités se poursuivent normalement » à sa mine d’or Yaramoko. Même son de cloche à la mine d’or Sanbrado de l’australien West African Resources, ainsi que chez le géant aurifère Endeavour Mining.

Ce dernier a indiqué le 24 janvier, au lendemain d’un week-end marqué par des tirs dans la capitale Ouagadougou, que « ses opérations et ses chaînes d’approvisionnement au Burkina Faso n’ont pas été affectées par la situation politique actuelle ».

Si d’autres compagnies comme Orezone Gold ou Iamgold n’ont pas encore réagi, la situation ne devrait être guère différente de leurs côtés, si on se réfère aux conséquences des coups de force similaires qui ont eu lieu ces derniers mois en Guinée et au Mali, deux autres poids lourds du secteur minier africain.

En raison notamment de la place centrale qu’occupe l’exploitation minière dans les recettes publiques de ces Etats, les nouveaux dirigeants s’empressent souvent de rassurer les investisseurs pour la poursuite normale des activités économiques. Cependant, la fermeture « jusqu’à nouvel ordre » des frontières aériennes et terrestres annoncée par la junte au pouvoir demeure un sujet d’inquiétude pour l’approvisionnement à moyen et long terme des compagnies, ainsi que pour leurs exportations.

Pour rappel, c’est le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirigé par Paul Henri Sandaogo Damiba, qui a revendiqué le coup d’Etat contre le président Roch Christian Kaboré.

2- Sénégal : les futures recettes de pétrole et de gaz seront insuffisantes pour transformer l’économie (NRGI)

Au Sénégal, le gaz et le pétrole ne pèsent pas lourd sur les récentes en devise, nous disent les organisme de pacotille qui déplorent que seuls 15 pc des revenus extractives sont allés dans la poches des États africains. Mais pourquoi ce pessimisme criant..ces organismes qui défendent les intérêts Occidentaux convoitent désormais ces même 15 pc! Voici un exemple ;

La vocation du Natural Resource Governance Institute est de promouvoir l’amélioration de la gestion des ressources naturelles dans le monde, afin de stimuler un développement durable et inclusif.

En 2023 et 2024, le Sénégal deviendra un pays exportateur de pétrole et de gaz naturel respectivement. Dans le rapport « La gestion des revenus pétroliers et gaziers du Sénégal » du Natural Resource Governance Institute (NRGI) publié en décembre dernier, les recettes issues de la commercialisation de ces combustibles représenteront en moyenne 1,5 % du PIB ou 6 % de l’ensemble des recettes publiques pendant 25 ans.

Des entrées importantes, mais que l’organisation basée à New York juge insuffisantes pour avoir à elles seules un effet transformateur sur l’économie nationale. Il faut savoir que les recettes moyennes de l’industrie extractive dans les pays africains ont représenté environ 15 % du PIB de ces pays sur la période 2006-2014, selon un rapport du FMI publié en janvier 2019 et intitulé : « Senegal: Selected Issues: Natural Resources in Senegal Before and After the Recent Oil and Gas Discoveries ». C’est bien au-delà des perspectives du Sénégal.

Cependant, le NRGI précise que si ces revenus sont bien gérés, ils ont la capacité d’améliorer sensiblement le niveau de vie de la population. Pour cela, il suggère au gouvernement sénégalais d’abandonner son plan visant à investir les revenus tirés de l’exploitation des hydrocarbures dans un fonds souverain et un fonds de stabilisation.

« Nous soutenons que les autorités devraient envisager de se concentrer sur l’investissement des revenus tirés des ressources naturelles au niveau national et faire passer ces investissements par le budget général, afin de renforcer le contrôle des finances publiques », a-t-on lu dans le rapport du NRGI.

Par ailleurs, il est annoncé que le fonds souverain sera géré par le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), un organisme chargé des investissements stratégiques pour le compte de l’Etat. Afin d’éviter qu’un scénario similaire à ceux de nombreux fonds souverains mal gérés sur le continent se produise, le NRGI appelle à une réforme en profondeur du FONSIS, seul moyen de favoriser la transparence et la bonne gestion des ressources financières.

Pour ce qui est de partager une partie des revenus avec les collectivités locales des zones de production, notamment les communautés de pêcheurs, le NRGI propose aux autorités une nouvelle approche. Celle-ci consiste à se concentrer sur la compensation des impacts négatifs de la production, à travers les plans de gestion environnementale et sociale des projets.

Au Sénégal, le secteur minier est actuellement, la seule branche active des industries extractives. Ces 40 dernières années, il a représenté 1 à 3 % du PIB. La valeur ajoutée qu’apporteront le pétrole et le gaz annoncés en grande pompe depuis quelques années, sera marginale comparée aux chiffres du secteur minier.

3- Nigéria : d’ex-militants armés du delta du Niger appellent au retour des sociétés pétrolières

Y a t il un lien entre les groupes terroristes actifs en Afrique et les multinationales? Oui. Le Boko Haram par exemple sert à faire fuir les populations et à les faire remplacer par les multinationales, mais il y a pire ; c’est quand les multinationales se font prier par les terroristes voici un exemple:

Au Nigéria, la presse locale a annoncé, le 24 janvier, qu’un groupe d’anciens militants armés du delta du Niger a lancé un appel aux compagnies pétrolières multinationales qui ont quitté la région en raison de l’insécurité, pour qu’elles reviennent.

Selon, Nature Kieghe, l’un des concernés, le retour des multinationales est vital pour que les communautés puissent profiter pleinement des ressources pétrolières et des opportunités qu’elles peuvent offrir. Kieghe a toutefois souligné que cela ne serait possible sans un environnement pacifique. Une paix dont lui et les autres ex-combattants veulent se faire les apôtres.

Source: Press TV Français