Prestidigitation vaccinale? Israël est envahi par la COVID-19 bien qu’il ait été le premier à vacciner en masse sa population : « L’expérience doit s’arrêter »

Le journaliste d’investigation du New York Times et auteur devenu chercheur sur la COVID-19, Alex Berenson, note dans un article récemment publié sur son site Substack qu’Israël a prouvé sans aucun doute que « l’expérience » du vaccin COVID-19 a échoué et, par conséquent, il appelle pour mettre fin à la vaccination de masse forcée.

« Israël a toujours été le pays le plus important pour juger les vaccins COVID à ARNm. Pourquoi? Il a une couverture vaccinale presque totale pour les adultes », commence Berenson dans son message.

Il poursuit en soulignant que tout effort visant à blâmer le taux d’infection en cours en Israël – qui a récemment été en tête du monde en termes de positifs à la COVID par habitant – sur « les non vaccinés » n’est pas seulement faux, c’est complètement hypocrite compte tenu du taux de vaccination du pays.

« Israël dispose de bonnes données – bien plus complètes et à jour que les chiffres américains. Et il vaccine rapidement, donc quel que soit l’impact des vaccins sur la population (et les données) rapidement », écrit-il, ajoutant que ce qui se passe en Israël est le plus important parce que le pays a été le premier à vacciner en masse.

Plus précisément, les Israéliens ont utilisé le vaccin à ARNm de Pfizer pour ses campagnes de vaccination de masse et ont également été les premiers à exiger que leurs citoyens soient boostés. Et puisque « la biologie humaine est la même partout » [sauf en France selon les autorités françaises et leurs conseillers, qui ne voient rien de tout cela et qui soutiennent une vaccination à multiples doses – MIRASTNEWS], il est logique d’utiliser les données israéliennes pour juger de l’efficacité des injections car « ce qui se passe » là-bas « se produit finalement dans tous les autres pays à ARNm ». Berenson poursuit en soulignant que le directeur scientifique de Pfizer a admis en septembre qu’Israël est une « sorte de laboratoire » pour ces vaccins.

« Voici comment se déroule l’expérience israélienne », a écrit Berenson en publiant un tableau qui suit les cas graves de COVID en Israël – essentiellement ceux nécessitant des hospitalisations en soins intensifs – depuis le début de la pandémie au début de 2020 :

« Les États-Unis comptent 36 fois plus d’habitants qu’Israël, donc 1 000 patients en soins intensifs se traduisent par 36 000. Israël a également une population relativement jeune, ce qui signifie que Covid sera globalement moins grave qu’aux États-Unis », a noté Berenson.

Il a poursuivi en soulignant que le graphique montre cinq pics de maladie COVID-19 distincts :

Les deux premiers sont en 2020, à l’ère pré-vaccinale.

Le troisième pic, celui du milieu, est le plus gros à ce jour. Elle s’est déroulée de décembre 2020 à février 2021, juste au moment où les vaccinations de masse des personnes âgées ont commencé.

Comme je l’écrivais à l’époque sur Twitter, ce lien n’était probablement pas une coïncidence. Les pays proches d’Israël qui ne vaccinaient pas n’avaient pas de pics aussi graves. La Grande-Bretagne, le deuxième grand pays à avoir commencé les vaccinations de masse, l’a fait. Des travaux ultérieurs ont montré une augmentation marquée des infections juste après la première dose d’ARNm, probablement parce que le vaccin réduit temporairement l’immunité globale contre l’infection.

Berenson a poursuivi en disant que même quelques mauvaises semaines seraient acceptables si, dans l’ensemble, la campagne de vaccination s’avérait efficace à plus long terme. Mais l’a-t-il fait ?

«Après janvier 2021, les cas graves ont plongé, tombant presque à zéro en mai – un total qui comprenait des malheureux qui étaient restés coincés sous ventilateurs pendant des mois», a-t-il noté. « C’était ce que j’appellerais plus tard la joyeuse vallée des vaccins, cette brève période où les vaccins semblaient fonctionner comme annoncé. »

Les défenseurs des vaccins, a-t-il poursuivi, étaient étourdis et tout le monde croyait que «l’immunité collective» était à portée de main à l’époque.

Mais il s’avère que Berenson a découvert que la protection vaccinale était de courte durée et ne produisait pas le type d’immunité que les vaccins précédents pouvaient avoir pour de nombreuses infections virales. En fait, dit-il, la recherche prouve que l’immunité naturelle après avoir contracté le virus et récupéré dure beaucoup plus longtemps que la « protection » vaccinale. Mais le monde continue de compter sur les vaccins et c’est une erreur, dit-il, car Israël le prouve, comme en témoignent les derniers pics malgré l’inoculation massive et le rappel.

« À ce stade, les autorités de santé publique et les gouvernements en Israël et partout ailleurs avaient le choix », écrit-il. «Ils pourraient admettre que les vaccins à ARNm échouaient – ​​que leur protection baissait et continuerait de baisser – et que le monde devrait vivre avec Covid dans un avenir prévisible.

« Ou ils pourraient doubler et offrir une troisième dose « de rappel » à ARNm – une dose qui n’avait pas été administrée lors des grands essais cliniques en 2020 de Pfizer et Moderna qui les avaient conduits à autoriser l’utilisation des vaccins », ajoute-t-il.

« Les vaccins se sont révélés inefficaces depuis plus de quelques mois contre le virus de type sauvage. Ils semblent avoir une efficacité négative contre Omicron », écrit Berenson, citant une montagne de données prouvant qu’au mieux, les vaccins et les rappels ne protègent que pendant une courte période.

« C’est fini », conclut-il. « La science n’a pas gagné. »

