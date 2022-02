Un initié sataniste expose ses héros + Une infirmière affirme que la vaccination COVID-19 du Premier ministre canadien Justin Trudeau a été truquée, souligne des drapeaux rouges

SON HOMMAGE PEUT ÊTRE EMBARRASSANT ! BEAUCOUP SONT ENCORE VIVANTS !!!!

« Le Seigneur des Ténèbres, Peter Mandelson, à gauche, en plus d’être ouvertement gay, est l’un des plus grands initiés du Royaume-Uni. Il a été formé dans le système hebdomadry de Magick, le même système utilisé à la fois par l’Alpha Lodge et l’Ordre des Neuf Angles. Son association étroite avec des personnalités du monde des affaires internationales et le groupe Bilderberg a été d’une grande, voire d’une utilité inestimable pour la voie de gauche.

«Suivant des traditions bien pensées et bien rodées, son rêve est une communauté mondiale en réseau carcéral. Il aime contrôler. Et ‘Mandy’ comme il est connu de ceux qui le connaissent le mieux, est aussi pointu et dangereux qu’un stylet.

« C’est Mandelson qui a aidé à transformer les Européens en serfs pour les banques européennes. L’Europe revient maintenant à une structure néo-féodale avec des banquiers comme seigneurs de leurs citoyens sous contrat. La Grande-Bretagne, l’Amérique et le reste du monde suivront la même voie. Les politiciens kleptocratiques ne sont que des vassaux.

Insider, Aloysius Fozdyke a révélé le contrôle satanique du monde en 2004.

Par Aloysius Fozdyke

(henrymakow.com)

Satan est le seul Dieu qui s’en soucie ! Il a toujours voulu ce qu’il y a de mieux pour l’humanité, mais donne néanmoins aux moutons ce qu’ils veulent vraiment. Satan n’a jamais exigé d’adoration – pas même du bâtard homosexuel juif mort il y a deux mille ans ! Satan exige de l’étude, de l’application, mais surtout – de l’action !

Vous savez ce qui s’en vient. Je te l’ai déjà dit. Et parce que personne n’a rien fait, il va de soi que ce qui s’en vient est ce que vous voulez. L’économie, c’est plus important que la politique. En Amérique, les pénuries alimentaires ne ressembleront à rien de jamais vu auparavant.

Comment pensez-vous que vont les caisses de retraite/pension, compte tenu de la destruction économique des blocages ? Lorsque les taux d’intérêt augmentent, des idées sur les conséquences pour les économies soutenues sur l’inflation ? Même partout où cela compte.

Les taux de cancer – en particulier chez ceux qui ont eu un cancer – vont augmenter. Les taux de cancer le sont déjà, mais ce n’est que le début. Les muselières assurent un taux élevé de dioxyde de carbone dans le sang dont les cellules cancéreuses ont besoin pour produire de l’alcool et donc du multiple. Des petits enfants obligés de respirer leurs propres déchets corporels. C’est bien! De toute façon, ils n’allaient grandir que pour ressembler à leurs parents.

Il n’y aura pas de soulèvement efficace et rien ni personne ne pourra nous arrêter.

Vous avez payé pour la criminalité brutale, les souffrances inutiles, les myriades de répressions et la mort qui se sont déchaînées, alors donnez-vous du crédit. Les vaccinés sont les morts-vivants. Ayez l’esprit tranquille, comme moi, sachant que d’autres s’en viennent.

Le NOM (NWO en anglais) est chinois, donc à moins que vous ne soyez chinois, vous et les vôtres avez manqué. Vous savez que les Chinois n’utilisent pas de vaccins à ARN modificateur, mais des vaccins à base de protéines à l’ancienne, n’est-ce pas ?

MES MAÎTRES

Je sais que mon travail continuera après ma mort, mais avant d’aller marcher avec Satan, dans Son monde et avec Son Épouse, Baphomet ; ces personnes méritent plus que je ne peux leur donner.

Tout d’abord, mon professeur et mage, le regretté et dévoué Petor Narsagonan qui était connu sous de nombreux noms. Il y a environ quarante ans, il a obtenu l’Épître de Matthias aux Philippines. C’est alors que l’Ordre des Neuf Angles a commencé à être rendu public.

Yevgeny Mastemer : Luciférien, magicien, banquier et défunt homme des systèmes par excellence. Connu sous de nombreux noms, ses doigts semblent dans chaque tarte. L’un des grands inconnus internationaux de l’histoire. Charme urbain, élégamment sophistiqué, très instruit et, comme Petor, un porteur de cravate/ascot. Profondément manqué.

SPYward1.jpgDr. Stephen Thomas Ward (à gauche) : Dieu vivant et maître magicien. Personne ne saura jamais toute la vérité, mais l’empire chinois à venir lui doit beaucoup. Il a influencé la loge alpha satanique. Petor et moi avons poursuivi son travail, qui se concrétise maintenant – avec (parmi beaucoup d’autres) John Winston Howard, 33 degrés et le regretté Barry S. J. O’Keefe AM, QC ; profondément catholique, mais nous exploiterons n’importe qui et n’importe quoi. (Voir Stephen Ward était un agent du KGB.)

Peter James Carrol : Maître magicien et physicien.

Lieutenant-colonel Michael Aquino : représentant de la guerre psychologique et éloquent, magicien de salon ; disciple de H.S. Levey.

Matthew Lawrence : Malgré les obstacles récents, son travail va continuer.

Les monarchistes d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Canada ainsi que leurs homologues républicains, la franc-maçonnerie UGLE, ainsi que la Returned Services League of Australia. Ils ne le sauront jamais et tant mieux.

H. W. et G.T. Armstrong pour avoir montré le chemin et l’église Hillsong.

Baron Charlie Falconer de Thoroton. Il nous a montré comment prouver que les documents de nomination vice-royale pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada avaient été falsifiés par Jack William Straw et nous avons donné ses informations au gouvernement chinois.

CONCLUSION

Comme je l’ai dit, un énorme krach économique est très, très proche. Après cela, un monde théocratique, stratifié et féodal brutalement imposé par la technologie. L’huissier de la profanation marche parmi nous et Vindex arrive. J’ai longtemps recommandé l’argent car l’argent est le métal de Satan.

Enfin, je tiens à vous remercier, la saleté docile d’avoir fait ce qu’il fallait.

Rappelez-vous, « le seigneur est mon berger… » et comme tous les bons bergers, il finit par vous conduire à votre abattage – parce que c’est ce que font les bergers.

Vos divinités sont endormies, tandis que les nôtres se manifestent et pourtant, vous ne voyez pas. Satan vous aime ! Et nous aussi.

A.J.F.

——–

Connexe– Makow- Le satanisme expliqué Le mal est organisé et dispose de fonds illimités. Tout ce que nous avons, c’est croire en ce qui est bon, vrai, salutaire et sain; et l’endurance nécessaire pour maintenir cette croyance.

https://www.henrymakow.com/2022/02/satanist-insider-exposes-his-heroes.html?_ga=2.237873920.1006389435.1638658226-346964864.1627224119

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

YOUNG HEARTS PART 11 – À mesure que les blessures augmentent, la dissimulation augmente également. AVERTISSEMENT GRAPHIQUE

Pouvez-vous imaginer que vos mains et vos jambes pourrissent ? Et si rien n’est fait, cela la tuera lentement. Quelle horrible façon de mourir. Je ne peux pas imaginer la souffrance physique et mentale que traverse cette pauvre femme. Cela doit cesser. Il faut que ça s’arrête. Source : Sixième Sens. Plus de vidéos que vous pourriez aimer :

F-35 « Landing Mishap » et un accident d’avion de 100 millions de dollars. Pilote piqué ?

Une infirmière affirme que la vaccination COVID-19 du Premier ministre canadien Justin Trudeau a été truquée, souligne des drapeaux rouges

Une infirmière diplômée formée à l’administration d’injections intramusculaires a créé une vidéo expliquant pourquoi elle pense que le premier ministre canadien Justin Trudeau et son épouse Sophie n’ont pas réellement reçu de vaccins contre la COVID-19. En fait, elle a dit qu’elle « pouvait repérer cela à un kilomètre de distance » simplement en regardant les images diffusées à la télévision en direct.

Le 23 avril, Trudeau et sa femme ont été enregistrés en train de recevoir leurs premières doses du vaccin COVID-19 AstraZeneca dans une pharmacie Rexall. Dans la vidéo, on peut voir Trudeau retrousser sa manche et tendre la main vers sa femme et lui demander de lui tenir la main avant qu’un pharmacien injecte la dose dans son bras gauche à l’endroit de son tatouage.

Dans la vidéo de l’infirmière, elle a partagé plusieurs raisons pour lesquelles elle pense que les piqûres étaient « évidemment fausses ». Sa principale critique était le fait que le travailleur qui a administré les injections au couple n’utilisait qu’une seule main.

« Personne ne fait ça. Vous ne faites pas d’injections IM de cette façon », a-t-elle souligné, en utilisant l’abréviation IM pour « intramusculaire ».

La méthode traditionnelle d’administration des injections intramusculaires comme les vaccins COVID-19 consiste à utiliser une main pour localiser le muscle deltoïde tandis que l’autre main injecte le vaccin dans le muscle dans une procédure connue sous le nom de repère. Les directives du gouvernement canadien stipulent que la peau du bras « doit être étirée à plat (entre le pouce et l’index) au moment de l’administration ».

Pour les Trudeau, elle a déclaré: «L’injecteur s’est assis sur sa chaise et a jeté cette aiguille comme si c’était une fléchette, d’une main, ne les a même pas touchés de l’autre main, n’a pas touché l’aiguille de l’autre part, c’était très inhabituel.

Vous pouvez voir la méthode étrange dans la vidéo, qui est publiée sur Brighteon.

https://www.brighteon.com/embed/4ffbd058-e2a0-4e54-bd90-14d467070e63

D’autres experts qui ont examiné les images ont admis que les travailleurs de la santé sont formés pour utiliser les deux mains lorsqu’ils administrent des injections, mais certains ont rapidement soutenu que l’utilisation d’une seule main ne signifie pas nécessairement que l’administration du vaccin a été truquée.

S’adressant à PolitiFact, un porte-parole de l’American Pharmacists Association a déclaré: « La vidéo avec les Trudeau n’est pas une démonstration de la technique que nous utilisons pour former le personnel de la pharmacie aux vaccinations, mais elle ne réfute pas nécessairement non plus que les Trudeau ont été vaccinés. »

Autres drapeaux rouges repérés dans les images

Un autre signal d’alarme qu’elle a souligné était le fait que le travailleur de la santé n’avait pas aspiré les injections des Trudeau. Il s’agit d’une procédure dans laquelle la personne qui administre le vaccin tire sur le piston de la seringue après l’insertion de l’aiguille dans le bras pour s’assurer qu’elle n’a pas percé un vaisseau sanguin. Bien que certains experts aient déclaré que l’aspiration n’est pas nécessaire pour ce type d’injection, c’est une pratique courante et beaucoup pensent que cela peut aider à réduire le risque d’effets secondaires négatifs.

L’infirmière a également estimé que le fait que Sophie Trudeau ait relevé sa manche avant que l’infirmière ne puisse lui faire un pansement est une preuve supplémentaire que le vaccin qui lui a été administré n’était pas réel.

Il y a eu de nombreux rapports selon lesquels certaines des images de personnes de haut niveau se faisant vacciner à la télévision en direct ont été truquées d’une manière ou d’une autre, bien qu’il soit difficile d’imaginer qu’ils n’auraient pas fait plus d’efforts pour rendre le vaccin du Premier ministre plus réaliste. Bien sûr, il serait compréhensible que lui et sa femme ne veuillent pas recevoir le coup compte tenu de ses nombreux dangers. Néanmoins, la dernière chose dont le Premier ministre a besoin en ce moment est de suggérer qu’il n’aurait peut-être pas reçu le vaccin qu’il impose au reste du pays, en particulier alors que les manifestations pacifiques contre le mandat de vaccination pour les camionneurs transfrontaliers prennent de l’ampleur.

Les sources de cet article incluent :

SGTReport.com

PolitiFact.com

Reuters.comSubmit a correction >>

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Athlètes décédés subitement

PASS VACCINAL = PASSEPORT POUR LA MORT

Clot Shot Carnage : les preuves sont partout

PARTAGEZ ceci au loin🇺🇸

LE FRÈRE DE TRUDEAU CLAQUE JUSTIN ET LA FAUSSE PANDÉMIE – DIT À JUSTIN D’ABANDONNER, ARRÊTER DE MENTIR

Le demi-frère de Justin Trudeau demande à Justin d’abandonner et d’arrêter.

Il dit au monde que Justin sait ce qu’il fait et exhorte son demi-frère à mettre fin à tous les mandats et à éloigner le Canada des mondialistes et à revenir à la normalité et à la LIBERTÉ.

Il a été banni sur Twitter pour avoir dit à tout le monde que ce vaccin a tué plus de personnes dans le monde que tout autre vaccin n’en a jamais fait.

LA SOURCE: https://brandnewtube.com/watch/brilliant-interview-with-kyle-kemper-half-brother-and-active-critic-of-justin-trudeau_fkblvzr9kej1yeg.html?lang=type

Source : Natural News

Des personnes sont abattues par l’armée nigériane pour avoir protesté contre les tests obligatoires de COVID

Des personnes sont abattues par l’armée nigériane pour avoir protesté contre les tests obligatoires de COVID, les vaccins et les mandats de verrouillage.

Que faire, faudrait-il prendre les armes pour protester et être désormais écouter?