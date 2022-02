38 983 décès et 3 530 362 blessés suite à des injections COVID dans la base de données européenne en tant que funérailles de masse pour les enfants décédés après le vaccin Pfizer en Suisse

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 38 983 décès et 3 530 362 blessures suite à des injections de quatre injections COVID-19 expérimentales :

VACCIN À ARNM COVID-19 MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessés recensés, près de la moitié d’entre eux (1 672 872) sont des blessés graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 29 janvier 2022.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 17 578 décès et 1 704 757 blessés au 29/01/2022

48 240 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 242 décès

57 541 Troubles cardiaques incl. 2 554 décès

522 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 51 décès

22 590 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 11 décès

1 911 Troubles endocriniens incl. 6 décès

25 814 Affections oculaires incl. 38 décès

133 365 Affections gastro-intestinales incl. 681 décès

422 360 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 024 décès

1 931 Affections hépatobiliaires incl. 90 décès

18 455 Troubles du système immunitaire incl. 95 décès

76 443 Infections et infestations incl. 1 878 décès

33 972 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 331 décès

42 585 Enquêtes incl. 502 décès

11 344 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 273 décès

201 643 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 212 décès

1 629 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 153 décès

278 744 Troubles du système nerveux incl. 1 859 décès

2 513 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 74 décès

251 Problèmes de produit incl. 3 décès

30 622 Troubles psychiatriques incl. 207 décès

6 150 Troubles rénaux et urinaires incl. 266 décès

68 129 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

72 531 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 884 décès

78 059 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 146 décès

3 871 Situation sociale incl. 22 décès

21 010 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 204 décès

42 532 Affections vasculaires incl. 766 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 11 008 décès et 543 543 blessés au 29/01/2022

12 365 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 120 décès

18 287 Troubles cardiaques incl. 1 142 décès

190 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 11 décès

6 310 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

502 Troubles endocriniens incl. 6 décès

7 475 Affections oculaires incl. 36 décès

44 340 Affections gastro-intestinales incl. 413 décès

145 153 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 630 décès

793 Affections hépatobiliaires incl. 54 décès

5 370 Troubles du système immunitaire incl. 22 décès

23 070 Infections et infestations incl. 1042 décès

10 286 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 208 décès

12 129 Enquêtes incl. 393 décès

4 847 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 263 décès

66 358 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 223 décès

682 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 85 décès

91 230 Affections du système nerveux incl. 1 029 décès

907 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 10 décès

98 Problèmes de produit incl. 4 décès

9 441 Troubles psychiatriques incl. 181 décès

3 030 Troubles rénaux et urinaires incl. 214 décès

12 547 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

23 251 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 162 décès

27 540 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 96 décès

2 239 Circonstances sociales incl. 45 décès

3 028 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 203 décès

12 075 Affections vasculaires incl. 399 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 7 977 décès et 1 154 757 blessés au 29/01/2022

13 912 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 278 décès

20 984 Troubles cardiaques incl. 830 décès

235 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 8 décès

13 406 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 7 décès

692 Troubles endocriniens incl. 6 décès

20 086 Affections oculaires incl. 32 décès

107 453 Affections gastro-intestinales incl. 434 décès

304 993 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 855 décès

1 039 Affections hépatobiliaires incl . 69 décès

5 409 Affections du système immunitaire, y compris 40 décès

42 266 Infections et infestations incl. 620 décès

13 630 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 198 décès

25 681 Enquêtes incl. 205 décès

13 023 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 126 décès

168 174 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 165 décès

743 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 40 décès

234 117 Affections du système nerveux, y compris 1 178 décès

635 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 20 décès

199 Problèmes de produit incl. 1 décès

21 051 Troubles psychiatriques incl. 69 décès

4 338 Troubles rénaux et urinaires incl. 78 décès

16 849 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

41 401 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 082 décès

52 064 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 65 décès

1 617 Situation sociale incl. 9 décès

1 973 Interventions chirurgicales et médicales incl. 30 décès

28 787 Affections vasculaires incl. 529 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 420 décès et 127 305 blessés au 29/01/2022

1 229 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 51 décès

2 552 Troubles cardiaques incl. 204 décès

40 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 1 décès

1 319 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

105 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 656 Troubles oculaires incl. 10 décès

9 588 Affections gastro-intestinales incl. 88 décès

34 487 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 685 décès

153 Affections hépatobiliaires incl. 13 décès

544 Affections du système immunitaire, y compris 10 décès

8 521 Infections et infestations incl. 207 décès

1 147 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 25 décès

6 086 Enquêtes incl. 131 décès

756 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 60 décès

17 116 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 55 décès

86 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 8 décès

23 413 Affections du système nerveux incl. 245 décès

55 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

30 Problèmes liés au produit

1 766 Troubles psychiatriques incl. 22 décès

535 Troubles rénaux et urinaires incl. 31 décès

2 941 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

4 468 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 304 décès

3 760 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 10 décès

409 Situation sociale incl. 4 décès

867 Interventions chirurgicales et médicales incl. 74 décès

3 676 Affections vasculaires incl. 171 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Le 29 janvier 2021, une manifestation funéraire de masse pour les enfants décédés après avoir reçu un vaccin Pfizer a eu lieu à Genève, en Suisse.

Quelqu’un a enregistré l’événement et a fait une courte vidéo. C’est sur notre chaîne Bitchute, ainsi que sur notre chaîne Telegram.

Au Canada aujourd’hui, il a été rapporté qu’un juge a statué qu’une mère pouvait administrer des vaccins COVID-19 à ses enfants malgré les objections du père des enfants, et a suspendu le droit du père de passer du temps avec ses enfants.

‘Avec le cœur lourd’, N.B. le juge suspend temporairement la garde du père non vacciné

🇦🇺 Médecin généraliste de 43 ans – Le taux de mortalité des enfants prenant le vaccin est 52 fois plus élevé que celui sans piqûre

Il s’agit en fait de meurtres non signalés de nos concitoyens –

Des gens sont ouvertement assassinés dans notre société.

Si nous ne nous réveillons PAS maintenant… il sera trop tard…

Extrait d’un livestream #ConvoyToCanberra

5 février 2022

Dr Daniel Nagase – Le propre document de Pfizer indique 1200 participants à l’essai sont morts

Pfizer document: https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

RAPPORT D’URGENCE: Nouvelle souche mortelle de VIH liée au programme d’armes biologiques Fauci

Alex Jones explique comment Covid est lié à une nouvelle souche mutante de VIH émergeant dans le monde.

« Pour ceux d’entre vous qui ont pris la troisième dose, allez faire un test de dépistage du SIDA. »

www.jimstone.is

http://198.46.190.126/pages/zy2.html

Via Tap News

Docteur McCullough : Une étude prouve que le cœur des enfants est détruit par le vaccin COVID

PASS VACCINAL = PASSEPORT POUR LA MORT

Le Dr Peter McCullough rejoint The Alex Jones Show pour décomposer les preuves croissantes de lésions cardiaques chez les enfants de moins de 12 ans à la suite d’injections de Covid.

Les compagnies d’assurance-vie ont souffert pendant que l’industrie funéraire prospérait en 2021 après le déploiement des vaccins COVID

L’année 2021 restera dans l’histoire comme «l’année des vaccins COVID-19» alors que les réclamations d’assurance-vie montaient en flèche et que l’industrie funéraire prospérait, alors qu’environ 400 000 décès supplémentaires se sont produits avec le déploiement des vaccins COVID-19.

Scott Davison, PDG de OneAmerica, une compagnie d’assurance de 100 milliards de dollars basée dans l’Indiana, a été le premier à signaler l’excès de nombre de sinistres décès en 2021 le mois dernier (janvier 2021). Voir:

Crise en Amérique : les décès ont augmenté de 40 % parmi les personnes âgées de 18 à 64 ans sur la base des réclamations d’assurance-vie pour 2021 après le déploiement du vaccin COVID-19

Plus tôt cette semaine, Mike Adams de Natural News a rapporté des nouvelles de Hollande où l’assureur néerlandais Aegon a révélé que ses versements d’assurance-vie au troisième trimestre 2021 ont grimpé en flèche de 258% par rapport aux versements au troisième trimestre 2020. Voir:

LA MORT EST ICI: Les paiements d’assurance-vie montent en flèche de 258% alors que les décès post-vaccinaux s’accélèrent rapidement

Aujourd’hui, 4 février 2021, ZeroHedge News a publié un article avec une analyse de l’industrie de l’assurance-vie et des pompes funèbres en 2021 par un ancien gestionnaire de fonds Blackrock.

Salons funéraires longs, assureurs vie courte ? L’ancien gestionnaire de fonds de Blackrock découvre des tendances inquiétantes en matière de mortalité

Par ZeroHedge News

Il y a quatre semaines, le PDG de la compagnie d’assurance OneAmerica, Scott Davison, a révélé qu’ils avaient été témoins des «taux de mortalité les plus élevés de l’histoire de cette entreprise – pas seulement chez OneAmerica» avec un bond de «40% par rapport à ce qu’ils étaient avant la pandémie». Davison a noté que la majorité des décès ne sont pas classés comme dus à Covid-19.

Ainsi, le PDG dans ses propres mots. Ils imposent des vaccins sur le lieu de travail et augmentent les primes dans les comtés moins vaccinés parce qu’ils devinent à tort ici au départ. Les primes changeront vers des zones plus vaccinées au fil du temps, je suppose. Il a raté l’intrigue. pic.twitter.com/avjFxkn7su – Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) 3 janvier 2022

L’implication pour beaucoup était claire – que le vaccin Covid-19 est lié à la surmortalité, et des mois de rapports sur les blessures causées par les vaccins débordaient maintenant sur des données actuarielles – ce qui commence à montrer, entre autres, que les jeunes en âge de travailler les gens ont commencé à mourir en plus grand nombre lorsque les mandats de vaccination ont frappé – pour une maladie qui tue principalement les personnes plus âgées et en âge de ne pas travailler. Le contre-argument, souvent présenté sans preuves, est que l’augmentation est due aux personnes qui ont reporté les chirurgies électives et autres traitements médicaux pendant la pandémie.

L’ancien gestionnaire de fonds Blackrock, Ed Dowd, est dans l’ancien camp et a passé le mois dernier à analyser les miettes de pain associées à une augmentation de la surmortalité par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Étant donné que nous sommes maintenant au milieu de la saison des bénéfices, il y a des miettes assez grosses qui sortent des secteurs de l’assurance et des services funéraires qui commencent à brosser un tableau inquiétant.

Quelques observations clés :

La mortalité s’est aggravée en 2021 par rapport à 2020 malgré des vaccinations généralisées

Un pic de mortalité chez les personnes plus jeunes en âge de travailler a coïncidé avec les mandats de vaccination

Le pic de décès chez les jeunes a culminé au troisième trimestre 2021 lorsque les décès de Covid étaient extrêmement faibles (mais en hausse jusqu’à la fin septembre)

Mardi, la compagnie d’assurance financière Unum a annoncé que son segment Vie avait enregistré une augmentation de 9 % de son ratio de versements par rapport aux primes (ratio de prestations), une augmentation de 17,4 % en 2021 par rapport à 2020 malgré les vaccinations généralisées, et une augmentation de 13,3 % par rapport à 2019.

En 2019, l’unité a réalisé un bénéfice de 266 millions de dollars, l’année dernière un bénéfice de 82 millions de dollars et cette année une perte de -192 millions de dollars. Une baisse de 458 millions de dollars sur 2 ans. Il est important de se rappeler qu’il s’agit de personnes en âge de travailler. Autres numéros amusants : T4 vs 2020= +21% T4 vs 2019= +36% – Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) 2 février 2022

Mercredi, Dowd a noté que la société de pompes funèbres Carriage Services a enregistré une augmentation de 28 % en septembre 2021 par rapport à 2020 et une augmentation de 13 % en août par rapport à la même période. Les funérailles et crémations sont en hausse respectivement de 12% et 13% sur le trimestre.

En général, les salons funéraires ont connu une hausse de leurs activités au troisième trimestre, et Dowd surveillera de près les rapports du quatrième trimestre qui sont attendus vers le 15 février – dans moins de deux semaines.

Les affaires ont été plutôt bonnes depuis l’introduction des vaccins et le stock a augmenté de 106 % en 2021. Curieux, non ?

Les gars, c’est choquant car 89% des salons funéraires sont privés aux États-Unis. Nous voyons la pointe de l’iceberg. Les entreprises publiques font état du quatrième trimestre mi-février pic.twitter.com/M2rpNhIJzt – Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) 2 février 2022

Dowd a également noté mercredi que les demandes de décès du Lincoln National étaient en hausse de 13,7 % sur un an et de 57 % au quatrième trimestre par rapport à 2019. Le directeur financier Randy Frietag a expliqué jeudi qu’en 2021, la part des jeunes mourant de Covid avait doublé au deuxième moitié de l’année.

Tom Gallagher d’Evercore a posé la question de l’impact de la mortalité de Covid. C’était la réponse. Boom 💥 les gens, c’est clair comme le jour ce qui a changé au second semestre 2021. Des variantes moins virulentes que l’original mais nous avons eu des mandats et des boosters qui ont frappé. C’est un spectacle de merde total à voir. – Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) 3 février 2022

Pendant ce temps, Reinsurance Group of America a noté dans son appel aux résultats de jeudi que le quatrième trimestre avait été impacté par un niveau significatif de réclamations de mortalité Covid-19 malgré le fait que les vaccins Covid-19 existent depuis plus d’un an.

RGA: les réclamations non Covid sont élevées en raison des effets « indirects » 🤔 du Covid-19 pic.twitter.com/XHfgy4TSwS – Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) 3 février 2022

Rappelez-nous à nouveau comment les vaccins aident ? RGA: le réassureur vie enregistre un bénéfice au 4T20 et une perte au 4T21 sur une mortalité plus élevée pic.twitter.com/j0yAjCd2wt – Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) 3 février 2022

Notant également un pic de décès chez les jeunes qui a culminé au troisième trimestre 2022, Hardford Insurance Group, qui a signalé que la mortalité était en hausse de 32 % par rapport aux niveaux pré-covid de 2019 et de 20 % par rapport aux niveaux pré-vaccinaux de 2020.

… parce que moins de personnes âgées meurent, mais les jeunes meurent plus… 🤔… très étrange pic.twitter.com/CCfqXY3E3M – Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) 4 février 2022

Quelques questions clés pour les compagnies d’assurance :

Quelles sont les principales causes de décès pour 2020 et 2021 ?

Parmi ceux qui sont décédés, combien étaient vaccinés ou non vaccinés ?

Reinsurance Group of America, par exemple, a enregistré un bénéfice au quatrième trimestre 2020 lorsque la majeure partie de la population n’était pas vaccinée et au milieu d’une souche plus mortelle de Covid-19, mais ils ont enregistré une perte au quatrième trimestre 2021 avec plus de 60 % du pays entièrement vaccinés (et environ 75% qui ont reçu au moins une dose).

C’est peut-être pour cette raison que Pfizer se bat maintenant activement pour supprimer les données de recherche soumises à la FDA pour approbation – tandis que le géant pharmaceutique et ses pairs continuent de bénéficier de l’immunité légale contre les blessures causées par les vaccins.

En conclusion, quelques conseils non d’investissement ironiques de Dowd :

L’assurance vie courte des salons funéraires longs. Pas de conseil en investissement mais illustre mon propos. Une industrie est en croissance, l’autre pas. $SCI $CSV pic.twitter.com/OIvUCQGdNX – Ed ☯️Free Thinker & Oracle (@DowdEdward) 3 février 2022

Lire l’article complet sur ZeroHedge News

Effet secondaire du vaccin

Guillain-Barré, Paralysie, Collapsus pulmonaire

https://www.facebook.com/chellelemay

La vie des blessés piquées – Un cauchemar continu de douleur et de regret qui ne finit jamais

Cette femme souffre toujours mentalement de sa blessure par piqûre. Elle peut sembler bien aux autres. Mais sous la surface, elle fond à l’intérieur, pleure constamment, perd des protéines de pointe partout où elle va… elle se demande si ce cauchemar de douleur et de traumatisme finira un jour… La pandémie de piqûre est réelle…

LES GOUVERNEMENTS PLANIFIENT DE TUER AVEC LE VACCIN COVID-19 DIFFUSÉ À LA TÉLÉVISION EN 2009

Nous savons (j’espère que vous le savez) AJ est une opposition contrôlée. Cependant, il a révélé la vérité parmi toutes les tactiques de peur, de choc et de peur. Voici juste un exemple de cela. C’est pourquoi vous devez regarder une grande variété d’émissions et lire une grande quantité d’informations pour apprendre à les comprendre pour obtenir la vérité (ou quelque chose de proche). C’est pourquoi je poste sur de nombreux sujets différents. C’est difficile à faire. Je manque plusieurs fois au début moi-même, mais vous devez continuer à essayer. Source : Résistance maximale. D’autres vidéos que vous avez peut-être manquées mais que vous aimeriez voir : La prochaine mort par vaccins Covid pour les trois prochaines années – Clif High

SACCAGEZ LES TOUS – Sam. 5 février – Les Australiens convergent vers Canberra de tout le pays ET S’UNISSENT

Des scènes époustouflantes de la capitale australienne pour exprimer leur opposition aux mandats, à l’agenda CovidHoax™ de l’OMS et pour leur faire savoir… Le temps des politiciens est compté.

Les médias rapporteront probablement « juste quelques centaines »

