La relation russo-chinoise désormais « sans précédent » selon Poutine

Le président russe a rencontré le président chinois Xi Jinping vendredi à Pékin

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping arrivent pour poser pour une photo lors de leur rencontre à Pékin, le 4 février 2022.

L’amitié entre la Russie et la Chine est devenue un exemple de la façon dont deux nations peuvent se développer ensemble et se soutenir « dans presque tous les domaines », a déclaré vendredi le président russe Vladimir Poutine.

S’adressant à son homologue chinois Xi Jinping lors de leur première rencontre en face à face depuis le début de la pandémie de Covid-19, Poutine a noté comment Moscou et Pékin étaient en contact constant et continuaient de renforcer leur coopération.

« En ce qui concerne nos relations bilatérales, elles se développent en effet régulièrement dans un esprit d’amitié et de partenariat stratégique », a déclaré Poutine dans des commentaires diffusés publiquement avant le début des discussions. « Ils ont acquis une nature vraiment sans précédent et sont un exemple de relations dignes qui aident les deux parties à se développer et, en même temps, se soutiennent mutuellement dans leur développement. »

Suite à la rencontre entre les deux dirigeants, la Russie et la Chine ont publié une déclaration conjointe faisant écho au ton des commentaires de Poutine.

« L’amitié entre les deux États n’a pas de limites, il n’y a pas de domaines de coopération « interdits », le renforcement de la coopération stratégique bilatérale n’est ni dirigé contre des pays tiers ni affecté par l’évolution de l’environnement international et les changements de circonstances dans les pays tiers », indique le document.

Dans la déclaration, Xi et Poutine ont convenu d’un programme bilatéral pour l’avenir des relations entre les deux nations tout en expliquant comment Pékin et Moscou s’adresseraient à des tiers, y compris l’Amérique.

Dans le cadre de la déclaration, la Chine a pris le parti de la Russie dans le débat en cours concernant l’expansion vers l’est du bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis, les deux parties convenant qu’elle devrait être interrompue.

« Les parties s’opposent à un nouvel élargissement de l’OTAN et appellent l’Alliance de l’Atlantique Nord à abandonner ses approches idéologisées de la guerre froide », lit-on, tout en exhortant le bloc à respecter « la souveraineté, la sécurité et les intérêts des autres pays, la diversité de leurs civilisationnel, culturel et historique, et d’adopter une attitude juste et objective à l’égard du développement pacifique des autres États ».

Ces dernières années, la Russie et la Chine ont travaillé ensemble pour renforcer la coopération économique, et le commerce bilatéral dépasse désormais 140 milliards de dollars par an. Vendredi, le géant russe de l’énergie Gazprom et la China National Petroleum Corporation ont signé un contrat à long terme pour la fourniture de 10 milliards de mètres cubes de gaz russe à Pékin.

Biden intensifie les tensions en Ukraine – Sénateur américain

La détérioration des liens entre la Russie et l’Ukraine est due à « l’occupant du bureau ovale », a déclaré Ted Cruz

Joe Biden

Le sénateur Ted Cruz a accusé le président américain Joe Biden d’être la véritable raison de l’escalade des tensions entre l’Occident et la Russie, affirmant que son leadership avait contribué à aggraver la situation de l’autre côté de la frontière commune avec l’Ukraine.

S’exprimant au Sénat jeudi, Cruz a laissé entendre que les niveaux élevés de tension autour de l’Europe de l’Est sont dus au nouvel « occupant du bureau ovale », et a demandé pourquoi il n’y avait pas eu de menace d’invasion russe dans les années précédentes.

« Pourquoi cela ne s’est-il pas produit en 2018, 2019 ou 2020 ? Qu’est ce qui a changé » a-t-il demandé, laissant entendre que la présidence de Biden est le catalyseur qui a déclenché la montée des tensions observée ces derniers mois.

Le sénateur Cruz a poursuivi en accusant Biden de faire preuve de « faiblesse et d’apaisement presque immédiatement après avoir mis la main sur la Bible », arguant que le président a sous-performé depuis son investiture en janvier de l’année dernière.

Cruz, membre du Parti républicain et ancien candidat à la présidence, est depuis longtemps un opposant virulent à Biden. Son dernier discours n’est pas la première fois qu’il accuse la Maison Blanche d’incompétence. S’exprimant sur Fox News en décembre, Cruz a insisté sur le fait que le retrait désordonné des troupes américaines d’Afghanistan cet été-là avait servi à « enhardir les ennemis de l’Amérique », y compris la Russie. Selon le sénateur, la prétendue agression de Moscou contre l’Ukraine est une conséquence inévitable de l’affaiblissement du statut des États-Unis sur la scène mondiale.

Les accusations de Cruz surviennent au milieu de tensions accrues entre la Russie et l’OTAN. Un certain nombre de dirigeants occidentaux ont plutôt accusé le président russe Vladimir Poutine d’avoir aggravé la situation, tandis que le Kremlin a déclaré que le bloc militaire dirigé par les États-Unis était à l’origine de l’escalade.

Washington et Bruxelles ont affirmé à plusieurs reprises que Moscou prévoyait une invasion de l’Ukraine, citant des informations faisant état d’une accumulation de troupes russes en Biélorussie et de son propre côté de la frontière. En réponse, Moscou dit qu’il ne fait que déplacer ses forces sur son propre territoire, ce qu’il a le droit de faire. Les forces de l’OTAN ont également commencé à constituer des troupes et des équipements sur le flanc est du bloc à leur tour. Mercredi, Washington a annoncé qu’il enverrait environ 3 000 soldats en Roumanie, en Allemagne et en Pologne.

Le lendemain, les États-Unis ont accusé la Russie de préparer une attaque sous fausse bannière dans l’est de l’Ukraine comme prétexte à une invasion, mais ont refusé de témoigner. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié ces affirmations de « non-sens ».

Ces remarques interviennent après que Poutine a accepté d’accroître la coopération militaire avec le Nicaragua, Cuba et le Venezuela

Véhicule de combat aéroporté du Venezuela lors du concours de peloton aéroporté aux Jeux militaires internationaux de 2016.

Des soldats russes pourraient être envoyés au Nicaragua en vertu des lois déjà en vigueur dans la nation d’Amérique centrale, l’ambassadeur de Moscou à Managua s’est disputé au milieu d’une nouvelle impasse avec Washington sur la perspective que le Kremlin renforce sa présence militaire dans la région.

S’adressant à RIA Novosti vendredi, Alexander Khokholikov, qui est également l’envoyé au Honduras et au Salvador, a commenté la possibilité d’accueillir des forces étrangères à l’intérieur des frontières du Nicaragua.

« Le gouvernement vote chaque année une loi sur la présence militaire étrangère sur le territoire nicaraguayen », a-t-il expliqué. « Il prévoit la possibilité du transit et de la présence de militaires, ainsi que d’équipements militaires d’un certain nombre de pays, dont la Russie et, accessoirement, les États-Unis, pour l’échange d’expériences dans le domaine de la coopération militaire, des exercices conjoints et activités de lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé. »

Selon le diplomate, la coopération militaire entre Moscou et Managua « n’est pas dirigée contre des pays tiers », malgré une querelle qui s’aggrave avec les États-Unis sur les déploiements potentiels.

Khokholikov a ajouté que « indépendamment de la situation politique actuelle dans le monde et des explosions de tension opportunistes de l’Occident dans les relations avec Moscou, une augmentation de la coopération russo-nicaraguayenne dans les domaines commercial, économique, culturel et humanitaire, ainsi que dans le domaine militaire est envisagé. »

Ses remarques interviennent après que le président russe Vladimir Poutine a accepté le mois dernier de renforcer les partenariats avec les dirigeants de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua dans une série de domaines, y compris l’intensification de la coopération militaire.

Plus tôt ce mois-là, le vice-ministre des Affaires étrangères de Moscou, Sergueï Ryabkov, a refusé d’exclure l’envoi de troupes en Amérique latine, affirmant seulement que « c’est le style américain d’avoir plusieurs options pour sa politique étrangère et militaire ».

« Le président de la Russie a parlé à plusieurs reprises de ce que pourraient être les mesures, par exemple impliquant la marine russe, si les choses sont décidées à provoquer la Russie et à augmenter encore la pression militaire exercée sur nous par les États-Unis », il ajouta.

Washington, cependant, a rejeté la suggestion selon laquelle les troupes de Moscou pourraient être stationnées au Venezuela et à Cuba, à à peine 100 milles des côtes américaines. À la mi-janvier, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a averti que « si la Russie devait aller dans cette direction, nous la traiterions de manière décisive ».

Les tensions entre les États-Unis et la Russie se sont tendues ces derniers mois, les dirigeants occidentaux tirant la sonnette d’alarme sur le fait que les forces armées de Moscou se préparent à envahir l’Ukraine. Le Kremlin, cependant, a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention d’attaquer son voisin et a plutôt cherché à obtenir des garanties écrites excluant l’expansion de l’OTAN plus près des frontières du pays – une demande qui a depuis été rejetée.

Rapports des médias: l’Ukraine envoie une liste de souhaits d’armes au gouvernement fédéral

Selon diverses informations médiatiques, l’Ukraine a fait une demande officielle au gouvernement fédéral avec une liste des systèmes d’armes souhaités. Kiev souligne qu’elles sont purement défensives et dirigées contre une prétendue agression russe.

Source : http://www.globallookpress.com © Michaela Rihova/CTK

image d’icône

Compte tenu du conflit avec la Russie, l’Ukraine a envoyé une liste de souhaits pour les livraisons d’armes au gouvernement fédéral. Le Süddeutsche Zeitung a rapporté vendredi. La lettre énumère donc en détail de nombreux systèmes d’armes requis par l’Ukraine. Selon la SZ, le pays demande :

Systèmes de missiles anti-aériens à moyenne portée

Systèmes de missiles anti-aériens portables

Pistolets anti-drones

Systèmes de destruction par micro-ondes

Systèmes de suivi électronique

Appareils de vision nocturne

Caméras de surveillance

Et munitions.

La lettre souligne qu’il s’agit de « systèmes d’armes à caractère défensif ». Le gouvernement ukrainien demande également que la demande soit traitée « dans les plus brefs délais » en raison de la « situation sécuritaire extrêmement tendue » et de la prétendue « menace d’agression russe ». Plus tard, le studio de la capitale ARD a également rendu compte de la demande de l’Ukraine.

Le gouvernement fédéral a jusqu’à présent exclu les livraisons d’armes à l’Ukraine. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) n’a clairement rejeté une telle mesure que mercredi soir dans le ZDF Today Journal. Cette attitude a récemment été clairement critiquée par l’Ukraine et certains États membres de l’Est de l’OTAN. Selon SZ, l’Ukraine a maintenant demandé dans sa lettre, qui selon le rapport a été envoyée aux ministres des Affaires étrangères et de la Défense, que cette demande soit traitée « le plus rapidement possible ».

Scholz et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) veulent servir de médiateur dans la semaine à venir avec des visites diplomatiques dans le conflit tendu. Baerbock rencontrera lundi le président ukrainien Vladimir Zelenskiy et le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba à Kiev. Mardi, elle se rendra sur la ligne de front entre les forces gouvernementales ukrainiennes et les séparatistes dans la zone de conflit du Donbass.

Scholz a prévu un voyage à Kiev pour le 14 février, et un jour plus tard, il veut rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Scholz part déjà pour une rencontre avec le président américain Joe Biden à Washington ce dimanche.

L’Occident « ne fait qu’empirer les choses » dans la querelle sur l’Ukraine, selon le président turc

Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le président américain Joe Biden n’avait pas eu d’impact positif sur la crise en Europe

Turkish President Recep Tayyip Erdogan at an event in Ankara, January 20, 2022.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les pays occidentaux n’avaient pas réussi à tenter de résoudre la crise actuelle avec la Russie. Il a fait ces remarques vendredi après son retour d’une visite en Ukraine.

« Malheureusement, l’Occident n’a jusqu’à présent apporté aucune contribution à la résolution de ce problème. Je peux dire qu’ils ne font qu’empirer les choses », a déclaré Erdogan, cité par le Daily Sabah.

Erdogan a ajouté que le président américain Joe Biden « n’a pas encore été en mesure de montrer une approche positive de ce processus pour l’instant ».

Le dirigeant turc a déclaré qu’il souhaitait qu’Ankara se voie confier le rôle de médiateur dans les tensions actuelles entre la Russie et l’Occident. Le mois dernier, Erdogan a invité le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à se rencontrer sur le sol turc.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé vendredi aux médias russes que la visite de Poutine en Turquie était en préparation. « Nous espérons que cela se produira le plus tôt possible », a déclaré Peskov. Le porte-parole n’a pas exclu une future rencontre Poutine-Zelensky, mais a déclaré qu’il était « très difficile » de discuter de la question pour le moment.

Erdogan, néanmoins, était optimiste quant au rapprochement de Poutine et Zelensky. « Nous allons maintenant fixer la date. Ensuite, espérons-le, nous voulons tenir cette réunion afin de réunir M. Poutine et M. Zelensky à un niveau élevé. Notre accord avec M. Zelensky va dans ce sens », a-t-il déclaré vendredi.

La Russie a démenti à plusieurs reprises les allégations des membres de l’OTAN selon lesquelles elle se préparait à envahir l’Ukraine. Les États-Unis et l’UE ont néanmoins menacé d’imposer de nouvelles sanctions à la Russie si elle attaquait son voisin.

Moscou veut que le bloc dirigé par les États-Unis fournisse des assurances juridiquement contraignantes qu’il ne s’étendra pas plus près des frontières de la Russie. L’OTAN a rejeté la demande de la Russie d’abandonner officiellement sa «politique de la porte ouverte» consistant à accepter de nouveaux membres, mais, avec les États-Unis, a proposé d’autres mesures pour réduire les tensions en Europe de l’Est.

