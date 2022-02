Nucléaire: coup de grâce anti-US

Un cric de pompe à huile imprimé en 3D est visible devant le logo de l’OPEP affiché sur cette image d’illustration, le 14 avril 2020.

Après un mois au cours duquel les prix du pétrole ont bondi de 15 % et les tensions géopolitiques ont éclaté dans le monde entier, l’OPEP et ses alliés ont mis 16 minutes, un temps record, pour décider qu’ils s’en tiendraient à leur augmentation de production précédemment prévue.

Apparemment, il n’y a pas eu de longues discussions lors de la réunion de mercredi sur les pays membres du groupe de producteurs n’ayant pas atteint leurs objectifs de production ou sur l’un des mois les plus chargés sur le front géopolitique depuis des années, avec : une guerre potentielle entre la Russie et l’Ukraine ; troubles rares au Kazakhstan; des indices de progrès dans les négociations nucléaires entre les États-Unis et l’Iran ; et des attaques répétées de drones contre les Émirats arabes unis.

Ils ont plutôt choisi de terminer leur réunion mensuelle en un temps record, évitant toute discussion épineuse. L’OPEP+, qui regroupe l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés dirigés par la Russie, a convenu d’une légère augmentation pour mars, augmentant l’objectif collectif de production de pétrole de 400 000 barils par jour (bpj).

Les prix du Brent ont atteint un sommet en sept ans de 91,70 $ le baril le 28 janvier et se négocient actuellement à environ 90 $.

Plusieurs délégués de l’OPEP+ ont déclaré que la dernière étape de la reprise du pétrole résultait d’une inquiétude concernant le potentiel de perturbation de l’approvisionnement en raison d’un conflit plutôt que d’un problème de sous-approvisionnement.

« Les prix sont élevés non pas à cause des fondamentaux du marché, mais à cause de la géopolitique », a déclaré un délégué, cité par Reuters.

La source a toutefois indiqué que les tensions géopolitiques n’avaient pas été évoquées. « Rien de politique (n’a été) soulevé », a-t-elle souligné.

Le groupe procède au même ajustement mensuel des objectifs depuis août alors qu’il annule lentement les coupes record effectuées au plus fort de la pandémie, lorsque la demande de carburant a chuté dans le monde. L’OPEP+ est loin d’avoir atteint l’objectif croissant et est à la traîne de la reprise de la demande de carburant, car plusieurs membres n’ont pas fait les investissements nécessaires pour entretenir les champs pétrolifères pendant la pandémie.

En plus de la crise internationale autour de l’Ukraine, des tensions sont également apparues ce mois-ci dans la péninsule arabique où les forces yéménites ont lancé des drones et des missiles pour attaquer les Émirats arabes unis.

« Une prime géopolitique est intégrée aux prix avec la poursuite de l’affrontement entre la Russie et l’Ukraine et les houthis au Yémen », a déclaré l’analyste du PVM, Stephen Brennock.

Interrogé sur le principal moteur de la légère augmentation de la production de l’OPEP, un autre délégué de l’OPEP+ a déclaré : « Cette décision… convient à tout le monde, à ceux qui ont la capacité d’augmenter leur offre et à ceux qui ne le peuvent pas ».

« Avec cette décision, nous maintenons la cohésion du groupe et nous remettons les discussions difficiles à plus tard », a-t-il ajouté, évoquant l’affaiblissement des capacités de certains membres.

Les données de l’OPEP+ montrent qu’en 2021, le groupe a produit en moyenne plus de 800 000 bpj en dessous de ses objectifs de production, certains producteurs – principalement d’Afrique de l’Ouest – étant aux prises avec un sous-investissement.

Le manque de capacité de réserve du groupe – des champs pétrolifères inactifs prêts à être mis en ligne rapidement pour faire face à des pannes inattendues de l’approvisionnement mondial – ainsi qu’une reprise de la demande post-pandémique, a fait grimper les prix de l’énergie et l’inflation mondiale. Seuls quelques producteurs détiennent la majeure partie de cette capacité inutilisée mondiale : l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Irak.

Plusieurs analystes, dont Goldman Sachs, affirment que la très faible capacité de réserve pourrait pousser le cours du pétrole au-dessus de la barre des 100 dollars plus tard cette année.

La décision rapide donne au groupe plus de temps pour attendre la direction des pourparlers sur le nucléaire iranien avec l’Occident, ce qui ouvrirait la voie à la levée des sanctions sur les exportations de pétrole du membre de l’OPEP.

Les pourparlers indirects entre les États-Unis et l’Iran entrent dans la « dernière ligne droite », toutes les parties devant prendre des décisions politiques difficiles, a déclaré cette semaine un haut responsable du département d’État américain.

Pendant ce temps, le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji, a déclaré que Téhéran était prêt à revenir rapidement sur le marché pétrolier, ce qui pourrait augmenter l’offre de 1,5 million de bpj supplémentaires. Ce mois-ci, les douanes chinoises ont signalé la première importation de brut iranien en un an malgré les sanctions en cours, déchargeant près de 4 millions de barils de pétrole brut iranien dans des réservoirs de réserve d’État.

Tout accord nucléaire avec l’Iran obligera très probablement l’OPEP+ à réorganiser ses quotas de production pour faire de la place aux barils iraniens comme les années précédentes. Un approvisionnement iranien supplémentaire pourrait cependant aider à combler le trou dans les objectifs de production manqués de l’OPEP+, a déclaré l’une des sources.

Source: Press TV

Les données de Pfizer prouvent que leurs inoculations font plus de mal que de bien

Les propres données du rapport de 6 mois de Pfizer sur son inoculation COVID-19 montrent qu’il y a plus de maladies et de décès dans le bras d’inoculation que dans le bras placebo. De plus, une mauvaise conception des essais, des données manquantes, des études sous-alimentées, une surveillance passive et plus encore.

Pour le PDF de cette présentation visitez : https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good/

Vidéo originale: https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-inoculations-do-more-harm-than-good.html

Fieldwood Energy cède le contrôle des champs pétrolifères mexicains au russe Lukoil

La société Fieldwood Energy E&P Mexico a cédé à la compagnie pétrolière russe Lukoil 100% de sa participation dans un contrat portant sur deux champs pétroliers dans le golfe du Mexique.

La décision a été annoncée lors de la dixième session extraordinaire du Conseil d’administration de la Commission nationale des hydrocarbures (CNH) tenue le 3 février.

La CNH a indiqué avoir autorisé le transfert du contrôle social et de la gestion indirecte de Fieldwood Energy E&P Mexico à l’opérateur Lukoil, qui avait déjà acquis 50% de la participation opérationnelle dans une transaction de 435 millions de dollars.

2/2 #SessionCNH #CNH pic.twitter.com/juM0nKCDuh

– CNH (@CNH_MX) 3 février 2022

Cet achat, intervenu en juillet 2021, a été réalisé en association avec Petro Bal, un conglomérat du Grupo Bal appartenant à l’homme d’affaires Alberto Baillères, décédé le 3 février.

Le directeur juridique général des missions et des contrats de la CNH, Daniel Pedraza, a précisé que Fieldwood Energy continuera d’être l’opérateur principal puisque les modifications du contrat CNH-R01-L02-A4/2015 se situent à un niveau corporatif supérieur indirect.

De cette manière, Lukoil aura sous son contrôle les champs d’Ichalki et de Pokoch, qui n’ont commencé la production qu’en novembre 2021 après une série de retards.

Parmi les exigences que la compagnie pétrolière russe devait remplir figurent l’accréditation d’un capital social d’au moins 1 000 millions de dollars, la validation de la légalité de ses ressources devant la Cellule de renseignement financier du Mexique et la déclaration de connaissance de la réglementation applicable.

Lukoil a confirmé qu’il dispose des capacités techniques et d’exécution pétrolière pour exploiter des projets dans les eaux de surface avec une production minimale estimée à 10 000 barils de pétrole brut par jour.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

