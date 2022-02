L’histoire supprimée de la création des pandémies

Lorsque la journaliste américaine Celia Farber a courageusement publié dans Harper’s Magazine (mars 2006) l’article « Out of control—AIDS and the corruption of medical science », certains lecteurs ont probablement tenté de se rassurer sur le fait que cette « corruption » était un cas isolé. C’est très loin de la vérité. Ce n’est que la pointe de l’iceberg. La corruption de la recherche est un phénomène répandu que l’on retrouve actuellement dans de nombreux problèmes de santé majeurs, supposément contagieux.

La recherche scientifique sur les virus (ou les prions dans le cas de l’ESB) a glissé sur la mauvaise voie en suivant essentiellement la même voie systématique. Cette voie comprend toujours plusieurs étapes clés : inventer le risque d’une épidémie désastreuse, incriminer un pathogène insaisissable, ignorer les causes toxiques alternatives, manipuler l’épidémiologie avec des chiffres non vérifiables pour maximiser la fausse perception d’une catastrophe imminente et promettre le salut avec des vaccins. Cela garantit des rendements financiers importants. Mais comment est-il possible de réaliser tout cela ? Tout simplement en s’appuyant sur le plus puissant activateur du processus de prise de décision humaine, c’est-à-dire la PEUR !

Nous n’assistons pas à des épidémies virales ; nous assistons à des épidémies de peur. Et les médias et l’industrie pharmaceutique portent l’essentiel de la responsabilité de l’amplification des peurs, des peurs qui, incidemment, déclenchent toujours des affaires incroyablement rentables. Les hypothèses de recherche couvrant ces domaines de la recherche sur les virus ne sont pratiquement jamais vérifiées scientifiquement avec des contrôles appropriés. Au lieu de cela, ils sont établis par « consensus ».

Celui-ci est alors rapidement remodelé en dogme, efficacement perpétué de manière quasi-religieuse par les médias, notamment en veillant à ce que le financement de la recherche soit limité aux projets soutenant le dogme, excluant la recherche d’hypothèses alternatives. Un outil important pour garder les voix dissidentes hors du débat est la censure à différents niveaux allant des médias populaires aux publications scientifiques.

Nous n’avons pas bien appris des expériences passées. Il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur les causes de l’épidémie de grippe espagnole de 1918, et sur le rôle des virus dans la poliomyélite post-guerre (neurotoxicité du DDT ?). Ces épidémies modernes auraient dû ouvrir nos esprits à plus analyses critiques.

Pasteur et Koch avaient solidement construit une compréhension de l’infection applicable à de nombreuses maladies bactériennes contagieuses. Mais c’était avant que les premiers virus ne soient découverts. Transposer les principes des infections bactériennes aux virus était, bien sûr, très tentant mais qui n’aurait pas dû se faire sans accorder une attention parallèle aux innombrables facteurs de risque de notre environnement toxique ; à la toxicité de nombreux médicaments et à certaines carences nutritionnelles.

La recherche sur le cancer avait des problèmes similaires. L’hypothèse selon laquelle le cancer pourrait être causé par virus a été formulé en 1903, il y a plus d’un siècle. Aujourd’hui encore, cela n’a jamais été démontré de manière convaincante. La plupart des études expérimentales en laboratoire menées par des chasseurs de virus ont été basées sur l’utilisation de souris consanguines, consanguines impliquant un fond génétique totalement non naturel. Ces souris étaient-elles des modèles appropriés pour l’étude du cancer humain ? (nous sommes loin d’être consanguins !)

Certes, ces souris ont permis l’isolement et la purification de « virus tumoraux à ARN », rebaptisés plus tard « rétrovirus » et bien caractérisés par microscopie électronique. Mais ces particules virales sont-elles simplement associées aux tumeurs murines, ou sont-elles vraiment responsables de la transformation maligne ? Ces particules sont-elles de véritables particules infectieuses exogènes, ou des virus endogènes défectueux cachés dans nos chromosomes ? La question est encore discutable.

Ce qui est certain, c’est que des particules virales similaires à celles facilement reconnues chez les souris cancéreuses et leucémiques n’ont jamais été vues ni isolées dans les cancers humains. Des souris et des hommes…

Cependant, au moment où cela est devenu clair, à la fin des années 1960, l’oncologie virale avait atteint un statut dogmatique, quasi religieux. Si les particules virales ne peuvent pas être vues par microscopie électronique dans les cancers humains, le problème était avec la microscopie électronique, pas avec le dogme de l’oncologie virale ! C’était l’époque où la biologie moléculaire prenait une position totalement dominante dans la recherche virale.

Des « marqueurs moléculaires » pour les rétrovirus ont donc été inventés (transcriptase inverse par exemple) et se sont substitués le plus commodément aux particules virales absentes, sauvegardant, espérons-le, le dogme central de l’oncologie virale. Cela a permis à l’hypothèse virale de survivre encore dix ans, jusqu’à la fin des années 1970, grâce au soutien de plus en plus généreux des bailleurs de fonds et des laboratoires pharmaceutiques.

Cependant, en 1980, l’échec de cette ligne de recherche devenait d’une évidence embarrassante, et la fermeture de certains virus laboratoires d’oncologie auraient été inévitables, sauf que…

Sauf quoi ? La recherche sur le cancer du virus se serait arrêtée si, en 1981, cinq cas de déficiences immunitaires graves ont été décrits par un médecin de Los Angeles, tous parmi des hommes homosexuels qui reniflaient également du nitrite d’amyle, abusaient tous d’autres drogues, abusaient d’antibiotiques, et souffrant probablement de malnutrition et de MST (maladies sexuellement transmissibles).

Il aurait été logique de faire l’hypothèse que ces cas graves de déficit immunitaire avaient de multiples origines toxiques. Cela aurait été une incrimination du mode de vie de ces patients… Malheureusement, une telle discrimination était, politiquement, totalement inacceptable. Il fallait donc trouver une autre hypothèse : ces patients souffraient d’une maladie contagieuse causée par un nouveau…rétrovirus!

Les données scientifiques à l’appui de cette hypothèse étaient et, étonnamment, sont toujours totalement absentes. Cela n’avait pas d’importance, et l’intérêt instantané et passionné des chercheurs et des institutions sur le virus du cancer ont éclaté immédiatement. C’était le salut des laboratoires viraux où le sida est devenu, presque du jour au lendemain, l’axe principal de la recherche. Cela a généré un énorme soutien financier de Big Pharma, plus de budget pour le CDC et le NIH, et personne n’a eu à se soucier du style de vie des patients qui sont devenus immédiatement les victimes innocentes de cet horrible virus, bientôt étiqueté comme le VIH.

Vingt-cinq ans plus tard, l’hypothèse du VIH/SIDA a totalement échoué à atteindre trois objectifs majeurs malgré l’énorme financement de la recherche exclusivement destiné à des projets basés sur elle. Aucun remède contre le SIDA n’a jamais été trouvé ; aucune prédiction épidémiologique vérifiable n’a jamais été faite; et aucun vaccin contre le VIH n’a jamais été préparé avec succès.

Au lieu de cela, des médicaments hautement toxiques (mais non curatifs) ont été utilisés de manière irresponsable, avec des effets secondaires fréquents et mortels. Pourtant, pas une seule particule de VIH n’a jamais été observée en microscopie électronique dans le sang de patients supposés avoir une charge virale élevée ! Et alors? Tous les journaux et magazines les plus importants ont affiché des images informatisées attrayantes et colorées du VIH qui proviennent toutes de cultures cellulaires en laboratoire, mais jamais d’un seul malade du SIDA.

Malgré cette omission étonnante, le dogme du VIH/SIDA est toujours solidement ancré. Des dizaines de milliers de chercheurs et des centaines de grandes sociétés pharmaceutiques continuent de faire d’énormes profits sur la base de l’hypothèse du VIH. Et pas un seul malade du SIDA n’a jamais été guéri…

Oui, le VIH/SIDA est emblématique de la corruption de la recherche sur les virus qui est remarquablement et tragiquement documentée dans ce livre. Les programmes de recherche sur l’hépatite C, l’ESB, le SRAS, la grippe aviaire et les politiques actuelles de vaccination se sont tous développés dans la même logique, celle de la maximisation des profits financiers.

Chaque fois que l’on cherche à comprendre comment certaines politiques thérapeutiques très discutables ont été recommandées au plus haut niveau des autorités de santé publique (OMS, CDC, RKI, etc.), on découvre fréquemment soit des conflits d’intérêts gênants, soit l’absence d’expériences de contrôle essentielles, et toujours le rejet strict de tout débat ouvert avec des scientifiques faisant autorité présentant des points de vue dissidents sur les processus pathologiques. Les manipulations de statistiques, les falsifications d’essais cliniques, l’esquive des tests de toxicité des médicaments ont tous été documentés à plusieurs reprises. Tous ont été rapidement dissimulés et aucun n’a été en mesure, jusqu’à présent, de perturber la logique cynique de l’activité de recherche sur les virus d’aujourd’hui.

Virus Mania est une maladie sociale de notre société hautement développée. Pour y remédier, il faudra vaincre la peur, la peur étant le virus contagieux le plus mortel, le plus efficacement transmis par les médias.

Etienne de Harven, MD, professeur émérite de pathologie à l’Université de Toronto et membre du Sloan Kettering Institute for Cancer Research, New York (1956 – 1981), membre du groupe consultatif IDS de Thabo Mbeki en Afrique du Sud et président de Rethinking AIDS. Il est décédé en 2019 à l’âge de 82 ans. Cet article a été écrit comme préface au livre Virus Mania – Comment l’industrie médicale invente continuellement les épidémies, réalisant des profits d’un milliard de dollars à nos dépens.

Vous voulez la vérité – La voici ! GRAND PROCÈS PAR JURY pour crimes contre l’humanité

Les crimes contre l’humanité sous couvert d’un Corona Virus planifié. L’ordre du jour est présenté à tous !

Ceci est une petite partie de la vidéo principale.

La plupart des gens ont du mal à regarder 20 minutes, sans parler des 90 minutes complètes.

Le Grand Jury de la Cour pénale mondiale ouvre une enquête sur les crimes contre l’humanité – JOUR 1

Cette vidéo montre l’avocat Reiner Fuellmich racontant au monde en quoi consiste cette Plandemie.

Le lien pour la vidéo entière est ci-dessous, mais quiconque a pris le vaccinn’aura qu’à regarder cette partie pour avoir les yeux ouverts sur ce qu’il s’est fait.

Procédure du Grand Jury pour les crimes contre l’humanité de Covid-19 – « Le tribunal est ouvert »

https://audioplace.me/?utm_medium=widget&utm_source=&dl=https://dailyexpose.uk/

Le samedi 5 février 2022, les avocats ont prononcé leurs déclarations liminaires lors de la procédure du Grand Jury devant le Tribunal populaire de l’opinion publique, un tribunal de droit naturel dont la devise est : « L’injustice envers l’un est une injustice envers tous ».

Par l’intermédiaire de ce tribunal, un groupe d’avocats internationaux et le juge Rui da Fonseca e Castro mènent une enquête criminelle sur le modèle de la procédure du Grand Jury des États-Unis. Cette enquête du grand jury sert de modèle de procédure judiciaire pour présenter à un jury (composé de citoyens du monde) toutes les preuves disponibles des crimes contre l’humanité de Covid-19 à ce jour contre les «dirigeants, organisateurs, instigateurs et complices» qui ont aidé, encouragé ou participé activement à la formulation et à l’exécution d’un plan commun en cas de pandémie.

Les crimes devant faire l’objet d’une enquête comprennent tous les actes accomplis ou omis par une personne dans le cadre d’un dessein commun de commettre des crimes contre l’humanité, et tous les actes criminels de ce type condamnés dans les diverses communautés de jurés à travers le monde.

Cette enquête est celle du peuple, par le peuple et pour le peuple et sera désignée sous le nom de Tribunal de l’opinion publique du peuple. N’ayant pas été en mesure de trouver un tribunal pour entendre les preuves réelles devant les tribunaux du système actuel, nous entreprenons cette procédure en dehors du système actuel et sur la base du droit naturel. Ceci, à son tour, est fondé sur la ferme conviction que chaque personne peut facilement faire la distinction entre le bon et le mauvais, et entre le bien et le mal.

L’allégation est que les gouvernements du monde sont tombés sous l’influence dominante de structures de pouvoir corrompues et criminelles. Ils se sont entendus pour organiser une pandémie qu’ils planifiaient depuis des années. À cette fin, ils ont délibérément créé une panique de masse par le biais de fausses déclarations de faits et d’une opération psychologique d’ingénierie sociale dont ils ont véhiculé les messages par le biais des médias d’entreprise.

Le but de cette panique de masse était de persuader la population d’accepter les soi-disant «vaccinations» qui se sont entre-temps avérées ni efficaces, ni sûres, mais extrêmement dangereuses, voire mortelles.

Les dommages économiques, sociaux et sanitaires que ces crimes contre l’humanité ont causés à la population mondiale peuvent être mesurés en quadrillions de dollars, soit en millions de milliards de dollars.

Les avocats, avec l’aide d’un certain nombre de scientifiques et d’experts hautement respectés du monde entier et sous les auspices du juge Rui da Fonseca e Castro, mèneront cette enquête du grand jury et fourniront ainsi au jury (les citoyens du monde) un tableau complet de ces crimes contre l’humanité.

Le but de l’enquête du « Tribunal populaire de l’opinion publique » est double : d’une part, il s’agit de servir de modèle de procédure et d’obtenir des inculpations contre certains des chefs de file pénalement et civilement responsables de ces crimes contre l’humanité. Et d’autre part, il s’agit – en montrant une image complète de ce à quoi nous sommes confrontés, y compris le contexte géopolitique et historique – de sensibiliser à :

l’effondrement factuel du système actuel détourné et de ses institutions et, par conséquent

la nécessité pour le peuple lui-même de reprendre sa souveraineté, et

la nécessité d’arrêter d’abord les mesures de cette pandémie en refusant de se conformer, et

la nécessité de relancer leur propre nouveau système de soins de santé, d’éducation, d’économie et de justice, afin que la démocratie et l’état de droit sur la base de nos constitutions soient rétablis.

Le Tribunal populaire de l’opinion publique fonctionne indépendamment de tout gouvernement et de toute organisation non gouvernementale. Le soutien logistique est fourni par le comité d’enquête Berlin Corona (www.corona-ausschuss.de, allemand ou https://corona-ausschuss.de/en/, anglais)

Plus d’informations sur le site du Grand Jury : www.grand-jury.net

La Cour de l’opinion publique est ouverte

Le juge Rui da Fonseca e Castro, qui préside la procédure, a ouvert le tribunal :

« Bon après-midi.

« La légitimité du Tribunal de l’opinion publique est fondée sur la loi naturelle.

« Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à l’effondrement [prévu] de l’État de droit démocratique. Au nom d’une idée de « bien commun », qui n’a jamais été endossée, les droits et libertés les plus fondamentaux nous ont été enlevés et on sent déjà approcher une gigantesque vague de [victimes].

« Les systèmes judiciaires, autrefois bastions des libertés et droits fondamentaux, ne remplissent plus leurs devoirs. Autrement dit, il n’y a plus de juges à [Berlin].

« Devons-nous attendre [ne rien faire] jusqu’à ce que nous soyons complètement anéantis ou, plutôt, nous assumons nos responsabilités en tant que membres de nos communautés.

« C’est notre droit et, surtout, notre devoir envers le peuple et les générations futures de résister à l’oppression et à la tyrannie.

« La loi naturelle inhérente à l’être humain, quelle que soit sa participation, nous donne des droits sacrés de résistance à l’oppression. Si les constitutions sont la source des libertés et droits fondamentaux des participants, le droit naturel en est la source originelle. La loi naturelle confère au peuple la légitimité de défendre les droits et libertés fondamentaux devant un État qui devient tyrannique.

« C’est clair maintenant, l’échec des systèmes judiciaires nationaux et internationaux à protéger les gens de la tyrannie qui s’est installée. C’est donc dans le droit naturel et le droit non écrit inhérents à la condition humaine que cette Cour de l’Opinion Publique trouve sa légitimité à engager des poursuites judiciaires qui commenceront aujourd’hui.

« Le tribunal est ouvert.

https://videopress.com/embed/UKhCsyRP

Séance d’ouverture du Grand Jury : juge Rui Fonseca E Castro, remarques d’ouverture (3 minutes)

Lors de la séance d’ouverture du Grand Jury diffusée en direct sur YouTube, les personnes suivantes ont fait leur déclaration d’ouverture :

00:10:00 Avocate N. Ana Garner, États-Unis (discours d’ouverture)

00:16:50 Juge Rui da Fonseca e Castro, Portugal (discours d’ouverture)

00: 19: 20 Avocate Deana Sacks, États-Unis

00:29:25 Avocat Dr. Reiner Fuellmich, Allemagne

00:47:50 Avocate N. Ana Garner, États-Unis

00: 56: 20 Avocat à la loi Dipali Ojha, Inde

01:10:40 Avocat Dexter L-J. Ryneveldt (Adv.), Afrique du Sud

01:31:05 Discours de clôture de l’avocate Viviane Fischer, Allemagne et du Dr Fuellmich

01:35:25 Fin

Si la Session d’Ouverture (Jour 1) du Grand Jury est supprimée de YouTube, vous pouvez la regarder sur Odysée ICI.

Pfizer admet dans un document confidentiel que le vaccin COVID-19 provoque une maladie améliorée associée au vaccin (même chose que l’amélioration dépendante des anticorps)

Un document confidentiel de Pfizer a confirmé que le vaccin (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan de la société provoque une maladie améliorée associée au vaccin (VAED).

La VAED survient lorsqu’une personne vaccinée développe un cas plus grave de la maladie après avoir été exposée au virus contre lequel le vaccin est censé se défendre.

Le rapport de la société comprend également une section sur le risque potentiel que les personnes développent une maladie respiratoire améliorée associée à un vaccin (VAERD). Semblable au VAED, un VAERD survient lorsqu’un individu vacciné développe une forme plus grave de maladie respiratoire par rapport à ce qui se serait passé si la personne avait attrapé la maladie alors qu’elle n’était pas encore vaccinée.

Le document confidentiel de Pfizer est intitulé « 5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) Received Through 28-Feb-2021 ». Ce document, que Pfizer a tenté de cacher, a été soumis à la Food and Drug Administration dans le cadre de la demande de licence de produits biologiques de la société pour son vaccin COVID-19 à ARNm.

Dans une section du rapport, la société énumère les « risques potentiels importants » qui accompagnent la prise du vaccin expérimental et mortel.

« Un taux attendu de VAED est difficile à établir, de sorte qu’une analyse significative observée / attendue ne peut pas être effectuée à ce stade sur la base des données disponibles. La faisabilité de mener une telle analyse sera réévaluée de manière continue à mesure que les données sur le virus augmentent et que les données sur la sécurité des vaccins continuent de s’accumuler », a écrit la société dans la section « Risques potentiels importants » de son rapport. (Connexe: Pfizer a effectivement dominé le marché du vaccin COVID-19 en Europe, récoltant des milliards de dollars dans le processus.)

Pfizer a sciemment utilisé le grand public comme sujets de test dans la plus grande expérience de vaccin de l’histoire du monde

En avril 2021, environ cinq mois après l’injection des premiers vaccins Pfizer, la société a admis qu’elle ne savait toujours pas si ses vaccins COVID-19 causaient ou non la VAED, seulement qu’elle en saura plus une fois que la société a plus de données.

De plus, malgré ses affirmations selon lesquelles le vaccin est sûr pour une utilisation généralisée, Pfizer recevait en fait de nombreux rapports d’événements indésirables qui étaient des marqueurs de VAED. Bon nombre de ces événements indésirables sont graves, voire mortels.

Ces événements indésirables comprennent le syndrome de détresse respiratoire aiguë, l’insuffisance respiratoire, la jaunisse, l’insuffisance hépatique aiguë, la thrombose veineuse profonde, la thrombocytopénie, la vascularite, les convulsions, la méningite, l’encéphalopathie et le syndrome de dysfonctionnement d’organes multiples.

Peut-être tout aussi important est le fait que Pfizer a reconnu que le vaccin n’empêche pas les gens d’attraper la COVID-19.

« Dans cet examen des sujets atteints de COVID-19 après la vaccination, sur la base des preuves actuelles, le VAED/VAERD reste un risque théorique pour le vaccin », écrit la société dans son rapport. « La surveillance va continuer. »

Toutes ces informations confirment trois choses. Premièrement, Pfizer n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en effectuant des tests multiples, longs et approfondis sur son vaccin expérimental.

Deuxièmement, même avec une connaissance incomplète des effets du vaccin, et sachant qu’il provoquait des effets indésirables graves et mortels et qu’il ne protégeait pas les gens contre la COVID-19, Pfizer a continué à faire pression pour sa vente et sa distribution.

Troisièmement, Pfizer a admis qu’il recueillerait plus d’informations car une plus grande partie du grand public était vaccinée à l’aide de son médicament mortel. Cela a transformé chaque individu dans le monde qui a pris le vaccin de Pfizer en participant involontaire à la plus grande expérience médicale jamais menée.

« Il n’y a pas de mots appropriés qui pourraient exprimer à quel point la décision de donner cette injection à des millions de personnes, y compris des enfants, était et est toujours incroyablement stupide et dangereuse », a écrit le Daily Expose. « Le problème que Pfizer a maintenant est que les données du monde réel de diverses institutions de santé publique du monde entier montrent que le risque de maladie améliorée associée au vaccin n’est plus théorique, il se produit en masse depuis au moins décembre 2020. »

Tout est là, les gens – Ils ont prévu de tuer les vaccinés

MARK STEELE CHANNEL, [05.02.2022 16:15] [ Vidéo ] TOUT EST ICI – ILS ONT PRÉVU DE TUER LES VACCINÉS – ILS MEURENT MAINTENANT ET NOUS DEVONS SE PRÉPARER À ENTERRER LES MORTS – C’EST LA BONNE CHOSE À FAIRE – ALORS ACHETEZ UNE PELLE MAINTENANT –

12 pays mettent fin aux restrictions COVID

Alors que les efforts pour empêcher la transmission du virus ont échoué et que les nations réduisent la menace présentée par le SRAS-CoV-2, l’Europe accélère les plans pour mettre fin à la réglementation COVID. La Suède et la Suisse ont annoncé qu’elles lèveraient les restrictions COVID et ouvriraient éventuellement leurs nations, rejoignant le Danemark, la Norvège, la Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Italie, la Lituanie, la France et le Royaume-Uni.

12 pays mettent fin aux restrictions COVID

De hauts responsables israéliens ont également déclaré cette semaine que le passeport vaccinal COVID du pays, connu sous le nom de « Green Pass », sera progressivement supprimé des restaurants, des hôtels, des gymnases et des cinémas.

Le cabinet du Premier ministre Naftali Bennet a déclaré que l’amendement de politique entrerait en vigueur le 6 février, en attendant l’approbation d’un panel législatif. Pour les occasions telles que les fêtes ou les mariages, la réglementation israélienne sur la preuve de vaccination restera en vigueur.

« Poursuivre le laissez-passer vert de la même manière peut créer de fausses assurances », a déclaré Nadav Davidovitch, épidémiologiste et médecin de santé publique conseillant le gouvernement du Premier ministre Naftali Bennett. «Cela ne réduit pas les infections dans des espaces fermés comme les théâtres. Il doit être utilisé principalement pour les endroits à haut risque comme les hôpitaux, les maisons de retraite ou les événements où vous mangez, chantez et dansez.»

Le gouvernement suédois a annoncé jeudi que toutes les restrictions liées à la COVID seront levées d’ici le 9 février.

Selon Politico, en raison d’une plus grande prise de conscience de la variante Omicron, qui en soi est plus faible et liée à moins d’hospitalisations, l’Agence suédoise de santé publique a évalué la COVID comme « n’étant pas socialement critique ».

« Il est temps d’ouvrir la Suède », a déclaré la Première ministre Magdalena Andersson. « La pandémie n’est pas terminée, mais elle entre dans une nouvelle phase. »

La résolution de la Suède intervient un jour après que la Suisse a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, les exigences obligatoires de travail à domicile et d’isolement seront abolies, citant d’excellents taux d’immunité et la variante plus douce d’Omicron.

L’administration assouplirait également les réglementations sanitaires aux frontières, supprimant l’obligation pour les touristes d’obtenir des certificats COVID suisses.

Après s’être entretenu avec 26 cantons, employeurs, syndicats et commissions parlementaires, le gouvernement suisse a déclaré qu’il avait l’intention de commencer à supprimer de nouvelles limitations.

Par une déclaration officielle, le gouvernement décidera des mesures ultérieures pour assouplir les précautions contre la pandémie dans deux semaines, en fonction de l’état de santé.

Une stratégie de départ progressif ou un arrêt rapide de toutes les restrictions COVID le 17 février sont deux options.

Le Danemark va classer la COVID comme maladie endémique

Le Danemark est depuis devenu le premier pays de l’Union européenne à abolir toutes les réglementations COVID, requalifiant la COVID de maladie endémique, quelques jours seulement avant que la Suède et la Suisse ne fassent leurs déclarations.

La COVID n’était plus une « maladie socialement critique », selon le ministre danois de la Santé Magnus Heunicke, qui a soumis une déclaration à la commission épidémiologique du Parlement le 1er février.

Le gouvernement a choisi de supprimer la réglementation COVID en s’appuyant sur les suggestions du comité.

Les « règles deviendront caduques lorsque la maladie ne sera plus classée comme » socialement critique « le 1er février 2022 », a écrit Heunicke.

Lorsqu’une maladie est classée comme « socialement critique », le gouvernement a le droit d’imposer de larges restrictions, telles que la fermeture d’entreprises et l’utilisation obligatoire de masques.

La propagation d’une maladie endémique est illimitée, mais elle est considérée comme présentant un risque moindre pour la société.

« Personne ne peut savoir ce qui se passera en décembre prochain », a déclaré Heunicke à CNN lundi. « Mais nous avons promis aux citoyens danois que nous n’imposerons des restrictions que si elles sont vraiment nécessaires et nous les lèverons dès que possible. C’est ce qui se passe en ce moment. »

En réponse à une question concernant les exigences en matière de vaccins, Heunicke a déclaré :

« Heureusement, nous n’avons pas besoin de cela au Danemark … Je suis vraiment heureux que nous n’en ayons pas besoin car c’est une voie très troublante pour aller de cette façon. »

Le directeur général de l’Autorité sanitaire danoise, Søren Brostrøm, a convenu :

« Je ne crois pas aux mandats de vaccination imposés. C’est une intervention pharmaceutique avec des effets secondaires possibles. Vous devez, en tant qu’autorité, reconnaître cela. Je pense que si vous poussez trop, vous aurez une réaction – l’action génère une réaction, surtout avec les vaccins.

Lorsqu’ils traitent avec de grandes parties de la population, les autorités danoises continueront d’encourager les tests à domicile et rendront donc les tests PCR accessibles au grand public. Les visiteurs entrant dans le pays seront toujours soumis à une évaluation médicale.

D’autres pays européens abandonnent les restrictions COVID

Selon Bloomberg, les restrictions ont également été assouplies en Italie, en France, en Norvège, en Lituanie, en Angleterre et en Finlande.

« Nous devrions discuter de la question de savoir s’il est temps pour nous d’adopter un point de vue différent et de commencer à lever les restrictions même avec un nombre élevé d’infections », a déclaré la Première ministre finlandaise Sanna Marin aux journalistes. « J’espère que nous pourrons nous débarrasser des restrictions en février. »

L’administration a décidé d’abolir toutes les limitations sur les réunions et d’assouplir les limitations sur les restaurants et les bars le 14 février lors d’une réunion à Helsinki pour examiner la rapidité de la levée des contraintes. Jusqu’au 1er mars, les discothèques seront fermées. Il n’y aura pas de limites sur les lieux culturels, les activités ou les sports.

Le gouvernement du Premier ministre italien Mario Draghi s’est réuni mercredi pour examiner les moyens de réduire les limitations. L’administration se concentrera d’abord sur les restrictions de quarantaine des enfants, avec l’intention de réduire le mandat d’isolement de 10 jours à cinq jours.

Les autorités lituaniennes n’obligeront également plus les employés non vaccinés à effectuer un dépistage hebdomadaire et n’auront plus besoin d’eux pour fournir une attestation de vaccination dans les lieux publics tels que les restaurants et les activités sportives.

Mercredi, les nouvelles lois françaises sont entrées en vigueur, abolissant les directives sur le travail forcé à domicile, supprimant les exigences de masque facial à l’extérieur et assouplissant les limitations de capacité dans les stades et les théâtres.

La Norvège a sauté à bord, supprimant les interdictions sur les fêtes privées, les pubs et les restaurants, ainsi que la nécessité de tests aux frontières.

Jeudi dernier, l’Angleterre a déclaré l’assouplissement des limitations COVID. Les voiles faciaux n’étaient plus nécessaires par la loi nulle part en Angleterre depuis le 27 janvier, et les permis COVID n’étaient plus nécessaires pour accéder aux grands concerts et clubs.

En outre, l’administration a supprimé les directives relatives au couvre-visage dans les écoles, les conseils aux personnes travaillant à domicile et les limites imposées aux visiteurs des maisons de retraite.

Dans le cadre d’un assouplissement plus large de la réglementation, les Pays-Bas ont rouvert des restaurants, des pubs, des musées et des théâtres le 26 janvier.

Les verrouillages ont eu peu ou pas d’avantages sur la santé publique, selon une analyse

Peu de recherches, voire aucune, ont été menées pour voir si les passeports vaccinaux et les limitations de la COVID réduisaient l’incidence de la COVID, les hospitalisations et les décès.

Les procédures de verrouillage COVID imposées aux États-Unis et en Europe, en revanche, ont eu presque peu d’influence sur la santé publique, selon une nouvelle étude publiée par des universitaires de John Hopkins.

« Nous trouvons peu ou pas de preuves que les confinements obligatoires en Europe et aux États-Unis ont eu un effet notable sur les taux de mortalité liés à la COVID-19 », ont écrit les chercheurs.

Les commandes d’abris sur place n’ont réduit le nombre de décès par COVID que de 2,9%, selon l’étude.

Les ordonnances de refuge sur place ont réduit les décès par COVID de 5,1% dans les études qui les ont examinés seuls, mais lorsqu’elles sont associées à d’autres tactiques de verrouillage, elles ont finalement augmenté la mortalité par COVID de 2,8%.

Les chercheurs ont découvert que la limitation des rassemblements pouvait avoir augmenté la mortalité par COVID. Ils ont déclaré :

«[Les ordonnances de refuge sur place] peuvent isoler une personne infectée à la maison avec sa famille où elle risque d’infecter les membres de la famille avec une charge virale plus élevée, provoquant une maladie plus grave. Mais souvent, les fermetures ont limité l’accès des personnes à des endroits sûrs (extérieurs) tels que les plages, les parcs et les zoos, ou ont inclus des mandats de masque extérieur ou des restrictions strictes de rassemblement en plein air, poussant les gens à se rencontrer dans des endroits moins sûrs (intérieurs).

Les protocoles de verrouillage de la COVID ont également joué un rôle dans « la réduction de l’activité économique, la hausse du chômage, la réduction de la scolarisation, l’agitation politique, la contribution à la violence domestique et la sape de la démocratie libérale », indique le rapport.

Un général américain se précipite aux EAU pour les aider à faire face aux contre-attaques au Yémen

Le général de marine Frank McKenzie, chef du Commandement central des États-Unis

Le général américain en charge des forces américaines dans la région de l’Asie occidentale est arrivé aux Émirats arabes unis après une série de contre-attaques yéménites qui ont pris Abu Dhabi au dépourvu.

Le général de marine Frank McKenzie, chef du Commandement central des États-Unis, s’est rendu dimanche aux Émirats plus tôt que prévu, après que les forces de défense yéménites ont mené au moins trois séries d’attaques de représailles contre les points sensibles des Émirats arabes unis en l’espace d’un seul mois. .

« Je pense que c’est une période très inquiétante pour les Émirats arabes unis. Ils recherchent un soutien. Nous sommes ici pour les aider à fournir ce soutien », a déclaré McKenzie peu avant d’atterrir à Abu Dhabi, a rapporté Reuters.

Les Émirats arabes unis sont le principal partenaire de l’Arabie saoudite dans une guerre de 2015 à aujourd’hui que Riyad et ses alliés mènent contre le Yémen pour changer la structure dirigeante du pays appauvri.

La campagne militaire, qui a tué des centaines de milliers de Yéménites et transformé le Yémen tout entier en théâtre de la pire crise humanitaire au monde, bénéficie du soutien militaire, logistique et politique américain.

Les forces yéménites qui composent l’armée et ses combattants alliés des Comités populaires ont cependant juré de ne pas déposer les armes jusqu’à la libération complète du pays du fléau de l’invasion dirigée par les Saoudiens et soutenue par les États-Unis.

Selon Reuters, la visite de McKenzie vise à tenir « des pourparlers [avec les Émirats arabes unis] sur les efforts visant à renforcer » l’armée de l’État du golfe Persique à la suite des contre-offensives yéménites.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis agissent pour renforcer les forces armées des Émirats face aux représailles yéménites.

À la fin du mois dernier, les États-Unis ont déclaré qu’ils avaient tiré des « intercepteurs Patriot » pour soutenir les Émirats arabes unis lors du dernier épisode de représailles des forces de défense yéménites contre les Émirats arabes unis.

Et plus tôt ce mois-ci, le Pentagone a annoncé le déploiement américain d’avions de combat F-22 avancés et d’un destroyer lance-missiles, l’USS Cole, pour s’associer à la marine des Émirats arabes unis avant une escale à Abu Dhabi.

Une localité stratégique reprise après deux mois de gel des combats

Le combat se poursuit dans la province de Maarib. ©Fars News/Illustration

L’armée yéménite et les combattants d’Ansarallah ont lancé samedi 5 février une offensive militaire à grande échelle contre les positions de la coalition saoudienne autour du district de Wadi Obeida depuis leurs positions dans les régions montagneuses d’al-Balaq al-Sharqi et d’al-Faliha.

Après de violents affrontements opposant les deux camps, les forces de Sanaa ont réussi à nettoyer la zone stratégique d’ « ٍErq Moazez » au sud-ouest de la ville de Maarib, ont rapporté les sources locales avant de poursuivre que les forces de Sanaa continuent d’avancer vers les positions de la coalition d’agression, et des combats acharnés se déroulent entre les deux camps.

La région d’ « Erq Moazez » est, quant à elle, d’une grande importance stratégique : reliant la ville d’al-Juba à Wadi Obeida et aux hauteurs d’al-Balaq al-Sharqi, la localité est le carrefour des principales routes de secours pour de nombreux fronts au sud de la ville de Maarib.

Selon les sources, la coalition saoudienne tente de faire barrière à l’avancée des forces de Sanaa avec de vastes frappes aériennes sur plusieurs zones à al-Balaq al-Sharqi.

Lire aussi: A quoi pourrait mener le marché franco-émirati « engagement anti-Ansarallah contre le pétrole de Chabwa?

Les affrontements dans la province de Maarib, en tant qu’opération de libération la plus cruciale, pourraient déterminer l’issue de la guerre yéménite. Le succès sur le terrain des forces de la Résistance yéménites survient alors que l’adversaire saoudien a placé tout son espoir aux frappes aériennes de sorte que la province yéménite de Maarib est devenue le théâtre du plus grand nombre de frappes aériennes jamais vues depuis quelques mois.

Par ailleurs, le site d’information Al-khabar al-Yemeni, fait état de violents affrontements autour d’un camp appartenant à la 18e Brigade de l’armée saoudienne dans la ville d’al-Khuba, dans la province de Jizan (sud-ouest de l’Arabie saoudite). Des images publiées montrent que les explosions ont secoué la base militaire.

Les affrontements ont eu lieu un jour après l’arrivée des troupes et du matériel saoudiens dans le camp militaire. Rien n’a filtré sur les détails, le nombre de victimes et les dégâts dans le camp restent toujours inconnus.

Al-khabar al-Yemeni a ajouté que l’attaque contre le camp a coïncidé avec l’annonce du début de l’opération de la coalition saoudienne vers la région de Haraz dans la province de Hajjah, ce qui laisse présager que la bataille s’étend vers les profondeurs saoudiennes. À l’heure qu’il est, les Saoudiens œuvrent avec acharnement pour prévenir les attaques des forces conjointes yéménites contre leurs territoires.

Lire aussi: Une manœuvre US/Israël qui tourne au vinaigre

D’autre part, des sources militaires proches du gouvernement fantoche et démissionnaire yéménite soutenu par Riyad ont déclaré que les chasseurs de la coalition d’agression saoudienne avaient bombardé des positions des mercenaires à leur solde après que ces derniers ont fui les postes de contrôle frontaliers.

Les sources ont souligné que la coalition saoudienne avait dépêché des groupes mercenaires installés dans les zones frontalières de la région de Haraz au sud de la ville de Jizan vers des zones de conflit avec les forces de l’armée yéménite et des Comités populaires du Yémen (Ansarallah).

Les mercenaires à la solde de Riyad qui cherchaient à avancer dans la zone frontalière ont fini par subir de lourdes défaites suite auxquelles ils ont fui vers le territoire saoudien où ils ont été pris au dépourvu par le bombardement des chasseurs qui les punissaient. Un grand nombre d’entre eux ont été tués et blessés.

Ces dernières semaines, l’armée yéménite a lancé avec succès des opérations dans des zones stratégiques aux profondeurs de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Ce qui a acharné la coalition saoudo-émiratie dans ses bombardements meurtriers contre diverses régions yéménites, en particulier Saada et Sanaa.

