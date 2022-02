Israël a été le « leader mondial reconnu de la couverture vaccinale COVID-19 », selon le Israel Journal of Health Policy Research, qui a publié une série d’articles sur ce sujet, qui, selon eux, est « dans le but de permettre à d’autres pays de apprendre du succès d’Israël dans ce domaine.

Ils ont probablement raison, ils ont laissé le reste du monde « apprendre » d’eux, mais que nous ont-ils appris exactement ?

Le leader mondial sans ambiguïté

Eh bien, dès le début, les chercheurs israéliens ont été ouvertement satisfaits de la position de leur pays dans le déploiement de la vaccination COVID qui, selon eux, en a fait « sans ambiguïté le leader mondial » (source).

Dans un article du Israel Journal of Health Policy Research, cela peut être attribué à leur système de santé qui, selon eux, même en «temps ordinaire», fonctionne assez efficacement en raison des «faibles coûts, des excellents résultats et des niveaux élevés de satisfaction des consommateurs». (Source). De plus, selon le chercheur, c’est leur approche unifiée d’une « réponse cruciale et urgente à une urgence menaçant la nation » qui aurait pris le pas sur celle du gouvernement américain.

Le gouvernement israélien a également reconnu que le trop-payé de vaccins qu’il devait effectuer en raison des coûts permanents de la « pandémie » serait rapidement récupéré grâce à la croissance économique et « serait sûrement pardonné par le public ».

Le World Lab (Laboratoire mondial)

La « mission critique » a donc permis au gouvernement de conclure des accords d’achat de vaccins à grande échelle avec Pfizer sans trop se soucier des prix ou des accords de partage de données dans l’accord (source). Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a dû être ravi de leur volonté totale de devenir le « World Lab » comme il appelait Israël.

Israël, au début de l’administration par injection, n’utilisait en fait que le produit Pfizer et avait vacciné une très grande partie de la population. et Bourla le 27 février 2021, ont également réitéré que nous pouvions apprendre d’Israël, « à travers l’étude des indices économiques et sanitaires »

« Nous savions qu’il est très approprié pour l’humanité de pouvoir sélectionner un pays afin que nous puissions démontrer ce que la vaccination des personnes peut faire pour l’indice de santé, la santé des personnes… » et bien que Bourla ait dit qu’il regrettait d’avoir utilisé le l’expression « Laboratoire mondial » en se référant à Israël, il n’a pas regretté d’avoir choisi Israël comme étude de cas pour examiner l’efficacité du vaccin dont il a dit que « dans les données du monde réel » augmentait au moment où nous parlons »,

L’étude d’Israël

C’était en mars 2021, juste au moment de révéler ses plans pour permettre aux adolescents de 12 à 15 ans de commencer à recevoir des vaccins COVID-19 dans les six prochains mois, et de prédire que les enfants plus jeunes – âgés de 5 à 11 ans – commenceront également à recevoir l’injection d’ici la fin de l’année (source).

Cependant, seulement quatre mois plus tard, l’efficacité était déjà remise en question, comme le montre une étude du Lancet en juillet 2021 qui citait une épidémie nosocomiale (infection nosocomiale ou nosocomiale) en Israël.

Cette épidémie particulière dans l’étude a été signalée impliquant la transmission de l’infection d’un patient COVID-19 entièrement vacciné à 16 travailleurs de la santé, 23 patients exposés et deux membres de la famille.

Le taux de vaccination était de 96,2 % chez l’ensemble des personnes exposées (151 soignants et 97 patients). Quatorze patients entièrement vaccinés sont tombés gravement malades ou sont décédés, les deux patients non vaccinés ont développé une maladie bénigne (Source).

Percées

Le problème était dû à des « percées » apparemment, une « diminution » de l’efficacité du vaccin quelques mois après son administration,

Les rapports de ces « infections révolutionnaires » ont augmenté [source–source], selon Eurosevellance, il s’agissait de remettre en question l’hypothèse selon laquelle des taux de vaccination universels élevés conduiraient à une immunité collective.

Dans l’étude israélienne, d’ailleurs, toutes les transmissions entre les patients et le personnel se sont produites entre des personnes vaccinées, qui étaient également masquées, ce qui a également été le cas lors d’une épidémie en Finlande [source].

Donc, déjà en juillet 2021, nous avons appris quelque chose du laboratoire mondial, c’est-à-dire que la vaccination n’a pas empêché ce qu’on appelait les «épidémies de COVID-19» car 96,2% de la population exposée a été vaccinée, ce qui n’a pas empêché «l’infection» de évoluant rapidement (de nombreux cas sont devenus symptomatiques dans les 2 jours suivant l’exposition) et la charge virale était élevée (source).

Le World Lab a-t-il appris de l’étude ?

« Ils n’écouteraient pas, ils n’écoutent pas encore, Peut-être qu’ils ne le feront jamais » ?

Bourla semblait toujours être le chouchou d’Israël qui vient de lui décerner son prix le plus élevé, le prix Genesis d’un million de dollars pour 2022, qui est destiné à honorer les réalisations professionnelles exceptionnelles, la contribution à l’humanité et l’engagement envers les valeurs juives.

Bien qu’il soit chez Pfizer depuis plus de 25 ans, il n’est devenu PDG qu’en 2019, peu avant le début de la « pandémie » en fait. La fondation d’attribution a cité la volonté de Bourla de prendre des risques afin de « produire un vaccin le plus rapidement possible » (source)

Peut-être qu’ils écouteront maintenant ?

Selon le professeur Yaakov Jerris, directeur du service des coronavirus de l’hôpital Ichilov, la situation est complètement opposée.

« En ce moment, la plupart de nos cas graves sont vaccinés », a déclaré Jerris à Channel 13 News. « Ils ont eu au moins trois injections. Entre soixante-dix et quatre-vingts pour cent des cas graves sont vaccinés. Ainsi, le vaccin n’a aucune signification en ce qui concerne les maladies graves, c’est pourquoi seulement vingt à vingt-cinq pour cent de nos patients ne sont pas vaccinés.

Jerris a également révélé une partie de la confusion dans le signalement des cas. S’exprimant lors d’une réunion du cabinet le dimanche 6 février 2021, il a déclaré aux ministres : « Définir un patient grave est problématique. »

Par exemple, un patient atteint d’une maladie pulmonaire chronique a toujours eu un faible niveau d’oxygène, mais maintenant il a un résultat de test de coronavirus positif qui fait techniquement de lui un « patient atteint de coronavirus grave », mais ce n’est pas exact.

Le patient est seulement dans un état difficile parce qu’il a une maladie sous-jacente grave. (Source).

Image

Je pense que nous pouvons dire en toute sécurité que ceux d’entre nous qui ont observé et écouté ont en effet appris des expériences d’Israël.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News